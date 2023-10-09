Экс-депутат Казгордумы Валерий Калмыков вернулся на рынок жилья с новым проектом

Бывший совладелец компаний из группы «БАСКО» строит в столице жилкомплекс с озеленением через дорогу

Фото: скрин realnoevremya.ru с сайта наш.дом.рф

Строительство жилого комплекса начинает в Кировском районе Казани фирма, аффилированная с экс-депутатом Казгордумы Валерием Калмыковым, бывшим совладельцем ряда компаний, входивших в девелоперскую группу БАСКО, которая рассыпалась после банкротства ЗАО «БАСКО» в 2015 году. После скандала вокруг строительства микрорайона «Волжская гавань», когда экоактивисты обвинили застройщиков в засыпке акватории Куйбышевского водохранилища — проект реализовывали Калмыков и московский предприниматель, владелец транспортного и строительного бизнеса в Зеленодольске Тимур Егоров — об экс-депутате почти ничего не было слышно. С проектом 11-этажного многоквартирного дома на улице Луговой девелопер вернулся на рынок строительства жилья, подробности — в материале «Реального времени».

11 этажей и озеленение по соседству



На улице Луговой, на участке в 0,44 га за жилыми домами №5 и №5а на улице Кулахметова специализированный застройщик «Снегири» начал возводить 11-этажный двухподъездный дом класса «комфорт» с физкультурно-оздоровительным комплексом площадью 132,9 кв. м и паркингом на 65 машино-мест в стилобате.

Проект, согласно которому в доме будет одна квартира-студия площадью 27 кв. м, 55 однокомнатных квартир — от 48 до 53 кв. м, 30 двухкомнатных — от 70 до 119 кв. м и 18 трехкомнатных — от 100 до 106 кв. м.

На улице Луговой на участке в 0,44 га специализированный застройщик «Снегири» начал возводить 11-этажный двухподъездный дом. скрин realnoevremya.ru с сайта наш.дом.рф

Как следует из проектной декларации, строительство ведется на участке, принадлежащем застройщику, на заемные деньги — кредит в 775,7 млн рублей выдан застройщику банком на срок до 30 сентября 2026 года. Планируемая стоимость строительства жилкомплекса — 807,3 млн рублей. Сдать объект застройщик рассчитывает в декабре 2025 года.

Площадь застройки участка — 0,29 га (66%). Общая площадь здания — 14,9 тыс. кв. м, площадь квартир, не считая лоджий и балконов, — 6,7 тыс. кв. м, площадь нежилых помещений, включая парковочные места, — 7,8 тыс. кв. м.

Площадь озеленения территории нового ЖК — всего 293 кв. м (7% от площади участка), тогда как под асфальт и плитку отводится почти 0,12 га (27 %). При этом по нормам требуемая площадь озеленения для жилых помещений здания — 994 кв. м. Однако проектировщики сослались на то, что «на расстоянии 230 м по ул. Фрунзе» строится общественное зеленое пространство — бульвар, и за счет него насчитали целых 1 242 кв. м озеленения.

Площадь озеленения территории нового ЖК — всего 293 кв. м, что сильно не дотягивает до нормы. скрин realnoevremya.ru проекта с сайта наш.дом.рф

На стилобате дома отведены под детскую и спортивную площадки 313 кв. метров. Для отдыха взрослого населения отведено 35 кв. м.

А для детей жителей нового ЖК расчетом предусмотрена потребность в 15 местах в существующих детсадах и 31 месте в местных школах.

«Реальное время» поинтересовалось у соучредителя ООО «СЗ «Снегири» бизнесмена Тимура Егорова, по какой причине в ЖК, который позиционируется как жилье класса «комфорт» и рассчитано на достаточно состоятельных покупателей, обычно обладающих одним, двумя автомобилями на семью, предусмотрено столь ограниченное количество парковочных мест — вдвое меньше, чем количество квартир, а также почему для жилья комфорт-класса предусмотрен столь низкий процент озеленения.

— Любой проект мы начинаем с маркетингового анализа и изучения целевой аудитории, — пояснил он, — Несмотря на то, что и в Казани, и в Зеленодольске мы реализуем проекты комфорт класса, портрет покупателя и сама концепция позиционирования абсолютно разные. Если в Зеленодольске мы возводим экосистему со своей инфраструктурой в пустом поле, то в Казани жилкомплекс располагается в рамках имеющегося участка, и строительство будет вписано в существующий сложившийся район. Основная ставка делается на тех, кто любит этот район и хочет улучшить уровень жилищных условий, не меняя свою геолокацию. Что касается озеленения, то в рамках благоустройства оно предусмотрено на придомовой территории.

скриншот realnoevremya.ru эскизного проекта

«Целевая аудитория — жители близлежащих домов»

— Я думаю, что с учетом закрытой территории, подземного паркинга и наличия в этом микрорайоне развитой инфраструктуры этот проект соответствует уровню комфорт-класса, — оценил будущий ЖК «Снегири» руководитель казанского центра недвижимости «Квартет» Рустем Сафин.



По его мнению, локация ЖК — внутри спального района — делает его привлекательным не для инвесторов, а для местных жителей:

— Трудно ожидать, что сюда переедут жители Ново-Савиновского или Советского районов, покупка жилья здесь с целью последующей сдачи в аренду в больших объемах тоже маловероятна. Целевая аудитория в данном случае — это жители близлежащих домов, которые хотят улучшить свои жилищные условия. На это рассчитана и планировка квартир — это полноценные одно-, двух-, трехкомнатные квартиры.

Сафин считает, что недостаточная обеспеченность парковочными местами в стилобате для потенциальных приобретателей квартир в ЖК на Луговой не имеет принципиального значения, поскольку, в отличие от центральной части города, здесь всегда можно найти место для парковки — в соседних дворах и вдоль улиц.



Следы ведут в «БАСКО»?

Согласно данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик «Снегири» с уставным капиталом в 1 млн рублей было зарегистрировано в декабре 2022 года на паритетных условиях Альбиной Безносиковой и Тимуром Егоровым.

Как выяснило «Реальное время», Безносикова до 2014 года была собственницей, а в настоящее время является директором принадлежащего экс-депутату Казгордумы Валерию Калмыкову ООО «Ситилюкс». Согласно открытым данным, это предприятие последние 4 года является убыточным. На конец 2022-го при выручке 1,3 млн рублей чистый убыток компании составил полмиллиона.

Впрочем, собственник этого бизнеса не бедствует: прошлый год принадлежащее ему казанское ООО «Мегалайн» завершило с выручкой 202 млн рублей и чистой прибылью почти 4 млн. Предыдущие 4 года предприятие показывало аналогичные результаты.

Реквизиты ООО «Мегалайн» указаны на интернет-сайте, продающем дома в «Волжской гавани». В середине прошлого десятилетия экоактивисты активно выступали против намыва грунта на участке, выделенном ЗАО «БАСКО» исполкомом Казани — того самого, на котором впоследствии были возведены дома и коттеджи «Волжской гавани». В сервисе «СПАРК-Интерфакс» имеется информация о владении ООО «Мегалайн» участком в «Волжской гавани» в 2011—2016 годах.

Экоактивисты выступали против намыва грунта на участке, где были возведены дома и коттеджи «Волжской гавани». скриншот realnoevremya.ru с сайта google.com/maps

ЗАО «БАСКО» было ликвидировано вследствие банкротства в декабре 2015 года. Проблемы у компании начались в конце первого десятилетия XXI века, когда после финансового кризиса 2007—2008 года остановилось строительство двух жилых домов в квартале 71а — в районе улиц Чистопольской и Адоратского. Дома в конечном итоге были сданы с запозданием на несколько лет.

В отсутствие актуальных телефонов компаний Валерия Калмыкова «Реальное время» направила на его имя запрос по электронной почте, указанной на сайте «Волжской гавани». Мы попросили экс-депутата пояснить, можно ли считать проект ЖК «Снегири» возвращением Калмыкова к видам деятельности, которыми занималась группа компаний БАСКО — строительству и проектированию жилья. Также задали вопросы, по какой причине в жилье, которое позиционируется как класс «комфорт» и рассчитано на достаточно состоятельных покупателей, предусмотрено столь ограниченное количество парковочных мест — вдвое меньше, чем количество квартир и крайне низкий процент озеленения. По получении ответ будет опубликован.

Бизнес — от Зеленодольска до Москвы и обратно

Совладелец ООО «СЗ «Снегири» Тимур Егоров — 35-летний уроженец Зеленодольска, который владеет в Москве транспортной компанией «Транс трейд», а на родине — внушительным строительным бизнесом.

До 2017 года ООО «ТК «Транс трейд» неплохо зарабатывало на госконтрактах с зеленодольским АО «Позис», за 2014—2017 год общая сумма контрактов превысила полмиллиарда. На конец 2022 года выручка компании достигла 880 млн рублей, а чистая прибыль — 30,7 млн.

До 2017 года ООО «ТК «Транс трейд» неплохо зарабатывало на госконтрактах с зеленодольским АО «Позис», сумма контрактов превысила полмиллиарда. Максим Платонов/realnoevremya.ru

ООО «ТК «Транс трейд» кроме домена, на котором рекламируются транспортные услуги, владеет в интернете доменом MIR Group — которая позиционирует себя как «группа компаний с полным циклом от производства материалов до строительства жилых домов». В настоящее время на этом сайте представлена информация о строительстве MIR Group в Зеленодольске ЖК «Зеленая долина» и «Маяк», индустриального парка «Яшел узен» и загородного комплекса курортного типа Volga Village. Кроме того, именно этой группе компаний зеленодольские власти доверили осуществлять рекультивацию несанкционированного склада отходов, оставшихся после сноса ветхого жилья поблизости ЗМЗ — «кладбища аварийных домов», о котором писало «Реальное время».

Егоров имеет 10-процентную долю в уставном капитале Зеленодольского завода силикатного кирпича — предприятия, доходы которого в 2022 году превысили 474 млн рублей, а чистая прибыль — 15,6 млн. Основной бенефициар предприятия — зеленодольское ООО «ТЭК Таттранс», которое в 2018 году полностью принадлежало Тимуру Егорову, а в настоящее время им в равных долях владеют Регина Егорова и Марат Хазиев.

Регина Егорова выступает бенефициаром спецзастройщика «Зеленая долина» — ей в уставном капитале принадлежит доля в 90 %, а оставшимися 10% владеет Тимур Егоров. Эта компания строит в Зеленодольске микрорайон «Зеленая долина» из 17 многоквартирных домов общей площадью 135 тысяч кв. м.

Сам же Егоров единолично владеет ООО «СЗ «Концепт-строй», построившим два 11-этажных дома комфорт-класса на ул. Украинской в Зеленодольске, которые внешне очень похожи на те, что планируется построить в Казани на Луговой.

realnoevremya.ru

Также он является основным бенефициаром (имеет 85%) чувашского ООО «Гравкомплексстрой», зарегистрированного 5 лет назад в Козловском районе соседней республики, но показавшего воодушевляющие результаты лишь по итогам 2021 года, когда его выручка достигла 3,2 млн рублей, а чистая прибыль составила 314 тысяч. 2022 год компания завершила с нулевой выручкой и 234-тысячными убытками.



Еще в январе 2023 года татарстанский Следком сообщил, что «в отношении 34-летнего руководителя ООО «ТК Транс Трейд», возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере)».

По версии следствия, в 2018—2019 годов он внес в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с девятью контрагентами и уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму более 89 млн рублей.

— Противоправная деятельность была установлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, — сообщила пресс-служба Следкома. — Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



Тимур Егоров сообщил «Реальному времени», что уже на 1 мая 2023 судебные процессы с ФНС были завершены, назначенная решением суда сумма компанией выплачена в полном объеме, это 56 млн рублей, а Следком вынес решение о прекращении уголовного дела.

— Я изначально отнесся с пониманием к данному делу: мы выплатили деньги депозитом на единый счет ФНС, аргументировали в суде свои доводы и ждали решения, — добавил Егоров. — Конечно, мы сделали выводы для дальнейшей минимизации рисков в работе, в том числе с недобросовестными поставщиками и подрядчиками.

«Реальное время» поинтересовалось у Тимура Егорова относительно планов дальнейшего строительства жилья в Казани, а также попросило уточнить, на какой стадии находится расследование упомянутого выше уголовного дела.

— Нет, мы как девелоперы не планируем продвигаться на рынок Казани, — сообщил Егоров. — Наш основной объем на ближайшие 4 года — в «Зеленой долине». Лет 5 назад мы вообще не планировали заниматься строительством, так сложились обстоятельства, а мы просто быстро адаптировались под запросы рынка. ЖК «Снегири» — это партнерский проект, в который мы вошли в первую очередь как компания-производитель материалов, необходимых для строительства многоквартирных домов, я имею в виду наши производственные мощности — железобетонные изделия, бетон, силикатный кирпич, оконные конструкции. Кроме того, у нас уже есть положительный опыт реализации и запуска двух проектов в сфере строительства жилой недвижимости.