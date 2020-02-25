Аттракционы, кафе-мороженое, тиры и фотобудки: Казань разыграет места уличной торговли сезона-2020

В марте начнутся аукционы на места размещения нестационарных торговых объектов в парках и скверах Казани в летний сезон. Исполком выставит на торги 25 участков, которые смогут занять кафе, тиры, фотобудки, лавки с мороженым и центры проката. Аукционы, как и в прошлом году, займут чуть больше двух месяцев, а главное нововведение этого года — возможность участия в них самозанятых. Об этом рассказал сегодня глава Дирекции парков и скверов Марат Закиров. О том, какие требования нужно выполнить бизнесу, чтобы получить заветные места в «зеленых зонах» летом 2020 года, — в материале «Реального времени».

Девять точек в парке Горького, пять — на пляже Лебяжьего

В прошлом году на аналогичных торгах исполком разыгрывал сразу 54 аукциона, 43 из которых — на два года. Это значит, их победители продолжат работу и летом 2020-го. В этом году на аукцион выводятся 25 точек для размещения торговых и развлекательных объектов в парках и скверах Казани. Значительная часть из них — лавки по продаже мороженого (их в списке лотов семь), в парках появятся шесть новых летних кафе, несколько аттракционов и точки по продаже фотоуслуг.

Больше всего лотов разыграют в парке Горького: здесь летом должны открыться целых девять новых НТО. Это два спортивно-развлекательных объекта, две точки по продаже мороженого, два аттракциона, летнее кафе, «фотобудка» и даже вендинговый автомат. Сезонные кафе и аттракцион появятся в мае в парке «Крылья Советов» и на Черном озере. По одному кафетерию откроют в парке им. Тинчурина и Горкинско-Ометьевском лесу. Фотоуслуги появятся в парке Урицкого и парке Победы. А в сквере Аксенова — за кинотеатром «Мир» — можно будет купить мороженое.

Планируемые аукционы на право размещения НТО в парках

Особое внимание в этом сезоне дирекция планирует уделить новым площадкам, которые только недавно вошли в ее «зону ответственности», — общественным пляжам у озер Комсомольского в Дербышках и Лебяжьего в Кировском районе Казани. На обеих площадках этим летом появятся организованные точки торговли. На Комсомольском разыграют, кто откроет летнее кафе и точку по продаже мороженого. На Лебяжьем упор делается на активный отдых: кроме кафе и двух будок с мороженым, здесь хотят открыть еще и тир и точку проката спортивного инвентаря.

— Пляж у Комсомольского озера является излюбленным местом отдыха местных жителей и горожан со всего Советского, Ново-Савиновского и Вахитовского районов. Это действительно один из новых объектов, на котором прошло комплексное благоустройство. Он станет изюминкой программы этого года, — заметил глава Дирекции парков и скверов Марат Закиров.

«Мы обращаем внимание на то, как выглядит ваше меню, обязательно двуязычие»

Базовые критерии размещения таких временных летних павильонов в зеленых зонах Казани с прошлого года практически не изменились. Решение о победе в аукционе принимается на основе начальной цены лота — рыночной оценки от третьего лица, оценочной компании. Внешний вид торгового объекта обязательно должен быть согласован с Управлением архитектуры и градостроительства Казани, а все дизайнерские решения и брендинг — с Дирекцией парков и скверов.

«Мы готовы поделиться, в том числе и брендбуком, у некоторых парков они свои», — проиллюстрировал требования Марат Закиров

— Мы обращаем внимание на то, как выглядит ваше меню, обязательно двуязычие (на русском и татарском языках), это даже не обсуждается. Обращаем внимание на то, как это выглядит. Хорошие примеры у нас есть в Горкинско-Ометьевском лесу — это спецодежда. Предприниматель сам понимает, что вид продавца должен соответствовать. Это ваш уровень ответственности. Мы говорим об этом, чтобы вы сразу не напечатали и не сказали: «Мы сделали, это будет вот так и никак иначе». Давайте посоветуемся, мы готовы поделиться, в том числе и брендбуком, у некоторых парков они свои, — проиллюстрировал требования Закиров.

Срок размещения НТО на грядущих торгах составит два года, то есть победители нынешних аукционов получат себе место в пользование до конца лета 2021 года. Но договор должен оплачиваться полностью на каждый сезон перед его началом. Консервация в зимний период проходит на платной основе по письменному заявлению предпринимателя. Режим работы торгового объекта должен соответствовать графику активности парка.

Полный объем информации конкретно по каждому лоту будет размещен в торгово-закупочной документации.

Полный объем информации конкретно по каждому лоту будет размещен в торгово-закупочной документации

«Самозанятые на равных могут участвовать в этих лотах. Но им непросто заходить в такой серьезный бизнес»

С этого года участниками торгов могут быть не только юрлица и ИП, но и самозанятые. Это, пожалуй, главное нововведение. При этом самозанятым достаточно для участия в аукционе просто представить справку о постановке на налоговый учет. Для них процедура значительно проще, чем для ИП и юрлиц (кому для участия в торгах нужно подготовить массу документов).



— Самозанятые на равных могут участвовать в этих лотах. Там есть определенные требования, но это возможно, — объяснил Марат Закиров. — Но понимая, что им не просто сразу заходить в такой серьезный бизнес, с такими вложениями, мы предлагаем сосредоточиться на ярмарках, где мы их ждем, приглашаем, создаем для них инфраструктуру, для того чтобы они себя попробовали. В летний период мы планируем организовать четыре ярмарки для самозанятых в разных районах города, они завершатся одной большой ярмаркой в Горкинско-Ометьевском лесу.

Чтобы попытать удачу в аукционе, нужно получить электронную цифровую подпись (ЭЦП), зарегистрироваться на сайте-платформе проведения аукционов (sale.zakazrf.ru), во вкладке «Реализация прав пользования» найти интересующий аукцион, подать заявку, дождаться ее одобрения, приложить необходимые документы, внести залоговую стоимость на блокировочный счет и быть начеку в день проведения аукциона.

«Самозанятые на равных могут участвовать в этих лотах. Там есть определенные требования, но это возможно», — объяснил Марат Закиров

По планам дирекции, все торги должны быть доступны для подачи заявок до 16 марта. У предпринимателей будет порядка 20 дней на то, чтобы изучить условия, требования к торговым точкам, взвесить свои силы, собрать документы и подать заявку. Еще около двух недель дирекция будет рассматривать заявки, проводить аукционы и публиковать итоговый протокол. По расчетам Марата Закирова, еще месяц займет процедура подписания договора с победителем, оплата, монтаж объекта и его «приемка». Все НТО должны быть открыты в мае — к официальному началу летнего сезона в казанских парках и скверах.

— На протяжении всего 2020 года на территории республики будет широко отмечаться 100-летие ТАССР, не исключение и наши общественные пространства. Будет достаточно большое количество различных мероприятий, что, безусловно, скажется на потоке горожан, гостей парков и, соответственно, на предпринимательской деятельности. Мы этому будем уделять большое внимание. И, конечно, будут серьезные требования к объектам, их внешнему виду. Мы традиционно будем держать руку на пульсе, на контроле того, как, с чем и в каком виде представлены наши партнеры на территории общественных пространств, — предупредил Марат Закиров.

1 / 18 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов