Непонятое искусство, заблудившийся каток и обиженные футболисты

В «Салават купере» прошло обсуждение проекта первого в микрорайоне парка

Фото: Ринат Назметдинов

Каким будет первый парк в казанском «Салават купере», решали жители микрорайона на общественных обсуждениях в «командном формате». Исполком уверяет, что парк точно будет организован, и первую его очередь город намерен сдать в 2021 году. Базовый проект уже готов. Именно его и вынесли на суд общественности, которая нашла в нем изъяны — к счастью, вполне устранимые. Основное недовольство «салаватовцев» вызвала локация: под будущий парк выделили место на самом краю микрорайона. Но архитекторов винить в этом сложно. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Место преткновения

Строительство парка в микрорайоне Казани «Салават купере» — вопрос, похоже, решенный.

На днях прошло общественное обсуждение проекта долгожданного парка. На нем замглавы исполкома Казани Игорь Куляжев успокоил жителей: парк точно будет, средства на него уже выделены. Строительство начнется в 2021-м, и к концу года «салаватовцы» уже смогут гулять по сданной первой очереди своего общественного пространства. «Район давно заслуживает парка», — сообщил Куляжев участникам обсуждения, не открыв этим Америки и не изобретя велосипеда: проблема старая и давно сформулированная.

Обсуждать планировалось концепцию парка, но не его место. По плану, зеленая зона «Салават купере» раскинется на участке площадью около 6 гектаров в районе перекрестка улиц Наиля Юсупова и Альфии Авзаловой. Там находятся два неблагоустроенных небольших озерка — видимо, поэтому место и заложили под парк, еще когда только проектировали весь этот огромный микрорайон.

Игорь Куляжев успокоил жителей: парк точно будет, средства на него уже выделены. Строительство начнется в 2021-м, и к концу года «салаватовцы» уже смогут гулять по сданной первой очереди своего общественного пространства

Но жители так называемого «Салават Купере-1» выразили бурное недовольство этим фактом. Дело в том, что эта часть микрорайона рискует в «сферу действия» парка и вовсе не попасть: зеленая зона, по плану, находится в «Салават купере-2», причем на максимальном отдалении от «пионеров» поселка. Кстати, обе группы «салаватовцев» были с этим согласны, столкновения интересов не получилось. Мнение о том, что парк хорошо бы расположить «по-честному», равноудаленно от двух районов, оказалось общим.

— Скажите мне, чем думали архитекторы, когда проектировали весь микрорайон? Мы отсеяли «Салават купере-1»? Все строим на «Салават-2»? — возмутилась одна из жительниц микрорайона. Аудитория даже поддержала ее аплодисментами.

Однако первый замглавы администрации Кировского и Московского района Ильсур Хисматуллин дал понять: выбора тут, к сожалению, нет, и в «заложниках места» остаются и администрация, и авторы проекта.

— Мы не делим «Салават купере» пополам. Место, которое мы нашли на этом этапе, — его обозначили проектанты [всего микрорайона]. Можно об этом сожалеть, но наша задача сейчас — учесть интересы всех жителей «Салават купере», — ответил Хисматуллин жителям.

Ильсур Хисматуллин дал понять: выбора тут, к сожалению, нет, и в «заложниках места» остаются и администрация, и авторы проекта

Один из «салаватовцев» предложил, чтобы к парку хотя бы появилась хорошая пешеходная дорога из «Салават купере-1» — сейчас две части микрорайона соединяет только автомобильный путь. А другой мужчина проявил исследовательскую активность и заявил, что альтернативное, хоть и не такое большое место, можно было бы найти рядом с улицей Нурихана Фаттаха — там есть пустырь, под которым якобы нет никаких коммуникаций. Впрочем, и озер нет.

«Салават купере» не ощущается как Казань, хотя это не так»

На обсуждении присутствовали около 50 человек, процесс организовали в виде командной работы. Всех разделили на группы по пять человек. Каждая группа выдвигала предложения по доработке концепции, которые потом презентовала разработчикам проекта и своим «коллегам». Одиночки могли внести свои предложения на отдельных бланках.

Пришедший на обсуждение директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Марат Закиров тоже участвовал в процессе наравне с жителями «Салават купере» — он сформировал свою команду «парковых профессионалов».

«Первое приближение» проекта представили два представителя архитектурного бюро ZARF, Карина Давлетьярова и Григорий Давлетшин.

«У микрорайона нет сформированного центра. Мы сами не знаем, где он. Поэтому здесь некуда пойти и нечего делать», — разъяснил Давлетшин основную проблему микрорайона

— «Салават купере» не ощущается как Казань, хотя это не так. А сложилось так, потому что у микрорайона нет сформированного центра. Мы сами не знаем, где он. Поэтому здесь некуда пойти и нечего делать, — коротко и просто разъяснил Давлетшин основную проблему микрорайона.

Этим центром и должен стать парк. Архитекторы приводят «уравнение хорошего парка» — природная составляющая (с озером), городская инфраструктура (дорожки, скамейки и освещение) и культурная составляющая — развлечения.

Триединый парк

По проекту, парк делится на три части: зона «Озеро», зона «Площадь», зона «Игры и спорт».

Зона «Озеро» должна стать рекреационно-прогулочной. В озере разместят фонтан, а еще пустят мост, по которому можно будет пройти в следующую зону. Территорию под мостом тоже пообещали благоустроить. С двух сторон озера обустроят смотровые площадки — получится многоуровневое пространство, по которому приятно погулять и отдохнуть в тишине.

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Ринат Назметдинов

Зона «Площадь» предназначена для прогулок, проведения мероприятий и праздников. Ее центром должно стать «многофункциональное кольцо», которое может стать и концертной площадкой, и выставочной, и фудкортом, а зимой, возможно, катком (правда, эту идею позже поставили под сомнение). Слева от «кольца» будет амфитеатр, а справа — «светозвуковой арт-объект». По задумке архитекторов, эта диковина должна светиться и издавать звуки при прикосновении.

1 / 2 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Зона «Игры и спорт» включит в себя сразу несколько спортивных площадок: многофункциональную для фитнеса, детскую, скейт-площадку, памп-трек для велосипедов, площадку для стритбола. А еще там хотят поставить смотровую башню, с которой должен быть виден весь парк.



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Как проект может измениться



Предложений по проекту прозвучало множество. Перечислим лишь некоторые из них.

«Профессиональная команда» Марата Закирова предложила избавиться от смотровой башни. Экспертам показалось, что в высотном «Салават купере» эта башня не имеет особого смысла и «потеряется» на фоне многоэтажек. Башня, в принципе, стала одним из «гадких утят» проекта — она не понравилась и многим другим командам.

Еще Закиров предложил подумать над стритбольной площадкой — почему продвигается именно этот вид спорта, а не какой-нибудь другой. Его поддержали и жители «Салават купере» — один из них указал на то, что баскетбольные и волейбольные площадки во дворах микрорайона и без того есть, а вот футбольной или хотя бы мини-футбольной — нет. А между прочим, даже в условиях этих лишений футбольная сборная микрорайона совсем недавно заняла второе место на городском турнире в честь 100-летия ТАССР — ее обошла только команда исполкома Казани.

Площадь для мероприятий жители предлагают расширить. На эскизах, по ощущениям участников обсуждения, в культурном центре и в «многофункциональном кольце» могут разместиться в лучшем случае 100—150 человек — для огромного «Салават купере» этого недостаточно.

Малопонятный «светомузыкальный арт-объект» как-то тоже «не зашел». Вместо него попросили сделать поющие фонтаны, как в других городских парках.

Противоречивой оказалась идея «общественного сада» — места, куда любой может принести растение и посадить его там. Одни команды идею оценили, другие задаются вопросом: сколько места понадобится, если каждый житель микрорайона решит посадить здесь по кусту смородины из бабушкиного сада?

Жители попросили определиться и с местом под каток зимой, ведь «кольца» для этого однозначно мало. В итоге договорились, что такую зону стоит отвести в районе озера (но не на нем самом).

Прозвучало предложение сделать площадку для тренировки собак — такая, например, есть в парке «Крылья Советов».

Ну и конечно, куда без парковок. Жители просят продумать отдельную парковочную зону — пока проект предусматривает только небольшие места для парковки по периметру парка.

1 / 29 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов



