Непонятое искусство, заблудившийся каток и обиженные футболисты
В «Салават купере» прошло обсуждение проекта первого в микрорайоне парка
Каким будет первый парк в казанском «Салават купере», решали жители микрорайона на общественных обсуждениях в «командном формате». Исполком уверяет, что парк точно будет организован, и первую его очередь город намерен сдать в 2021 году. Базовый проект уже готов. Именно его и вынесли на суд общественности, которая нашла в нем изъяны — к счастью, вполне устранимые. Основное недовольство «салаватовцев» вызвала локация: под будущий парк выделили место на самом краю микрорайона. Но архитекторов винить в этом сложно. Подробнее — в репортаже «Реального времени».
Место преткновения
Строительство парка в микрорайоне Казани «Салават купере» — вопрос, похоже, решенный.
На днях прошло общественное обсуждение проекта долгожданного парка. На нем замглавы исполкома Казани Игорь Куляжев успокоил жителей: парк точно будет, средства на него уже выделены. Строительство начнется в 2021-м, и к концу года «салаватовцы» уже смогут гулять по сданной первой очереди своего общественного пространства. «Район давно заслуживает парка», — сообщил Куляжев участникам обсуждения, не открыв этим Америки и не изобретя велосипеда: проблема старая и давно сформулированная.
Обсуждать планировалось концепцию парка, но не его место. По плану, зеленая зона «Салават купере» раскинется на участке площадью около 6 гектаров в районе перекрестка улиц Наиля Юсупова и Альфии Авзаловой. Там находятся два неблагоустроенных небольших озерка — видимо, поэтому место и заложили под парк, еще когда только проектировали весь этот огромный микрорайон.
Но жители так называемого «Салават Купере-1» выразили бурное недовольство этим фактом. Дело в том, что эта часть микрорайона рискует в «сферу действия» парка и вовсе не попасть: зеленая зона, по плану, находится в «Салават купере-2», причем на максимальном отдалении от «пионеров» поселка. Кстати, обе группы «салаватовцев» были с этим согласны, столкновения интересов не получилось. Мнение о том, что парк хорошо бы расположить «по-честному», равноудаленно от двух районов, оказалось общим.
— Скажите мне, чем думали архитекторы, когда проектировали весь микрорайон? Мы отсеяли «Салават купере-1»? Все строим на «Салават-2»? — возмутилась одна из жительниц микрорайона. Аудитория даже поддержала ее аплодисментами.
Однако первый замглавы администрации Кировского и Московского района Ильсур Хисматуллин дал понять: выбора тут, к сожалению, нет, и в «заложниках места» остаются и администрация, и авторы проекта.
— Мы не делим «Салават купере» пополам. Место, которое мы нашли на этом этапе, — его обозначили проектанты [всего микрорайона]. Можно об этом сожалеть, но наша задача сейчас — учесть интересы всех жителей «Салават купере», — ответил Хисматуллин жителям.
Один из «салаватовцев» предложил, чтобы к парку хотя бы появилась хорошая пешеходная дорога из «Салават купере-1» — сейчас две части микрорайона соединяет только автомобильный путь. А другой мужчина проявил исследовательскую активность и заявил, что альтернативное, хоть и не такое большое место, можно было бы найти рядом с улицей Нурихана Фаттаха — там есть пустырь, под которым якобы нет никаких коммуникаций. Впрочем, и озер нет.
«Салават купере» не ощущается как Казань, хотя это не так»
На обсуждении присутствовали около 50 человек, процесс организовали в виде командной работы. Всех разделили на группы по пять человек. Каждая группа выдвигала предложения по доработке концепции, которые потом презентовала разработчикам проекта и своим «коллегам». Одиночки могли внести свои предложения на отдельных бланках.
Пришедший на обсуждение директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Марат Закиров тоже участвовал в процессе наравне с жителями «Салават купере» — он сформировал свою команду «парковых профессионалов».
«Первое приближение» проекта представили два представителя архитектурного бюро ZARF, Карина Давлетьярова и Григорий Давлетшин.
— «Салават купере» не ощущается как Казань, хотя это не так. А сложилось так, потому что у микрорайона нет сформированного центра. Мы сами не знаем, где он. Поэтому здесь некуда пойти и нечего делать, — коротко и просто разъяснил Давлетшин основную проблему микрорайона.
Этим центром и должен стать парк. Архитекторы приводят «уравнение хорошего парка» — природная составляющая (с озером), городская инфраструктура (дорожки, скамейки и освещение) и культурная составляющая — развлечения.
Триединый парк
По проекту, парк делится на три части: зона «Озеро», зона «Площадь», зона «Игры и спорт».
Зона «Озеро» должна стать рекреационно-прогулочной. В озере разместят фонтан, а еще пустят мост, по которому можно будет пройти в следующую зону. Территорию под мостом тоже пообещали благоустроить. С двух сторон озера обустроят смотровые площадки — получится многоуровневое пространство, по которому приятно погулять и отдохнуть в тишине.
Зона «Площадь» предназначена для прогулок, проведения мероприятий и праздников. Ее центром должно стать «многофункциональное кольцо», которое может стать и концертной площадкой, и выставочной, и фудкортом, а зимой, возможно, катком (правда, эту идею позже поставили под сомнение). Слева от «кольца» будет амфитеатр, а справа — «светозвуковой арт-объект». По задумке архитекторов, эта диковина должна светиться и издавать звуки при прикосновении.
Зона «Игры и спорт» включит в себя сразу несколько спортивных площадок: многофункциональную для фитнеса, детскую, скейт-площадку, памп-трек для велосипедов, площадку для стритбола. А еще там хотят поставить смотровую башню, с которой должен быть виден весь парк.
Как проект может измениться
Предложений по проекту прозвучало множество. Перечислим лишь некоторые из них.
- «Профессиональная команда» Марата Закирова предложила избавиться от смотровой башни. Экспертам показалось, что в высотном «Салават купере» эта башня не имеет особого смысла и «потеряется» на фоне многоэтажек. Башня, в принципе, стала одним из «гадких утят» проекта — она не понравилась и многим другим командам.
- Еще Закиров предложил подумать над стритбольной площадкой — почему продвигается именно этот вид спорта, а не какой-нибудь другой. Его поддержали и жители «Салават купере» — один из них указал на то, что баскетбольные и волейбольные площадки во дворах микрорайона и без того есть, а вот футбольной или хотя бы мини-футбольной — нет. А между прочим, даже в условиях этих лишений футбольная сборная микрорайона совсем недавно заняла второе место на городском турнире в честь 100-летия ТАССР — ее обошла только команда исполкома Казани.
- Площадь для мероприятий жители предлагают расширить. На эскизах, по ощущениям участников обсуждения, в культурном центре и в «многофункциональном кольце» могут разместиться в лучшем случае 100—150 человек — для огромного «Салават купере» этого недостаточно.
- Малопонятный «светомузыкальный арт-объект» как-то тоже «не зашел». Вместо него попросили сделать поющие фонтаны, как в других городских парках.
- Противоречивой оказалась идея «общественного сада» — места, куда любой может принести растение и посадить его там. Одни команды идею оценили, другие задаются вопросом: сколько места понадобится, если каждый житель микрорайона решит посадить здесь по кусту смородины из бабушкиного сада?
- Жители попросили определиться и с местом под каток зимой, ведь «кольца» для этого однозначно мало. В итоге договорились, что такую зону стоит отвести в районе озера (но не на нем самом).
- Прозвучало предложение сделать площадку для тренировки собак — такая, например, есть в парке «Крылья Советов».
- Ну и конечно, куда без парковок. Жители просят продумать отдельную парковочную зону — пока проект предусматривает только небольшие места для парковки по периметру парка.
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