Мусорный оператор: «Нет там какого-то руля, которым мы можем отключить запахи!»

На публичных слушаниях в Казани обсудили воздействие второй очереди полигона «Восточный» на окружающую среду

Фото: Максим Платонов

В конце этого года в Казани должны запустить вторую «карту» полигона «Восточный». На земле площадью 8,4 га планируется захоронить более 1,5 млн тонн прессованных отходов. Об этом на общественных слушаниях в городском комитете ЖКХ сообщил главный инженер компании-регоператора ТКО, ООО «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства», Алмаз Зиятдинов. Его выступление быстро перешло в жаркие дебаты — на слушания пришли и жители пригорода, которые больше всех страдают от соседства со свалкой и часто жалуются на зловоние. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Восточный» в ожидании второй «карты»



Первым на слушаниях выступил представитель регоператора — главный инженер ООО «ПЖКХ» Алмаз Зиятдинов. Он рассказал, что решение о строительстве полигона на Мамадышском тракте было принято еще в 2011 году и «Восточный» соответствует требованиям к устройству и эксплуатации полигонов. На первой «карте» площадью в 13 га была уложена гидроизоляция, произведена отсыпка грунта, сооружен пруд-накопитель. Территория была полностью огорожена, построена новая дорога. С 2017 по 2020 годы комплекс использовался для захоронения ТКО.

— Однако с 1 января 2021 года свалка приостановила прием мусора, так как «карта» полностью заполнилась, — сообщил Зиятдинов. — Высота накопленных отходов достигла 25 метров.

Теперь весь мусор свозится на полигон на улице Химической, а на первой «карте» путем отсыпки и укрепления откосов ведутся работы по консервации отходов.

Решение о строительстве полигона на Мамадышском тракте было принято еще в 2011 году

— Открытие второй «карты» запланировано на конец 2021-го года, — рассказал Зиятдинов. — Здесь также будет уложен гидроизоляционный материал. Построят очистные сооружения фильтрата и систему сбора биогаза.

Вторая «карта» будет включать в себя три участка на склоне, глубина котлованов — 4—6 метров. На дне — оборудуют дренажную систему, по которой фильтрат будет стекать в пруд-накопитель. Ожидается, что вторая «карта» полигона площадью 8,4 га будет сможет 3 года принимать мусор и позволит захоронить 1,6 млн тонн прессованных отходов. Здесь разместят несортированный мусор, к которому относятся не только ТБО, но и промышленные отходы III и IV класса опасности. Макулатуру планируют сдавать на переработку.

— Проект предусматривал открытие четырех «карт», — пояснил Зиятдинов — Но сейчас о третьей и четвертой «картах» даже речи не идет. Говорим только о второй очереди.

По словам Зиятдинова, УК «ПЖКХ» собирается также возобновить прием мусора на полигонах в Рыбно-Слободском, Пестречинском и Зеленодольском районах.

Жители поселков Самосырово, Привольный, Вознесенское, Салмачи, ЖК «Весна», присутствовавшие на слушаниях, утверждают, что их постоянно преследует неприятный запах, доносящийся со стороны «Восточного»

«Дайте телефоны — приедете и сами почувствуете!»



Жители поселков Самосырово, Привольный, Вознесенское, Салмачи, ЖК «Весна», присутствовавшие на слушаниях, в большинстве своем возражали против открытия второй «карты» полигона. Они утверждают, что их постоянно преследует неприятный запах, доносящийся со стороны «Восточного», и опасаются, что с расширением мусорного полигона, ситуация только ухудшится.

— Там целых три полигона: «Восточный», полигон КЭКа, Самосыровская свалка, — напомнил Зиятдинов. — Запах считаю суммарным эффектом. Не могу утверждать, что именно «Восточный» полигон виноват. А за другие объекты отвечать не имею права. Мы периодически пересыпаем грунт, перерабатываем проектную документацию.

Казанцы высказывали возмущения тем, что дети вынуждены не гулять на свежем воздухе, а задыхаться от зловония и страдать от грязи и пыли с помоек. Активисты жилых массивов утверждают, что среди местных жителей резко возросло количество онкологических заболеваний.

— У людей идет носом кровь, часто случаются головокружения, — рассказывают обитатели восточного пригорода.

Главный инженер УК «ПЖКХ» убежден, что свалка не может «фонить» по расписанию. Если она и издает запахи, то делает это круглосуточно

Зиятдинов уверен, что онкологические заболевания могут развиться лишь при попадании в организм человека тяжелых металлов, а на полигоне «Восточный» таковых, по его словам, не имеется. Спикер также утверждал, что подтверждений неприятного запаха на территории поселков вблизи полигона «Восточный» не было. Якобы каждый раз, когда на место происшествия приезжали экологи, зловоние исчезало.

— Все потому, что запахи стоят исключительно в темное время суток, когда ни одна служба уже не работает, — парировали казанцы. — Дайте нам ваши телефоны! Вы приедете и сами все почувствуете!

Однако главный инженер УК «ПЖКХ» убежден, что свалка не может «фонить» по расписанию. Если она и издает запахи, то делает это круглосуточно:

— Нет там какого-то руля, которым мы можем включить или отключить запахи. Свалка не орошается и не работает.

Несмотря ни на что, жители казанских поселков намерены и дальше протестовать против строительства второй карты «Восточного»: «Будем жаловаться в вышестоящие инстанции», — пообещали граждане.

1 / 28 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов