Казанские муниципальные парковки: между заботой и коммерцией

В столице Татарстана организовали парковочные места при поликлинике и тут же решили ввести плату за услугу

Фото: Реальное время

Несколько лет активисты из казанских поселков Первомайский, Калиновский и Старые Горки добивались организации парковки «социального назначения» у поликлиники №18. В результате исполком города подготовил проект организации парковки более чем на полусотню машино-мест вдоль ул. 2-й Туринской. Но это оказалось отнюдь не социальной мерой, а коммерческим проектом: здесь будут взимать плату в 30 рублей за час. Жителей района возмутило такое отношение к пациентам. К обсуждению проблемы удалось привлечь уполномоченного по правам человека в РТ Сарию Сабурскую и депутата Госдумы Максима Топилина, подробности — в материале «Реального времени».

«Потребовать бесплатные парковки для пациентов»

Активист из казанского поселка Старые Горки Ильхам Шагараев рассказал «Реальному времени» об итогах многолетней борьбы местных жителей за право парковаться возле медучреждения. Поликлинику №18 посещают пожилые пациенты, инвалиды, беременные женщины, — словом, люди маломобильные, а в поселках общественный транспорт не ходит, поэтому для большинства остается одна возможность — добраться туда на своем автомобиле. Но поставить машину в окрестностях негде. Рядом есть большая плоскостная парковка МКДЦ — бесплатная, но недоступная: въезд на нее перекрыт шлагбаумами. Жители микрорайона неоднократно обращались к чиновникам, просили решить проблему и добились результата, но вовсе не того, которого ожидали.

— После четырех коллективных обращений в адрес раиса республики напротив городской поликлиники №18 была обустроена парковка на 23 места, включая два места для инвалидов, и размечена дополнительная стоянка параллельно проезжей части на 39 мест, в том числе четыре места для инвалидов, — говорит Шагараев. — И следом было сразу же подготовлено решение сделать эти парковки платными. Слов нет, чтобы выразить наше возмущение! Городские чиновники в упор не видят цинизма этой ситуации. Мы побывали на приеме у депутата Госдумы Максима Топилина, надеемся, что он поможет решить вопрос уже на своем уровне.

«Мы побывали на приеме у депутата Госдумы Максима Топилина, надеемся, что он поможет решить вопрос уже на своем уровне». скриншот видео в соцсети

Активисты из Старых Горок обратились к уполномоченному по правам человека в РТ Сарие Сабурской со следующими предложениями:

потребовать от ответственных структур города и республики, чтобы парковки у медицинской организации государственной системы здравоохранения оставались бесплатными для пациентов;

с учетом положений закона №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации», дающих право субъектам РФ полностью запрещать платные парковки на территориях, непосредственно прилегающих к социальным объектам, рекомендовать региональным властям принять законодательные акты о запрете создания платных парковок на территориях, прилегающих к объектам социальной сферы и здравоохранения;

рассмотреть компромиссный вариант об увеличении бесплатного времени на платных парковках у социально значимых объектов до 1,5—2 часов.

— За 30 бесплатных минут посетитель поликлиники сможет дойти до гардероба, отстоять в очереди, и даже на сдачу анализов времени у него не хватит, — обосновывает предложение Шагараев. — Здесь, я считаю, налицо профанация высокой идеи заботы о человеке, о бесплатной медицине!

Жительница Московского района Казани Ирина Николаева рассказала изданию о схожей проблеме в другой части города: в окрестностях травмпункта на улице Исаева парковка для пациентов отсутствует вовсе. Личные автомобили с пациентами, у которых сломаны или вывихнуты ноги, на территорию медучреждения не пропускают, их приходится оставлять в соседних дворах через дорогу.

— Как хочешь оттуда, так и ковыляй, хоть ползи, шлагбаум тебе не откроют, — возмущается она. — Машину оставить негде, даже нормально высадить человека невозможно. На улице Гагарина бывают парковочные места, но расстояние от них до травмпункта — более полукилометра. И как сюда пациенту или инвалиду добраться? Сейчас лето, так хотя бы ровный асфальт под ногами, а начиная с первых заморозков и до самой весны от шлагбаума на Исаева до входа в травмпункт — обледенелый каток, на котором здоровый рискует переломать все кости. Такая картина тут много лет, и администрация огромного медицинского комплекса — а тут расположены еще и поликлиника, и Госпиталь ветеранов войн, и профилакторий, и пульмонологический центр — проблему в упор не видит и не решает.

Машину оставить негде, даже нормально высадить человека невозможно. Инна Серова / realnoevremya.ru

Проанализировать и обосновать

Сария Сабурская сообщила Ильхаму Шагараеву, что по обращению активистов провела совещание с участием представителей профильных организаций — министерств, ведомств, органов местного самоуправления и руководства поликлиники №18. Она также направила министру здравоохранения Татарстана Альмиру Абашеву письмо с предложением провести комплексный анализ ситуации, проверить соблюдение градостроительных нормативов и проработать технические варианты организации дополнительных парковочных мест, в том числе с учетом потенциала близлежащих неиспользуемых земельных участков.

«Реальное время» обратилось в исполком Казани и Минздрав РТ с запросами о том, какие меры планируется принять по результатам совещаний у уполномоченного по правам человека в РТ.

Кроме того, издание запросило исполком города, исходя из каких соображений городскими властями вводится плата за пользование парковками при медучреждениях и почему время бесплатной парковки ограничивается 30 минутами, если в течение этого срока физически невозможно пройти прием у врача. Также попросили уточнить, у каких еще медучреждений в зоне платных муниципальных парковок предусмотрена 30-минутная бесплатная парковка, и если не у всех, то по какому принципу осуществляется столь выборочный подход. Поинтересовались и планами города по организации парковки на улице Исаева в формате, обеспечивающем доступность травмпункта для маломобильных пациентов.

— Необходимость упорядочить парковку у городской поликлиники №18 назрела давно, — подтвердили в исполкоме города. — От жителей и руководства медучреждения поступали многочисленные жалобы, в том числе коллективные, на то, что подъехать к поликлинике на машине практически невозможно, а хаотично припаркованные автомобили мешают проезду скорой помощи и общественного транспорта. Было решено организовать муниципальную стоянку по нечетной стороне — от улицы Танковой до Карбышева — на 55 машино-мест, шесть из которых предназначены для транспорта инвалидов. Главная цель — повысить пропускную способность, увеличить количество парковочных мест и навести порядок на месте стихийной заставленности.

В исполкоме подтвердили: парковка будет платной, проект постановления уже прошел антикоррупционную экспертизу, а также уточнили, что жители предлагали другой земельный участок для организации стоянки автомобилей посетителей и персонала поликлиники, но «он находится в республиканской собственности и передан в бессрочное пользование МКДЦ, а исполком может организовывать парковки только на муниципальной земле».

Ответ Минздрава РТ будет опубликован по получении.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Омбудсмен: «В первую очередь это вопрос удобства наших жителей»

— Проблема парковок возле медицинских учреждений сегодня сохраняет актуальность. В наш адрес поступают обращения граждан, связанные с невозможностью припарковать автомобиль при посещении поликлиник и больниц. Особенно остро этот вопрос стоит для пожилых людей, родителей с маленькими детьми, граждан с инвалидностью и тех, кто сопровождает своих близких на прием к врачу, — подтвердила «Реальному времени» наличие проблемы уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская.

По ее словам, недавно по обращению жителя Казани аппарат омбудсмена провел рабочее совещание, посвященное организации парковочного пространства возле ГАУЗ «Городская поликлиника №18». В обсуждении приняли участие представители поликлиники, Управления здравоохранения Казани, администрации Вахитовского и Приволжского районов города, а также МБУ «Институт развития Казани». Участники встречи совместно обсудили возможные варианты решения сложившейся ситуации и дальнейшие шаги по ее урегулированию.

— По итогам проведенной работы я направила официальное письмо в адрес министра здравоохранения Республики Татарстан с предложением провести комплексный анализ сложившейся ситуации по вопросам парковочных мест и прилегающих территорий, проверить соблюдение градостроительных нормативов, а также совместно с заинтересованными ведомствами детально проработать технические варианты организации дополнительных парковочных мест, в том числе с учетом потенциала неиспользуемых земельных участков, — сообщила Сария Сабурская.

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

Обращение остается на ее контроле. «Мы внимательно следим за тем, как продвигается работа по данному вопросу, и в ближайшее время планируем провести еще одно совещание, чтобы оценить промежуточные результаты и определить дальнейшие шаги. В первую очередь это вопрос удобства наших жителей, которые приезжают в медицинское учреждение. А доступность медицинской помощи складывается из многих вещей, в том числе из таких, на первый взгляд, простых вопросов», — подчеркнула она.

Восстановить баланс частных и публичных интересов

30-минутную бесплатную парковку у социальных объектов власти столицы республики ввели после того, как Конституционный совет Татарстана рассмотрел обращение казанского юриста Теймураза Минджия по поводу размещения платных муниципальных парковок на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, в которых размещены образовательные организации (в том числе дошкольные), государственные и муниципальные медицинские организации, органы госвласти, местного самоуправления и организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, а также на участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов. Минджия полагал, что таким образом казанские чиновники игнорируют требования статьи 7 закона РТ «О регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения». Однако 31 января 2025 года было оглашено заключение Конституционного совета РТ, в котором было указано, что постановление исполкома Казани о платных парковках соответствует Конституции Татарстана.

Конституционный совет Татарстана рассмотрел обращение казанского юриста Теймураза Минджия по поводу размещения платных муниципальных парковок. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом государственные органы и органы местного самоуправления получили рекомендации для восстановления баланса частных и публичных интересов в сфере регулирования платных парковок. В частности, исполкому Казани было предложено:

рассмотреть возможность увеличения законодательно установленного периода времени, когда платная парковка будет использоваться гражданами бесплатно;

активизировать работу по обязательному информированию населения о подготовке решений о создании и использовании платных парковок, а также о целесообразности их организации («информация должна содержать сведения об обоснованности необходимости пользования платными парковками, основных проблемах в сфере дорожного движения, которые планируется решить посредством введения платы за пользование парковками общего пользования»);

создать механизм предварительного согласования таких проектов с Миндортрансом РТ, усилив его контрольные полномочия, с соответствующими правоохранительными органами и другими заинтересованными структурами.

Госсовету РТ было рекомендовано рассмотреть вопрос об установлении дополнительных категорий пользователей платной парковки, которым предоставляется право бесплатного пользования платной парковкой. А представительному органу местного самоуправления города Казани рассмотреть вопрос внесения изменений в Правила благоустройства города Казани «с целью конкретизации понятия «территорий, непосредственно прилегающих» к социально значимым объектам, применительно к работе парковок».

Однако в городе продолжают расширять зону платных парковок, не вдаваясь в обоснования причин введения платы. Не стесняются и штрафовать за неоплату парковки за формальные нарушения даже инвалидов-ветеранов СВО.

При наличии в Казани почти 180 школ, более 300 детсадов, 55 поликлиник и более двух десятков больниц, не менее половины которых расположены в зонах платной парковки, исполком города официально объявил лишь о 22 социальных объектах, включая всего лишь 4 медучреждения. скриншот с сайта Яндекс.карты

При наличии в Казани почти 180 школ, более 300 детсадов, 55 поликлиник и более двух десятков больниц, многие из которых расположены в зонах платной парковки, исполком города официально объявил лишь о 22 социальных объектах, включая всего лишь четыре медучреждения, вблизи которых время бесплатной парковки продлено с 15 до 30 минут. Полной информации об адресах таких парковок в открытом доступе не представлено, на портале «Казанский паркинг» этих сведений нет.

Ильхам Шагараев на днях получил официальный ответ от замруководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова, которым тот снимает с муниципалитета ответственность за организацию движения и парковочного пространства возле медучреждения. Он подтверждает, что от жителей и администрации поликлиники №18 «поступали многочисленные жалобы с просьбой о строительстве парковки для пациентов», и утверждает, что «если при проектировании и строительстве объекта действующие нормативы не соблюдены, то забота о парковке автотранспорта сотрудников и посетителей организаций ложится на администрацию учреждения либо на самих автовладельцев».

Шагараев сообщил «Реальному времени»: помощник Максима Топилина уведомил его, что по поводу платных парковок около медучреждений направлены депутатские запросы в Минздрав РТ и исполком города, а в августе 2026 года планируется встреча-совещание с представителями исполкома и заинтересованных министерств и ведомств.

