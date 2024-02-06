Не поняли: казанцев разозлили плакаты с «благодарностью» дорожникам

Власти столицы Татарстана, у которых не хватает ни средств, ни сил на уборку снега, развесили в городе «наглядную агитацию» о героическом труде подрядчиков

Фото: скрин realnoevremya.ru страницы «Город Казань» в соцсети

Мэр Казани Ильсур Метшин на оперативном штабе по уборке снега расписался в нехватке тяжелогабаритной техники у подрядных и муниципальных организаций и сообщил, что городские власти намерены просить правительство Татарстана о ее приобретении. А на официальной страничке мэрии в соцсетях в этот день появились новости о билбордах с «посланиями» — благодарностями сотрудникам дорожных служб за «героический труд». О реакции подписчиков догадаться нетрудно, а «Реальное время» попыталось выяснить, за чей счет организован этот «банкет», если у исполкома не хватает средств на насущные нужды по уборке улиц.

«Спасибо» за сугробы



«Уборка снега — большой труд. Дорожники, спасибо!» — обращаются с плакатов к дорожникам их собратья с плакатов на русском и татарском языках. «Надеемся, каждый сотрудник дорожных служб увидит их и ему станет теплее на душе», — гласит подпись администраторов официальной городской странички под этими фото.

скрин realnoevremya.ru страницы «Город Казань» в соцсети

— Уж если на спуске от кремля не почистили, то что говорить об остальном городе! — возразил в комментариях Андрей Шелдяков. — Фото снято вчера напротив центрального стадиона. Сегодня там приезжал — без изменений.

— На фоне не выполненной своей работы, сугробы! С 27 декабря заявка висит, Авиастрой почистить не могут. Дети в школу ползают по снегу, — возмутился Евгений Долин, сопроводив комментарий смайликами «рука-лицо» и «смех до слез».

— Квартала в сугробах. Никто не работает, — констатировал Александр Петров.

— Интересно, сколько вся эта показуха стоит? — направила возмущение в другую сторону Юлия Весна. — Не лучше ли было деньги на дополнительные выплаты направить трудягам? С билбордами в магазин не сходишь и поесть себе не купишь. И да, не видать работы ваших более чем тысячи единиц техники, вообще.

Бесплатная благодарность

— Заказчиком и исполнителем является исполком Казани, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе исполкома. — Всего в городе во всех районах размещено 10 таких электронных цифровых платформ (непечатных) в рамках проекта

«Люди Казани». Поскольку это социальная реклама, бюджет нулевой. Партнером является рекламная компания РИМ.



Также нам сообщили, что этот проект «рассказывает о людях, делающих город лучше — учителях, полицейских, врачах, сотрудниках столовых, студентах и т. д». На этот раз на билбордах разместили фотографии дорожных рабочих, которые ликвидируют последствия аномального снегопада.

На билбордах разместили фотографии дорожных рабочих, которые ликвидируют последствия аномального снегопада. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Что же касается объема работ, выполненного дорожниками, то он, конечно, титанический — с начала зимы с улиц столицы республики, по данным исполкома, было вывезено более миллиона тонн снега, и только с 17 января — более 600 тыс. тонн. В среднем ежесуточно на улицы выходило 1,1 тысячи единиц техники и 750—770 дорожных рабочих. Только жителям от этого не легче, потому что за почти 2 недели, минувшие с начала самого катастрофического снегопада, большинству ни на йоту не стало легче передвигаться по городу. И, выходит, гордиться тут нечем.



А рекламировать «героические» усилия дорожников… Ну да, непростая у них работа, так у каждого в работе есть сложности. И «героями» им приходиться становиться поневоле — из-за отсутствия машин и достаточного количества «личного состава», в котором виноваты не позаботившиеся об этом вовремя чиновники и подрядчики.

А деньги, Зин?

— Недавно смотрел по телевизору, как жалуется чиновник на то, что нет механизаторов, — написал в комментариях Андрей Шелдяков. — А мозги вам на что ??? В каждой деревне механизаторов куча, зимой сидят без работы. Вам лишь надо организовать!!

Ночью на столичных дорогах почти не видно снегоуборочной техники — исключением стал ночной рейд по местам уборки снега для журналистов. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Добавим — и заплатить. Ночью на столичных дорогах почти не видно снегоуборочной техники — исключением стал ночной рейд по местам уборки снега, специально организованный на днях исполкомом для журналистов. Почему ночью, когда легче всего убирать снег с дорог и тротуаров, работы сворачиваются? Да очень просто — работникам надо платить «ночные», это дорого. По этой же причине никто сельских механизаторов на вахту в город звать и не будет — это ж им зарплату надо будет платить!

С улицы Поперечно-Ноксинской, как и с нескольких десятков второстепенных для властей, но очень значимых для местных жителей дорог, где осталась одна полоса без тротуара, снег еще долго не будут вывозить. realnoevremya.ru/Инна Серова

И, значит, с улицы Поперечно-Ноксинской, как и с нескольких десятков второстепенных для властей, но очень значимых для местных жителей дорог, снег еще долго не будут вывозить. А водители, ползя по ней по единственной, тоже присыпанной снеговой кашей полосе, будут тормозить перед каждым пешеходом, который «ползет» к остановке по дороге, потому что на тротуарах сугробы в человеческий рост. Будут кое-как разъезжаться на перекрестках, перекрывать дорогу на несколько часов из-за ДТП, если не повезет разъехаться и поносить последними словами тракториста из поселка Торфяной, который гребет снег с Поперечно-Ноксинских улиц не в сторону пустыря, а куда ближе — все на ту же дорогу. И поминать недобрым словом районные власти, которые все это безобразие в упор не видят, а кто поосведомленнее — и подрядчиков, которые нахватали подрядов, не имея ни сил, ни техники, чтобы их выполнять.

Водители еще долго будут тормозить перед каждым пешеходом, который «ползет» к остановке по дороге, потому что на тротуарах сугробы в человеческий рост. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Не чистят тротуары и заваливают тропы, что протоптали пешеходы»



Отдельная беда — тротуары, жалуются жители Казани. «Народный контроль» забит заявками, которые вторую неделю находятся в статусе «в работе». А в центре Казани на тротуарах среди сугробов протоптаны кривые тропы, все в ямах и ухабах. Поедет нога — перелом или растяжение гарантированы. Около торговых точек кое-где расчищено — там за неубранный снег исполком арендаторов и собственников штрафует. Хотя кое-кто все равно обходится полумерами — например, у дома №15/3 на Вишневского коммерсанты очистили только крыльцо. А вот там, где торговли нет, о пешеходах никто не заботится, хотя каждый тротуар у нас за кем-нибудь закреплен — за управляющей компанией или подрядной организацией.

На «деловом понедельнике» 29 января мэр Казани сообщил, что мини-погрузчики «барсики» с объемом аномальных снегопадов не справляются. А ведь покупались «барсики» с прицелом на уборку тротуаров. Вот те, кто выбор в их пользу делали, они в Казани ни разу не зимовали?

Ходить по корявым тропам на тротуаре на улице Вишневского сродни цирковому искусству. realnoevremya.ru/Инна Серова

Мало того, с наступлением зимы из Казани «улетели» в неизвестном направлении дворники. Те самые, без которых с тротуара не счистишь уплотненный снег. Работников с ломом и лопатой у нас нет, и нетрудно догадаться, почему. Не платят им, хотя если говорить о многоэтажных «человейниках», то с их площадей собираются огромные суммы на уборку дворов, которые имеют площадь с гулькин нос. Эти суммы УК «размазывают» на все дома — и на высотки и на малоэтажки — равномерно. Однако до дворников они, очевидно, не доходят? Иначе почему добросовестный дворник дома, в котором живет автор этого текста, уволился осенью 2022 года, сказав, что за 12 тыс. рублей не готов отскребать от снега три двора. А пришедшие ему на смену гастарбайтеры стоят с лопатами, весело друг с другом болтают и на предложения жильцов взять в руки лом и лопату отвечают: «Моя твоя не понимай».

«Ладно, что не чистят тротуары, так те, которые занимаются уборкой, еще и заваливают тропы, что протоптали пешеходы, а это в основном, пожилые люди, мамочки с колясками и дети-школьники», — написала в соцсети Ирина Федотова. И это чистая правда.

На вопрос, неоднократно задававшийся на страничке исполкома автором этих строк — как людям пользоваться общественным транспортом, если все подходы и ведущие к нему тротуары заметены снегами по пояс, которые не чистили с начала снегопадов, а по традиции — с начала зимы, никто так и не ответил. Нет реакции и на претензии других горожан к состоянию тротуаров. Видимо, в мэрии считают эти вопросы риторическими или просто не осознают всей серьезности ситуации. И понятно — принимающие решения об очистке тротуаров работники по ним не ходят и в общественный транспорт пересаживаться не собираются.