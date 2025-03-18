Новый поворот в деле по иску прокуратуры к ASG и исполкому Казани: возможно мирное урегулирование спора

Юристы Алексея Семина ссылаются на сроки давности и готовят мирное соглашение с прокуратурой, которая пытается через суд «обнулить» сделки казанского исполкома по обмену земельными участками

Фото: Реальное время

Неожиданный поворот произошел сегодня в арбитражном процессе по иску прокуратуры Татарстана к исполкому Казани и аффилированной миллиардеру Алексею Семину управляющей компании «Капитал-Траст-Инвест». Надзорный орган добивается признания незаконными 25 постановлений исполкома о предоставлении в собственность УК «АС Менеджмент» и УК «Капитал–Траст-Инвест» 65 земельных участков, расположенных в основном в самом центре столицы республики. «Реальное время» — о подробностях арбитражного иска, его предыстории и озвученных в последнем судебном заседании планах ASG решить дело миром.

«Тайные» постановления — взять и отменить

18 марта в Арбитражном суде Татарстана прошло предварительное судебное разбирательство по иску республиканской прокуратуры к исполкому Казани и управляющей компании «Капитал-Траст-Инвест». Прокуратура требует признать незаконными 25 изданных в период с 23 июля 2012 года по 12 января 2024 года постановлений о предоставлении в собственность «Капитал–Траст-Инвесту» и «АС Менеджменту» земельных участков, дополнительных соглашений того же содержания и применить последствия недействительности этих сделок.

18 марта в Арбитражном суде РТ началось предварительное судебное разбирательство по иску республиканской прокуратуры к исполкому Казани и управляющей компании «Капитал-Траст-Инвест». Инна Серова / realnoevremya.ru

Речь идет о земельных участках, переданных в собственность на основании документов, которые, похоже, не публиковались и отсутствуют в открытом доступе. Во всяком случае, «Реальному времени» эти постановления не удалось обнаружить ни на сайте исполкома, ни в печатных сборниках документов.

В основу иска легли результаты проверки прокуратурой сделок по обмену принадлежавших компании Алексея Семина земель в окрестностях Казани на участки в историческом центре города и перспективных в плане реновации промзонах. Прокуратура сочла, что полученные в 2012 году земли ASG были переоценены в 5 раз. Проведенная по инициативе прокуратуры экспертиза пришла к выводу, что они стоили не 1,1 млрд рублей, а порядка 200 миллионов.

По мнению прокуратуры, земли, переданные ASG исполкому Казани в обмен на участки в центре и развивающихся районах города, были переоценены в 5 раз. скриншот с сайта Яндекс.карты

Что отдал исполком

Более половины участков, передачу которых УК «Капитал-Траст-Инвест» оспаривает прокуратура, находится в Вахитовском районе Казани — в исторической части столицы и на улице Портовой, где ведется масштабная застройка. Оспаривается также и передача участка, на котором расположен объект культурного наследия республиканского значения «Номера Михайлова», реставрацию которого, как ранее писало «Реальное время», ASG собирается завершить в 2025 году.

Оспаривается также и передача участка, на котором расположен объект культурного наследия республиканского значения «Номера Михайлова», реставрацию которого, как ранее писало «Реальное время», ASG собирается завершить в 2025 году. Максим Платонов / realnoevremya.ru

А последнее из оспариваемых прокуратурой постановлений — №95, которое было издано совсем недавно, 12 января 2024 года, касается предоставления в собственность «Капитал-Траст-Инвесту» 2,91 га земли кадастровой стоимостью 59,66 млн рублей в границах примыкающего к озеру Чебакса жилого массива Султан Ай, который в настоящее время активно развивается и застраивается.

Следует добавить, что на ряде земельных участков, за которые сейчас прокуратура требует возмещения от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей, уже выстроены дорогостоящие и весьма доходные объекты коммерческой недвижимости.

35 участков и 383 млн

Согласно материалам арбитражного дела, прокуратура просит признать незаконными постановления исполкома Казани о согласовании предоставления в собственность ЗАО (позднее ООО) «УК «АС Менеджмент» Д.У. закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Казанский земельный инвестиционный фонд», взыскать в городской бюджет 383,5 млн рублей за 35 участков и истребовать из незаконного владения еще 15 земельных участков.

Попытка прокуратуры наложить через суд запрет на совершение регистрационных действий в отношении 15 земельных участков, которые являются предметом судебного спора, удалась. Инна Серова / realnoevremya.ru

Ранее прокуратура ходатайствовала перед судом о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства УК в сумме 660,9 млн рублей и запрета совершать сделки по отчуждению недвижимого и движимого имущества в пределах этой суммы, однако ей было отказано.

А вот попытка наложить через суд запрет на совершение регистрационных действий в отношении 15 земельных участков, которые являются предметом судебного спора, удалась. Он был наложен, как указал суд, для обеспечения сохранности спорных земельных участков и предотвращения их передачи третьим лицам.

«Рассматривается возможность мирного урегулирования»

Сегодня на судебном заседании прокуратура поддержала требования, изложенные в исковом заявлении. Представители УК «Капитал-Траст-Инвест» предоставили свои возражения, подкрепив их двумя экспертными заключениями независимой организации СРО в отношении отчетов об оценке, которые были приложены представителями прокуратуры к исковому заявлению.

Кроме того, представители ASG представили суду судебную практику о применении в делах с участием прокуратуры трехлетнего срока исковой давности, на котором, по всей видимости, они будут настаивать в случае, если прокуратура не откажется от иска. Также ответчик предоставил выдержки из судебных актов о применении в делах по искам прокуратуры объективного предельного 10-летнего срока справедливости, информацию о переходе прав на два земельных участка и выписки из ЕГРН на три земельных участка, собственниками которых компания на данный момент уже не является.

«Сейчас рассматривается возможность мирного урегулирования спора, в связи с чем нам необходимо время», — пояснила представитель УК «Капитал-Траст-Инвест» Диана Губайдуллина. Инна Серова / realnoevremya.ru

Но вишенкой на торте стало ходатайство ответчика о переносе судебного разбирательства на месяц.

— Дело в том, что сейчас рассматривается возможность мирного урегулирования спора, в связи с чем нам необходимо время, — пояснила представитель УК «Капитал-Траст-Инвест» Диана Губайдуллина.

Представитель Комитета земельных и имущественных отношений исполкома Казани и старший прокурор Эдуард Кириллов возражений на этот счет не высказали, и заседание было перенесено.

Участки, которые были и которых нет

— В настоящее время рассматривается возможность мирного урегулирования этого спора, — подтвердила по окончании заседания «Реальному времени» Диана Губайдуллина. — Большего, чем было сказано на судебном заседании, мы сказать не можем, поскольку мы сами не ведем переговоры об условиях мирового соглашения. Но в настоящее время такая возможность рассматривается.

В разговоре с «Реальным временем» Губайдуллина сообщила, что три участка, которые, по мнению ответчиков, были ошибочно указаны в прокурорском иске, ранее принадлежали компании-ответчику, но сменили владельца. Инна Серова / realnoevremya.ru

В разговоре с «Реальным временем» Губайдуллина сообщила, что три участка, которые, по мнению ответчиков, были ошибочно указаны в прокурорском иске, ранее принадлежали компании-ответчику, но сменили владельца.

Она также рассказала, что примеры судебной практики, которые были предоставлены суду, касаются применения сроков исковой давности в аналогичных судебных процессах в других регионах России.

«У бизнеса есть свои интересы»

— Развиваясь, любой муниципалитет неизбежно проводит множество сделок по обмену земельных участков с частными собственниками. Это всегда очень сложно, — сообщили в исполкоме Казани в ответ на запрос «Реального времени» о причинах заключения сделок по земельным участкам, которые, с точки зрения прокуратуры, оказались неравноценными. — У бизнеса есть свои интересы, которые он ожесточенно отстаивает, у муниципалитета — свои, направленные на развитие города и решение вопросов его жителей. Однако в любом случае исполком Казани руководствуется принципами законности, прозрачности и справедливости.

— Развиваясь, любой муниципалитет неизбежно проводит множество сделок по обмену земельных участков с частными собственниками. Это всегда очень сложно, — сообщили в исполкоме Казани. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

А опытный арбитражный управляющий Тимур Салихов сказал «Реальному времени», что вероятность применения сроков исковой давности в этом деле достаточно велика:

— Практика показывает, что может быть применен срок исковой давности, если не трехлетний, то 10-летний. Но суд не вправе самостоятельно применять эту норму — это возможно только в случае, если сторона ответчика об этом заявила. Могу предположить, что если суд удовлетворит иск прокуратуры, то только частично, исключив ранние сделки, выходящие за пределы срока давности.