«Эдельвейс групп» требует восстановить снесенный павильон на Центральном стадионе

Привести здание в соответствии с техпаспортом

«Эдельвейс групп» продолжает судебную тяжбу с исполкомом Казани из-за утраченного имущества на Центральном стадионе. Холдинг потребовал «восстановить здание спортивного павильона» под литером А1 и привести его в состояние, в каком оно находилось «на момент его получения» по акту приема-передачи в июле 2007 года, согласно техпаспорту 1990 года.

Речь идет о большом спортивном павильоне общей площадью более 3,5 тысячи кв. м, который городские власти передали во владение компании вместе с еще несколькими объектами недвижимости на футбольной арене — двумя административными зданиями (не менее 600 кв. м), двумя кафе (около 100 кв. м каждое), кассовым павильоном и самой кассой, а также четырьмя туалетами. Это имущество компания братьев Хайруллиных получила от города в качестве компенсации за снос пивного бара «Раки», который долгое время работал у стен Казанского кремля.

Суд исковое заявление принял и открыл производство по делу. К участию в процессе в качестве третьего лица привлечен городской Комитет земельных и имущественных отношений. Предварительное заседание назначено на первую декаду февраля.

Пивбар «Раки», принадлежавший братьям Хайруллиным, долгое время работал у стен Казанского кремля. Фото: скриншот yandex.ru

Семилетний спор за имущество

Судебные разбирательства между исполкомом и «Эдельвейс групп» по вопросу недвижимости на стадионе начались в 2015 году. Тогда фирма обратилась в арбитраж, чтобы истребовать из незаконного владения 1/22 доли в праве общей долевой собственности на футбольной арене общей площадью 23 449,1 кв. м. Судебный процесс завершился лишь в сентябре 2018 года, но «Эдельвейс групп» отказали в передаче жалобы в коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

Как писало «Реальное время», в ноябре 2022 года судебный спор между «Эдельвейс групп» и исполкомом Казани о компенсации за утраченное на Центральном стадионе имущество, полученное в качестве возмещения за снос знаменитого пивбара, закончился победой компании. На арене стадиона она претендовала на 1/22 доли объектов, но часть этих помещений в ходе реконструкции спортивного объекта были демонтированы.

Компания потребовала от города возмещения убытков. В 2020 году ей удалось отсудить 6,5 млн рублей за снос пивбара, осенью 2022 года она выиграла в суде у города еще 2,8 млн за утраченное имущество уже на стадионе.

В 2020 году компании удалось отсудить 6,5 млн рублей за снос пивбара. Фото: Сергей Семеркин /l7e7o7n.narod.ru

Тогда суд пришел к выводу, что именно из-за действий исполкома по реконструкции Центрального стадиона, заказчиком которой выступали структурные подразделения администрации Казани, были снесены административные здания, где была доля «Эдельвейс групп». В итоге принадлежащие ей объекты недвижимости в результате распорядительных действий ответчика были фактически изъяты из владения группы без предоставления равноценного возмещения. Исполком города, распорядившись судьбой чужого имущества в ходе реконструкции арены, повлекшей снос спорных объектов, нарушил право собственности компании, говорилось в судебном определении.

Собственником части объектов на стадионе компания братьев Хайруллиных стала в 2005 году, получив недвижимость взамен снесенного питейного заведения. В 90-х «Раки» не единожды становились местом разборок казанских группировок. Долгие годы общественность просила ликвидировать злачное место, что и было в итоге сделано в ходе подготовки к празднованию 1000-летия Казани.



Ангелина Панченко