Как будут работать службы жизнеобеспечения Казани в новогодние каникулы

Графики работы медучреждений и транспорта, номера телефонов аварийных служб и другая полезная информация

Фото: Дмитрий Резнов

Общественный транспорт Казани в новогоднюю ночь будет работать до 2 часов, а далее — по графику выходного дня. Поликлиники откроются 2 января, а стоматологические — будут работать все праздники до 15 часов. Круглосуточные травмпункты и вовсе не закроются. С какой периодичностью будут вывозить мусор, чистить дороги и дворы от снега, по каким улицам перекроют движение и как развезут казанцев по домам после рождественской службы — в материале «Реального времени».

Куда сообщить об аварии

Главное, что волнует многих казанцев в преддверии столь долгих выходных, — как не остаться один на один посреди праздников со своей коммунальной бедой. Однако городские власти уверяют, что службы ЖКХ будут работать в усиленном режиме. В управляющих компаниях готовятся к круглосуточному дежурству 135 аварийных бригад. В ресурсоснабжающих компаниях вдвое увеличили число дежурных бригад и техники: на случай ликвидации аварий и их последствий подготовлено 250 человек и 100 единиц спецтехники и транспорта.



Казанцам напоминают, что сообщить об аварии можно по круглосуточно работающим телефонам «авариек» — их номера на сайте каждой УК, а также можно оставить заявку в системе «Открытая Казань»: через сайт open.kzn.ru или по номеру телефона +7(843) 236-41-23.

Фото: Дмитрий Резнов

Как вывезут мусор и почистят дороги



Не секрет, что во время новогодних каникул резко возрастает количество мусора. Чиновники обещают вывозить его ежедневно, а убирать дворы от снега — в зависимости от погодных условий. Жилищные организации сообщили о готовности на случай снегопадов задействовать дополнительное количество спецтехники и дворников.

Для уборки улично-дорожной сети Казани подготовили 596 единиц уборочной техники. В случае обильных осадков это число увеличат до 1000. Чтобы исключить подтопление подземных переходов при аварийных сбоях в электроснабжении подготовили насосы и электрогенераторы.

Для приема заявок горожан работает круглосуточная единая диспетчерская служба «Открытая Казань» по телефону +7(843) 236-41-23.

Как работают поликлиники, стоматологи и травмпункты

На усиленный режим работы в праздничные дни переходят и медики. С 31 декабря по 10 января в круглосуточном режиме работают все стационары и родильные дома, госпитализация пациентов осуществляется по территориальному принципу.

Фото: Олег Тихонов

Работа поликлиник, в том числе детских:

31 декабря, 2, 5 и 9 января — по субботнему графику,



1, 3, 7 и 10 января — по праздничному и выходному графику.

В эти дни здесь работают дежурные терапевтические бригады:

4, 6 и 8 января — работают терапевтические и педиатрические бригады, врачи-специалисты узкого профиля, рентгенологический кабинет, лаборатория, кабинеты неотложной помощи с приемом вызовов от населения и переданных со станций скорой медицинской помощи.



Кроме того, работают отделения с дневным режимом работы. Женские консультации работают по графику поликлиник.

Все каникулы пациентов, вне зависимости от места их проживания, будут принимать травматологические пункты с круглосуточным режимом работы.

Работа стоматологических поликлиник:

31 декабря — по субботнему графику,



с 1 по 9 января — с 9 до 15 часов,



неотложная помощь, в том числе детям, — круглосуточно все дни по адресу: ул. Чернышевского, 10/6.

Фото: Максим Платонов

Также организовано дежурство бригад скорой помощи в местах массового скопления людей:



31 декабря — в парке «Черное озеро» и на площади у Центра семьи «Казан»,

в ночь с 6 на 7 января — с 23.00 до 2.00 сотрудники скорой будут дежурить в кремле и у Благовещенского собора.

Частные клиники работают по своему графику. Например, сеть медцентров «Здоровье семьи» 31 декабря работает с 7 до 14 часов, 2 января до 14 часов будут работать несколько медцентров в разных районах города. На рабочие места медики вернутся 4 января.

Как будет ходить транспорт

Все новогодние каникулы автобусы, трамваи, троллейбусы и поезда метро будут курсировать по особому расписанию.



Работа общественного транспорта:

с 31 декабря по 8 января — по графику выходного дня,

в новогоднюю ночь — до 2.00 по специальному расписанию (полностью с ним можно ознакомиться на сайте Комитета по транспорту Казани).



На маршруты выйдут 64 единицы автобусов, троллейбусов и трамваев. Станции метро будут открыты до полуночи.



Утром 1 января в Казани:

автобусы выйдут на линию с 7 утра,



метрополитен будет работать с 6 до 24 часов.



Фото: Максим Платонов

По традиции в рождественскую ночь в 2.30 для развоза казанцев после праздничной службы на остановку «Центральный стадион» подадут пять автобусов, №23, №30, №6, №10а, №15, и троллейбус №2.

Муниципальные парковки с 31 декабря по 10 января будут бесплатными.

Движение будет перекрыто:



с 20 декабря до 14 января в связи с праздничными мероприятиями для проезда закроют улицы Шигабутдина Марджани (от улицы Татарстан до улицы Фатыха Карима) и Сибгата Хакима (от улицы Декабристов до улицы Абсалямова),



с 20 декабря до 14 января в связи с праздничными мероприятиями для проезда закроют улицы Шигабутдина Марджани (от улицы Татарстан до улицы Фатыха Карима) и Сибгата Хакима (от улицы Декабристов до улицы Абсалямова), кроме того, ограничения движения будут действовать на участке дороги по улице Бондаренко.

Где запустить салют

На усиленный режим работы переведены пожарные, спасатели и единая дежурно-диспетчерская служба. В Казани на время действия особого противопожарного режима с 20 декабря по 10 января на особой контроль взяты 407 площадок, где ожидается массовое пребывание людей. Сотрудники пожарной службы будут дежурить и во время празднования Рождества Христова в храмах.

Для запуска фейерверков в праздники определены следующие площадки:

в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах — майдан на улице Гаврилова,

в Кировском и Московском районах — Нижне-Заречная дамба,

в Приволжском и Вахитовском районах — автомобильная стоянка напротив площадки «Сабантуй» в Березовой роще,

в Советском районе — площадка возле Казанского ипподрома, между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.

Напомним, в Татарстане на период действия особого противопожарного режима почти вдвое увеличены штрафы за несоблюдение правил пожарной безопасности. Запуск фейерверков в неположенном месте может облегчить карман граждан на 2—4 тыс. рублей.

Фото: Дмитрий Резнов

Где и как будут работать туалеты



И еще о важном. Во время празднования на свежем воздухе и в местах массового пребывания этот вопрос не менее актуален.

Работа муниципальных общественных туалетов:

ежедневно с 10 до 22 часов,

туалетные модули у Центра семьи «Казан», в Горкинско-Ометьевском лесу, в парках «Крылья Советов», ЦПКиО, «Черное озеро», «Сосновая роща», «Континент», «Калейдоскоп», у ДК им. Саид-Галиева, на площади перед театром им. Г. Камала и на улицах Островского, Петербургской и Баумана — с 31 декабря по 2 января до 2 часов ночи.

Кроме того, рядом со стационарными уборными дополнительно установят 50 биотуалетов.