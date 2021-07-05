Стрижка лысых газонов: на какое «благоустройство» в Казани потратят свыше 60 миллионов

Подрядчиков обязали косить придорожные газоны в столице Татарстана, но не обязали их поливать

Фото: Евгений Михайлов

В редакцию «Реального времени» с жалобой на проблемы благоустройства обратились жители Московского района Казани. По их словам, на городских газонах сейчас успешно «косят» деньги вместо травы — без полива она сгорела под июньским солнцем. Авторы сопроводили обращение снимками отдыхающих косарей на таких сожженных лужайках. При этом на содержание придорожного озеленения из городского бюджета тратятся десятки миллионов рублей, справедливо замечают казанцы. Почему газоны косят вместо того, чтобы поливать, куда утекают деньги, и кто отвечает за наличие в городе зелени — подробности в нашем материале.



Отдых на траве



Казанец Евгений Михайлов прислал в редакцию «Реального времени» снимок рабочих, которые, побросав газонокосилки, отдыхали в тени дерева на выгоревшей от аномального июньского зноя траве. Действие мужчина наблюдал из окна дома на проспекте Ибрагимова. Косить этим работникам вдоль оживленной дороги в Московском районе нечего, как и на многих других газонах в городе.

— А вот чтобы хоть раз эти газоны поливали — я такого не припомню, — говорит автор снимка Евгений Михайлов. — Казань — пыльный город, от пыли спасают трава и деревья, там, где есть трава, почва пылит гораздо меньше. Может, городские чиновники об этом никогда не слышали? Или деньги на содержание газонов не выделяются? Но тогда откуда на них бездельники с газонокосилками берутся?

Михайлов добавил, что газоны на проспекте Ибрагимова — городской магистрали, строившейся в свое время с таким расчетом, чтобы в перспективе с нее открывался вид на Казанский кремль, выглядят крайне непрезентабельно. Сухая трава с большими проплешинами, деревья хилые, да и тех мало. И каждое лето уже в июне даже то небольшое количество травы, что на этих газонах растет, засыхает от недостатка полива.

Сухая трава с большими проплешинами, деревья хилые, да и тех мало. Фото: Евгений Михайлов

Такие правила

Согласно Правилам благоустройства города Казани, подрядные организации, отвечающие за содержание городских дорог, обязаны в летнее время в числе прочего содержать в порядке и газоны — «прилегающие зеленые зоны».

В этих Правилах, едва уместившихся на 199 страницах мелким шрифтом, детально прописано множество требований к летнему содержанию дорог и даже имеется список улиц с повышенными требованиями к эстетике городской среды. К ним относится и проспект Ибрагимова.

Но в обязанности подрядчика, согласно Правилам, входят только полив проезжей части, мойка придорожных лотков и ограждений. А полив газонов и зеленых зон составители забыли, поэтому и в техническом задании, и в договорах с подрядчиками предусмотрена лишь «косьба газона с применением специализированных газонокосилок со сбором и вывозом скошенной травы». И стоит ли удивляться тому, что трава на казанских газонах при хорошей погоде жухнет уже в начале июня, а саженцы деревьев приходится высаживать ежегодно?

А что там в смету заложили?

Как свидетельствуют данные с сайта Госзакупок, в 2021 году содержание дорог обойдется городскому бюджету почти в 1,364 млрд рублей. В частности, МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского Района г. Казани» заработает на дорогах Кировского и Московского района без малого 294 млн рублей, МУП «Городские мосты» на содержании дорог Советского района — почти 303 млн, МУП «Горводзеленхоз», которому достались дороги Вахитовского и Приволжского районов — 511,3 млн, а МУП «Городское благоустройство» в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах — 257 млн.

В документах тендеров на содержание дорог «Реальное время» обнаружило разбивку сметы, по которой можно судить о том, сколько средств закладывается конкретно на содержание зеленых зон и насаждений. В Кировском и Московском районах это 13,56 млн рублей или 4,68% от общей суммы контракта. В Советском районе — 8,17 млн или 2,7 %.

Деньги на полив газонов и деревьев на это лето заложены, в общей сложности на сумму около 64,4 млн рублей. Фото: kzn.ru

В Вахитовском и Приволжском районах, кроме содержания объектов озеленения (8,1 млн руб.), контрактом предусмотрены содержание системы полива (3,4 млн) и содержание зеленых насаждений (9,1 млн) — итого почти 20,6 млн рублей или 4% от суммы контракта, а в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах — 9,95 млн на содержание зеленых насаждений и 1,51 млн — на содержание систем полива и полив зеленых зон, итого — почти 11,5 млн или 4,5% суммы контракта.

Значит, деньги на полив газонов и деревьев на это лето заложены, в общей сложности на сумму около 64,4 млн рублей. Только почему не во всех районах и почему горожане не видят, как газоны поливают? И почему при этом из бюджета идут деньги на оплату покоса несуществующей на газонах травы? «Реальное время» направило запрос об этом в исполком Казани и получило следующий ответ:

— Заказчиками работ по поливу газонов являются Администрации районов города Казани. Работы выполняются подрядными организациями в рамках предусмотренных бюджетом средств. К сожалению, объем финансовых средств меньше, чем хотелось бы. Поэтому в основном поливают газоны на тех участках, где растут деревья и кустарники. Администрациями районов контролируется выполнение работ и в случае необходимости вносятся корректировки, — сообщили нашему изданию в мэрии города.

Чтобы было что стричь, надо вначале траву вырастить

— Газоны надо регулярно стричь, чтобы они не зарастали сорными растениями, — говорит профессор института экологии и природопользования КФУ, доктор биологических наук Татьяна Рогова. — Но, чтобы было что стричь, их нужно поливать, удобрять и ухаживать за ними постоянно!

Она пояснила «Реальному времени», что без ухода газон превращается либо в заросли американского клена и сорняков, либо в пустыню, а с неграмотным уходом — безальтернативно в пустыню:

— Если газон в проплешинах, пересохший, как сейчас, косить там нельзя, тем более неквалифицированным рабочим, не знающим, как правильно ухаживать за газонами. Они косилками просто выдернут остатки травы. Если на газонах появились проплешины, там надо завозить землю, подсеивать траву, а лучше — укладывать дернину. Стрижка там неуместна!

Рогова удивилась: если в Казани выделяются средства на содержание и полив газонов, то остается только гадать, почему большинство придорожных газонов выглядят так непрезентабельно.

— Возможно, этих средств недостаточно, — предположила она. — Красивый газон дорого стоит.

Рогова рассказала, что наблюдала, как в США — в выжженной солнцем Калифорнии — из-за нехватки средств на уход за настоящими газонами небольшие участки территории вдоль дорог попросту красят зеленой краской. И это, дала она понять, не имеет ничего общего с ситуацией, описанной в старом армейском анекдоте, когда солдаты к приезду генерала красят траву. Там преследуют чисто эстетические цели — на нарисованной траве глаз путешественника отдыхает.

А может, поучиться в Сорбонне?

— Нынешние газоны только дают дополнительную пыль! — ответил на вопрос «Реального времени» о роли газонов в городской экологии заведующий лаборатории инженерных проблем биотехнологий КНИТУ (КХТИ) Сергей Мухачев. — Потому что они пересыхают. А нормальные газоны очищают воздух как и деревья. Но для этого травостой должен быть высотой не менее 40-50 сантиметров. А у нас косят до 15 сантиметров, а чаще и ниже, потому что 15 — верхний предел. В результате трава высыхает, появляются проплешины. Наши чиновники любят поездки за государственный счет — вот пусть поедут в Париж и посмотрят, какой газон перед Сорбонной. Там по колено трава. А там ведь люди не глупее наших ухаживают за территорией.

По словам Мухачева, при таком «уходе», как у нас, с газона исчезают все однолетние растения: стрижка почти под «ноль» не дает им оставить семена. И в итоге там, где исчезают растения, появляются проплешины.

— Чтобы этого не происходило, газоны надо стричь раз в три года: в первый год обкосить одну сторону дороги, во второй — разделительную полосу, в третий — вторую сторону дороги. И косить один раз в сезон, не чаще. Тогда получается газон без сорняков и проплешин, но с однолетниками.

Что же касается правил, по которым косят в Казани — оставляя лишь короткую «щеточку» из травы, то, по словам Мухачева, такой бесполезный с точки зрения экологии, но декоративный — «эстетичный» в понимании чиновников газон может быть зеленым только при условии полива, причем в такую жару — ежевечернего полива.

По словам Мухачева, при таком «уходе», как у нас, с газона исчезают все однолетние растения: стрижка почти под «ноль» не дает им оставить семена. Фото: Евгений Михайлов

Европа Казани не пример?

«В европейских городах набирает популярность практика не стричь заросшие газоны. Это следующая степень осознанности в понимании живой природы и стремлении сохранить ее от вредного человеческого влияния. Что происходит: по всему миру сокращается количество пчел из-за неблагоприятной среды. Пчелы и тысячи других видов насекомых крайне важны для природного баланса — здоровья зеленых насаждений в городе. Деревья живут не только благодаря воде и солнцу. Насекомые и птицы также являются частью системы, равновесие которой позволяет природе не умереть. Насекомым нужны жилища, и природа сама научилась их строить в виде «неухоженных зарослей». Приходя на участок с триммером или рулонным газоном, мы уничтожаем сложившуюся экосистему и создаем дисбаланс, который приводит к угасанию и болезням флоры и фауны. После знакомства с проблемой, я по-другому взглянул на заросли разнотравья. То, что раньше я считал «неровным» и хотел «привести в порядок», стало казаться мне красивым, сложным и органичным», — написал пользователь в соцсети «Челябинский урбанист».

«Очень даже актуально! У нас от Чистопольской до Казанской Чаши проложили дорогу. Вдоль оживленной трассы ни деревца, ни куста, так еще и газоны выстригают под корень. Теперь они желтые от сухой травы с зелеными проплешинами. Грустно!», — прокомментировала запись жительница Казани Равиля Х.