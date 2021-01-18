Исполком об уборке снега в Казани: «Укомплектованы люди только в первую смену, и то не полностью»

Фото: Дмитрий Резнов

В снежном плену — люди, дома, транспорт

Казань завалило снегом, с которым не успевают справляться городские службы. По занесенным тротуарам люди порой с трудом пробираются к остановкам. Их тоже не успевают чистить — на это уже жаловался председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков. Он обратился с просьбой в исполком Казани организовать оперативный вывоз снега с остановок города и не складировать его на автобусных полосах.

В соцсетях люди делятся снежными «прелестями»: многокилометровые пробки, которые сдерживают и городской транспорт, снежные горы на улицах и у домов. Так, у дома на Большой Красной периодически после заносов и сбрасывания снега с крыши образуется двухметровый сугроб, который приходится преодолевать, чтобы выйти из подъезда. А накануне жители даже вырыли сквозь сугроб ход, чтобы попасть к себе домой.



В Казани 600 водителей спецтехники — вместо 1200

Во время «делового понедельника» в Казани обсудили действие плана «Буран» по уборке снега, который объявили 15 января.

«Вывели максимально возможное количество техники, но тем не менее, ситуация в районах, на улицах и во дворах, непростая». В среднем 450- 460 тыс. тонна снега вывозим за зиму, со 2 января вывезли более 260 тыс. тонн… И такое бывает», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

По данным Гидрометцентра, в городе выпало 52 мм осадков с начала года, только за 14 — 16 января выпало 24 мм осадков — это две трети месячной нормы, а с начала года — 158 % от месячной нормы января, сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. Он рассказал, что в городе сконцентрировали технику и рабочих. В среднем в день выходит около тысячи, 985 единиц — за последние сутки. Из них дополнительно привлекают до 450 самосвалов и погрузочной техники с предприятий. На тротуарах дважды в день убираются 70 машин малой механизации и 400 рабочих. С начла зимы использовали более 37 тыс. тонн противогололедного материла.

С наступлением холодов из Казани вывезли 290 тыс. тонн снега. В среднем за стуки вывозят по 24 тыс. тонны. При этом производительность снегоплавильных машин — 7,2 тыс. тонн снега в сутки, они перегружены в три раза, сказал Куляжев. Поэтому с согласования Минэкологии Татарстана в Казани открыли дополнительно 17 мест временного складирования снега.

Самая большая проблема — наличие механизаторов и водителей, отметил Куляжев. Их средняя зарплата — 34 тыс. рублей по городу, при этом заработок строителя составляет более 50 тыс. рублей, у водителя автобуса — 50 — 60 тыс. рублей, сравнил руководитель комитета.

— Естественно, с такой низкой зарплатой мы не можем привлечь достаточное количество механизаторов. У нас на сегодняшний день укомплектованы люди только в первую смену, и то не полностью. Половина техники простаивает из-за того, что просто нет людей на работу. При том что у нас количество техники на сегодняшний день — 600 единиц. Мы имеем порядка 600 механизаторов и водителей, а надо 1200, — подчеркнул Игорь Куляжев.

«Принято», — ответил докладчику мэр.

— Активно покупали технику. Вместе с УК цифры, которые имеем на сегодняшний день — 700 рабочих: водителей, дорожных работников, а нужно нам по нормативам 1,5 тысячи… Будем решать, еще раз стучаться во все двери правительства, прежде всего Министерства финансов, чтобы соответствующее финансирование было определено, — пообещал градоначальник.

В работе — 68 кровель

Во время совещания в мэрии о борьбе с чрезвычайной снежной ситуацией рассказали руководители всех районов города.

За зиму из Авиастроительного и Ново-Савиновского районов вывезли почти 82 тыс. тонн снега, из них 45 тыс. тонн — в праздники, сообщил глава двух районов Тимур Алибаев. В период «Бурана» работает 681 единица техники, в том числе 281 — привлеченная. Ежедневно дополнительно привлекают 27 погрузочных машин, 74 самосвала и 5 автогрейдеров. Для ускорения оборота техники в районах открыли два места временного складирования снега. Основная свалка находится по проспекту Амирхана. Тротуары убирают ежедневно 18 машин и 120 рабочих. С начала зимы использовали более 6 тыс. тонн реагентов и песко-соляной смеси.

Относительно уборки снега во дворах Алибаев заметил, что в нормативном состоянии сейчас находятся территории 1144 домов из 1212 жилых зданий — 94 %. С 15 по 17 января в районах задействовали ежедневно 650 дворников, 66 единиц спецтехники (23 из них — дополнительно), а также 35 машин малой механизации. По малым УК, ТСЖ, ЖСК снег очищен во дворах 224 домов из 292, в работе — 68 домов. На уборке крыш от снега ежедневно работают 13 бригад. В районах 432 дома со скатными кровлям, 62 из них — в проблемной зоне. Очистил 39 крыш, на остальных снег уберут сегодня, пообещал Тимур Алибаев.

Администрация отслеживает ситуацию через камеры

Первый заместитель руководителя администрации Кировского и Московского районов Ильсур Хисматуллин привел статистику обращений горожан со снежными проблемами. На портал «Открытая Казань» с 1 января поступило более 500 заявок, в 85 заявлений подали в ГИС «Народный контроль», более 240 звонков приняли на телефон горячей линии 557-76-10, а также 150 комментариев и жалоб увидели в соцсетях.

В районах каждый день работают до 148 единиц снегоуборочной техники (33 из них — дополнительно) и более 100 дорожных рабочих, сообщил докладчик. Более 12 тыс. тонн снега вывезли за предыдущую неделю, работы проводили даже с учетом большого трафика движения, заметил спикер. Во дорах ежедневно задействуют свыше 300 дворников и до 40 единиц техники. В районах вывели более 2 тыс. камер с многоквартирных домом в администрацию, вынесли более 150 предупреждений за неубранные территории. В целом от снега и наледи очистили 645 домов и 355 соцобъектов.

Еще одна сложность: в Кировском и Московском районах протяженность частных жилых массивов составляет более 100 км. С уборкой снега к домам одиноких пожилых людей и инвалидов помогают волонтеры, рассказал Хисматуллин.

Из-за перегруза «снегоплавилок» простаивают арендованные самосвалы

Только за три дня, с 15 по 18 января, из Вахитовского и Приволжского районов вывезли 36 тыс. тонн снега, использовали 596 тонн реагента, 390 тонн песко-соляной смеси, отчитался глава администрации Андрей Лобов. К уборке каждый день привлекаются 350 машин, из них 160 — арендованных. Тротуары убирают 34 единицы техники и 165 дорожных рабочих. С начала этого года в общей сложности вывезли 74 тыс. тонн снега, использовали 1,5 тыс. тонн реагента, 1,8 тонны песко-соляной смеси. В этой части города имеется 4 специализированных места для складирования снега и дополнительно определены еще 3 участка: на улице Портовая, в жилом массиве Мирный, на территории возле Цента гребных видов спорта.

«Перегруженность снегоплавильных пунктов приводит к простою арендованных самосвалов в очереди на выгрузку, но мы стараемся справляться», — заметил Андрей Лобов.

Работы во дворах ведут более 37 единиц спецтехники ежедневно, дополнительно в воскресенье — 29 единиц, а также работают 302 дворника. В нормативном состоянии находятся 73 % из всех 742 дворов. Очистили от снега 83 скатных кровли, уборкой крыш занимается 31 человек.

Дежурная техника вытаскивает фуры из снежной ловушки

С момента ухудшения погодных условий генподрядчик в Советском районе дополнительно привлек 92 машины, еще 44 единицы задействовали управляющие компании, рассказал руководитель района Роман Фатхутдинов. Во дворах ежедневно работает 81 машина и 731 дворник. От снега и наледи убрали 203 самые критичные скатные крыши. На сложных участках дорог, Мамадышском тракте, на улице Арбузова и проспекте Победы организовали дежурство спецтехники для буксировки застрявших длинномеров и фур, отметил Фатхутдинов. Временное складирование снега организовали в двух местах: на улице Бухарской и на Космонавтов — Аграрной. Всего с начала периода снегопада вывезли 17 тыс. тонн снега, проинформировал глава Советского района.

Екатерина Аблаева