Казанская прокуратура потребовала от исполкома установить дорожные знаки возле гимназии в Юдино

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Прокуратура Кировского района Казани обнаружила нарушения в организации дорожного движения возле гимназии №152 в поселке Юдино. Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Выяснилось, что возле гимназии не установлены дорожные знаки 1.23 «Дети», а знаки — 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» — выполнены не на щитах желто-зеленого цвета. Кроме того, отсутствуют подходы к пешеходному переходу, а дорожная разметка 1.25 «Искусственная неровность» изношена и требует замены.



В адрес руководителя казанского исполкома внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В конце июля сотрудники Татарской транспортной прокуратуры выявили нарушения при содержании и эксплуатации трех железнодорожных переездов в Зеленодольске. В ведомстве выяснили, что на переездах отсутствуют сигнальные столбики, предупредительные сигнальные знаки «С» о подаче машинистами поездов, а также стоп-линии. Кроме того, деревянные и асфальтовые настилы железнодорожных переездов находятся в негодном состоянии, а автодорожные знаки выгорели.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов