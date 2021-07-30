«Нельзя все отдавать на откуп застройщикам»: в «Солнечном городе» не осталось места под школу

Жители микрорайона борются против строительства на последнем клочке земли

Решение главной проблемы жителей микрорайона «Солнечный город» — острого дефицита объектов социальной инфраструктуры — пока буксует. Постройки новой школы в этом году ждать не приходится. Скорее всего, повторится прошлогодняя ситуация, когда в единственной на всю территорию школе №35 будет 10 первых классов. Зато на площадке, где по плану предусматривалось возведение учебного заведения и парка, вырос ЖК «Солнечный город Супер», в котором сейчас активно распродаются квартиры. Теперь жители борются за последний «клочок» земли, куда застройщик планирует посадить еще три дома и торгово-офисный центр. Правда, пока работы на этой территории приостановлены, а застройщик вынужден получать негативную обратную связь от жителей за огрехи предшественников. Городские власти тем временем находятся в поиске места под учебное заведение — в самом микрорайоне его уже нет.

Нашлось место под поликлиники

О проблемах микрорайона «Солнечный город», чье население живет в условиях интенсивной жилищной застройки и острой нехватки школ, детсадов, поликлиник и соцобъектов, «Реальное время» неоднократно рассказывало. Еще зимой местные жители обратились в правительство Татарстана с требованием разработать закон об обеспечении жилья социальной инфраструктурой, и парламентарии обсуждали ситуацию. Но с тех пор кардинальных изменений не последовало.

Единственное, что удалось сдвинуть с мертвой точки, — это медицинское обеспечение. Как нам рассказали местные жители, сейчас идет ремонт двух помещений по ул. Баки Урманче, 5 и ул. Ахунова, 16а, где временно разместятся филиалы детской городской поликлиники и «взрослой» поликлиники №18.

— Обещали, что сдадут объект в августе. Рабочие там есть. Обычно открытие чего-либо у нас планируется к 30 августа, вот и мы ждем. Но фронт работ там еще достаточный, может, если мобилизуются — успеют. Знаю, что там назначена заведующая — одна на обе поликлиники. Мы ее видели на объекте, — рассказала «Реальному времени» жительница микрорайона Танзиля Нуруллина.

На ул. Ахунова, 16а временно разместится филиал поликлиники №18. Фото: kzn.ru

Работы ведутся силами застройщика — компании «Ак Барс Дом». Однако мало помещение отремонтировать, его надо еще и оснастить оборудованием, укомплектовать мебелью. За эту часть отвечает Минздрав РТ. На наш запрос, выделены ли на это средства, в ведомстве на момент публикации материала не ответили. Зато пресс-служба мэрии сообщила, что открытие поликлиник запланировано на осень.



Кроме того, чуть позднее на официальном сайте города появились сообщения о появлении в микрорайоне нового детского сада с интерактивным обучающим комплексом и тех самых филиалов взрослой и детской поликлиник, открыть которые чиновники пообещали до конца года. Любопытно, что произошло это после получения мэрией запроса от «Реального времени».

Стройку приостановили. Надолго ли?

После поднятого жителями шума девелопер приостановил строительные работы на двух участках — возле дома №10 по улице Баки Урманче, где запланировано возведение трех высоток, соединенных стилобатом, и у дома 7, где были планы построить 3-этажный торгово-офисный центр с парковкой. Однако жители опасаются, что это временно.

— Как была территория между 7 и 11 домами огорожена, так огороженная и стоит. На Баки Урманче как плиты лежали для застройки, так и лежат, периодически туда приезжает строительная техника — у них там как складская база. А за забором ничего нет. Так что и в лучшую сторону нет никаких подвижек, и в худшую. Потому что, если было бы желание прекратить и что-то улучшать, скорее всего, ограждение убрали бы и плиты вывезли. Более того, эти плиты находятся на зеленой зоне и, если там паркуется машина — приходит штраф, но никто не отслеживает, на какой зоне лежат плиты. Может, они приостановили на время работы и решают свои внутренние вопросы. Официальной бумаги о том, что эти участки не будут застраиваться, мы так и не получили, — рассказала активистка Айгуль Дамендарова.

Пока девелопер приостановил строительные работы

Также в подвешенном состоянии остается вопрос и со строительством новой школы. В единственной на весь микрорайон школе № 35, рассчитанной на 1 100 человек, учатся в два раза больше детей, даже начальные классы вынуждены перейти на двухсменку, а в первой параллели в прошлом году было 10 классов. В самом комплексе места под учебное заведение не осталось. Там, где по первоначальному проекту были запланированы школа, садик, торговый центр и парк «Ак барс Дом» возвел новый ЖК «Солнечный город Супер». Это четыре жилых дома по 12 этажей. А ведь местные жители покупали здесь квартиры, надеясь, что будут полностью обеспечены инфраструктурой, схему расположения которой им показывал застройщик.

— На территории четной стороны улицы Баки Урманче нет ни единого клочка, куда бы влезла хотя бы начальная школа. Застроили все. Последний участок, который оставался, пошел под жилой комплекс «Солнечный город Супер», и в итоге ситуация только резко ухудшается в связи с тем, что этот микрорайон сейчас сдается, квартиры продаются. А школ нет, детских садов нет. Причем, в рекламе везде идет, что они в пешей доступности. Но все молчат, что на Баки Урманче с четной стороны всего два детских садика, один из них очень маленький, а второй объединен со школой «Галактика» и туда берут далеко не всех. Со стороны Мидхата Булатова тоже нет никакой территории — там проходит дорога, за ней идет КЮИ МВД, потом — воинская часть. И все. А ведь есть определенные ограничения — от трассы должно быть удаление не менее 25 метров, участок должен иметь определенный метраж. Нет таких участков, — сетует Дамендарова.

Жители «Солнечного города», которым предложили самим подыскать место для школы, нашли территорию за воинской частью, где расположено садоводческое товарищество. Там много заброшенных домов. По словам Танзили Нуруллиной, город мог бы выкупить эти участки у владельцев так же, как выкупал земли под строительство Большого Казанского кольца. Это предложение активисты микрорайона передали депутату Госсовета РТ Фадбиру Сафину, который курирует эту проблему, — в надежде на то, что он донесет его до властей.

Впрочем, в мэрии Казани «Реальному времени» заявили, что власти ищут возможность размещения школы на 1 500 мест через дорогу от «Солнечного города».

— Сроки начала строительства сможем сказать позднее, — ответили в пресс-службе на запрос издания.

План жилого комплекса «Солнечный город Супер». Источник: akbars-dom.ru

«Плотность увеличится более чем в два раза, а инфраструктуры — ноль»

Понимая, что строительство школы — это перспектива отдаленная, жители «Солнечного города» сейчас больше озабочены тем, чтобы прекратить уплотнительную застройку, ухудшающую качество их жизни.

— Если около Баки Урманче,10 они все-таки поставят на общем стилобате еще три свечки, то застроят последний пятачок и увеличат плотность еще на треть. У нас с этой стороны улицы первоначально было четыре жилых дома, к ним пристроили еще четыре дома «Солнечный город Супер» и еще хотят сейчас три дома пристроить. Плотность увеличится более, чем в два раза, а инфраструктуры — ноль. Сейчас мы даже просим не построить что-то из инфраструктуры на этом участке, а просто не ухудшать ситуацию. Там гигантская проблема паркингов, озеленения, детских площадок, которых не хватает. Давайте не будем строить жилой дом, не вкладывайте деньги в досуговый центр, раз их сейчас у вас нет, но оставьте этот кусок под «парами». Пусть люди себе там паркуются, дети играют на этом участке, — замечает Дамендарова.

Еще одна жительница комплекса Альфия З. рассказала, что уже сейчас, без этих высоток жители ощущают себя как в каменных мешках. Расстояние между домами — минимальное, дворы заставлены машинами, зелени не хватает, посреди коробок посажены маленькие детские площадки.

— Летом у нас в квартирах дважды вспыхивал пожар. Так приехавшая на вызов пожарная машина не могла проехать — им пришлось срезать заградительные столбики, чтобы добраться до подъезда. Вот так скученно мы живем, — поведала она.

«Реальное время» направило запрос в компанию «Ак Барс Дом» с просьбой прокомментировать ситуацию, в частности пояснить, надолго ли приостановлено строительство жилья и коммерческих объектов, не планирует ли компания перепрофилировать торгово-офисное здание под другие нужды, например социальные объекты, будет ли еще какая-то застройка в ЖК «Солнечный город»? По получении ответ будет опубликован.

Жители рассказывают, что ощущают себя как в каменных мешках. Фото: Илья Репин

«Девелопер выжимает максимальную прибыль со своего участка»

Как случилось так, что идеально спланированная в рекламных буклетах территория превратилась в каменные джунгли? Кто виноват в этом?

Гендиректор ООО «Реагентство» Юрий Чикиров считает, что вопросы застройки должен регламентировать генеральный план Казани, который был принят не так давно со множеством изменений. Из него следует проект планировки территории, в котором детально прописывается, что будет построено на конкретных участках, затем должны пройти публичные слушания с участием собственников земли.

— В тот период, когда застраивался «Солнечный город», новый генплан еще не был принят, и фактически велась точечная застройка. Любой девелопер строит, чтобы выжать максимальную прибыль со своего участка. В их понимании «социалка» никогда не дает дополнительных преимуществ. Хотя, на мой взгляд, квартальная застройка, которая предусматривает возведение объектов инфраструктуры, более выигрышна в долгосрочном периоде, потому что в этих местах квартиры продаются лучше и стоимость их растет быстрее. Тут у правды два конца: неся затраты на социальную инфраструктуру, девелоперы могут заложить эти расходы в будущую стоимость квадратного метра жилья.



Никто также не отменял регулирование застройки со стороны государства, заметил собеседник издания:

— Властям нужно было своевременно подключаться и тоже вкладываться в инфраструктуру, имея на тот период участки в муниципальной собственности. Нельзя все отдавать на откуп застройщикам. Роль государства здесь, мягко говоря, не самая последняя. У нас все пытаются переложить на плечи бизнесменов-девелоперов. Конечно, они будут мыслить, как минимизировать эти затраты. Поэтому получили то, что получили.

Теперь, по мнению эксперта, власти должны озаботиться проблемой, где взять землю под школу и детские сады. Они могут либо выкупить коммерческую недвижимость у собственников и переделать ее под, например, детское учреждение, либо сделать редевелопмент старых объектов.

Ректор КГАСУ Рашит Низамов считает, что вся загвоздка — в нормативной базе и законах, которые необходимо совершенствовать:

— В любом учебнике написано, как развивать территорию, чтобы избежать подобных случаев. Сейчас как раз делаются шаги в этом направлении. 30 июля у нас будет семинар с участием президента Татарстана, посвященный развитию агломерации. И там будут обсуждаться эти проблемы. Вопросы ставятся, чтобы нагрузить девелоперов инфраструктурными задачами, «социалкой» и прочим. Как и в любом деле, здесь должна быть правильная нормативная база, которая не позволяет делать что-то неправильно. Нормативная база совершенствуется, общество развивается, и я думаю, что будет достигнуто взаимопонимание.