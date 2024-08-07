В Казани 4 года не могут найти деньги на ремонт дорожных ям в центре города

Госавтоинспекция возбудила административные дела из-за ненормативного состояния дорог в столице Татарстана

Фото: Инна Серова

Административные дела за ненадлежащее содержание дорожного покрытия на улице Зинина и Сибирском тракте возбудила Госавтоинспекция Казани. Прокуратура, куда также обращался заявитель с жалобами на «ненормативные» ямы и колею, ограничилась тем, что переслала эти жалобы в районные администрации. А опасные дефекты на дорожном покрытии где были, там и остались, зато выяснилось, что городские власти уже 4 года не могут найти деньги на ямочный ремонт одной из центральных улиц города. «Реальное время» — о дорогах, которые впору мостить газетными статьями, деньгах, которые уходят в другом направлении, и бессилии надзорных органов изменить ситуацию.

Другие приоритеты



Два административных дела возбудили сотрудники Госавтоинспекции по обращению жительницы Казани, которая 2 месяца назад пожаловалась в прокуратуру на то, что уже несколько лет даже в рамках ямочного ремонта не устраняются многочисленные ямы на дорожном полотне на улице Зинина и колея на участке Сибирского тракта между улицами Агрызская и Дорожная.

Ямы на Зинина давно вышли за пределы допускаемых государственным стандартом 15 х 16 х 5 см, а глубина колеи на Сибирском тракте почти в восемь раз превышает указанный в ГОСТ Р 50597-2017 предел для дорог первой категории в 2 см.

Глубина колеи на Сибирском тракте почти в восемь раз превышает указанный в ГОСТ Р 50597-2017 предел для дорог первой категории в 2 см. Инна Серова / realnoevremya.ru

В заявлении в прокуратуру женщина указала, что на неоднократные обращения по этому поводу на официальную страничку мэрии Казани в соцсетях и в «Телеграм» ответа она не получила, а ямы и колея создают реальную угрозу безопасности движения и сохранности имущества автовладельцев.

— Мне казалось, что вопросы дорожной безопасности у нас в приоритете, — говорит она. — Но это заблуждение развеялось, когда мне пришли ответы из районных администраций, куда из прокуратуры переслали мое обращение. На ликвидацию дорожных ям денег нет.

Денег нет, а вы терпите

Обращение по поводу недопустимых ям и колеи в прокуратуре переслали «по подведомственности» — в республиканский Минтранс, районные администрации и ГИБДД. В Минтрансе в ситуацию вникать не стали, а тут же «спустили» жалобу в органы местного самоуправления — в исполком Казани, сославшись на то, что ямы на муниципальных дорогах к компетенции министерства не относятся.

— В настоящее время утверждена программа по ремонту и строительству улично-дорожной сети Казани на 2024 год, — ответил первый замглавы администрации Вахитовского и Приволжского районов Айрат Ахмадуллин. — К сожалению, в связи с ограниченным лимитом финансирования указанный участок (улица Зинина, — прим. ред.) не вошел в данную программу. Сроки ремонта данного участка будут определены при формировании дальнейших программ по капитальному ремонту и строительству улично-дорожной сети.

Залатать ямы обещают «при условии выделения соответствующего финансирования». Инна Серова / realnoevremya.ru

— В части улично-дорожной сети по улице Сибирский тракт сообщаю, что данный вопрос будет рассмотрен в последующие годы в рамках реконструкции улично-дорожной сети или при включении участка в различные программы по благоустройству при условии выделения соответствующего финансирования, — отписался в том же духе глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов.

Заявительница говорит, что удивилась даже не тому, что ей хотя бы приблизительно не назвали планируемые сроки ликвидации опасных дефектов дорожного полотна — это дело привычное. Ее потрясло другое: она просила оперативно провести хотя бы ямочный ремонт во избежание ДТП на указанных ею улицах, а ответили ей про нехватку средств на проведение капитального ремонта:

— Прямо по Райкину — у него есть реприза, где одна организация запрашивает насосы, а другая ей на голубом глазу отвечает про колеса…

И только в ГИБДД реально озаботились угрозой ДТП.

— С целью проверки фактов, указанных в обращении, сотрудником Госавтоинспекции города Казани осуществлены выезды на Сибирский тракт и улицу Зинина, в ходе которых информация подтвердилась, — сообщили заявительнице. — По факту неудовлетворительного содержания асфальтобетонного покрытия проезжей части улицы Сибирский тракт сотрудником Госавтоинспекции города Казани возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и в Исполнительный комитет муниципального образования города Казани направлено письмо о необходимости устранения выявленных недостатков. Так же по факту неудовлетворительного содержания асфальтобетонного покрытия проезжей части улицы Зинина сотрудником Госавтоинспекции города Казани ранее возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ, и в Исполнительный комитет муниципального образования города Казани было направлено письмо о необходимости устранения выявленных недостатков.

Ждут трагедий?

Однако за 2 месяца, которые прошли с момента подачи обращения в прокуратуру, не было предпринято никаких реальных действий к устранению дефектов дорожного полотна.

— А впереди — осень и зима, — переживает заявительница. — Одна из ям на Зинина находится в зоне пешеходного перехода, люди там зачастую вообще не смотрят на светофор, шагают на проезжую часть, когда им вздумается, то и дело под колеса автомобилей вылетают на скорости велосипедисты и самокатчики. Достаточно одного резкого торможения, поворота руля — и машина вылетит на тротуар, произойдет ДТП. На Сибирском тракте в районе поворота на Поперечно-Ноксинскую улицу даже при хороших погодных условиях из колеи легко вылететь — а это дорога, ведущая на выезд из города, там плотный поток. Фуры несутся на скорости. На мокрой дороге, в дождь, снег риски ДТП возрастают многократно. Чего ждут районные и городские власти — трагедий?

Достаточно одного резкого торможения, поворота руля — и машина вылетит на тротуар, произойдет ДТП. Инна Серова / realnoevremya.ru

«Реальное время» обратилось в исполком Казани с запросом о причинах, по которым в течение нескольких лет никто не устраняет хотя бы самые опасные ямы — и из ответа стало известно, что на ямочный ремонт улицы Зинина деньги не выделяются уже 4 года.



— Перечень объектов для предварительного включения в программу ямочного ремонта формируется в весенний период, а конечный вариант определяется после установления объема выделяемого финансирования, — пояснили в исполкоме и пожаловались на ограниченность этого самого финансирования. — По итогу приходится сокращать список. Приоритет отдается улицам с наиболее высокой интенсивностью движения, большим количеством маршрутов общественного транспорта и вблизи социальных объектов. Также стараются учитывать обращения, поступающие от жителей. К сожалению, одновременно включить в программу все проблемные участки возможности нет, поэтому до каких-то доходят не сразу.

В исполкоме сообщили, что ямочный ремонт улицы Зинина проводился в 2020 году (напомним, что именно эта улица служит «разворотной петлей» для съезда на улицу Вишневского, то есть интенсивность движения на ней высокая. И добавили, что качественно устранить колею на Сибирском тракте позволит капитальный ремонт, а ямочный решит проблему лишь временно. Упомянули чиновники в ответе изданию и Третью транспортную дамбу, где в прошлом году «временно» залили наиболее глубокие участки колеи мягким асфальтом лишь после того, как суд оштрафовал исполком на 100 тысяч рублей, — но лишь в том контексте, что колея на Сибирском тракте не имеет такого значения, как колея на более загруженной Третьей транспортной дамбе.

На Третьей траспортной дамбе наиболее глубокие участки колеи залили мягким асфальтом лишь после того, как суд оштрафовал Казгорисполком на 100 тысяч рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— В этом году ямочный ремонт проведен почти на 250 участках Казани общей площадью 37 тысяч квадратных метров, сообщили «Реальному времени» в исполкоме.

«Надо бить рублем»

— Ремонт дорог — дело дорогостоящее, а в Казани готовятся к крупным мероприятиям, поэтому понятно, что в приоритете оказался ремонт тех улиц, по которым поедут гости, — говорит эксперт «Реального времени», руководитель комитета по грузоперевозкам ТПП РТ Сергей Сотников. — Однако та же колея представляет собой серьезную опасность и ее необходимо ликвидировать. Другой вопрос, что она на многих участках дорог образуется очень быстро.

По его мнению, наряду с ремонтом, необходимо искать ответ на вопрос о причинах столь быстрого износа дорожного полотна и строить новые дороги из более износостойких материалов, например, из бетона.

— В 2016 году Федерация автовладельцев России судилась с исполкомом Казани за капремонт улицы Аделя Кутуя, где асфальта практически не осталось. — говорит юрист ФАР Владлен Копвиллем. — И мы добились своего — дорогу отремонтировали, а исполком города заплатил крупный штраф.

Копвиллем считает, что обеспечить своевременный ремонт дорог сегодня реально именно через суд и с помощью крупных штрафов.



— Надзорные органы не могут изменить ситуацию, поэтому за плохое состояние дорог городские власти надо бить рублем. На штрафы пойдут деньги налогоплательщиков — но иначе исполком не зашевелится. К примеру, только что мы выиграли иск к исполкому: из-за неправильно установленного знака моя клиентка попала в ДТП. Теперь исполком кроме штрафа оплатит ремонт двух машин. Причем из-за того, что чиновники не согласились с представленным в суд заключением экспертизы о стоимости ремонта одного из автомобилей — около полутора миллионов рублей, теперь казна оплатит заказанную ими новую экспертизу и более двух миллионов, в которые она этот ремонт оценила.

74 миллиона на праздники и несколько тысяч на асфальт

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, на содержание Горводзеленхозом автодорог, элементов их обустройства, зеленых насаждений и систем полива на территории Вахитовского и Приволжского районов в 2024 году будет потрачено 659,3 млн рублей. За содержание дорог и элементов их обустройства на территории Советского района МУП «Городские мосты» получит 442,9 млн рублей. В список работ не входит ямочный ремонт — тендеры на этот вид работ проводились отдельно, мелкими лотами, поэтому подсчитать, сколько всего на них в 2024 году было потрачено, оказалось затруднительно.

Тендеры на ямочный ремонт проводились мелкими лотами. Инна Серова / realnoevremya.ru

Но кое-какую любопытную информацию «Реальному времени» найти удалось. К примеру, в апреле 2024 года администрация Советского района провела торги по лоту «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог». За ремонт 107 кв. м асфальтового покрытия и установку 15 погонных метров бортового камня фирме-подрядчику, названия которой не удалось обнаружить в документах закупки, должны были выплатить 491 тысячу рублей (из них 443,4 тыс. руб. — непосредственно за латание выбоин в асфальте на площади 107 кв. м).

Исходя из этих цифр можно предположить, в какую сумму обошелся бы ямочный ремонт на улице Зинина, где общая площадь повреждений составляет не более 3 кв. м — порядка 12,5 тысячи рублей.

При этом на дату подготовки статьи «Реальное время» нашло на сайте госзакупок тендеры на проведение различных спортивных, школьных и увеселительных мероприятий, включая Сабантуи и выпускные балы, более чем на 74 млн рублей.