В Казани 4 года не могут найти деньги на ремонт дорожных ям в центре города
Госавтоинспекция возбудила административные дела из-за ненормативного состояния дорог в столице Татарстана
Административные дела за ненадлежащее содержание дорожного покрытия на улице Зинина и Сибирском тракте возбудила Госавтоинспекция Казани. Прокуратура, куда также обращался заявитель с жалобами на «ненормативные» ямы и колею, ограничилась тем, что переслала эти жалобы в районные администрации. А опасные дефекты на дорожном покрытии где были, там и остались, зато выяснилось, что городские власти уже 4 года не могут найти деньги на ямочный ремонт одной из центральных улиц города. «Реальное время» — о дорогах, которые впору мостить газетными статьями, деньгах, которые уходят в другом направлении, и бессилии надзорных органов изменить ситуацию.
Другие приоритеты
Два административных дела возбудили сотрудники Госавтоинспекции по обращению жительницы Казани, которая 2 месяца назад пожаловалась в прокуратуру на то, что уже несколько лет даже в рамках ямочного ремонта не устраняются многочисленные ямы на дорожном полотне на улице Зинина и колея на участке Сибирского тракта между улицами Агрызская и Дорожная.
Ямы на Зинина давно вышли за пределы допускаемых государственным стандартом 15 х 16 х 5 см, а глубина колеи на Сибирском тракте почти в восемь раз превышает указанный в ГОСТ Р 50597-2017 предел для дорог первой категории в 2 см.
В заявлении в прокуратуру женщина указала, что на неоднократные обращения по этому поводу на официальную страничку мэрии Казани в соцсетях и в «Телеграм» ответа она не получила, а ямы и колея создают реальную угрозу безопасности движения и сохранности имущества автовладельцев.
— Мне казалось, что вопросы дорожной безопасности у нас в приоритете, — говорит она. — Но это заблуждение развеялось, когда мне пришли ответы из районных администраций, куда из прокуратуры переслали мое обращение. На ликвидацию дорожных ям денег нет.
Денег нет, а вы терпите
Обращение по поводу недопустимых ям и колеи в прокуратуре переслали «по подведомственности» — в республиканский Минтранс, районные администрации и ГИБДД. В Минтрансе в ситуацию вникать не стали, а тут же «спустили» жалобу в органы местного самоуправления — в исполком Казани, сославшись на то, что ямы на муниципальных дорогах к компетенции министерства не относятся.
— В настоящее время утверждена программа по ремонту и строительству улично-дорожной сети Казани на 2024 год, — ответил первый замглавы администрации Вахитовского и Приволжского районов Айрат Ахмадуллин. — К сожалению, в связи с ограниченным лимитом финансирования указанный участок (улица Зинина, — прим. ред.) не вошел в данную программу. Сроки ремонта данного участка будут определены при формировании дальнейших программ по капитальному ремонту и строительству улично-дорожной сети.
— В части улично-дорожной сети по улице Сибирский тракт сообщаю, что данный вопрос будет рассмотрен в последующие годы в рамках реконструкции улично-дорожной сети или при включении участка в различные программы по благоустройству при условии выделения соответствующего финансирования, — отписался в том же духе глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов.
Заявительница говорит, что удивилась даже не тому, что ей хотя бы приблизительно не назвали планируемые сроки ликвидации опасных дефектов дорожного полотна — это дело привычное. Ее потрясло другое: она просила оперативно провести хотя бы ямочный ремонт во избежание ДТП на указанных ею улицах, а ответили ей про нехватку средств на проведение капитального ремонта:
— Прямо по Райкину — у него есть реприза, где одна организация запрашивает насосы, а другая ей на голубом глазу отвечает про колеса…
И только в ГИБДД реально озаботились угрозой ДТП.
— С целью проверки фактов, указанных в обращении, сотрудником Госавтоинспекции города Казани осуществлены выезды на Сибирский тракт и улицу Зинина, в ходе которых информация подтвердилась, — сообщили заявительнице. — По факту неудовлетворительного содержания асфальтобетонного покрытия проезжей части улицы Сибирский тракт сотрудником Госавтоинспекции города Казани возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и в Исполнительный комитет муниципального образования города Казани направлено письмо о необходимости устранения выявленных недостатков. Так же по факту неудовлетворительного содержания асфальтобетонного покрытия проезжей части улицы Зинина сотрудником Госавтоинспекции города Казани ранее возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ, и в Исполнительный комитет муниципального образования города Казани было направлено письмо о необходимости устранения выявленных недостатков.
Ждут трагедий?
Однако за 2 месяца, которые прошли с момента подачи обращения в прокуратуру, не было предпринято никаких реальных действий к устранению дефектов дорожного полотна.
— А впереди — осень и зима, — переживает заявительница. — Одна из ям на Зинина находится в зоне пешеходного перехода, люди там зачастую вообще не смотрят на светофор, шагают на проезжую часть, когда им вздумается, то и дело под колеса автомобилей вылетают на скорости велосипедисты и самокатчики. Достаточно одного резкого торможения, поворота руля — и машина вылетит на тротуар, произойдет ДТП. На Сибирском тракте в районе поворота на Поперечно-Ноксинскую улицу даже при хороших погодных условиях из колеи легко вылететь — а это дорога, ведущая на выезд из города, там плотный поток. Фуры несутся на скорости. На мокрой дороге, в дождь, снег риски ДТП возрастают многократно. Чего ждут районные и городские власти — трагедий?
«Реальное время» обратилось в исполком Казани с запросом о причинах, по которым в течение нескольких лет никто не устраняет хотя бы самые опасные ямы — и из ответа стало известно, что на ямочный ремонт улицы Зинина деньги не выделяются уже 4 года.
— Перечень объектов для предварительного включения в программу ямочного ремонта формируется в весенний период, а конечный вариант определяется после установления объема выделяемого финансирования, — пояснили в исполкоме и пожаловались на ограниченность этого самого финансирования. — По итогу приходится сокращать список. Приоритет отдается улицам с наиболее высокой интенсивностью движения, большим количеством маршрутов общественного транспорта и вблизи социальных объектов. Также стараются учитывать обращения, поступающие от жителей. К сожалению, одновременно включить в программу все проблемные участки возможности нет, поэтому до каких-то доходят не сразу.
В исполкоме сообщили, что ямочный ремонт улицы Зинина проводился в 2020 году (напомним, что именно эта улица служит «разворотной петлей» для съезда на улицу Вишневского, то есть интенсивность движения на ней высокая. И добавили, что качественно устранить колею на Сибирском тракте позволит капитальный ремонт, а ямочный решит проблему лишь временно. Упомянули чиновники в ответе изданию и Третью транспортную дамбу, где в прошлом году «временно» залили наиболее глубокие участки колеи мягким асфальтом лишь после того, как суд оштрафовал исполком на 100 тысяч рублей, — но лишь в том контексте, что колея на Сибирском тракте не имеет такого значения, как колея на более загруженной Третьей транспортной дамбе.
— В этом году ямочный ремонт проведен почти на 250 участках Казани общей площадью 37 тысяч квадратных метров, сообщили «Реальному времени» в исполкоме.
«Надо бить рублем»
— Ремонт дорог — дело дорогостоящее, а в Казани готовятся к крупным мероприятиям, поэтому понятно, что в приоритете оказался ремонт тех улиц, по которым поедут гости, — говорит эксперт «Реального времени», руководитель комитета по грузоперевозкам ТПП РТ Сергей Сотников. — Однако та же колея представляет собой серьезную опасность и ее необходимо ликвидировать. Другой вопрос, что она на многих участках дорог образуется очень быстро.
По его мнению, наряду с ремонтом, необходимо искать ответ на вопрос о причинах столь быстрого износа дорожного полотна и строить новые дороги из более износостойких материалов, например, из бетона.
Копвиллем считает, что обеспечить своевременный ремонт дорог сегодня реально именно через суд и с помощью крупных штрафов.
— Надзорные органы не могут изменить ситуацию, поэтому за плохое состояние дорог городские власти надо бить рублем. На штрафы пойдут деньги налогоплательщиков — но иначе исполком не зашевелится. К примеру, только что мы выиграли иск к исполкому: из-за неправильно установленного знака моя клиентка попала в ДТП. Теперь исполком кроме штрафа оплатит ремонт двух машин. Причем из-за того, что чиновники не согласились с представленным в суд заключением экспертизы о стоимости ремонта одного из автомобилей — около полутора миллионов рублей, теперь казна оплатит заказанную ими новую экспертизу и более двух миллионов, в которые она этот ремонт оценила.
74 миллиона на праздники и несколько тысяч на асфальт
Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, на содержание Горводзеленхозом автодорог, элементов их обустройства, зеленых насаждений и систем полива на территории Вахитовского и Приволжского районов в 2024 году будет потрачено 659,3 млн рублей. За содержание дорог и элементов их обустройства на территории Советского района МУП «Городские мосты» получит 442,9 млн рублей. В список работ не входит ямочный ремонт — тендеры на этот вид работ проводились отдельно, мелкими лотами, поэтому подсчитать, сколько всего на них в 2024 году было потрачено, оказалось затруднительно.
Но кое-какую любопытную информацию «Реальному времени» найти удалось. К примеру, в апреле 2024 года администрация Советского района провела торги по лоту «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог». За ремонт 107 кв. м асфальтового покрытия и установку 15 погонных метров бортового камня фирме-подрядчику, названия которой не удалось обнаружить в документах закупки, должны были выплатить 491 тысячу рублей (из них 443,4 тыс. руб. — непосредственно за латание выбоин в асфальте на площади 107 кв. м).
Исходя из этих цифр можно предположить, в какую сумму обошелся бы ямочный ремонт на улице Зинина, где общая площадь повреждений составляет не более 3 кв. м — порядка 12,5 тысячи рублей.
При этом на дату подготовки статьи «Реальное время» нашло на сайте госзакупок тендеры на проведение различных спортивных, школьных и увеселительных мероприятий, включая Сабантуи и выпускные балы, более чем на 74 млн рублей.
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