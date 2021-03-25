От бульвара к Волге до ТЦ: о чем казанцы попросили авторов проекта реновации территории у Речного порта

Торговый комплекс с отелями на 30 тыс. кв. метров, многоуровневый паркинг, бульвар к Волге и универсальный спортивный комплекс могут появиться после реновации территории вокруг Речного порта — если авторы проекта прислушаются к пожеланиям жителей Казани. Пожелания участников общественных слушаний проекта планировки в районе улиц Портовой, Девятаева и Меховщиков город счел целесообразным учесть. Кроме того, исполком Казани заверил, что не будет сносить уже существующие жилые дома и, возможно, увеличит «мощность» детсадов. Но все эти заверения пока остаются только на бумаге.

Общественные слушания по проекту застройки района Речного порта продлились менее месяца

В феврале этого года в Казани на общественные обсуждения представили проект реновации части территории у Речпорта площадью 71 га, о которой впервые заговорили еще в августе 2020-го. По плану на этой территории хотят образовать два микрорайона площадью 55,2 и 8,6 га, которые, в свою очередь, будут частями планируемого жилого района. Здесь хотят разместить пять жилых комплексов с сопутствующими социальными объектами. При этом в северо-восточной части планируют сохранить существующие объекты, а в границах территории — жилые дома XIX века по адресам: ул. Меховщиков, 2 и 78, которые являются объектами культурного наследия.

18 февраля мэрия города запустила дискуссию по поводу проекта на портале dispute.kzn.ru. Сегодня исполком Казани опубликовал ее результаты. Участвовать в дискуссии могли и жители, проживающие на территориях, расположенных в границах разрабатываемого проекта планировки, ограниченной улицами Портовой, Девятаева, Меховщиков. Несмотря на то, что изначально общественные обсуждения должны были продлиться до 25 марта, в результате заключение о результатах слушаний было подготовлено уже 16 марта 2021 года.

о плану на этой территории хотят образовать два микрорайона площадью 55,2 и 8,6 га, которые, в свою очередь, будут частями планируемого жилого района

Что попросил бизнес и сами казанцы: торговый комплекс с отелями на 30 тыс. кв. м

Многие из предложений казанцев были учтены, некоторые учтены лишь частично.

Так, предложение некой Татьяны Бельской, собственницы земельных участков на территории, ограниченной улицами Портовой, Девятаева и Меховщиков, о включении в проект планировки торгового комплекса с отелями на 30 тыс. кв. м может быть учтено лишь при условии согласования эскизного предложения.

Речь идет об участке по Портовой улице за несколько десятков метров до косы и в нескольких десятках метрах от волжского берега, у него уже есть разрешение на использование для объектов общественно-делового значения.

Еще одна собственница участка на этой территории, Валентина Хабибуллина, предложила отнести этот участок (расположен тут) к зоне многоэтажной застройки и разместить на нем собственно жилой дом.

Сейчас у участка, впрочем, разрешение лишь на размещение промышленных объектов. В исполкоме отметили, что для этого придется согласовать эскизное предложение, но, помимо этого, еще и разместить необходимые для жилищного строительства социальные объекты в пределах земельного участка: то есть «раз вы там намерены строить многоэтажку, позаботьтесь тогда и о детсадах».

Мэрия вынесла отказ по третьему похожему предложению, уже от юридического лица, ООО «НПО «Форси» (принадлежит отцу и сыну Хабибуллиным), владеющего участком по улице Меховщиков, 44 (расположен согласно кадастровому номеру — тут) и пожелавшего расположить на нем будущий многоэтажный дом.

Но в мэрии не дали проекту зеленый свет, сославшись на проект переустройства напорных коллекторов от КНС «Заречная», трассировка которых запланирована по ул. Меховщиков.

Организаторы слушаний заверили, что проектом снос домов не предусмотрен

Сносить дома не будут

Казанцы также обеспокоились возможным сносом домов и просили при расселении домов предоставлять на выбор собственника: новое жилье/ гараж в том же микрорайоне, где расположен дом/гараж собственника, подлежащий сносу, либо выплату компенсации в размере аж 200% от рыночной стоимости (в обсуждениях есть сразу несколько таких сообщений, и все просят компенсацию в 200%). Но организаторы слушаний заверили, что проектом снос домов не предусмотрен.

Еще одну школу не построят — двух новых будет достаточно

Был получен отказ от исполкома Казани и по другому предложению — строительству новой школы.

По мнению одного из жителей этого района, при проектировании данного нового микрорайона необходимо предусмотреть в первую очередь строительство и ввод в эксплуатацию новой общеобразовательной школы: «Так как в пределах 1 км шаговой доступности имеется только одна маленькая Татарская гимназия №1 им. Г. Тукая, рассчитанная на 500 мест, которых уже сейчас недостаточно, что может привести к нарушению законодательства об образовании». В мэрии посчитали, что предложение «нецелесообразно», правда, толком не объяснили почему: чиновники лишь заметили, что проектирование будет осуществляться «в соответствии с документацией по планировке данной территории и с учетом проектов планировок прилегающих территорий, а также местными нормативами градостроительного проектирования г. Казани, утвержденными Решением Казанской городской думы от 16.06.2020 №20-40». А могли бы просто ответить, что около Речпорта хотят возвести 1 млн квадратных метров жилья и в планах также строительство как минимум двух школ.

Депутат и строитель Илья Вольфсон попросил увеличить «мощность» детсадов и построить многоуровневый паркинг

Интересно, что при этом казанские чиновники пошли навстречу сразу нескольким изменениям, которые пожелала внести в проект строительная компания ООО «СМУ-88», принадлежащая депутату Госсовета РТ и известному девелоперу Илье Вольфсону.

Во-первых, строители его компании предложили учесть многоуровневый паркинг со встроенными помещениями на первом этаже по улице Портовой. Во-вторых, уточнить общую площадь жилого фонда ЖК-2 и ЖК-3 в соответствии с эскизным предложением (в сторону увеличения или уменьшения — не сказано).

Казанские чиновники пошли навстречу сразу нескольким изменениям, которые пожелала внести в проект строительная компания ООО «СМУ-88», принадлежащая Илье Вольфсону. Фото: Максим Платонов

В-третьих, строители попросили увеличить «мощность» одного детского сада — с 220 до 340 мест, и его территорию — до нормативных показателей, а «мощность» двух встроенных детсадов увеличить с 80 до 85 мест. Но главное, что команда Вольфсона попросила в проекте планировки, — «прописать этапность развития территории, увязав строительство объектов жилой застройки с размещением объектов социального, культурно-бытового назначения, инженерных сетей, улично-дорожной сетью, а также необходимостью проведения мероприятий по берегоукреплению и защите».

В проект могут добавить бульвар к Волге и универсальный спортивный комплекс

Один из участников слушаний предложил предусмотреть на территории также проход в виде пешеходного бульвара по направлению к Волге, а также внутриквартальный пешеходный проход и проезд к паркингу.

В целом мэрия дала — вероятно, застройщику — добро, приняв предложение по обоим проходам, включая бульвар к Волге, но лишь при условии, что бульвары не затронут территории других собственников участков и будут согласованы в эскизе застройки. Из слушаний также можно узнать, что на территории построят не некий абстрактный «спортобъект», заявленный изначально, а целый универсальный спортивный комплекс, проекту которого тоже дали зеленый свет. В этом комплексе предполагаются пока три вида спорта: тяжелая атлетика, хоккей на траве, футбол.

После того как общественные обсуждения состоялись, заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров принял решение отправить проект планировки территории, ограниченной улицами Портовой, Девятаева, Меховщиков, на доработку, так как сами поступившие предложения потребуют «значительной доработки».

Тимур Кадыров принял решение отправить проект планировки территории, ограниченной улицами Портовой, Девятаева, Меховщиков, на доработку. Фото: realnoevremya.ru

Каким проект планировки района Речпорта был изначально

Напомним, всего под многоэтажную застройку на берегу Волги выделили 25,8 га. Общая площадь жилого фонда пяти ЖК составит 311,7 кв. м для 13,8 тыс. человек. Дома здесь будут до 25 этажей. Парковки предусмотрены на поверхности и внутри домов для не менее чем 6 119 машин, в том числе для жителей — 4 тысячи. Магистральные улицы районного и общегородского значения займут 7,2 га территории.

Само собой, появление такого большого количества жилых комплексов требует постройки детсадов. Всего их будет шесть — три построят отдельно, два будут встроенными, еще один реконструируют. В целом они смогут принять 1 040 детей. Также на территории появятся филиал Волжского государственного университета водного транспорта и медицинский университет. Помимо этого, проектом предусматривается расположение спортобъекта, административно-торгового комплекса с отелями, многофункционального общественного комплекса, торгово-административного центра с продовольственными и непродовольственными товарами, семи отделений банков, аптек, двух парикмахерских.

1 / 15





























Вдоль берега Волги предполагается благоустроить современную набережную шириной 20 метров и протяженностью 9 км, а альтернативой намыву берега должен стать пешеходный мост, который задуман для соединения двух оконечностей береговых кос. Руководителем проекта комплексной реновации промзоны в районе Портовой назначена бывший главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

Освоение территорий под жилое строительство возможно после проведения работ по защите территории планируемого развития от затопления водами Куйбышевского водохранилища, а также снятия ограничений существующего гидротехнического сооружения «Волжская дамба». Развитие территории планируется в два этапа — первый будет реализован после утверждения проекта планировки, второй — после снятия ограничений, связанных с прохождением по территории развития железнодорожных путей.

Руководителем проекта комплексной реновации промзоны в районе Портовой назначена бывший главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева. Фото: realnoevremya.ru

Сами границы территории, исходя из проекта планировки, пока следующие:

с севера — ул. Девятаева (магистральная улица общегородского значения регулируемого движения [второго класса]);

с северо-запада и запада — ул. Портовая, территория Речного порта, берег Куйбышевского водохранилища;

с юго-запада — территория Казанского грузового речного порта, берег Куйбышевского водохранилища;

с юга — территория по ул. Меховщиков;

с юго-востока — территория Ново-Татарского кладбища;

с востока — ул. Меховщиков.