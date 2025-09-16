Почему в Казани игнорируют проблему колейности на крупных магистралях

Колеи на некоторых «стратегических» дорогах города впятеро превышают допустимые нормативами

Фото: Реальное время

Крупные магистрали Казани портят колеи, иногда вдвое или втрое превышающие допустимую по нормативам глубину. Обращения в надзорные органы, по словам жителей города, не помогают. Заявки казанцев на ликвидацию некоторых ям в «Народном контроле РТ» исполком рассматривает по три года, и все это время автомобилисты калечат в них машины и попадают в ДТП, пытаясь увернуться от расходов на ремонт. «Реальное время» изучило особенности текущего и капитального ремонта дорог в Казани, затяжные случаи устранения дорожных дефектов, которые годами «находятся под контролем», и результаты работы надзорных служб.

Опасную колею «залатали» бумагой

Уже несколько лет глубина колеи на участке Сибирского тракта между улицами Карьерной и Односторонкой Ноксинской в обоих направлениях превышает допустимую отраслевыми дорожными нормами. При скорости движения до 60 км/ч, а именно такова максимальная допустимая скорость движения в городе, предельно допустимая глубина колеи — 35 мм. А на этом участке еще в прошлом году глубина колеи достигала 110—120 мм, и за год она увеличилась до 130—150.

Создается ситуация, при которой при малейшем неаккуратном маневре автомобиль может стать неуправляемым. Инна Серова / realnoevremya.ru

В результате создается ситуация, при которой при неаккуратном маневре автомобиль может стать неуправляемым. В условиях дождя или гололеда водитель рискует вылететь на машине на тротуар, а там — пешеходный переход, рядом — остановка общественного транспорта. При повороте на Поперечно-Ноксинскую на этой колее ничего не стоит изуродовать машину, особенно с низкой «посадкой». Легко преодолеть эту «полосу препятствий» способен, пожалуй, только КАМАЗ.

— На этом перекрестке регулярно случаются ДТП, — говорит житель ул. Поперечно-Ноксинской Нурислам Хадеев. — Кто-то начинает поворачивать, понимает, что не успевает проехать перед встречным потоком из-за колеи, тормозит, а сзади присылают «привет». Зимой на гололеде меня вообще развернуло на этом повороте — счастье, что было раннее утро и на дороге никого не было.

Опасная колея здесь несколько лет. Но на жалобу Максима С. в «Народном контроле РТ», датированную 28 мая 2024 г., Администрация Советского района Казани ответила; «Данный вопрос будет рассмотрен в последующие годы в рамках реконструкции улично-дорожной сети или при включении участка в различные программы по благоустройству при условии выделения соответствующего финансирования».

Год назад Инна Бугацова направила в республиканскую прокуратуру РТ обращение, в котором просила надзорный орган в интересах неограниченного круга лиц принять меры к игнорирующим опасную ситуацию на Сибирском тракте должностным лицам исполкома Казани и районной администрации, а также к подрядчикам, осуществляющим по договорам с муниципалитетом содержание дороги. Казалось бы, с учетом того, что эта дорога служит единственной вылетной трассой из города в направлении нескольких районов республики, меры должны были быть приняты незамедлительно. Но в итоге колею «починили» отпиской. Обращение из прокуратуры РТ «спустили» в районную прокуратуру, а оттуда переслали в городскую Госавтоинспекцию.

Год назад Инна Бугацова направила в республиканскую прокуратуру РТ обращение, в котором просила принять меры к игнорирующим опасную ситуацию на Сибирском тракте должностным лицам. Инна Серова / realnoevremya.ru

— По факту неудовлетворительного содержания асфальтобетонного покрытия проезжей части улицы Сибирский Тракт возбуждено дело об административном правонарушении, и в исполнительный комитет города Казани направлено письмо о необходимости устранения выявленных недостатков, — сообщили заявительнице в ГИБДД.

— Спустя год колея стала намного глубже, — указано в заявлении. — Муниципальные власти повесили перед ней новый дорожный знак — ограничили скорость движения до 40 километров в час. Безопаснее на дороге не стало, зато повысилась собираемость штрафов. Было бы лучше, если бы на эти деньги залатали колею хотя бы временно, как несколько лет назад сделали на Третьей транспортной дамбе.

В начале 2023 года исполком оштрафовали на 100 тыс. рублей за многолетнюю «ненормативную» колею на Третьей транспортной дамбе, а муниципалитет после этого вместо ремонта повесил на дороге временные знаки об ограничении скорости. И только после публикаций в СМИ на мосту удосужились поставить «заплаты» на самых изношенных участках. А отремонтировали этот участок только летом 2025-го.

В начале 2023 года Казгорисполком оштрафовали на 100 тыс. рублей за многолетнюю «ненормативную» колею на Третьей транспортной дамбе, но только после публикаций в СМИ на мосту удосужились поставить «заплаты» на самых изношенных участках. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Неистребимые выбоины

Ямы и провалы быстро устраняются только в случаях, когда они расположены рядом с колодцами, у которых имеются балансодержатели. Тогда поступающую от граждан информацию исполком оперативно им передает, и те латают прореху. Обычно ненадолго — вскоре «заплата» начинает проседать, и в исполком вновь летит жалоба от граждан, которых тряхнуло на новой-старой яме.

К примеру, такое регулярно происходит на Сибирском тракте рядом с двумя решетками ливнеприемников.

— Вначале долго просишь заделать выбоину, которую не видно в темноте, потом ее запечатывают мягким асфальтом, он в течение максимум 3—4 недель выдавливается и выкрашивается под колесами — и выбоина вновь на месте, — поделилась историей про белого бычка Инна Бугацова. — Обычно добиваться ремонта дороги приходится месяцев 6—7, а в нормальном состоянии этот участок бывает месяца два в году.

«Заплаты», которые ставят на выбоины около ливнеприемников на повороте Сибирского тракта, держатся не более 3—4 недель. Инна Серова / realnoevremya.ru

Эти неистребимые ямы расположены на повороте дороги, и попадание в них колеса, как и резкий маневр для объезда, чревато ДТП.

Выбоины, которые с инженерными сетями не связаны, не ремонтируются годами. К примеру, 7 марта 2022 года Кирилл Т. сфотографировал и отправил в «Народный контроль» выбоину на спуске с Сибирского тракта на проспект Ямашева. Исполком Казани, республиканский Миндортранс и Администрация Советского района играли этой заявкой в футбол почти три года, пока 9 января 2025 года райадминистрация не вынесла «решение»: «Запланировано. Заявка на рассмотрении».

Пока выбоину рассматривали, она заметно углубилась и расширилась, и теперь в этом месте регулярно случаются мелкие ДТП: водители инстинктивно дергают руль в последнюю минуту, пытаясь уберечь колесо. Вторая такая выбоина на глазах разрастается из маленькой ямки чуть ниже также в течение последних трех лет — и ее чиновники тоже рассматривают, вместо того чтобы поскорее заделать.

Еще две «вечные» выбоины находятся на подъеме с Ямашева на Сибирский тракт. С ними вообще казус вышел: в марте 2025 года Администрация Советского района сообщила, что «замечания устранены», и подтвердила это снимком... другого участка дороги. А выбоины и сегодня на прежнем месте — только увеличились в размерах.

В марте 2025 года администрация Советского района сообщила, что по этой выбоине «замечания устранены», и подтвердила это снимком... другого участка дороги. Инна Серова / realnoevremya.ru

Главное в «ликвидации» ямы — сделать фотоотчет

Точно так же в Администрации Советского района отчитались о «ликвидации» бурных потоков, заливающих ул. Мира в Дербышках во время дождей и таяния снега.

— Невозможно перейти дорогу на остановке «Строительное училище»! Даже обойти эту лужу невозможно, — написала в марте 2023 года Элина Х. — К тому же лужа очень глубокая. Все ноги каждый день мокрые! Сделайте, пожалуйста, с этим что-нибудь! Там явно не хватает ливневки.

Она приложила выразительную фотографию, на которой видна лужа глубиной выше щиколотки и шириной в дорожную полосу. Но чиновники из райадминистрации дождались, когда вода спадет, и сделали свой снимок. Ответили: «Участок, указанный в обращении, находится в удовлетворительном состоянии».

И это еще не самый бессовестный ответ. Ирине С., жаловавшейся на подтопление дороги во время дождей в этом же самом месте, ответили, что «замечания устранены», и приложили... сделанное в солнечный день фото участка ул. Мира, находящегося в 700 метрах от этого места — напротив знаменитого Комсомольского сквера.

Чиновники ответили, что «замечания устранены», и приложили снимок участка дороги в 700 метрах от указанного Ириной С. места. скриншот сайта "Народный контроль РТ"

Несколько лет на кольце у Компрессорного завода на проезде между ларьками проваливается асфальт. Отчаявшись добиться от чиновников ремонта, кто-то из водителей недавно кое-как «запломбировал» бездонную яму. Это нельзя считать полноценным ремонтом, тем более что асфальт вокруг «пломбы» продолжил проваливаться, и сейчас там вновь образовалась яма — водители во избежание аварий обозначили ее подручными средствами — палками и овощным ящиком.

Этот участок дороги в местных масштабах — стратегический: тут проходят автобусные и троллейбусные маршруты, много пешеходов. Но приводить дорогу в порядок никто не собирается. «С выездом на место просадка дорожного покрытия не установлена», — отрапортовали на заявку в Администрации Советского района и приложили невнятное фото, сделанное ночью в дождь. Причем даже на нем видна «отсутствующая» (в понимании чиновников) яма — в ней стоит вода.

Провал дороги на ул. Татарстан, в который может полностью уйти колесо легкового автомобиля, в Администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани рассматривали почти год. И так и не рассмотрели — в июле 2025 года ответили заявителю: «Данный вопрос будет рассмотрен в рамках различных дорожных программ». Такую же отписку там сочинили в ответ на просьбу привести в нормальное состояние дорогу на ул. Мартына Межлаука, где асфальта практически не осталось — целы лишь отдельные старые «заплатки».

И провал в тротуаре на ул. Ульянова-Ленина, в котором можно запросто переломать ноги, также обещают ликвидировать неизвестно когда. Удобный универсальный ответ — и заявка закрыта, «решена», и никаких конкретных обязательств на себя чиновники не взяли.

Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов не просто обещает привести дороги в порядок когда-нибудь — когда программа «ляжет», а старается хоть как-то поднять настроение разочарованным такими ответами гражданам.

— Устранение выбоин асфальтобетонного покрытия на муниципальной территории будет учтено при выделении достаточного финансирования. Примите искренние сожаления ввиду объективной невозможности удовлетворить Вашу просьбу в ближайшее время. Благодарим Вас за активную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к жизни города! — ответили там на просьбу ликвидировать ямы в асфальте на ул. Челюскина.

11,2 млн штрафов за ямы из кармана налогоплательщиков

В 2024 году по факту дефектов асфальтобетонного покрытия на проезжей части по ул. Сибирский Тракт в отношении исполкома Казани было возбуждено четыре дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ, рассказали «Реальному времени» в Отделе ГАИ УМВД России по Казани:

— Мировым судом Вахитовского районного суда по всем четырем материалам наложены административные штрафы в размере 100 тыс. рублей. В ИКМО Казани направлены шесть писем о необходимости устранения недостатков. В 2025 году было возбуждено еще два административных дела, судом по обоим материалам наложены административные штрафы в размере 100 тыс. рублей, а в исполком были направлены четыре письма о необходимости устранения недостатков. В прокуратуру Советского района были направлены информационные письма для принятия мер прокурорского реагирования.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего, по информации ГАИ, в 2024 году по факту дефектов асфальтобетонного покрытия в отношении исполкома Казани возбуждено 48 дел об административных правонарушениях. По 47 материалам судом наложены административные штрафы в размере 100 тыс. рублей, направлено 54 письма о необходимости устранения недостатков. В 2025 году в отношении Казгорисполкома было возбуждено еще 71 дело об административных правонарушениях, по 59 материалам судом наложены административные штрафы в размере 100 тыс. рублей, было направлено 67 писем о необходимости устранения недостатков. То есть за колею и ямы за два года исполком заплатил из средств бюджета в общей сложности 11,2 млн рублей штрафов!

— В текущем году в местах наибольшей колейности и выбоин на проезжей части [недостатки] устранены в рамках ремонта проезжей части по улицам Аделя Кутуя, Журналистов, проспекту Победы, проспекту Арбузова, улицам Декабристов, Ибрагимова, Ленинской дамбе, Третьей транспортной дамбе, проспекту Ямашева, улицам Чистопольской, Сибгата Хакима, Оренбургскому тракту, ул. Салимжанова, проспекту Универсиады, улицам Тихомирнова, Амирхана Еники, Товарищеской, Муштари, Галиаскара Камала, Тинчурина, Пушкина, Гвардейской, Рихарда Зорге, Советской (жилмассив Кадышево), Сахалинской, Воровского, автомобильной дороги в направлении пос. Новониколаевского, — говорят в ГАИ Казани. — На сегодняшний день участки с наибольшей колейностью на проезжей части имеются по улицам Сибирский Тракт, Юлиуса Фучика, Восстания, Миля, Ленинградской, на автомобильных дорогах от жилого массива Борисоглебское до СНТ «Промстройматериал» и от жилого массива Сухая Река до трассы М-7.

Такие приоритеты

Итоги дорожного ремонта в Казани пока не подведены. Но в 2025 году в городе планировалось отремонтировать 12 участков дорог общей протяженностью около 7 км по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и еще на 27 участках дорог провести ремонт изношенных слоев асфальтового покрытия общей площадью 1 млн кв. м. В список улиц, где асфальт подлежал восстановлению, попали в числе прочих Кремлевская дамба, улицы Гаяза Исхаки, Сибгата Хакима, Ульянова-Ленина, Пушкина, Декабристов, проспекты Ибрагимова и Победы.

В этом году на ремонт дорог было выделено на 3,6 млрд рублей больше, чем в предыдущем, но до рекордных 28 млрд, которые город получил в 2023 году, этой сумме далеко. При этом даже за 28 млрд в 2023 году были отремонтированы далеко не все требовавшие неотложного ремонта дороги — до многих из них дело так и не дошло.

В 2025 году на ремонт дорог было выделено на 3,6 млрд рублей больше, чем в предыдущем. Реальное время / realnoevremya.ru

Ямочный ремонт казанских дорог в 2025 году был запланирован в объеме, который почти не меняется уже много лет: 29 тыс. кв. м, на 1 000 «квадратов» меньше, чем в предыдущие два года. При этом по традиции часть ям, о которых упомянуто выше, вниманием обошли, а часть «запломбировали» так, что от ремонта к концу лета мало что осталось.

Ямочный ремонт казанских дорог в 2025 году был запланирован в объеме, который почти не меняется уже много лет: 29 тыс. кв. м, на 1000 «квадратов» меньше, чем в предыдущие два года. Реальное время / realnoevremya.ru

«Реальное время» обратилось в исполком Казани с запросом о том, какие меры приняты для исполнения требований прокуратуры к ликвидации колеи на Сибирском тракте, с целью ремонта других упомянутых выше дорог и кто и в какой мере понес ответственность по итогам рассмотрения административного дела за нарушения в содержании дорожного полотна на Сибирском тракте.

А год назад в исполкоме на аналогичный запрос ответили, что перечень дорог, подлежащих ямочному ремонту, определяется после установления объема, выделяемого из муниципального дорожного фонда финансирования, который настолько ограничен, что «приходится сокращать список».

— Приоритет отдается улицам с наиболее высокой интенсивностью движения, большим количеством маршрутов общественного транспорта и вблизи социальных объектов, также стараются учитывать обращения, поступающие от жителей, — отметили в исполкоме. — Устранить колею [на Сибирском тракте] качественно, конечно, позволит в большей степени капитальный ремонт, но ямочный, действительно, на время способен решить проблему. Сибирский тракт — протяженная магистраль, участки которой ремонтируются ежегодно по разным программам. Мы стараемся постепенно приводить в порядок эту дорогу <…>. Но, если сравнивать указанный в вопросе участок с Третьей транспортной дамбой (от ул. Журналистов до Дербышек, — прим. ред.), речь идет, очевидно, о совершенно разных транспортных нагрузках. Даже отремонтировать дамбу, которая соединяет два активных района города, нам удается с большим трудом и не в полной мере <...>.

Из этого ответа стало также ясно, с какой частотой у нас в городе выполняется ямочный ремонт на «второстепенных», с точки зрения администрации, дорогах. Так, ямочный ремонт на ул. Зинина, между ул. Ершова и Достоевского, используемой в качестве разворотной петли и съезда с ул. Ершова на ул. Вишневского и Достоевского, проводился в 2020 году. В программы ямочного ремонта в 2024 году она, несмотря на просьбы казанцев, не вошла, ямы залатали лишь в 2025-м, когда на некоторых участках дороги площадь ровного асфальта была уже меньше, чем площадь выбоин.

Ямочный ремонт на ул. Зинина, используемой в качестве разворотной петли и съезда с ул. Ершова на ул. Вишневского и Достоевского, не проводился пять лет — с 2020 года. Инна Серова / realnoevremya.ru

С вопросом об объемах финансирования ремонта казанских дорог и исполнении планов ремонта на 2025 год «Реальное время» обратилось в республиканский Минтранс. Но там сослались на федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закон РТ о местном самоуправлении, согласно которым дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципальных образований относится к вопросам органов местного самоуправления. И переадресовали вопросы на уровень города.