«Ваш звонок очень важен»: в Казани запустили голосового помощника для приема обращений по теме ЖКХ

С декабря 2022 года телефонные жалобы на качество ЖКУ в столице Татарстана начали принимать с применением автоматического звукового сервиса

Фото: Дмитрий Резнов

В Казани запустили круглосуточный голосовой помощник для приема обращений жителей по теме ЖКХ — как раз вовремя, чтобы принимать жалобы на качество подорожавшей с декабря «коммуналки». В том, как теперь работает система регистрации жалоб, а также в положительных и отрицательных сторонах сервиса разбиралось «Реальное время».

Электронный «голос ЖКХ»



На этой неделе в Казани на номере Единой диспетчерской дежурной службы 223-18-83 по примеру различных госструктур, банков, операторов связи и т.п. заработал голосовой помощник для приема жалоб по линии ЖКХ. «Новый автоматический сервис будет фиксировать обращения горожан, информировать их об аварийных работах и отключениях», — оповестили городские власти жителей столицы Татарстана.

Заодно чиновники обрадовали сообщением, что «для улучшения взаимодействия жителей с исполкомом в его подразделениях продолжают внедрять IP-телефонию. С помощью новых телефонов каждая структура станет настоящим кол-центром. На сегодня к IP-телефонии подключено более 1 300 абонентов. До конца года к платформе присоединят 2 тысячи пользователей».

Так что скоро, куда бы человек ни позвонил по срочному-неотложному делу, первое, что он услышит в трубке — это приветливый механический голос, которому «ваш звонок очень важен» и который просит вас оставаться на линии, поскольку «в настоящий момент все операторы заняты».

Реакция в интернете на эти новости не замедлила себя ждать: «Немного странный жест на картинке». Фото: скрин vk.com/kzn (официальный аккаунт мэрии Казани «ВКонтакте»).

Реакция в интернете на эти новости не замедлила себя ждать. «Немного странный жест на картинке», — отреагировал в соцсети на объявление исполкома гражданин с ником Артур Валерич.

Раз, два, три — с человеком говори!

«Реальное время» провело эксперимент — мы позвонили в ЕДДС и пообщались с голосовым помощником. Вежливый мужской голос напомнил, что данные о показаниях квартирных приборов учета можно подать с 15 по 20 число месяца. А потом сообщил, что, нажав кнопку «2» (или произнести «Отключения»), можно «узнать об отключениях» (видимо, воды, тепла и электричества), а нажав кнопку «3» — оставить заявку для коммунальщиков или управляющей компании. Но можно и ничего не нажимать, не говорить, а просто дождаться ответа оператора.

На этом «помощник» сложил руки. Сколько корреспондент ни тыкала в кнопки, ни произносила «волшебные» слова — об отключениях никакой информации не прозвучало, запись для фиксации обращения не включилась. А после небольшой паузы трубку взяла сотрудница ЕДДС. Она, кстати, заверила нас, что обращения голосовой помощник уже успешно принимает — видимо, при нашем звонке случился какой-то сбой.

Экспериментальный звонок показал, что в настоящий момент общение с голосовым помощником ЕДДС не отнимает столько времени, сколько его бездарно тратится при звонках в другие организации и компании. И это уже безусловный плюс.

Уменьшения числа сотрудников колл-центра не планируется, заверили в мэрии Казани. Фото: Роман Хасаев

«Уменьшение количества сотрудников не планируется»

Но если сервис голосового помощника будут развивать, есть большая вероятность, что бродить по кнопкам и говорить всякие слова в надежде донести свою проблему придется долго. Как, к примеру, сейчас происходит с некоторыми банками — там минут пять, а то и больше уходит на то, чтобы выслушать бесконечные вариации причин обращения, а потом еще столько же времени приходится слушать музыку и повторяющиеся просьбы оставаться на линии, пока не освободится оператор. В случаях с сотовыми операторами «музыкальная пауза», бывает, затягивается и на 20, и на 40 минут. Причина тому банальна: включив голосовых помощников, организаторы сервиса обычно замещают ими часть живых сотрудников — сокращают кадры.

— Уменьшения количества сотрудников в кол-центре ЕДДС в настоящее время не планируется, — заверил «Реальное время» руководитель пресс-службы мэрии Казани Владимир Казанцев. — Наша цель — предоставить жителям города как можно больше разных возможностей для подачи обращений. А уж дело каждого — выбрать наиболее подходящий: обратиться письменно, через интернет или по телефону.

Статистики о количестве принятых с помощью голосового помощника обращений в мэрию пока нет.

«Расчет делается на то, что человек позвонит, выговорится и успокоится»

— Все это делается для выпуска пара, — отреагировала на новость о голосовом помощнике диспетчерской службы юрист регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Зоя Куклина. — Расчет делается на то, что человек позвонит, выговорится и успокоится. Остынет и дальше с претензиями не пойдет, судиться, громогласно протестовать против нарушений или плохой работы не станет.

Куклина считает, что не только от голосового помощника в делах серьезных толку мало — а в принципе от ЕДДС:

— Туда можно позвонить, чтобы вызвать аварийную бригаду на ЧП. А вот если проблема серьезная, звонить вообще бессмысленно! Потому что, если придется идти в суд, то надо будет доказывать, что в управляющую компанию вы в досудебном порядке уже обращались — это обязательный этап. А звонки к судебному делу не «пришьешь».

— Поскольку отношения в этой области регулируются законом «О защите прав потребителей», письменную претензию направлять не обязательно, — заочно возразил Куклиной казанский юрист Владлен Копвиллем. — Так что звонить в ЕДДС и передавать претензии через голосового помощника не означает как-то перечеркнуть для себя возможность судебного разрешения спора. Однако такой порядок для потребителя действительно менее выгоден: в отсутствие досудебной претензии он спокойно может выиграть суд, но вот штраф в его пользу за нарушение с организации-поставщика услуг будет взыскать невозможно.

Поэтому, по мнению Копвиллема, в случаях, когда можно предполагать возникновение судебной тяжбы, имеет смысл после общения с голосовым помощником или диспетчером ЕДДС «подкрепить» его письмом — не обязательно на бумаге, можно по электронной почте.

Будем повторять — время терять?

«Реальное время» также поинтересовалось мнением юриста о перспективах повального перевода исполкомовских служб на IP-телефонию.

— Кол-центры вместо обычных телефонов выгодны прежде всего организациям — при их создании появляется возможность сократить часть сотрудников, — заметил Копвиллем. — Для клиентов это тоже иногда полезно: так бы человек сам решал, какой отдел или специалист ему нужен, рылся в справочнике организации, искал номер — а тут все это становится зоной ответственности сотрудника кол-центра.

Однако при этом, говорит он, неизбежен и побочный эффект — процесс становится длиннее:

— Если позвонив напрямую, вы рассказываете о проблеме одному сотруднику, то обратившись в кол-центр — уже как минимум двум: специалисту центра и тому специалисту, который вам нужен. А иногда приходится повторять и три, и четыре раза разным людям. Поэтому времени вы затратите намного больше, чем раньше.