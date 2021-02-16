Как две стройки на проспекте Победы заблокировали самую оживленную магистраль Казани

Ради прокладки метро и возведения ТЦ «Оби» изменили схему дорожного движения, что привело к дорожному коллапсу

В мертвую многокилометровую пробку угодили казанские автомобилисты на проспекте Победы в минувшие выходные, и затрудненное движение там сохраняется по сей день с дорожными заторами в часы пик. Одна из самых крупных магистралей столицы Татарстана остановилась, казалось бы, из-за пустяка — перекрытия движения на повороте перед ТЦ «Мега». В причинах транспортного коллапса, перспективах улучшения дорожной ситуации и неисправимых градостроительных ошибках разбиралось «Реальное время».



«Кирпич» на голову



В выходные в столице Татарстана многие водители попались в ловушку на проспекте Победы. Одни, двигаясь от Мамадышского тракта, рассчитывали повернуть перед «Мегой» на проспект Камалеева — и обнаружили, что дорогу перекрывает «кирпич». Другие — при движении от улицы Родины планировали развернуться и уйти в центр по Камалеева, но уперлись в тот же «кирпич» и вынужденно поехали в обратном направлении. Движение в итоге вовсе встало. В ловушку угодили и посетители «Меги» и Castorama.

В понедельник днем на этом участке также наблюдался дорожный затор даже в часы, когда обычно здесь свободное движение. А выезд от разворотного кольца «Меги» до пересечения с проспектом Альберта Камалеева — в направлении ипподрома — практически в течение всего дня стоял намертво, хотя обычно в будни здесь всегда можно было проехать без ограничений.

«Это связано со строительством второй линии метрополитена», — говорилось в сообщении исполкома. Фото: Роман Хасаев

Ближе к 16.00 на участке от разворотной петли до ЖК «Победа» «покраснел» от пробок и проспект Победы, а «Яндекс» выдал информацию о нескольких ДТП. В это же время на официальном сайте мэрии Казани появилась разгадка:



«До 31 мая движение ограничено на пр. Альберта Камалеева в районе пересечения с пр. Победы, в направлении движения автотранспорта в сторону улицы Назиба Жиганова. Это связано со строительством второй линии метрополитена», — говорилось в сообщении исполкома.

«Схема объезда есть, осталось водителей проинформировать»

В Управлении ГИБДД МВД по Татарстану, куда «Реальное время» обратилось за комментарием по поводу транспортного коллапса на проспекте Победы, сообщили, что распоряжение исполкома об ограничении движения на Камалеева до 31 мая было подписано еще 10 февраля и «время, чтобы проинформировать водителей о схемах объезда в связи с ограничениями движения у исполкома Казани, конечно, было».

— Поворот с проспекта Победы на проспект Камалеева был закрыт в связи с производством работ Казанским метрополитеном, — пояснили в пресс-службе ГИБДД. — Кроме того, в связи с реконструкцией торгового центра «Мега» — строительством нового здания — ограничено движение по внутриквартальному проезду от разворотного кольца в направлении улицы Жиганова до заезда на открытую парковку ТЦ.

Тем, кто едет со стороны улицы Родины и хочет повернуть налево, на Камалеева, рекомендовано разворачиваться на Мамадышском тракте и также уходить на Сабира Ахтямова. Фото kzn.ru

В ГИБДД пояснили, что в связи с этими ограничениями выработаны рекомендации водителям, но те, похоже, об этом не знают:

— Тем, кто едет по проспекту Победы со стороны Мамадышского тракта и хочет попасть на проспект Камалеева, рекомендовано сворачивать направо раньше, на улицу Сабира Ахтямова, и выходить левым поворотом на улицу Жиганова, а затем правым — на Камалеева. А они проскакивают этот поворот и уже не знают куда деваться, встают в ступоре напротив остановочной площадки. И едут на внутренний проезд и попадают в пробку. В выходные дни как раз такая ситуация и наблюдалась.

Тем, кто едет со стороны улицы Родины и хочет повернуть налево, на Камалеева, рекомендовано разворачиваться на Мамадышском тракте и также уходить на Сабира Ахтямова.

— ГИБДД Казани запланировало провести дополнительное совещание с исполкомом Казани, и, возможно, там будут приняты решения о дополнительном информировании участников движения о путях объезда. Например, с помощью электронного табло на переходах и временных схем путей объезда, которые можно поставить у дороги.

«Боюсь, это надолго»

— Пока еще не было полностью реализовано ограничение движения на территории «Меги», — напомнил эксперт «Реального времени» — замдиректора АСУДД Казани Евгений Пыров. — А вот когда из двух двухполосных дорог останется только одна — по полосе в каждом направлении, проблема встанет еще острее. Потому что сейчас этот внутренний проезд, который, безусловно, «Мега» вправе закрыть, так как это их частная территория, автомобилисты используют для того, чтобы попасть на проспект Камалеева или наоборот — проехать из центра города на проспект Победы. И других вариантов короткого объезда нет.

Он добавил, что строительство метро создало проблемы и в других «болевых точках», например на перекрестке улиц Фучика и Ломжинской, где «для проезда остались только объездные дороги», и предрек:

— Боюсь, это надолго. Метро у нас строится медленно, а оно нужно, никуда не денешься.

«За рубежом ТЦ из-за пробок сносят»

— Я думаю, что концентрация такого количества торговых объектов в одном месте — это вообще не очень хорошо, поскольку они притягивают большое количество транспортных потоков, — подошел к теме пробок более глобально завкафедрой градостроительства КГАСУ Александр Дембич и дал понять, что строительство отдельного ТЦ «Оби» у «Меги» — дело неправильное. — Такие крупные торговые центры обычно стараются открывать на периферии города или за его пределами, на объездной магистрали, потому что они рассчитаны на автомобильное обслуживание. А у нас это стали делать на внутренней кольцевой дороге, и это уже было не совсем здорово, но какое-то время всех устраивало, потому что автомобилизация была поменьше, а поток машин пожиже. А когда ТЦ стали концентрироваться, магистрали перестали с этим потоком справляться. Кстати, мы это предрекали еще пять лет назад — и вот началось.

На вопрос «Реального времени», остались ли сейчас какие-то возможности для урегулирования ситуации, Дембич сказал, что, возможно, их уже и нет:

— Опыт зарубежных стран показывает, что из этой ситуации очень сложно выкарабкаться. В некоторых случаях это приводило даже к сносу торговых центров. Частично проблему может решить создание малого кольца вокруг торгового центра — для внутренних потоков, но надо смотреть, есть ли такая возможность. У нас сплошь и рядом ее нет, все проходы перекрываются новыми постройками.

— Почему так получается?

— Из-за отсутствия долгосрочной градостроительной политики. В Управлении архитектуры и градостроительства для этого должны быть хорошие специалисты в этой области, а их у нас нет.

