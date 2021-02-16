Как две стройки на проспекте Победы заблокировали самую оживленную магистраль Казани
Ради прокладки метро и возведения ТЦ «Оби» изменили схему дорожного движения, что привело к дорожному коллапсу
В мертвую многокилометровую пробку угодили казанские автомобилисты на проспекте Победы в минувшие выходные, и затрудненное движение там сохраняется по сей день с дорожными заторами в часы пик. Одна из самых крупных магистралей столицы Татарстана остановилась, казалось бы, из-за пустяка — перекрытия движения на повороте перед ТЦ «Мега». В причинах транспортного коллапса, перспективах улучшения дорожной ситуации и неисправимых градостроительных ошибках разбиралось «Реальное время».
«Кирпич» на голову
В выходные в столице Татарстана многие водители попались в ловушку на проспекте Победы. Одни, двигаясь от Мамадышского тракта, рассчитывали повернуть перед «Мегой» на проспект Камалеева — и обнаружили, что дорогу перекрывает «кирпич». Другие — при движении от улицы Родины планировали развернуться и уйти в центр по Камалеева, но уперлись в тот же «кирпич» и вынужденно поехали в обратном направлении. Движение в итоге вовсе встало. В ловушку угодили и посетители «Меги» и Castorama.
В понедельник днем на этом участке также наблюдался дорожный затор даже в часы, когда обычно здесь свободное движение. А выезд от разворотного кольца «Меги» до пересечения с проспектом Альберта Камалеева — в направлении ипподрома — практически в течение всего дня стоял намертво, хотя обычно в будни здесь всегда можно было проехать без ограничений.
Ближе к 16.00 на участке от разворотной петли до ЖК «Победа» «покраснел» от пробок и проспект Победы, а «Яндекс» выдал информацию о нескольких ДТП. В это же время на официальном сайте мэрии Казани появилась разгадка:
«До 31 мая движение ограничено на пр. Альберта Камалеева в районе пересечения с пр. Победы, в направлении движения автотранспорта в сторону улицы Назиба Жиганова. Это связано со строительством второй линии метрополитена», — говорилось в сообщении исполкома.
«Схема объезда есть, осталось водителей проинформировать»
В Управлении ГИБДД МВД по Татарстану, куда «Реальное время» обратилось за комментарием по поводу транспортного коллапса на проспекте Победы, сообщили, что распоряжение исполкома об ограничении движения на Камалеева до 31 мая было подписано еще 10 февраля и «время, чтобы проинформировать водителей о схемах объезда в связи с ограничениями движения у исполкома Казани, конечно, было».
— Поворот с проспекта Победы на проспект Камалеева был закрыт в связи с производством работ Казанским метрополитеном, — пояснили в пресс-службе ГИБДД. — Кроме того, в связи с реконструкцией торгового центра «Мега» — строительством нового здания — ограничено движение по внутриквартальному проезду от разворотного кольца в направлении улицы Жиганова до заезда на открытую парковку ТЦ.
В ГИБДД пояснили, что в связи с этими ограничениями выработаны рекомендации водителям, но те, похоже, об этом не знают:
— Тем, кто едет по проспекту Победы со стороны Мамадышского тракта и хочет попасть на проспект Камалеева, рекомендовано сворачивать направо раньше, на улицу Сабира Ахтямова, и выходить левым поворотом на улицу Жиганова, а затем правым — на Камалеева. А они проскакивают этот поворот и уже не знают куда деваться, встают в ступоре напротив остановочной площадки. И едут на внутренний проезд и попадают в пробку. В выходные дни как раз такая ситуация и наблюдалась.
Тем, кто едет со стороны улицы Родины и хочет повернуть налево, на Камалеева, рекомендовано разворачиваться на Мамадышском тракте и также уходить на Сабира Ахтямова.
— ГИБДД Казани запланировало провести дополнительное совещание с исполкомом Казани, и, возможно, там будут приняты решения о дополнительном информировании участников движения о путях объезда. Например, с помощью электронного табло на переходах и временных схем путей объезда, которые можно поставить у дороги.
«Боюсь, это надолго»
Он добавил, что строительство метро создало проблемы и в других «болевых точках», например на перекрестке улиц Фучика и Ломжинской, где «для проезда остались только объездные дороги», и предрек:
— Боюсь, это надолго. Метро у нас строится медленно, а оно нужно, никуда не денешься.
«За рубежом ТЦ из-за пробок сносят»
На вопрос «Реального времени», остались ли сейчас какие-то возможности для урегулирования ситуации, Дембич сказал, что, возможно, их уже и нет:
— Опыт зарубежных стран показывает, что из этой ситуации очень сложно выкарабкаться. В некоторых случаях это приводило даже к сносу торговых центров. Частично проблему может решить создание малого кольца вокруг торгового центра — для внутренних потоков, но надо смотреть, есть ли такая возможность. У нас сплошь и рядом ее нет, все проходы перекрываются новыми постройками.
— Почему так получается?
— Из-за отсутствия долгосрочной градостроительной политики. В Управлении архитектуры и градостроительства для этого должны быть хорошие специалисты в этой области, а их у нас нет.
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