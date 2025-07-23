Бизнес у театра Камала просят «осовременить» фасады хрущевок на Хади Такташа

Пятиэтажки готовят к капремонту, а предпринимателям с первых этажей предложили взять на себя часть расходов

Фото: Реальное время

В Казани хотят «облагородить» внешний вид старых хрущевок у нового здания театра Камала, прибегнув к помощи бизнеса. Об этих планах городских властей «Реальному времени» сообщили владельцы коммерческих помещений на первых этажах домов. По словам предпринимателей, недавно их собрали в администрации Вахитовского и Приволжского районов, чтобы представить эскизный проект. Какой облик планируют придать улице, почему бизнесменам не понравилась эта идея и могут ли их принудить к участию в «реновации» фасадов, — подробности в материале.

«Суммы с семью нулями»

Владельцы коммерческих помещений в домах №101 и 103 по ул. Хади Такташа в Казани рассказали «Реальному времени» о приглашении на совещание в администрацию Вахитовского и Приволжского районов. На встрече предпринимателям сообщили о планах «реновации» этой улицы.

— В совещании участвовали представители ГИСУ и какого-то архитектурного бюро, — рассказал один из собственников помещений на первом этаже. — Нам рассказали, что планируется реновация всех хрущевок в микрорайоне и в первую очередь тех, чьи фасады «смотрят» на новый театр Камала. Показали очень красивый проект: высокие стеклянные фасады, металлические рамы, в простенках — темный клинкерный кирпич, все оформлено примерно в таком стиле, как в ЖК «Савин Хаус». Нам также объяснили, что поскольку оплатить все это за счет средств капитального ремонта невозможно, нам предлагается вложиться.

Планируется реновация всех хрущевок в микрорайоне и в первую очередь тех, чьи фасады «смотрят» на новый театр Камала. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Предприниматели от предложения отказались, поскольку речь шла о том, что каждому придется заплатить «суммы с семью нулями» — по несколько десятков миллионов рублей. Причем это только прямые расходы на новые фасады, не учитывающие, что после реновации каждому собственнику придется потратиться дополнительно, потому что в обновленных помещениях придется перекладывать все коммуникации, заново устанавливать охранную и противопожарную системы.

В проекте, который показали предпринимателям, хрущевки предлагается оформить примерно в таком же стиле, как в ЖК «Савин Хаус». скриншот сайта Яндекс-карты

Владельцы нежилых квадратных метров опасаются, что их попросту принудят раскошелиться — и в итоге разориться:

— Архитекторы говорили, что это не первое предложение по реновации фасадов, но именно оно понравилось главе города, и оно, можно считать, практически утверждено — осталось доработать нюансы.

«Дизайн на стадии согласования»

«Реальное время» запросило исполком Казани о планах реновации фасадов жилых домов на ул. Хади Такташа, в том числе, попросило сообщить, в какие сроки и за счет каких средств ее планируется провести, указать ее возможную стоимость, и предоставить информацию о планируемом внешнем облике зданий.

В исполкоме ответили, что дизайн фасадов находится на стадии согласования. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Рассматривается вопрос о капитальном ремонте фасадов жилых домов №95, 97, 99, 101, 103 и 105 на улице Хади Такташа, — сообщили в ответ в городском комитете ЖКХ. Сроки ремонта будут определены после решения вопроса о финансировании. Дизайн фасадов вместе с его составляющими на данный момент на стадии согласования.

«Не имеют права»

Опасения предпринимателей насчет того, что городские власти вынудят их оплатить капремонт фасадов в одобренном чиновниками дизайне и таким образом «решить вопрос о финансировании» небеспочвенны.

Еще в ходе строительства театра казанские СМИ цитировали сооснователя бюро Wowhaus Олега Шапиро, заявившего, что хрущевки рядом со зданием театра выглядят неуместно:

— Это город, там живут люди. У нас в планах сделать реконструкцию улицы Хади Такташа.

Казанские СМИ цитировали сооснователя бюро Wowhaus Олега Шапиро, заявившего, что хрущевки рядом со зданием театра выглядят неуместно. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тогда же Шапиро изъявил готовность участвовать в проекте, если казанские власти сочтут нужным изменить облик этих домов.

Согласно п. 23 действующих Правила благоустройства г. Казани, «содержание зданий <…> осуществляют их собственники или иные правообладатели самостоятельно либо посредством привлечения специализированных организаций за счет собственных средств», а согласно п. 25.1, основным условием для оформления фасадов зданий, сооружений является «стилевое единство архитектурно-художественного образа, материалов и цветового решения». Согласование цветовых решений и декоративного оформления фасадов — прерогатива Управления архитектуры и градостроительства Казани. И если будет принято, согласовано и утверждено решение о реновации фасадов в том стиле, который понравился руководству города, то собственников помещений могут попытаться заставить его исполнять.

Однако эксперты «Реального времени» полагают, что законных рычагов у чиновников для этого нет.

— Закон обратной силы не имеет, эти дома были построены и приняты в эксплуатацию в таком виде, в каком они давно стоят, — говорит председатель правления Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Михаил Застела. — Поэтому, если городским властям хочется, чтобы фасады этих зданий стали красивее, город должен сам оплатить эти изменения. А в понятие «содержание дома» входят требования к чистоте, состоянию штукатурки и, извините, чтобы на этой штукатурке не было что-то неприличное написано.

Застела также напомнил, что сейчас идет специальная военная операция и бюджетные средства, которые не тратятся на СВО, надо тратить экономно и предпочтительно на решение насущных проблем, в области ЖКХ — в первую очередь на ремонт и обновление инженерных сетей, а не на украшательство фасадов.

Застела напомнил, что идет СВО, бюджетные средства надо тратить экономно и предпочтительно на решение насущных проблем. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Его мнение поддержала активистка Ирина Лихтенштейн, которая предложила посмотреть на ситуацию немного под другим углом:

— Обновлять фасады таким образом за счет собственников чиновники не имеют права, ремонт и реконструкция фасадов возможны только за счет средств текущего или капитального ремонта. Но проблема состоит в том, что в отношении УК и РСО не проводят нормальный аудит, поэтому они имеют возможность «рисовать» любые отчеты, а потом говорить, что денег на ремонт нет.