Преступность в Казани в числах: рост кибермошенничеств и нетрезвых ДТП

Почти полсотни предпринимателей не перестроились под новый режим

В этом году казанские полицейские зарегистрировали свыше 20 тыс. преступлений, на 9% больше, чем в прошлом году. Рост произошел из-за значительного роста числа преступлений с использованием телекоммуникационных технологий, а также в сферах противодействия незаконному обороту наркотиков, миграции и экономики. Свыше 7 тыс. преступлений было раскрыто, каждое пятое — тяжкое и особо тяжкое. В то же время «классических» краж, разбойных грабежей и нападений, угонов автомобилей, подростковых преступлений и преступлений на улицах города стало меньше, рассказал сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии замначальника Управления МВД России по Казани Валерий Саматошенков.

Раскрыт ряд резонансных преступлений. Среди них убийство особо опасным способом 40-летней жительницы Казани: ее супруг облил горячей жидкостью и поджег. В другом случае в результате грамотных действий правоохранителей удалось предотвратить убийство 44-летней жительницы Казани, отметил докладчик. Совместно с коллегами из УБЭП полицейские задержали группу распространителей фальшивых денег.

С возникновением пандемии коронавируса казанские полицейские перестроили свою работу. Они регулярно проверяют соблюдение масочного режима в общественных местах, торговых центрах, такси, обратил внимание Саматошенков. По его словам, каждый четвертый нарушитель получает предупреждение.

Не все предприниматели и юрлица смогли перестроиться под требования кабмина РТ об ограничении работы в ночное время, заметил спикер. За две недели полицейские выявили 45 таких нарушений.

С начала пандемии к административной ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических норм привлекли более 900 должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Всего на сегодняшний день в городе установлено более 12 тыс. видеокамер. В Казани оборудовали ими 50% жилого массива. Фото kzn.ru

«Цифровые» преступления бьют рекорды

Более тысячи правонарушений в текущем году выявлено и раскрыто с помощью видеокамер, установленных в общественных местах по программам «Безопасный город» и «Безопасный двор». Всего на сегодняшний день в городе установлено более 12 тыс. видеокамер. В Казани оборудовали ими 50% жилого массива.

Так, 29 августа в отдел полиции поступило сообщение о нападении на улице Арбузова на 48-летнего казанца, занимающегося торговлей ювелирными изделиями. У него похитили более 1,5 млн рублей. С помощью видеонаблюдения правоохранители установили автомобиль преступников и 31 августа задержали их. В сентябре на Дубравной неизвестный поджег автомобиль RAV4. 68-летнего казанца по подозрению в поджоге задержали в кратчайшие сроки.



Преступность все больше переходит в мир цифровых технологий, заявил Валерий Саматошенков. С начала года в Казани зарегистрировано свыше 2,5 тыс. краж с банковских карт и 2,7 тыс. случаев мошенничества, совершенных при помощи телефона и интернета, что больше прошлогодних показателей в полтора раза. Раскрыли 375 таких преступлений.

— Чтобы уберечь свои деньги, помните, представители банков не присылают писем и не звонят на телефоны клиентов. При возникновении внештатной ситуации вас попросят приехать в банк лично. И тем более не стоит переводить деньги на неизвестные номера сотовых телефонов или так называемые мошенниками «страховые счета» и в «банковские ячейки», — предупредил замначальника полиции.

Благодаря автоматической фиксации количество ДТП с причинением вреда здоровью уменьшилось на 6,5%. Фото Максима Платонова

Экономических преступлений — на 10 миллиардов

В Казани выявили 655 наркопреступлений, среди них 169 — случаев сбыта. Из незаконного оборота изъяли 46,5 кг наркотиков, перекрыли 20 каналов их поставки, в том числе 12, связанных с транзитом через Казань. К уголовной ответственности привлекли 530 человек, в полтора раза больше, чем в прошлом году.

В этом году зафиксировали 1,1 тыс. экономических преступлений. Общий ущерб от них составил более 10 млрд рублей, в ходе расследования уголовных дел возместили порядка 3 млрд рублей. 11 преступлений выявили в ЖКХ, 30 — в сфере госзаказов, 86 — хищение и присвоение бюджетных средств.

С января изъяли более 6 тыс. литров нелегального алкоголя, проверили более 1 тыс. мест возможной игорной деятельности, обнаружили восемь подпольных игровых салонов, возбудили шесть уголовных дел.

Благодаря автоматической фиксации количество ДТП с причинением вреда здоровью уменьшилось на 6,5%. Также сократилось число ДТП с участием детей. Количество погибших осталось на уровне прошлого года. Однако на 4,5% участились случаи ДТП, совершенных в нетрезвом состоянии. В связи с этим в нынешнем году возбудили 270 уголовных дел, на 30 больше, чем в прошлом. В целом по вине водителей в Казани случилось 88,5% всех дорожно-транспортных происшествий. Погибли 24 человека, 1,5 тыс. человек получили ранения.

В сфере общественной безопасности функционируют 87 опорных пунктов. Их начальники предотвратили более 9 тыс. административных нарушений, связанных с несоблюдением правил благоустройства города. Участковые провели 2 тыс. рейдов, выявили 532 преступления, пресекли более 10 тыс. правонарушений.

На особом контроле работа по противодействию деструктивным группам асоциальной направленности среди несовершеннолетних, в том числе движению АУЕ, которое признано в России экстремистским, отметил спикер. По его информации, массовых проявлений групповой подростковой преступности на сегодня не зафиксировано.

Сейчас почти 80% домов города оснащены контейнерами для раздельного накопления мусора, проинформировал сегодня заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин на совещании в мэрии. Фото kzn.ru

Исполком Казани бьет тревогу по поводу полигона «Восточный»

Казань начала заниматься раздельным сбором отходов в 2018 году. Сейчас почти 80% домов города оснащены контейнерами для раздельного накопления мусора, проинформировал сегодня на совещании в мэрии заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин. Продолжается обновление контейнерных площадок — за два года обустроили 174 площадки, 58 из них — в этом году в рамках программы «Наш двор», остальные — силами управляющих организаций. Казань среди городов-миллионников в России занимает второе место после Москвы по доступности инфраструктуры раздельного сбора ТКО, сослался на данные GreenPeace докладчик. С внедрением дуального сбора в столице Татарстана доля извлекаемого вторсырья выросла почти вдвое — с 8% до 15%.

— Мировая практика показывает, что раздельное накопление позволяет уменьшить вывоз отходов до 60%. Территория под полигонами ТКО — свыше 600 га земли, это сопоставимо с площадью крупнейших городских парков и скверов, а также с территорией современных ЖК «Арт сити», «Весна», «Палитра», «Сказочный лес», где проживают свыше 15 тыс. человек, — отметил замруководителя исполкома.

Он обратил внимание, что при сохранении темпов в ближайшее время потребуется создание новых полигонов. Усугубляет ситуацию закрытие муниципальных полигонов в соседних с Казанью районах. В 2020 году с близлежащих территорий сгрузили в окрестностях столицы Татарстана до 22% от собственных отходов Казани, подчеркнул Искандер Гиниятуллин. Он заметил, что на полигоне «Восточный» выросла загазованность, на что жалуются горожане. И это — нарушение территориальной схемы обращения с отходами. Регоператор подготовил проект строительства очистных сооружений, фильтрата для этого полигона. «Мы потребовали скорейшего строительства очистных сооружений, оно начнется в следующем году», — предположил спикер.

«Направили обращение руководству республики, чтобы приняли экстренные меры по восстановлению муниципальных полигонов», — отметил замруководителя исполкома. Фото Максима Платонова

Докладчик напомнил, что первая карта «Восточного» открыта в 2017 году, но она уже практически заполнена. Высота отходов там достигла проектной отметки 25 м. «Направили обращение руководству республики, чтобы приняли экстренные меры по восстановлению муниципальных полигонов», — отметил замруководителя исполкома.



Екатерина Аблаева