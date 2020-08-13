«Золотая рыбка» с кирпичом за пазухой: в детсадах Казани заждались ремонта

Родители пожаловались на удручающее состояние целого ряда дошкольных учреждений в городе

Казанцы — родители дошкольников бьют тревогу: состояние некоторых детсадов, по их мнению, представляет угрозу здоровью и жизни воспитанников, а надписи на их вывесках не способствуют усвоению дошколятами азов грамматики. Почему в обветшавших зданиях садиков так долго ждут ремонта, к каким странным последствиям привел капремонт в некоторых из них — в материале «Реального времени».

Рыбка проплывала, хвостиком махнула, кирпич и упал

Как стало известно «Реальному времени», нарекания мам и пап вызвало состояние сразу несколько детских садов Казани. Это подтверждают и участившиеся жалобы на портале «Народный контроль».



К примеру, в детсаду №190 со сказочным названием «Золотая рыбка» из парапета крыши и стены здания в течение нескольких лет один за другим выпадают кирпичи. Падают они на тротуар, по которому ходят дети и родители. Причину опасного явления родители сформулировали прямо в заявке: «Прохудилась кровля. С кровли по стенам стекала вода в течении нескольких лет».

В детсаду №190 со сказочным названием «Золотая рыбка» из парапета крыши и стены здания в течение нескольких лет один за другим выпадают кирпичи

Судя по ответу, который дали заявителям, о проблеме знают давно: «Администрацией дошкольного учреждения образования приняты меры в виде ограждения опасной зоны сигнальной лентой. К сожалению, в связи с ограниченностью финансовых средств, произвести работы по ремонту кирпичной кладки и кровли здания детского сада №190 не представляется возможным», — сообщили в казанском исполкоме.

Чиновники обещают решить проблему «при формировании соответствующих программ в последующие годы». Такая же ситуация — в детсаду №377 на улице Отрадной. С той разницей, что этому садику на помощь даже в долгосрочной перспективе рассчитывать не приходится. Поскольку разрушение от промочек стены пока отчетливо наблюдается только на уровне цоколя здания, а выше кирпич только начинает крошиться, в исполкоме на заявку ответили «обоснованным» отказом, уточнив, что «вышеуказанный недостаток не несет угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников детского сада №70 и не препятствует образовательному процессу».

Поскольку разрушение от промочек стены пока отчетливо наблюдается только на уровне цоколя здания, а выше кирпич только начинает крошиться, в исполкоме на заявку ответили «обоснованным» отказом

«Детский сад №222 в ужасном состоянии, о капитальном ремонте даже речи нет, окна старые деревянные, лестницы на входной группе в ясельную группу как после военных действий! Прошу провести проверку и принять меры!» — написали разгневанные родители в «Народный контроль», приложив фото крыльца, на котором запросто можно сломать ногу.

«В настоящее время в связи с отсутствием финансирования устранить замечания в детском саду №222 не представляется возможным. При формировании программы капитального ремонта в последующие годы данный вопрос будет рассмотрен дополнительно», — ответил исполком.

«Т.е. для того чтобы появилось финансирование, нужно чтобы ребенок упал на такой входной группе и сломал себе нос, руки, ноги?» — возмутились родители.

«Провели капитальный ремонт детского сада с устройством новых детских площадок. Забор весь ржавый, собран из остатков, в заплатках. Портит впечатление от ремонта. Хотелось бы, чтобы выполнили замену забора. Был бы вид завершенности», — пишут родители воспитанников ДОУ №273

По кривой дорожке

Некоторым казанским детсадам, впрочем, повезло — там капремонт состоялся. Но качество и результат оставляют желать лучшего.

«Провели капитальный ремонт детского сада с устройством новых детских площадок. Забор весь ржавый, собран из остатков, в заплатках. Портит впечатление от ремонта. Хотелось бы, чтобы выполнили замену забора. Был бы вид завершенности», — пишут родители воспитанников ДОУ №273. На эту жалобу ответили: «Уведомление принято в работу. Ответ будет дан дополнительно». Если со времени капремонта прошло немного времени, то можно привлечь подрядчика исправить недочеты по гарантии.

В детсаду №401 после капремонта, согласно жалобе родителей, «закрыли центральную калитку и говорят, это в целях безопасности, чтобы дети не выбежали на дорогу. А к входу, который открыт, дорога [идет] просто вдоль забора, тротуара там нет». Родители сомневаются, что ходить по глинистой тропке, изобилующей ямами и лужами, для детей более безопасно.

В марте 2020 года, согласно информации на «Народном контроле», уведомление было принято в работу, «ответ будет дан дополнительно». Однако его так и не последовало. Ладно, в марте — апреле дети с родителями сидели по домам на самоизоляции, потом лето наступило, лужи на тропинке к входу в детсад высохли. Но осень с дождями на носу уже. Впрочем, из переписки заявителей с исполкомом видно, что перспективы у этого обращения нет: «К сожалению, в связи с тем, что на протяжении участка между проезжей частью и забором детского сада выделен технический коридор для прокладки инженерных коммуникаций и проходят сети теплоснабжения, выполнение устройства дополнительного тротуара не представляется возможным».

А вот в детсаду №126 на улице Тунакова опасности подвергается не здоровье детей, а их будущая грамотность

К двусмысленной вывеске

А вот в детсаду №126 на улице Тунакова опасности подвергается не здоровье детей, а их будущая грамотность. Читать детей начинают учить еще в садике, а первые впечатления от чтения, как известно, самые яркие. Что если прочтет какой-нибудь юный вундеркинд вот это: «ОбОБразовательное учреждение», — и ну как потом слово «образование» и образованные от него слова он автоматически будет писать исключительно через «обобра»?

Иные читатели могут счесть ошибку в этой вывеске ошибкой по Фрейду. Ведь мамы и папы жалуются, чего греха таить, на поборы в отдельно взятых садиках.

«Денег нет, но вы держитесь»

— В понятие капитального ремонта входит ограниченный набор работ, а когда заведующие детсадами подают заявку на капремонт, зачастую они получают такой же ответ, что и родители на «Народном контроле»: денег нет, но вы держитесь, — говорит активистка-руководитель группы «Поборы в школах и детсадах» и внештатный сотрудник Управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Екатерина Матвеева. — А что касается текущего ремонта, то скоро осень и пойдут родительские собрания в детсадах. Новичков поведут в самые обшарпанные группы, чтобы родители ужаснулись условиям, в которых будут находиться дети, и скинулись деньгами. Это обычное дело.

А еще в «обобразовательных» дошкольных учреждениях, по словам Матвеевой, сейчас стало уже традицией собирать с родителей плату за охрану. И хотя, говорит она, эти взносы по закону могут быть только добровольными, администрации детсадов не стесняются отсылать родителей на сайт госуслуг, чтобы они перечисляли деньги на охранников, фактически как абонентскую плату.

— Надо все-таки привести в порядок детсады, где дети проводят куда больше времени, чем во дворах, — считает Матвеева.

В исполкоме на запрос «Реального времени» о причинах отказов в ремонте опасных для здоровья и жизни воспитанников зданий детсадов, странностях организации входа на территорию отдельных садиков и безграмотных вывесках ответили по пунктам. Фото Романа Хасаева

Ремонт отложили, табличку заменили

В исполкоме на запрос «Реального времени» о причинах отказов в ремонте опасных для здоровья и жизни воспитанников зданий детсадов, странностях организации входа на территорию отдельных садиков и безграмотных вывесках ответили по пунктам:

В связи с пандемией коронавирусной инфекции и ее негативными последствиями для экономики, в соответствии с Протоколом Министерства финансов Республики Татарстан совместно с муниципальными районами и городскими округами организована работа по оптимизации, сокращению, приостановлению действия, отсрочке исполнения бюджетных расходов в 2020 году. Обращения по другим детсадам будут рассмотрены при выделении финансирования и формировании соответствующих программ.

По вопросу о неудовлетворительном состоянии ограждения в МАДОУ «Детский сад №273 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Вахитовского района сообщаем: на сегодняшний день в вышеуказанном детском саду в рамках реализации программы капитального ремонта 2019 года планируются ремонтные работы по замене ограждения. Ориентировочный срок ремонтных работ — четвертый квартал текущего года.

По инциденту на территории МАДОУ «Детский сад №401» сообщаем: ранее вход на территорию детского сада №401 находился вдоль дороги, соединяющей улицы Амирхана и Мусина. Движение на указанном участке дороги оживленное. Прежняя калитка детского сада находилась в непосредственной близости к дорожному полотну, что вызывало справедливые нарекания со стороны родителей воспитанников дошкольного учреждения. По просьбам родителей при проведении капитального ремонта была организована вторая калитка, которая выходит на безопасную территорию напротив детского сада №370. К сожалению, в связи с тем, что на протяжении участка между проезжей частью и забором детского сада выделен технический коридор для прокладки инженерных коммуникаций и проходят сети теплоснабжения, выполнение устройства дополнительного тротуара не представляется возможным, поэтому на сегодня рассматриваются другие способы создания комфортных условий.

По вопросу об ошибке в наименовании МАДОУ «Детский сад №126» Московского района г. Казани сообщаем, что на сегодняшний день табличка с наименованием заменена.