Активы «Делфо-Авто» забрал брат владельца Приволжского рынка Казани

Комплекс на улице Беломорской ушел с банкротных торгов за 158,2 млн рублей

Как стало известно «Реальному времени», последний из бывших автоцентров «Делфо-Авто» Айдара Гафурова на улице Беломорской в Казани наконец нашел нового хозяина. Комплекс из 14 объектов вместе с участком в 1,8 га, который пытались продать с 2017 года, на банкротных торгах приобрела компания брата владельца Приволжского рынка и ТД «Олимп» Гафура Меджидова. Недвижимость досталась ей почти втрое дешевле начальной продажной цены. В компании-покупателе, специализирующейся на управлении недвижимостью, нашему изданию сообщили, что намерены сдавать помещения бывшего автоцентра в аренду. Кому именно, пока неизвестно: предварительных заявок на этот объект у них нет.

Купили спустя 4 года

Последний из бывших автоцентров «Делфо-Авто» Айдара Гафурова на улице Беломорской в Казани продан. Согласно сообщению на ЕФРСБ, торги на площадке «Аукционы Сибири» завершились сделкой. 15 октября был подписан договор купли-продажи с казанским ООО «МегаРус-М». Комплекс из 14 недвижимых объектов общей площадью в 10,6 тыс. «квадратов» с участком в 1,8 га под ними, а также машины, оборудование и прочий инвентарь — всего 361 единица — достался ему почти втрое дешевле начальной цены: за 158,2 млн рублей. Согласно протоколу, компания «МегаРус-М» заявилась едва ли не в последний момент и при отсутствии предложений других участников торгов стала их победителем. Договор с последним был подписан, как и было оговорено в условиях аукциона, в пятидневный срок.

Напомним, как рассказывало «Реальное время», в июле этого года конкурсный управляющий ООО «Делфо-Авто» Станислав Кекин предпринял последнюю попытку продать оставшееся имущество разорившегося автодилера, которое пытались сбыть с 2017 года. В состав единого лота был включен сам автосалон, автосервис, административное здание, склад и так далее.

Как пояснял нашему изданию «конкурсник», в перечне предлагаемых к продаже помещений были как отдельно стоящие здания (например, трансформаторная подстанция), так и те, что прилегают друг к другу: «Можно спокойно пройти из одного в другое, не выходя на улицу». Именно поэтому, по его словам, они и «воспринимаются как одно целое».

Кредитор ЗАО «АРГО» и сам Айдар Гафуров (на фото) настояли на судебной экспертизе рыночной стоимости всего комплекса зданий с землей. Фото: rt.rbc.ru

Инвестор нашелся в последний момент

Эту недвижимость управляющий уже пытался продать дважды. Результат оказался нулевым: не было подано ни одной заявки. Поэтому имущество в конце концов выставили на торги на понижение. Предполагалось, что цена будет падать каждые 7 дней на 10 процентов от начальной. Стартовав с 429,4 миллиона рублей, к 29 августа она должна была достигнуть 395,4 миллиона. А к финалу, 11 октября, составить уже чуть больше 118 миллионов.

По поводу цены продажи заинтересованные стороны спорили вплоть до 6 июля этого года. Управляющий предлагал закрепить начальную цену для единого лота в 364,07 млн рублей, сложив стоимость залогового имущества — восемь зданий и земля под ними служат обеспечением перед банком «Траст» — с ценой свободного от обременений «добра». Кредитор ЗАО «АРГО» и сам Айдар Гафуров возражали и настояли на судебной экспертизе рыночной стоимости всего комплекса зданий с землей. Эксперты РГУП БТИ назвали им цену 429,4 млн, что оказалось на 75,2 млн рублей больше. В результате суд утвердили положение в редакции управляющего, но с ценой, «отвоеванной» кредитором и бывшим собственником.

Кекин отмечал нашему изданию, что публичные торги были намеренно рассчитаны на продолжительное время: с 23 августа по 11 октября.

— Надеемся, что за это время как вариант учредитель изыщет активы и погасит задолженность перед кредиторами. Тогда можно будет выйти из процедуры банкротства. Второй вариант: найдется какой-нибудь инвестор, который приобретет этот актив. И третий: банк-кредитор оставит залог за собой — по закону у него на это есть право, — комментировал он. Судя по всему, сработал именно второй вариант.

Связаться с Гафуровым «Реальному времени» не удалось, но мы готовы предоставить ему слово. Станислав Кекин уклонился от каких-либо оценок состоявшейся продажи.

Общество входило в одноименный автохолдинг «Делфо», который продавал и обслуживал автомобили Opel и Chevrolet. Фото: delfo.ru

Ушли с рынка вслед за GM

Напомним: ООО «Делфо-Авто» было зарегистрировано в 1996 году с уставным капиталом 4,5 млн рублей. Его единственным владельцем был Айдар Гафуров. Он же руководитель. Общество входило в одноименный автохолдинг «Делфо», который в том числе был представителем корпорации General Motors (GM) в Татарстане: продавал и обслуживал автомобили Opel и Chevrolet. Гафуров также был учредителем ООО «Инвестиционная промышленная компания». Последняя в 2008 году приобрела 40 процентов акций ИК «ЕлАЗ-Капитал», контролирующей ОАО «ПО ЕлАЗ». После этого предприниматель вошел в совет директоров Елабужского автозавода.

К настоящему моменту, согласно справочной системе «СПАРК-Интерфакс», он им не является, да и ИК «ЕлАЗ-Капитал» уже недействующая. Ранее Гафуров также был совладельцем банка «Казанский», ТК «Гулливер» на проспекте Ямашева и большого количества других компаний (в основном занимающихся продажей авто). Сегодня из «живых» фирм за ним числится ООО «Аэроклуб «Авиатор» (деятельность грузового воздушного транспорта), которым руководит, судя по всему, сын бывшего главы татарстанского Управления Росавиации Шавката Умарова Тимур. Впрочем, ее нахождение в ТК «Караван» на улице Спартаковской в Казани ФНС признано недостоверным.

Бизнес успешного автодилера дал крен после того, как General Motors ушел с отечественного рынка. По данным участников авторынка, в Казани было пять автосалонов, реализующих автомобили этого автоконцерна. Все в конце концов приказали долго жить. Два из них принадлежали автохолдингу «Делфо»: в одном, на Беломорской, он продавал автомобили Chevrolet Niva и оказывал сервисные услуги для Opel и Chevrolet. Второй автосалон «Делфо» на улице Тукая реализовывал авто марки Ravon и оказывал такой же сервис, что и первый.

Банкротство ООО «Делфо-Авто» 5 марта 2018 года инициировало АО «Рост Банк» (позже присоединился к Национальному банку «Траст») на основании задолженности в 146,5 млн рублей, из них 104,4 млн — просроченный основной долг. Финансовый анализ показал, что восстановить платежеспособность компании «не представляется возможным». Распродавать недвижимость учредитель автодилера начал еще до введения процедуры, но на авторынке в 2017 году был застой.

ООО «МегаРус-М» относится к микропредприятиям. Компания была зарегистрирована 9 лет назад и базируется на улице Р. Зорге, 66 — это торговый центр «Олимп». Фото: inkazan.ru

Бывший автосалон пополнил активы семейного бизнеса Меджидовых?

Что известно о покупателе? ООО «МегаРус-М» относится к микропредприятиям. Компания была зарегистрирована 9 лет назад и базируется на улице Р. Зорге, 66 — это торговый центр «Олимп». Специализируется на управлении недвижимым имуществом. Ее бенефициар — Меджидов Рустам Мамедали-оглы. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс» в прошлом году компания получила 20,8 млн рублей выручки, но потратила гораздо больше — 25,9 млн и вышла в минус (4,6 млн убытка). В единоличной собственности Рустама Меджидова есть еще одно ООО — «Рашал» (производит пластмассовые изделия для упаковки), базирующее там же. Кроме того, ему принадлежит доля 5% в ООО «Ресурс» (капиталовложения в уставные капиталы и венчурное инвестирование), у которого территориально тот же адрес.

В связи с «Олимпом» фамилия Меджидов звучит уже не впервой. Наше издание сообщало, что в результате банкротства девелоперской группы «Олимп» экс-депутата Казгордумы Ильгиза Минкина на торги были выставлены одноименный торговый комплекс, гостиница и подземные парковки. Всю эту недвижимость в итоге приобрела компания, близкая к СК «Унистрой».

А еще один из лакомых кусочков недвижимости империи Минкиных — торговый дом «Олимп» на улице Рихарда Зорге, 70 — встроенное помещение в 9-этажном доме, которое прежние владельцы успешно сдавали в аренду, — в конце 2016 года купил челнинский девелопер Гафур Мамедали-оглы Меджидов. Судя по отчеству, это родной брат Рустама Меджидова. За несколько помещений общей площадью 2,4 тыс. «квадратов» бизнесмен тогда заплатил чуть менее 200 млн рублей.

В 2015 году газета «Реальное время» называла его владельцем челнинских ТЦ «Чулман», расположенном на одноименном проспекте (двухэтажный торговый комплекс, где помещения арендуют мелкие предприниматели) и ТК на Автозаводском проспекте. А через год, по данным СМИ, Гафур Меджидов стал покупателем здания вещевого рынка Приволжского района Казани. Его площадь вместе с прилегающими минимаркетами и вспомогательными помещениями была близка к 5 тыс. «квадратов», также в лот входил участок с разрешенным использованием под рыночный комплекс в 11,8 тыс. квадратных метров.

Впоследствии как по иным объектам недвижимости, так и по приобретению Меджидова, развернулись тяжбы в арбитраже. Фото: Максим Платонов

Недвижимость, которую долго не могли продать, в ходе торгов была реализована почти втрое дешевле стартовой цены — за 151 млн рублей. Впрочем, впоследствии как по иным объектам недвижимости, так и по приобретению Меджидова, развернулись тяжбы в арбитраже. Компании, близкие к семье Минкиных, рассчитывали выкупить свое добро на банкротных торгах. Однако сделать это им не удалось. В частности в случае с вещевым рынком — предприниматель появился на аукционе как будто ниоткуда в последний момент. И так как его предложение оказалось дороже на целых 11 миллионов, победил.

Проигравшие участники торгов тогда добились наложения обеспечительных мер в виде запрета на регистрацию недвижимости и пытались оспорить саму продажу. Кроме того, разгорелся громкий скандал с привлечением полиции вокруг заключения новых договоров аренды и вступления в права нового собственника и на самом рынке. Одним словом, прежние владельцы не отдали его без боя. К слову, именно нынешний директор ООО «МегаРус-М» Лилия Гибадуллина тогда как помощник Гафура Меджидова давала журналистам комментарии по этой ситуации.

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», она продолжает директорствовать в двух компаниях, принадлежащих Гафуру Меджидову: ООО «Д-Риэлти» и ООО «Зорге Молл». Первая управляет недвижимым имуществом, вторая — занимается покупкой и продажей коммерческих площадей. «Сидят» обе компании по уже знакомому адресу. С учетом базирования в одном месте, идентичного рода деятельности и даже одного директора на двоих речь, скорее всего, идет о семейном бизнесе.

В пользу этого свидетельствует и информация, содержащаяся в базе данных арбитражного суда РТ. Так, в настоящее время ООО «МегаРус-М» судится с комитетом земельных и имущественных отношений Казани из-за условий договора купли-продажи муниципальной недвижимости — нежилых помещений первого этажа в здании на улице Даурской, 11 общей площадью 243,6 «квадрата». Она арендует их с 2018 года, а в прошлом году решила воспользоваться правом преимущественного выкупа. Рустам Меджидов готов купить эти площади за 11,4 млн рублей, а город настаивает на цене в 14,7 млн. Предприниматель уже выиграл дело в двух инстанциях.

В настоящее время ООО «МегаРус-М» судится с комитетом земельных и имущественных отношений Казани из-за условий договора купли-продажи муниципальной недвижимости. Фото: rt.rbk.ru

Точно такой же иск подан и Гафуром Меджидовым. Речь в нем идет о используемых под торговлю помещениях по тому же адресу, только гораздо меньшей площади. Он их тоже 3 года арендовал, а затем вознамерился приобрести в собственность. И в июне этого года Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил, что верна именно его цена — не 7,2, а 6,3 млн рублей. Одним словом, братья Меджидовы денег на ветер не бросают. Судя по всему, у них есть еще и третий брат, Рашид. Татарстанский арбитраж по иску Entertaiment One UK Limited к нему (третьим лицом была привлечена компания «МегаРус-М» — прим. ред.) утверждал мировое соглашение по делу о нарушении исключительных прав на товарный знак.

На днях звонок корреспондента «Реального времени» застал Гибадуллину в банке. Подтвердив факт покупки, она уточнила нашему изданию, что владелец компании Рустам Меджидов родственник Гафура Меджидова. По словам Гибдуллиной, у ООО «МегаРус-М» в управлении находятся «мелкие площади в разных частях Казани»: это отдельно стоящие помещения в формате стрит-ретейла.



Планируем сдавать в аренду

Что касается дальнейших планов, директор ООО «МегаРус-М» сообщила, что они планируют сдавать помещения бывшего автосалона «Делфо-Авто» в аренду.

— Кому именно, пока сказать трудно, — заметила она. — Расчеты полностью еще не проведены. В право владения мы пока не вступили. Директор компании «МегаРус-М» подтвердила, что предварительных заявок на этот объект у них нет.

Гендиректор одного из старейших агентств недвижимости Казани «Центральный дом «Валери» Валерий Абсалямов ранее, говоря о площадях на улице Беломорской, отмечал нашему изданию, что «если брать в расчет только землю, то самое выгодное ее использование — размещение торгового комплекса или жилья».

Заместитель гендиректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев называл «Реальному времени» как минимум три варианта использования бывшего автокомплекса Гафурова.

— В том числе с учетом локации, что подтверждается соседством бюджетного «Светофора», вполне уместно использование этих площадей под какой-то дискаунт-кластер, — говорил он. — То есть магазины по более приемлемым ценам, но не только продуктового формата... Недалеко располагается федеральная трасса М-7. Это большое преимущество с точки зрения логистики, — подчеркивал Шайхиев.