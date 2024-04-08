Впереди инфляции, или На чем зарабатывают татарстанские газовики

За три года обслуживание газового оборудования МКД в Татарстане подорожало на 50%

Фото: Реальное время

В 1,5 раза за три года — с 2021-го по 2023-й — подорожало техобслуживание внутриквартирного газового оборудования в Татарстане, вдвое обогнав официальный рост инфляции в России за этот период. О темпах роста стоимости услуг газовиков, работах, за которые мы платим по принципу «не глядя», и тарифе на работы, состав которых неизвестен, — в материале «Реального времени».

Расчет на опережение



С сентября 2023 года стоимость техобслуживания стандартной 4-горелочной газовой плиты в Татарстане, согласно утвержденному ООО «Газпром трансгаз Казань» прейскурант, составляет 422 рубля (с января по август 2023 года оно стоило 372 рубля — на 50 рублей дешевле). Всего на 20 рублей дешевле — в 422 рубля — обходится ТО 4-горелочной варочной панели (ранее стоило 340 рублей, то есть на 82 рубля дешевле). Зато за обслуживание отдельного духового шкафа надо заплатить 250 рублей против прежних 219 (разница — 31 рубль). ТО проточного водонагревателя (в просторечии — газовой колонки) сегодня обходится в 657 рублей (стоило 576 рублей, подорожание составило 81 рубль). А настенный двухконтурный газовый котел подорожал в обслуживании сразу на 189 рублей — с 1351 до 1540 рублей. Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки выросло в цене за 8 месяцев 2023 года на 12 рублей — с 88 до 100 целковых, если округлить копейки.

После наделавшего шума и спровоцировавшего сумасшедшие очереди срочного переоформления договоров на техобслуживание по команде ООО «Газпром трансгаз Казань» под занавес 2023 года заместитель генерального директора этой компании Михаил Фролов сообщил журналистам, что роста цен на услуги не произойдет:

— Минстроем утверждена методика расчета стоимости [услуг]. Мы эти стоимости пересчитали, и они существенно не отличаются, остались в тех же пределах. Роста цен в нашем регионе нет.

Но всего три года назад, в 2021 году, ТО внутриквартирной разводки стоило 66 рублей, 4-горелочной плиты — 286 рублей, варочной панели — 260, духового шкафа — 167, водонагревателя — 436, двухконтурного газового котла — 1019.

То есть рост тарифов налицо, с 2021 года он в среднем составил около 50%, причем лишь за 8 месяцев 2023 года — 13-24% в зависимости от вида услуги. При этом зарегистрированный Росстатом официальный рост инфляции в 2023 году составил 7,42%, в 2022 — 11,94%, в 2021-м — 8,39%, а в Татарстане — 7,1%, 11,37% и 8,66% соответственно. Получается, рост тарифов на ТО за последние три года опередил инфляционные процессы примерно в 2 раза.

«А зарплаты у нас не выросли!»

— За техобслуживание обычного, не двухконтурного газового котла и 2-горелочной газовой плиты мы в частном доме заплатили в этом году 1324 рубля, — рассказала «Реальному времени» жительница Алексеевского района. — Это на 170 рублей дороже, чем в прошлом году. А зарплаты у нас на 15 процентов за год не выросли — они у нас вообще не выросли. При этом вся работа по техобслуживанию ограничились тем, что специалист проверил, работают ли на плите и котле краны, намылил стыки труб, проверил тягу в трубе горящей спичкой.

Она добавила, что если бы мастер произвел какие-то дополнительные проверочные действия, то можно было бы как-то объяснить увеличение стоимости обслуживания, но он не делал ничего сверх того, что делал раньше. А вот оплата труда работников газовой службы, если судить по цифрам в прейскурантах на ТО, с 2021 года выросла не менее чем на треть.

«Реальное время» обратилось с запросом в ООО «Газпром трансгаз Казань» о причинах такого резвого роста тарифов на техобслуживание для населения. По получении ответ будет опубликован.

Меньше минимума

Утвержденный российским правительством еще в 2013 году Минимальный перечень услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме и внутридомового газового оборудования в жилом доме в этой части принципиально не менялся более 10 лет. В соответствии с ним мастер, зайдя в квартиру, должен:

проверить герметичность соединений и отключающих устройств, принять меры по устранению выявленной негерметичности;

проверить работоспособность и в случае необходимости произвести смазку отключающих устройств, установленных на газопроводах;

разобрать и смазать краны бытового газоиспользующего оборудования (газовой плиты, колонки, котла), если это предусмотрено инструкцией по их эксплуатации;

проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, осуществить ее наладку и регулировку (многие современные плиты, например, оснащены автоматикой, отключающей газ, если потух огонь);

отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего оборудования, очистить горелки от загрязнений;

проверить наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб с дымовым каналом, если таковые имеются;

выявить имеющиеся неисправности бытового газоиспользующего оборудования;

проверить техническое состояние электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе, если таковое имеется;

провести инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа.

Но по словам читательницы «Реального времени», в реальности техобслуживание сводится к выполнению одного-двух пунктов из этого перечня. И это в порядке вещей повсеместно — вспомните, давно ли пришедшие к вам газовики разбирали и смазывали все краны на плите? На памяти автора этих строк такого не случалось лет 30, а то и больше.

40 тыс. в год за один взгляд

А ведь кроме платы за техобслуживание газовых приборов внутри квартиры или частного дома население многоквартирных домов платит еще и за обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) — той части газовых сетей, которая находится вне квартир. Этот тариф «спрятан» внутри тарифа на содержание жилого помещения, и в доме, где расположена квартира автора этого материала, он в настоящее время составляет 0,27 руб./кв. м в месяц. Это, на первый взгляд, немного. Однако с учетом того, что суммарная площадь жилых помещений превышает 12,3 тыс. кв. м, газовики ежемесячно собирают только с собственников квартир этого дома более 3,32 тыс. рублей — почти 40 тыс. в год.

Как указано на официальном сайте ООО «Газпром трансгаз Казань», в понятие техобслуживания ВДГО входит обслуживание газопроводов, проложенных от источника газа (при использовании сжиженного углеводородного газа) или места присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до запорной арматуры (крана) включительно. Там не перечислены виды работ, которые должны проводиться, но они указаны в Минимальном перечне услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме и внутридомового газового оборудования в жилом доме. Речь идет о визуальной проверке целостности внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и его соответствия нормативным требованиям, наличия свободного доступа к внутридомовому газовому оборудованию, состояния окраски и креплений газопроводов, наличия и целостности футляров, в том числе их уплотнений, в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений и проверке герметичности соединений и отключающих устройств с принятием мер по устранению выявленной негерметичности, а также проверке работоспособности и смазке отключающих устройств, установленных на газопроводах.

«ООО «Газпром трансгаз Казань» осуществляет техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования не реже 1 раза в год», — указано на сайте компании. Учитывая, что на вводе в 10-этажный 5-подъездный почти 300-квартирный дом установлен всего один запорный вентиль, а газовые трубы проходят внутри жилых помещений и за обслуживание внутриквартирного газового оборудования взимается отдельная плата, да и окраску труб производят за свой счет жильцы, то 40 тыс. рублей за осмотр небольшого участка трубы с проверкой герметичности и работоспособности вентиля, мягко говоря, весьма щедрая плата.

За что еще заплатим

Но и это не все. В 2023 году Казгорисполком утвердил еще один тариф — на техническое диагностирование внутридомового газового оборудования в размере 1,01 руб./кв. м площади жилого помещения в месяц. Начисление платежа по нему производится в течение 12 месяцев, предшествующих началу срока проведения диагностирования, и если счет за эту услугу вам еще никто не выставил, то это не значит, что он не придет в ближайшее время или до конца 2024 года.

Информации о том, какие работы должны выполняться в рамках технического диагностирования ВДГО, на официальных сайтах Казгорисполкома и ООО «Газпром трансгаз Казань» обнаружить не удалось. «Реальное время» направило в исполком и «Газпром трансгаз Казань» запросы о составе работ по техническому диагностированию ВДГО. По получении ответы будут опубликованы.

Согласно утвержденным российским правительством в 2013 году правилам, работы по техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования осуществляются в отношении этого оборудования, отработавшего нормативные сроки эксплуатации, установленные изготовителем, либо сроки эксплуатации, установленные проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов. А в случае отсутствия документации, определяющей срок эксплуатации ВДГО (а ее нет у многих многоквартирных домов), решение о проведении работ, согласно приказу Ростехнадзора, принимает специализированная организация, которая осуществляет техобслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования — по результатам оценки его технического состояния. Но методики оценки технического состояния ВДГО также не утверждены, есть только судебная практика, и она, как неоднократно упоминалось в СМИ, отталкивается от определения срока эксплуатации в 30 лет — в соответствии с Положением о диагностировании технического состояния внутренних газопроводов общественных и жилых зданий.

Получается, за эту услугу в ближайшее время начнут платить жильцы всех построенных до 1994 года домов. Общий масштаб сборов за эту услугу легко прикинуть на примере дома, в котором проживает автор этой статьи и которому в 2024 году исполняется 46 лет. За пока еще непонятно в чем заключающееся техническое диагностирование ВДГО «Газпром трансгаз Казань» только с одного этого дома будет иметь порядка 150 тыс. рублей в год.

«Реальное время» направило в ООО «Газпром трансгаз Казань» запрос о том, в какие сроки и в каких домах будет производится диагностика технического состояния ВДГО и какие работы при этом будут производиться. Ответ будет опубликован по получении.