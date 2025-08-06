У казанца срывают планы построить татарский дом в Старо-Татарской слободе

Исполком города полтора года тянул с ответом на заявление, а потом вынес отказ со ссылкой на «секретное» постановление

Фото: Реальное время

Житель Казани, собственник скромного земельного участка рядом с Азимовской мечетью в Старо-Татарской слободе, мечтал восстановить родовое гнездо. Для этого ему требовалось расширить свои владения на пять соток пустыря по соседству, но, по его словам, он столкнулся с решительным противодействием чиновников. Теперь мужчина опасается, что землю у семьи и вовсе отнимут. В истории спорного объекта, а также в ситуации с «секретным» постановлением исполкома города и планами по благоустройству территории, под которые сейчас зарезервирована эта земля, разбиралось «Реальное время».

«Он готов был выкупить землю, но казне Казани деньги не нужны»

Полтора года казанец Владимир Шамсутдинов воюет за пустующую половину участка на улице Фаткуллина в одном квартале от Азимовской мечети, где в 20-х годах прошлого века был построен доставшийся ему в наследство дом. Он задумал его восстановить, «отбил» в собственность землю под строением, но по действующим сегодня в Казани нормам, участок под застройку должен быть вдвое больше, чем тот, которым владеет Шамсутдинов. При этом часть земли, относившейся к старому домовладению, отошла в муниципальную собственность, а теперь мужчина опасается, что и его наследственный участок постигнет та же участь.

Полтора года казанец Владимир Шамсутдинов воюет за пустующую половину участка на улице Фаткуллина в одном квартале от Азимовской мечети. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дело в том, что сейчас во владении Шамсутдинова находится только половина прежнего участка — 4,13 сотки, а в апреле 2023 года Казгордума увеличила минимальный размер земельного участка для индивидуального жилищного строительства с 4 соток, до 10. Сделано это было под флагом борьбы с делением участков их собственниками без обеспечения нормального доступа к ним и без расчета увеличения нагрузки на сети и дороги, но в результате пострадали горожане, которым по карману построить скромный дом на пяти сотках, но не по карману приобрести вдвое больше земли.

— В октябре 2023 года Шамсутдинов обратился в КЗиО Казани с заявлением о перераспределении в его пользу смежного земельного участка площадью 5,21 сотки, который до начала «нулевых» входил в состав одного большого участка, на котором стояло домовладение, часть которого он получил в наследство еще в прошлом веке, — рассказала «Реальному времени» представитель казанца, юрист Тамара Сарпова. — Он не рассчитывал получить землю бесплатно, он готов выкупить ее, но в исполкоме сочли, что казне не нужны эти деньги, хотя на сегодня, согласно данным Росреестра, кадастровая стоимость этого участка составляет почти 6,5 млн рублей, а сам этот участок самостоятельно не представляет особого интереса, потому что на пяти сотках дом не построишь.

Столетняя история и новые ПЗЗ

Сарпова рассказала изданию историю этого земельного участка. В 1927 году Казанский городской отдел коммунального хозяйства предоставил Самигулле Хакимову по договору 9,3 сотки пустующей земли на улице Мыловаренной (ныне — ул. Фаткуллина). Земля тогда не передавалась в собственность, а предоставлялась под застройку. Через год, в 1928 году, было заключено дополнительное соглашение к договору застройки, согласно которому право застройки участка предоставлялось уже двум гражданам — Самигулле Хакимову и Шагимардану Шакирову. В итоге оба застройщика возвели на участке отдельные строения — жилые дома с хозяйственными постройками, которые в документах фигурировали как единое домовладение, в котором Хакимову и Шакирову принадлежало по ½ части.

В 1927 году Казанский городской отдел коммунального хозяйства предоставил Самигулле Хакимову 9,3 сотки пустующей земли на улице Мыловаренной. Реальное время / realnoevremya.ru

Прошло 70 лет, поколения сменились. К 1996 году одна половина домовладения принадлежала в равных долях трем сыновьям и вдове Самигуллы Хакимова, а другая — Владимиру Шамсутдинову, унаследовавшему ее от матери, которая, в свою очередь, получила дом в дар от родственников Шакирова. И когда в Татарстане начали реализовать программу переселения из ветхого жилья, наследники Хакимова захотели получить квартиры, а свою часть домовладения снесли. Они переехали в 2003 году, а Шамсутдинов с семьей остался в своем доме.

— По договору Хакимовых с администрацией города земельный участок под домовладением переходил в муниципальную собственность, — пояснила Тамара Сарпова. — Позднее эта семья приобрела квартиру, переехала, дом сдавался, постепенно разрушался. Шамсутдиновы к тому времени захотели снести остатки старого дома и построить новый, но из-за того, что Владимир имел право лишь на половину домовладения, ни снести его, ни построить на нем что-то по закону он не мог. Он обратился в администрацию района за разрешением, однако получил отрицательный ответ. При этом продать остатки дома он тоже не мог.

По договору Хакимовых с администрацией города земельный участок под домовладением переходил в муниципальную собственность. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К тому времени, говорит Сарпова, у Шамсутдинова на руках был лишь нечитаемый ветхий экземпляр старого договора 2027 года о предоставлении участка под застройку, который госорганы отказывались принимать. Юрист нашла нужные документы в архивах, и Владимиру Шамсутдинову удалось, наконец, зарегистрировать право на земельный участок, а впоследствии и на дом.

Дом, вернее, то что от него осталось, Шамсутдиновы снесли. И планировали уже построить на участке новый — в стилистике Старо-Татарской слободы. Но поскольку площадь участка не соответствовала новым Правилам землепользования и застройки, встал вопрос о восстановлении размеров участка в границах 1927 года, которые вписывались в современные требования. И вот тут-то начались сложности.

«Решение вопроса необоснованно затягивается»

— Шамсутдинов прошел все необходимые согласования, он был готов выкупить землю по кадастровой стоимости, как полагается при перераспределении, — говорит Тамара Сарпова. — А на последнем этапе дело забуксовало — отказ пришел от правового управления исполкома, где дали указание КЗиО проверить законность получения Шамсутдиновым права на земельный участок. КЗиО обратился в городскую прокуратуру, там материалы передали в полицию, проверка затянулась на год, в итоге было получено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и только после этого в исполкоме вернулись к этому рассмотрению заявления о перераспределении земельного участка. Вновь началась проверка документов, чиновники вновь запрашивали архив, Росреестр, и такое впечатление, что уже специально искали повод отказать.

Шамсутдиновы планировали построить на участке новый дом в стилистике Старо-Татарской слободы. Реальное время / realnoevremya.ru

При этом уже в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенном в октябре 2024 года в ОП «Промышленный» по заявлению КЗИО ИКМО Казани, указывается на ряд нарушений и, мягко говоря, странных действий со стороны чиновников. В частности, в нем указано, что в обращении КЗИО «содержится недостоверная информация о том, что дома, расположенные по адресу, ветхими не признавались», подчеркивается, что «все факты <…> подтверждаются официальными документами», «все действия Шамсутдинова являются абсолютно законными», а решение вопроса о перераспределении земельного участка необоснованно затягивается.

«Подготовленный КЗИО ИК МО Казани проект постановления Исполнительного комитета «Об утверждении схемы расположения земельного участка по ул. Яшляр на кадастровом плане территории» отклонен от согласования Правовым управлением аппарата ИК Казани на тех основаниях, что необходима проверка законности оформления в собственность земельного участка с кадастровым номером 16:50:080609:7, — указывает следователь. — Считаю данное решение Правового управления необоснованным, т. к. в Управлении Росреестра по РТ на данный земельный участок имеются сканы правоустанавливающих и дополнительных документов. Можно было в порядке межведомственного взаимодействия оперативно получить все интересующие Правовое управление документы».

Когда Шамсутдинов пожаловался в прокуратуру на затягивание сроков рассмотрения его вопроса, прокуратура вначале сообщила ему, что по результатам его рассмотрения «выявлены факты нарушения срока предоставления муниципальной услуги, а также необоснованного отказа в перераспределении земельного участка» и потребовала от исполкома устранения нарушений, а спустя 2,5 месяца, в июле 2025-го, уже сообщила, что «запрашиваемая территория представляет самостоятельное значение и образование участка возможно для благоустройства территории <…>. В настоящее время органом местного самоуправления проводится работа для вовлечения в оборот данного земельного участка».

«В настоящее время органом местного самоуправления проводится работа для вовлечения в оборот данного земельного участка». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Между тем исполком уведомил Владимира Шамсутдинова о том, что 3 апреля 2025 года было принято постановление №979 «Об утверждении схемы расположения земельного участка по ул. Яшляр на кадастровом плане территории для благоустройства территории», и запрашивавшийся Шамсутдиновым для перераспределения участок оказался в границах нового, уже поставленного на кадастровый учет участка.

— Хотя по закону никакое иное заявление об утверждении схемы расположения этого участка не должно было приниматься, пока не вынесено решение по ранее поданному заявлению Шамсутдинова, — говорит Тамара Сарпова. — Кроме того, размеры этого участка, предназначенного для благоустройства, не позволяют на нем разместить что-либо из благоустройства — здесь невозможно будет соблюсти требования нормативов. И когда участок отводят под благоустройство, к заявлению прилагается проект благоустройства. Здесь же получается, что отвели под благоустройство, которое непонятно в чем будет состоять. При этом постановление №979, похоже, совершенно секретное, оно не только не опубликовано — его даже Шамсутдинову не предоставили.

Ждите ответа

«Реальное время» обратилось в исполком Казани с запросом о причинах, по которым вопрос о перераспределении земельного участка Владимиру Шамсутдинову рассматривался так долго, и до разрешения по существу его заявления было принято решение о передаче этой территории под благоустройство. Корреспондент просил пояснить, какое именно благоустройство предполагается на придорожном пятачке в пять соток неподалеку от Азимовской мечети, имеется ли проект и где с ним можно ознакомиться. Издание также просило ответить, почему не было опубликовано постановление от 03.04.2025 №979 «Об утверждении схемы расположения земельного участка по ул. Яшляр на кадастровом плане территории» и предоставить его текст.

Мы попросили пояснить, какое именно благоустройство предполагается на придорожном пятачке в пять соток неподалеку от Азимовской мечети. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одновременно «Реальное время» обратилось в прокуратуру РТ с запросом о причинах, по которым в ответах на обращения Владимира Шамсутдинова позиция надзорного органа за два с половиной месяца поменялась на диаметрально противоположную, а также о законности издания исполкомом Казани постановления №979 до рассмотрения ранее поданного Шамсутдиновым заявления о перераспределении участка, в отсутствие проекта благоустройства указанной в постановлении территории, без публикации текста постановления в открытом доступе и без предоставления Шамсутдинову текста постановления, на которое исполком ссылается, отказывая ему в перераспределении земельного участка.

Ответы исполкома и прокуратуры на запросы издания будут опубликованы по получении.

«Эта история — судебная»

— Эта история — в первую очередь судебная, — прокомментировала ситуацию, в которой оказался Владимир Шамсутдинов, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гиззатова. — Отказ исполкома следует обжаловать по суду, и есть устоявшаяся судебная практика по отстаиванию гражданами своих прав на перераспределение. Нужно отстаивать свое право!

Эксперт отметила, что отказ в перераспределении земельного участка можно получить по самым разным причинам, не обязательно в связи с метражом — например, охранная зона или наличие коммуникаций могут сделать участок непригодным для строительства.

По мнению Анастасии Гиззатовой, кадастровая стоимость участка, который просил перераспределить Владимир Шамсутдинов, приближена к рыночной, которая может незначительно отличаться от кадастровой с учетом местоположения и конфигурации участка.

Что же касается опасений собственника участка относительно того, что его могут и вовсе лишить наследной земли, то они, по ее мнению, беспочвенны. Лишить владельца собственности на нее из-за размеров или по другой причине не так просто, полагает она.