«Это профанация»: в Казани будущие авиастроители вместо сопромата изучают «личностное развитие»

Почему сотрудники КАИ просят «отменить бутафорские выборы ректора» и найти достойного кандидата из числа специалистов, знающих толк в авиации

Фото: Инна Серова

Только что занесенный в Книгу почета Казани легендарный Казанский авиационный институт имени Туполева просят спасти от окончательного разорения его выпускники и преподаватели. В преддверии назначенных на декабрь выборов ректора они написали письма в российское Минобрнауки, президенту России Владимиру Путину и создали петицию в Интернете против назначения и участия в последующих выборах действующего и. о. ректора Тимура Алибаева, которую за три недели подписали уже почти 33 тысячи человек. «Реальное время» — о непрофильных профессиях в вузе, который скоро может остаться авиационным только по названию, странных учебных и не только учебных планах и причинах падения качества технического образования.

«Не допустите краха — отмените бутафорию»



В преддверии выборов ректора КНИТУ-КАИ им. Туполева преподаватели и выпускники всерьез настроились не допустить к этой должности эффективного управленца, бывшего главу Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Тимура Алибаева, которого в апреле 2021 года российское Минобрнауки назначило исполняющим обязанности ректора.

В письме президенту России выпускник КАИ Аркадий Васенев указал, что с начала 90-х в КНИТУ-КАИ начали обучать студентов по непрофильным специальностям — выпускать экономистов, менеджеров и так далее. А в последнее десятилетие там и ректоры стали «непрофильными» — прервалась традиция выбирать их из числа собственных ученых. Он призвал Владимира Путина вернуть к руководству вузами ученых, переориентировать вузы на бесплатную подготовку профильных специалистов для производства (с обязательным распределением выпускников по предприятиям и трехлетней «отработкой» там за полученное образование), восстановить профильные министерства, в том числе Министерство авиационной промышленности, убрать посреднические структуры и «узаконить вертикаль власти профильных министерств по отношению к институтам, конструкторским бюро, предприятиям».

— Настоятельно требую провести выборы ректора КАИ согласно Уставу КАИ, без вмешательства и давления региональных властей, — закончил свое обращение Васенев.

На обращение Васенева к президенту России ответы пришли «по подведомственности» — от российского и татарстанского Минобрнауки. Федеральные чиновники сообщили, что ректора КАИ будут выбирать согласно Уставу вуза и что кандидатам на эту должность 20 декабря предстоит пройти аттестацию, документы на которую необходимо представить до 2 декабря. В аттестационную комиссию, уточнили в Минобрнауки РФ, войдут представители органов власти субъекта — Татарстана. А в Минобрнауки республики, напротив, заверили, что «вопросы назначения и освобождения от занимаемой должности ректора выходят за рамки полномочий органов исполнительной власти РТ».

Профессор Геннадий Глебов: «Руководить институтом должен профессионал, разбирающийся в авиационной технике и имеющий большой опыт преподавания в вузе». Фото: Инна Серова

— Это утверждение крайне сомнительно, — считает доктор технических наук, профессор кафедры реактивных двигателей и энергетических установок КАИ Геннадий Глебов, который также убежден, что руководить институтом должен профессионал, разбирающийся в авиационной технике и имеющий большой опыт преподавания в вузе. — Все помнят, как стал и. о. ректора пришедший с руководящей должности на КАМАЗе Николай Абруков, и. о. ректора, а затем ректора экс-министр образования и науки РТ [Альберт] Гильмутдинов. А бывшего главу администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани [Тимура] Алибаева по телевидению представил общественности лично премьер-министр республики Алексей Песошин.

Петицию под названием «Не допустите крах Казанского Авиационного Института (КАИ)!», смысл которой сводится к протесту против передачи руководства одним из старейших российских авиационных вузов непрофессионалу, на сегодня подписали почти 33 тыс. человек, и сбор подписей продолжается — выпускники вуза активно делятся друг с другом ссылкой.

— Я тоже ознакомился с петицией на платформе change.org и полностью с ней согласен, — говорит Геннадий Глебов. — В демократичность предстоящих выборов ректора никто у нас уже не верит и не хочет в них участвовать. Достаточно унизительного опыта в этом вопросе уважаемого профессора кафедры «Конструкции и производство летательных аппаратов» Владимира Гайнутдинова в 2016 году. На тот момент это был наиболее достойный и реальный претендент на должность ректора.

«Отменить бутафорские выборы ректора старейшего авиационного вуза страны» потребовал и другой выпускник КАИ — президент Ассоциации выпускников Казанского авиационного института на Урале Михаил Сачев, а вместе с ним такое обращение к Путину подписали еще около сотни человек.

Вместо академика — заслуженный экономист и чиновник

— Наша первая в Советском Союзе кафедра ракетных двигателей была создана основоположниками отечественной ракетной техники и космонавтики Глушко и Королевым. Выпускниками нашего института были выдающиеся конструкторы — Симонов, Губанов, Иванов, академики РАН Матросов и Алемасов, организаторы авиационной и ракетной промышленности Силаев и Садовников, руководители оборонных предприятий Соркин, Рыжаков, Абдрахманов. Руководство вузов такого уровня всегда формировалось из числа специалистов высшей квалификации — докторов технических наук, профессоров, академиков и член-корреспондентов РАН, говорит Глебов.

Первая в Советском Союзе кафедра ракетных двигателей была создана основоположниками отечественной ракетной техники и космонавтики Глушко и Королевым. Фото: Инна Серова

Глебов напомнил, что когда в декабре 2020 года истек срок полномочий бывшего тогда ректором Гильмутдинова, выборы ректора в КНИТУ-КАИ были отменены без объяснения причин, а в мае 2021 года функции исполняющего обязанности ректора были возложены на экс-главу администрации Ново-Савиновского района Казани Тимура Алибаева, кандидатуру которого на замещение этой должности утвердило российское Минобрнауки.

— Он технического образования не имеет, окончил исторический факультет университета, стажа научно-педагогической деятельности в вузе у него тоже нет, — говорит профессор об Алибаеве. — Он никогда не имел никакого отношения к авиации. Он не подходит под критерии профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации высшего образования», который требует от кандидата в ректоры как минимум наличия пятилетнего стажа работы на руководящих должностях в вузах или не менее 10 лет суммарного стажа работы на руководящих должностях и не менее 5 лет стажа научной или научно-педагогической деятельности. У него нет ученого звания, нет опыта научной работы и подготовки аспирантов, соискателей кандидатской, тем более — докторской степени. Однако, судя по тому, что его назначили исполняющим обязанности, у него есть поддержка руководства республики. И у него есть планы, воплощение которых приведет, по моему мнению, к окончательному разрушению нашего вуза.

«Руководство вузов такого уровня всегда формировалось из числа специалистов высшей квалификации — докторов технических наук, профессоров, академиков и член-корреспондентов РАН». Фото: Инна Серова

Устав не про авиастроение



— Давайте сравним Устав КАИ 1932 года с одной из новых редакций Устава, — начал Геннадий Глебов разговор с «Реальным временем» о ситуации, сложившейся в вузе. — Действующая редакция на сайте КНИТУ-КАИ сейчас недоступна, поэтому я сравнивал с Уставом 2011 года. Смотрите сами — чем был наш институт и во что он превратился, какие у него были и стали цели и задачи. В 1932 году они были очень конкретными: подготовить для народного хозяйства специалистов — инженеров-механиков по самолетостроению, инженеров-аэродинамиков, инженеров-механиков по моторостроению, научные и научно-педагогические кадры специальностей «теоретическая аэродинамика» и «строительная механика». Задачей выпускников было овладеть «глубокими знаниями научных основ современной техники», «практическое знакомство специализированных производств в условиях передовой техники. А задачей института — ведение систематической научно-исследовательской работы, «максимально ее используя в целях улучшения преподавания во втузах». А в Уставе КНИТУ-КАИ 2011 года основными задачами названы «удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего образования» — это как? А еще — «удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах». Неважно каких — нет там ничего об инженерах-авиастроителях! Еще наша цель теперь — «сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества», «формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии» и «распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня».

Профессор Глебов: «Наша задача — подготовить специалистов в области авиации и ракетостроения». Фото: Инна Серова

Представив, как профессор кафедры реактивных двигателей пытается просвещать на предмет их устройства и принципов работы граждан на улице или в кафе, чтобы «распространять знания», либо пишет книги и читает лекции о балете и нравственных ценностях, корреспондент «Реального времени» поинтересовалась, а зачем, по мнению Глебова, понадобилось включать в устав технического вуза эти общие и насквозь гуманитарные формулировки.

— Так отсутствие конкретики в Уставе оставляет неограниченную свободу действий руководству, — пояснил он. — Можно, например, открывать новые специальности, даже факультеты, которые не имеют никакого отношения к авиастроению, и готовить хоть экономистов, хоть маркетологов, хоть психологов. Между тем на сегодня для России на первом месте стоит подготовка инженеров по профильным специальностям — от этого зависит обороноспособность страны.

Безграмотная «инноватика» вместо авиатики

В КАИ сегодня существует 40 направлений подготовки бакалавров и специалистов, 7 программ подготовки специалистов и 21 направление подготовки магистров, но непосредственно с авиацией связаны немногие из них — такие как самолето- и вертолетостроение, проектирование авиационных и ракетных двигателей, двигателей летательных аппаратов, техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, электрооборудование летательных аппаратов. А наряду с этим КАИ выпускает специалистов множества профилей — от теплоэнергетиков и автомобилестроителей до экономистов и бухгалтеров. Есть и такие специальности, как «Системотехника объектов морской инфраструктуры», «Биотехнические системы и технологии», «Медицинские приборы, аппараты и системы», «Техносферная безопасность», «Стандартизация и метрология», «Управление качеством».

— В план приема на бюджет в рамках специалитета на 2022 год у нас попало только шесть специальностей из 42, связанных с авиацией, — возмущается Геннадий Глебов. — А в рамках магистратуры из 32 вообще только две!

На сайте вуза дважды написали название специальности в ошибкой. Фото: скрин с сайта www.kai.ru

Входящий в состав КАИ Институт инженерной экономики и предпринимательства готовит бакалавров по специальностям: «Инноватика» (кто не понял — это о финансовых технологиях) и «Инноватика» (подразумевается уже цифровизация экономических систем), «Экономика», «Инвестиционное проектирование», «Промышленная коммерция», «Менеджмент» (управление проектами), «Управление персоналом», «Экономика (фирм, отраслевых рынков и международного бизнеса)», «Торговое дело». Учат там и специальности «Организация и управления наукоемкими производствами» — именно так, с ошибкой, умудрились написать ее название на сайте вуза. А еще готовят специалистов в узкой области управления и технической эксплуатации спортивных сооружений.

Усовершенствование динамики жидкости, или «Вода» в учебных программах

А еще в КНИТУ-КАИ есть ГРИНТ — Германо-Российский институт новых технологий. Это детище экс-ректора КНИТУ-КАИ Альберта Гильмутдинова — институт с полным набором администраторов, где на английском языке обучают магистров за дополнительную плату в 2 тыс. рублей в месяц по девяти программам и, до недавнего времени, обещали выдавать два диплома — КНИТУ-КАИ и немецких университетов-партнеров. Санкции за СВО скорректировали программу — сейчас ГРИНТ в качестве второго диплома предлагает диплом китайского университета.

В списке программ обучения в ГРИНТ нет ни одной, напрямую связанной с авиацией, самолето- и вертолетостроением, зато есть «Автомобилестроение», «Информатика и вычислительная техника», «Интеллектуальная обработка данных».

На страничке ГРИНТ выложены примеры тем магистерских работ: «Обнаружение артефактов на изображениях с помощью глубокого обучения», «Автоматическое распознавание дорожных знаков с помощью глубокого обучения», «Кросс-спектральное стереосопоставление с использованием глубокого обучения», «Интерпретация сцены на ИК/тепловых изображениях».

ГРИНТ: вместо Германии — Китай, вместо лекций по профилю вуза — мастер-класс на тему: «Убеди, что ты лучший!» Фото: скрин с сайта kai.ru/web/grintru

— Одно время у нас на информационных стендах висел плакат, рекламирующий абитуриентам ГРИНТ, — говорит Геннадий Глебов. — Так, видимо, для привлекательности некоторые программы магистратуры там были интерпретированы так: «Передовая силовая электроника», «Усовершенствование динамики жидкостей», «Новые тепло- и массообмены». Для технически грамотного человека эти формулировки звучат, мягко говоря, странно: ну как можно усовершенствовать динамику жидкостей, которая строго обусловлена законами физики, и что вообще значит словосочетание «новый теплообмен, массообмен» — это же белиберда, безграмотность… Вот в этот ГРИНТ в 2017 году забрали с нашей кафедры 10 студентов — в магистратуру. Они должны были стать специалистами по авиационным и ракетным двигателям. А кем стали, какие дипломы получили, мы так и не знаем.

Помянул Глебов и громкий проект Альберта Гильмутдинова «КАИ–Лазер», который бесславно скончался спустя 10 лет после того, как получил почти полумиллиардный грант — 262,7 млн рублей из федерального бюджета и 175,8 млн из республиканского:

— Сейчас оборудование центра распродают за долги — за копейки… А ведь это государственные деньги были!

Глебов и подписанты обращений к Владимиру Путину и российскому Минобрнауки настаивают: ГРИНТ нужно срочно закрыть и найти более разумное применение бюджетным средствам, которые он оттянул на себя, — направить их на развитие материально-технической базы университета. «На освободившихся площадях [можно] организовать подготовку военных инженеров, например в области артиллерии».

Восемь лекций на сопромат для авиаконструктора

По мнению профессора Глебова, деградация вуза как флагмана образования в области авиации началась в лихих 90-х, когда введение непрофильных специальностей на коммерческой основе дало учебному заведению возможность элементарно выжить, в последующие десятилетия продолжалась уже благодаря стремлению администрации максимально увеличить «экономический эффект» без оглядки на первоначальное предназначение КНИТУ-КАИ и на качество образования.

— В 1990 году у нас обучалось 8 тысяч студентов по 22 специальностям, и все эти специальности были связаны с авиацией и ракетной техникой, как и было задумано в 1932 году при создании вуза, — вспоминает он. — В 2007 году у нас было уже 24 тысячи студентов, 8 тысяч из которых обучались в десяти филиалах вуза в разных городах республики. В филиалах, где нет ни оборудованных лабораторий, ни наглядных пособий, где обучение идет только на словах — какие специалисты оттуда могут выйти? Туда выезжают специалисты, рассчитанный на семестр курс лекций читается за несколько дней — по 6 часов в день. А если подходить к делу ответственно, больше чем одну пару в день читать нельзя, качество страдает. Это же все профанация, а не обучение!

Вместе с ростом количества непрофильных специальностей стремительно «размножились» в КНИТУ-КАИ и непрофильные кафедры. И одновременно «съежились» профильные:

— С тех пор, как в 1992 году КАИ был преобразован в технический университет, он претерпел серьезные изменения. Как на дрожжах из четырех кафедр общественных дисциплин выросли четыре новых факультета: экономики, финансов и предпринимательства, гуманитарный, экономической теории и права, психологии и делового администрирования, — возмущается Глебов. — Появилось много новых специальностей, нехарактерных для авиационного вуза, КАИ стал терять авиационную направленность. На одном из заседаний Ученого совета я выступил против выхолащивания авиационной науки и подготовки доморощенных юристов, менеджеров, филологов и психологов, но мне ответили, что КАИ стал университетом и может открыть любой факультет — хоть медицинский. Дескать, вузу надо выжить, в первую очередь — за счет платного обучения по гуманитарным специальностям. А после моего второго выступления на ту же тему, когда я неосторожно назвал членов совета «Иванами, не помнящими своего родства», ректор вывел меня из состава совета. А гуманитарные факультеты активно развивались, преподаватели не имеющих отношения к авиации дисциплин поначалу зарабатывали на платном обучении, а потом внедрили свой так называемый гуманитарный модуль на инженерные специальности. В ущерб инженерным циклам будущим авиаторам и специалистам по инженерной технике читают объемные курсы культурологии, психологии, социологии, политологии, правоведения, русского языка, татарского языка и культуры речи. Зачем?

В КАИ теперь учат «делать коммерческую разработку самостоятельно и в команде», а вместо ракет «запускать технологический бизнес». Фото: скрин kai.ru/web/vyssaa-skola-prikladnyh-informacionnyh-tehnologij

При этом количество часов по основным для инженеров-авиаторов дисциплинам сократили до неприличия, в несколько раз уменьшилось число преподавателей. С приходом на должность ректора Альберта Гильмутдинова, вспоминает Глебов, объединили два профильных факультета — авиастроительный и моторостроительный, объединили и переименовали их кафедры, так что из 19 осталось 10. При этом были упразднены кафедры сопротивления материалов, турбомашин, авиационных двигателей, ракетных двигателей, производства летательных аппаратов, строительной механики летательных аппаратов, промышленной экологии (охраны труда).

— Когда мы в 2014 году перешли от магистратуры к инженерному образованию — специалитету, удалось избавиться от некоторых гуманитарных дисциплин, — заметил Глебов. — Но продолжают появляться все новые и новые — «Цифровая экономика», «Личностное развитие», «Теория решения изобретательских задач»… Да нет такой теории! А читают эту дисциплину обычно люди, которые не имеют ни одного изобретения.

Глебов хранит вышедшее по этому поводу в одном из российских СМИ интервью бывшего заведующего кафедрой сопротивления материалов КНИТУ-КАИ, академика, профессора Виталия Паймушина, который еще в 2014 году возмущался, что курс сопромата, на который ранее отводилось 360 учебных часов, включая лабораторные занятия и расчетные работы, уложили в восемь лекций. «В КНИТУ на треть сократили учебные часы по всем базовым инженерным дисциплинам, — бил еще 8 лет назад тревогу Паймушин. — Если у нас в 1980 году было 15 преподавателей, сейчас — четыре. А студенты? Они же не знают азов механики! <…> Высшей школой, авиационной отраслью управляют некомпетентные чиновники. Складывается впечатление, что страна не заинтересована в развитии отечественного машиностроения… При нынешней политике в отношении науки, высшей школы и производства возродить отрасль невозможно».

— То же самое можно сказать о значительном уменьшении учебных часов по теоретической механике, — продолжил профессор. — О недопустимости уменьшения часов этой базовой дисциплины на имя президента России, министра образования и науки РФ было отправлено несколько писем, инициированных профессором Игорем Сидоровым и доцентом Людмилой Кузьминой. А академик РАН Горячева писала в письме Путину, что значительное сокращение часов по теоретической механике при подготовке инженеров-механиков угрожает национальной безопасности страны — и это так!

А о том, какие при таких сокращениях выходят из стен вузов инженеры, рассказал в своем интервью Виталий Паймушин. Оно может сильно охладить горячие головы абитуриентов, которые сегодня готовы платить за образование на английском в стенах КНИТУ-КАИ в расчете на выгодную работу в зарубежных компаниях. Паймушин напомнил, что в начале «нулевых» в Москве открылось представительство «Боинга»: «Компания проявила интерес к перспективной молодежи из российских авиационных вузов… Узнав, в частности, что на изучение сопромата, основы основ машиностроения, сегодня отведено шесть лекционных занятий, компания утратила интерес к будущим кадрам [из числа выпускников КНИТУ-КАИ]».

Что же касается уровня преподавания иностранных языков студентам технических специальностей, которые, по логике, должны читать зарубежные научные журналы, то их, говорит Глебов, теперь не учат читать и переводить технические тексты, а «вырабатывают коммуникационные навыки» — умение немного поговорить на общие темы, необходимое в быту, например, в турпоездке.

Стимуляция симуляции

В КНИТУ-КАИ за последние три десятилетия упал не только уровень преподавания, но и уровень самих преподавателей.

— В 1990-м у нас было 700 преподавателей, в том числе 60 докторов технических наук, в 2007-м — 1 300 преподавателей, из них 160 докторов, 600 доцентов и кандидатов наук, но пришел кто — юристы, экономисты, филологи, психологи. При этом на нынешний ученый совет вуза без слез не взглянешь: из 84 его членов две трети, 55 человек, не являются учеными. Это начальники различных служб, менеджеры, люди без научных степеней и званий. Из 29 заведующих техническими кафедрами — 11, то есть треть — кандидаты наук, хотя положение о высшей школе предусматривает, что на конкурс на замещение этой должности могут выдвигаться только доктора наук. Из восьми проректоров, шести начальников управлений, четырех начальников филиалов более половины не имеют ни степени, ни звания. А семь заведующих кафедрами работают на 0,25 ставки. Руководить кафедрой, по сути, один день в неделю невозможно — фикция, они фактически не работают, а только числятся на должности.

При этом «расти» в научном и профессиональном смысле преподавателям КНИТУ-КАИ давно стало невыгодно — проще симулировать активную деятельность. Зачем напрягаться, говорит Глебов, сложные науки изучать, если администратор без степеней и званий получает зарплату в 5—10 раз больше, чем профессор, который ведет научную работу и готовит к защите молодых ученых?

— В этом виновата система оплаты, которую ввели у нас «эффективные руководители». Зарплата перестала зависеть от учебной нагрузки — от того, насколько мы хорошо выполняем главную функцию преподавателей вуза. Часть фонда оплаты труда у нас отняли и перевели в другой фонд — фонд стимулирования. Средства из него распределяются в зависимости от того, какое количество баллов набрал сотрудник. Например, стимулирующие выплаты полагаются за количество публикаций в иностранных журналах — а у меня по этой части ноль баллов, потому что разработки мои — «закрытые», их публиковать нельзя, за это уголовная статья! Зато работая, например, на 0,25 ставки заведующим кафедрой и опубликовав одну статью, сотрудник получает вчетверо больше баллов, чем тот, кто трудится на полную ставку — так составлена формула для расчета стимулирующих выплат.

Заработная плата сотрудников, занимающих руководящие должности в КНИТУ-КАИ. Фото: скрин kai.ru/documents

А еще, согласно университетскому положению о распределении фонда стимулирования педагогических работников, утвержденному еще при ректоре Гильмутдинове, директорам институтов и деканам факультетов стимулирующие выплаты положены без всяких баллов в размере 20% от должностного оклада. Зато тем работникам, которые находятся в отпуске по беременности и родам и по уходу за ребенком, выплаты осуществляются без всякого учета их достижений — стимулирующие выплаты им не положены.

«Тимур и его команда»

Сейчас же дело усугубилось тем, что и. о. ректора Тимур Алибаев привел на высокооплачиваемые должности в вузе свою «команду», члены которой не имеют опыта работы в системе высшего образования.

— На ключевые высокооплачиваемые должности проректоров, советников, начальников управлений и служб университета он назначил лиц, явно не обладающих соответствующей квалификацией и опытом, — написано в петиции против Тимура Алибаева как кандидата в ректоры. — Это Риваль Фахриев — помощник главы администрации Ново-Савиновского района, Лилия Файзутдинова — методист МБУ «Спортивная школа по художественной гимнастике «Ника», директор благотворительного фонда «Развитие художественной и эстетической гимнастики «Ника», Данил Зиатдинов — руководитель аппарата администрации Ново-Савиновского района, Игорь Титов — замглавы администрации Ново-Савиновского района, Дарья Бодряшкина — главный специалист отдела по опеке и попечительству администрации Ново-Савиновского района, Динара Мухаметгалиева — начальник юридического отдела администрации, начальник районного отдела образования Ново-Савиновского района, Василиса Колесникова — начальник отдела республиканского казначейства, Марина Зиновьева — начальник отдела управления культуры Казгорисполкома, Сурен Хайретдинов — замначальника отдела капитального строительства, эксплуатации зданий и управления недвижимостью судебного департамента Кабинета Министров РТ, Кирилл Борисов — директор МБУ «Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи «Ял», Дмитрий Кузнецов — финансовый директор компании «Параллакс», Галина Латышева — начальник районного отдела образования. Новые проректоры, начальники управлений и служб перестроили часть учебных аудиторий под свои кабинеты, назначили многочисленных помощников, в результате чего резко увеличился административно-управленческий аппарат. Только количество проректоров увеличилось с пяти до восьми.

При этом рейтинг КНИТУ-КАИ за год по всем показателям резко провалился. Так, в опубликованном агентстве RAEX рейтинге 100 лучших вузов РФ КНИТУ-КАИ скатился на 45-е место, отмечается в петиции: «При этом по критерию «Условия для получения образования» занял 50-ю позицию вместо 39-й в прошлом году. Уровень востребованности выпускников за год снизился с 64-й до 81-й позиции. Уровень научно-исследовательской деятельности упал до 46-го места. КНИТУ-КАИ, единственный из вузов связанный с авиацией и ракетной техникой, не попал в вузовскую программу «Роскосмос».

В рейтинге 100 лучших вузов РФ КНИТУ-КАИ скатился на 45-е место. Фото: скрин kai.ru

— Вскоре после прихода на должность исполняющего обязанности ректора Тимур Алибаев собрал сотрудников вуза на встречу, на которой спросил и о зарплатах, и о ставках рядовых работников, — рассказала «Реальному времени» на условиях анонимности сотрудница одного из технических подразделений, обеспечивающих учебную деятельность КНИТУ-КАИ. — Услышав о ставках в 13—15 тысяч рублей, о том, что со всеми надбавками мы в месяц получаем по 20 тысяч «грязными» максимум, он удивился: «Разве бывают такие зарплаты?». Это выглядело очень искренне, нам показалось, что к руководству пришел крепкий хозяйственник, который понимает: за работу надо платить. Но лучше не стало, зарплаты наши не поменялись. Стало, наоборот, хуже, потому что инфляция наши заработки съедает все быстрее.

Угроза кампусом

Предстоящие выборы ректора так сильно обеспокоили сотрудников КНИТУ-КАИ еще и по причине того, что Тимур Алибаев, который, по их мнению, вполне может в ходе выборов избавиться от приставки «и. о.», за полтора года в ректорском кресле уже начал продвигать непопулярные у работников КНИТУ-КАИ планы — превращение вуза в автономное коммерческое учреждение и его переезд в кампус «КАИ-град» в Ново-Савиновский район Казани.

— Автономия даст еще больше свободы администрации вуза в плане принятия решений о дальнейшем развитии коммерческих направлений деятельности, а значит, дальнейшего сворачивания подготовки авиационных инженеров, — полагает Глебов. — Что же касается переезда в кампус, то сейчас часть территории, которую когда-то планировали отвести под строительство зданий института, застроена жилыми домами. На оставшихся площадях не получится построить корпуса, которые нам необходимы — невысокие, с цокольными и подвальными помещениями, в которых можно разместить наше тяжелое оборудование — станки, авиационные и ракетные двигатели и их агрегаты. А без них учить студентов авиастроению просто невозможно.

Действительно, еще в марте 2022 года и. о. ректора Тимур Алибаев сообщил журналистам, что КНИТУ-КАИ готовится подать пакет документов на участие в федеральном проекте «Создание межвузовских кампусов мирового уровня», и позднее вуз подтвердил эти планы. Если предприятие увенчается успехом, КНИТУ-КАИ лишится трех исторических зданий и двух общежитий в центре города, а взамен получит средства на строительство высоток на земельном участке между улицами Фатыха Амирхана, Чистопольской и Четаева.

Сохранить «оружие возмездия»

Чтобы продемонстрировать, что именно вуз потеряет в обмен на новый кампус, профессор Глебов провел корреспонденту «Реального времени» экскурсию по помещениям кафедры реактивных двигателей и энергетических установок:

— У нас сохранились двигатели, детали, которых нет ни у кого, на стендах представлены схемы их работы, а студенты могут видеть в реальности, как все это устроено. Без возможности потрогать руками, увидеть конструкцию в натуральную величину невозможно освоить профессию инженера! Вот, смотрите: это чертеж, а это — сама деталь. Наши выпускники, когда приезжают на оборонное предприятие, все сразу понимают. А другие «специалисты», выпускники вузов, у которых нет такой базы, смотрят круглыми глазами — их, прежде чем допустить к работе, надо еще переучивать.

Первый ракетный двигатель, разработанный в КАИ в годы Великой Отечественной войны для самолетов Пе-2. Фото: Инна Серова.

Он напомнил, что его «родную» кафедру в 1945 году создавали такие мэтры, как Валентин Глушко и Сергей Королев. Показал первый двигатель, который они разработали еще в военные годы, первый ракетный двигатель и уникальные «экспонаты» — привезенные Глушко и Королевым в 1946 году в Казань двигатель легендарного «оружия возмездия» Гитлера ФАУ-2 и стенд, демонстрирующий принцип его действия:

— Это тот самый стенд, который в 1943 году Вернер фон Браун демонстрировал Гитлеру. Тогда фюрер отказался от продолжения работы над атомной бомбой и дал деньги на эту разработку.

Стенд, который в 1943 году Вернер фон Браун демонстрировал Гитлеру, доказывая перспективность работы над ФАУ-2. Фото: Инна Серова

Продемонстрировал Глебов и ставшую знаменитой благодаря СВО «Точку-У» — на кафедре настоящая ракета показывается на фоне стенда, иллюстрирующего принцип ее действия.

Ракетный комплекс «Точка-У» в КАИ. Фото: Инна Серова.

А еще к одному ракетному двигателю он повернулся со словами:

— Это от ракеты «Ока» в эпоху разоружения, при Горбачеве и Шеварднадзе это была наша самая лучшая ракета, на ее базе потом был создан «Искандер». Она прошла испытания в Капустином Яре. Но в ходе конверсии вся документация на нее была уничтожена. А лет семь назад к нам приехали специалисты завода-изготовителя и стали измерять ее, чтобы эту документацию восстановить.

Двигатель ракеты «Ока», на базе которой был создан «Искандер». Фото: Инна Серова

В заключение профессор посетовал, что новые управленцы не интересуются ни историей КАИ, ни раритетами, которые здесь хранятся, да и студентам об этом не стремятся рассказать, так что у тех глаза открываются лишь тогда, когда они приходят на профильные кафедры. И добавил, что если будет затеян переезд КНИТУ-КАИ, то можно не сомневаться, что вся эта уникальная учебная база будет разобрана и утрачена. Так уж у нас повелось: стронешь что-то с места — считай пропало.



Что ответит Алибаев?

Как выяснилось, 56-летний и. о. ректора КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев, который в 1990 году окончил КГУ по специальности «историк», преподавательский опыт все же имеет, только очень короткий: в его биографии упомянуто, что с 1993 по 1994 гг. он трудился в качестве ассистента кафедры экономики КГУ. И хотя научной степени он получить не успел, спустя 20 лет его знания в этой области были оценены — в 2014 году ему было присвоено звание заслуженного экономиста РТ. В послужном списке Алибаева — работа в Комитете по делам детей и молодежи Казгорисполкома (1995—1998 гг., зампредседателя), в качестве главного референта отдела по связям с общественностью и межнациональным отношениям аппарата президента РТ (1998—2000 гг.), первого замглавы администрации Кировского района Казани (2000—2006 гг.), главы администрации Ново-Савиновского, а позже — и Авиастроительного районов Казани (2007—2021 гг).

«Реальное время» обратилось к Тимуру Алибаеву за комментариями по поводу обозначенных выше проблем. В частности, мы поинтересовались соответствием его квалификации утвержденным требованиям профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации высшего образования». Также мы спросили, по чьей рекомендации его назначили и. о. ректора и планирует ли он участвовать в выборах ректора в качестве кандидата. А на случай избрания поинтересовались, какие направления деятельности он в этом случае сочтет приоритетными.

Как администратора, который уже полтора года руководит КНИТУ-КАИ, мы спросили Тимура Лазовича о причинах, по которым значительная часть специальностей в нем не имеют отношения к авиации. Также мы задали ему вопросы о том, какие преимущества и какие отрицательные последствия может обеспечить придание вузу статуса автономного учреждения. И попросили ответить на вопрос, следует ли, по его мнению, сохранить за КНИТУ-КАИ исторические здания в центре и обосновать это мнение.

По получении ответы и. о. ректора будут опубликованы.