Как казанский юрист отсудил у мэрии почти полмиллиона за плохую дорогу

В столице Татарстана городская казна платит по «ямочным» искам больше, чем тратит на ямочный ремонт дорог

Фото: Инна Серова

Свыше 426 тысяч рублей отсудил у Казгорисполкома индивидуальный предприниматель Ранис Сабирзянов за повреждения, которые получил принадлежащий казанцу Фанису Магсумову кроссовер Ssang Yong Kyron, угодив колесом в яму на улице Кул Гали. Пикантность ситуации состоит не только в том, что своевременный ремонт ямы обошелся бы бюджету намного дешевле, но и в том, что на не выполненном своевременно балансодержателем ремонте автодороги в очередной раз заработал посредник, поставивший судебные тяжбы такого рода на поток. Владелец пострадавшего авто не стал тратить время и нервы на хождение по судам, а уступил право требования ущерба профессионалу по договору цессии. О денежном потоке, который утекает не на ремонт дорог, а в карманы юристов, самых «дырявых» улицах и ремонте, сроки которого по «объективным» причинам выходят далеко за установленные нормативами рамки.

Не представили доказательств, что содержали дорогу по правилам



27 апреля Арбитражный суд Республики Татарстан удовлетворил заявление индивидуального предпринимателя Раниса Сабирзянова о взыскании 418,6 тыс. рублей ущерба, причиненного иномарке Фаниса Магсумова в результате наезда на дорожную яму на улице Кул Гали — напротив дома номер 13а, перед ДЮСШ «Касатка».

Как следует из материалов арбитражного дела, в мае 2021 года водитель Артур Юртаев, управлявший автомобилем Ssang Yong Kyron, который принадлежит Фанису Магсумову, угодил колесом в дорожную выбоину длиной 1,5 метра, шириной 1 метр и глубиной 12 сантиметров. Вины водителя в этом не обнаружилось. Машина, согласно выводам оценщика, получила повреждения на 418,6 тыс. рублей. Кроме того, владельцу пришлось потратиться на оценку повреждений — она стоила 20 тыс. рублей.

Впоследствии автовладелец заключил с ИП Сабирзяновым договор цессии — уступки права требования по взысканию причиненного ущерба. В сумму требований к исполкому добавились, кроме 10-тысячной госпошлины и 300-рублевых почтовых расходов еще и 15 тыс. рублей на оплату услуг представителя ИП Сабирзянова.

Дело о взыскании ущерба тянулось почти год, в итоге решение было вынесено в пользу предпринимателя. Правда, судебная экспертиза снизила сумму ущерба до 380,9 млн рублей.

Дело о взыскании ущерба тянулось почти год, в итоге решение было вынесено в пользу предпринимателя. Фото: Максим Платонов

В судебном решении говорится, что «согласно пункту 13 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090, должностные и иные лица, ответственные за состояние дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, обязаны содержать эти объекты в безопасном для движения состоянии в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил», и что «согласно таблице 5.3 ГОСТа Р 50597-2017 срок устранения отдельного повреждения (выбоина, просадка, пролом) длиной 15 см и более, глубиной 5 см и более, площадью равной или более 0,06 кв. метров для группы улиц Д (улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные) должен составлять не более 10 суток, а срок устранения повреждений (выбоины, просадки, проломы) площадью менее 0,06 кв. метров, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м, площадью 2,1 кв. метров и более должен составлять не более 14 суток». В основу решения не в пользу исполкома лег тот факт, что городские чиновники не представили суду доказательств того, что надлежащим образом и в соответствии с установленными нормами содержали дорогу, где произошло ДТП.

Дорогая яма

Если верить объявлениям в интернете, сегодня цены на ямочный ремонт дорог в Казани, в зависимости от материалов и сложности работ колеблются в диапазоне от 300 до 1600 рублей за квадратный метр. То есть при самой высокой цене ремонт злополучной ямы на Кул Гали площадью 1,5 кв. м обошелся бы исполкому в 2,4 тыс. рублей — в 174 раза дешевле, чем возмещение ущерба владельцу разбитого автомобиля вкупе с судебной тяжбой.

А на ремонт всех дорожных покрытий улично-дорожной сети Вахитовского района Казани, согласно плану закупок казанского «Горводзеленхоза» и заключенному с поставщиком договору, в 2022 году будет потрачено 476,6 тыс. рублей — всего лишь на 58 тыс. больше, чем за ремонт одного автомобиля, угодившего в одну из многочисленных казанских дорожных ям.

«Реальное время» обратилось в пресс-службу Казгорисполкома с вопросами о том, готов ли исполком возместить ущерб Сабирзянову согласно решению суда или намерен его оспаривать. Мы также спросили, сколько исков такого рода было подано к исполкому Казани с начала 2022 года и в 2021 году водителями, сколько дорог (и какую площадь выбоин) необходимо отремонтировать в столице республики в настоящее время и каковы реальные сроки устранения дефектов дорожного покрытия дорог разных категорий в Казани. По получении ответ исполкома будет опубликован.

Сегодня цены на ямочный ремонт дорог в Казани, в зависимости от материалов и сложности работ колеблются в диапазоне от 300 до 1600 рублей за квадратный метр. Фото: Ринат Назметдинов

Взыскания на потоке

Вопрос об исках о возмещении вреда, причиненного автомобилистам при наездах на дорожные выбоины, которые при грамотном подходе истцов к делу являются в перспективе едва ли не стопроцентно выигрышными, «Реальное время» задало неслучайно. Юристы уже поставили эти процессы на поток. Только предприниматель Ранис Сабирзянов в 2021 году подал к исполкому Казани семь исков более чем на 3 млн рублей.

Кроме процесса по иску о возмещении ущерба в связи с ДТП с ямой на улице Кул Гали, завершено еще одно дело. 6 апреля 2022 года Арбитражный суд РТ решил взыскать с исполкома Казани 466,9 тыс. рублей по иску о возмещении вреда, причиненного в результате наезда принадлежащего Фариду Мустафину автомобиля Dodge Stratus на яму в дорожном покрытии на улице Сафиуллина — у дома №1а. Мустафин также уступил Сабирзянову право требования ущерба по договору цессии.

Еще пять аналогичных исков ИП Сабирзянова на общую сумму 2,14 млн рублей находится сейчас на рассмотрении в Арбитражном суде РТ. И если он выиграет, из городской казны утечет сумма, ощутимо превышающая годовой объем средств, выделенных на ямочный ремонт дорог по всему городу.

Мы обратились к Ранису Сабирзянову по электронной почте с вопросами о его успешном бизнесе и судебных спорах с исполкомом. Ответ будет опубликован по получении. Ну а если предположить, что подобные иски подает не один Сабирзянов? О популярности у посредников практики заключения договоров цессии с потерпевшими участниками ДТП «Реальное время» уже писало, только прежде за все платили виновники происшествий — физлица, а теперь на законных основаниях опустошается и городская казна.

Только предприниматель Ранис Сабирзянов в 2021 году подал к исполкому Казани семь исков более чем на 3 млн рублей. Фото: Роман Хасаев

Починят, если собственника найдут и средств хватит

На страничке «Народного контроля» на сайте «Госуслуги РТ» 10 мая 2022 года «высвечивалось» 1 519 жалоб на плохое состояние казанских дорог. И некоторые дефекты покрытия, которые откровенно грозят авариями, не устраняются, не то что в упомянутые в судебном решении нормативные сроки — 10—14 суток, а месяцами.

Заявку Станислава У. об устранении ям на Фермском шоссе от 22 марта 2022 года исполком планирует устранить не ранее 1 июля и только «при условии достаточности финансирования». Заявку об устранении сквозного провала асфальта рядом с колодцем под Кремлем — на улице Батурина, которую Тимур Х. оставил 3 марта пересылали из ведомства в ведомство более месяца, пока администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани 5 мая не сообщила: «Направлено письмо в МУП «Водоканал» для получения сведений о собственнике или балансодержателе колодца хозяйственно-бытовой канализации». Если собственника найдут, дыру заделают к 27 мая.

С 26 марта комитет ЖКХ исполкома Казани ищет балансодержателя сетей, который обязан заделать дырку посередине дороги рядом с колодцем на улице Аграрной.

На сообщение Шамиля Х. о ямах «глубиной в полколеса» на Кремлевской набережной от 15 марта последовал ответ райадминистрации: «Работы запланированы». Контрольный срок установлен до 31 мая.

Глубокая выбоина в правом ряду на улице Клары Цеткин напротив часовни Казанской иконы Божией Матери и Серафима Саровского, на которую Эльмира Б. пожаловалась 29 марта, исполкомом Казани «включена в план на весенне-летний период текущего года». А провал асфальта посреди проезжей части на улице Камалеева, о котором в «Народный контроль» сообщили 27 февраля, администрация Советского района 5 марта приняла «на рассмотрение» — и до сих пор, судя по всему, не рассмотрела.

Нет пока перспектив и ликвидации глубокой колеи на Южной трассе, улице Достоевского, Третьей транспортной дамбе и многих других дорогах. В лучшем случае ее обещают ликвидировать при наличии средств к середине лета, хотя жалобы от водителей поступали еще зимой.

На фоне такой замедленной реакции на жалобы достижением выглядит тот факт, что с ремонтом провала у колодца на улице Вишневского напротив Арского кладбища исполком уложился в месяц — заявку от 8 февраля выполнили к 10 марта. Также месяц — с 6 марта по 9 апреля ушел на решение вопроса о ремонте выбоины на улице Достоевского в районе мостового перехода над железной дорогой у пос. Калуга. И полтора месяца — с 22 марта по 5 мая — на устранение ямы на проезжей части по ул. Абжалилова,1.

А вот на «волшебные» ямы на улице Поперечно-Ноксинской не действуют никакие ремонты — их каждый год заделывают, а они с каждым годом становятся все больше и глубже. Теперь опасные для колес и безопасности движения выбоины растянулись на добрые сто метров от перекрестка, а в районе магазина «Магнит» около колодца наметился очень «перспективный» провал. Такой же провал образовался на перекрестке улиц Каштановой и Солидарности в Дербышках. И в поселке Дружба — на Восточном проезде. Все они очень опасны не только для автомобилей, но и для пешеходов.

Пострадавших стало больше

— За 4 месяца 2022 года в городе Казани произошло четыре ДТП с пострадавшими, в местах совершения которых выявлены факты повреждения дорожного покрытия, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе городской ГИБДД. — За аналогичный период прошлого года произошло два таких ДТП, в них пострадали два человека. Всего в 2021 году произошло три таких происшествия и пострадали три человека.

В ОГИБДД добавили, что в случае выявления повреждений дорожного покрытия, размеры которых превышают установленные ГОСТ допустимые значения, «в отношении собственников автомобильных дорог принимаются меры административного воздействия».

«Главное — правильно зафиксировать»

— В данном случае Сабирзянов выступает как юридическое лицо, поэтому обратился в Арбитражный суд, но неоднократно он, как представитель потерпевших, выигрывал такие иски и в судах общей юрисдикции, — говорит юрист Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем. — Если правильно зафиксировать обстоятельства происшествия и собрать все необходимые документы, то такой иск против исполкома или другой организации, которая отвечает за состояние дорог в том или ином городе, автовладелец может выиграть и без помощи юриста.

Копвиллем советует: если вы влетели в яму и повредили автомобиль, надо вызвать сотрудников ГИБДД. А в ожидании их приезда сфотографировать и пострадавший автомобиль, и дорогу, причем сделать часть снимков с привязкой к местности, а повреждения дороги и машины снять еще и крупным планом. В идеале выбоину надо сфотографировать, положив на нее линейку или рулетку — так, чтобы зафиксировать размеры. И сделать снимки, из которых ясно, что яма не была ограждена, а на дороге нет знака «Опасная дорога».



Ни в коем случае нельзя соглашаться на предложение сотрудников ГИБДД оформить протокол о, например, несоблюдении «бокового интервала до ямы»:

— Если настаивают — звоните дежурному по городу, в прокуратуру, вызывайте другой экипаж.

Не те цели на прицеле?

Владлен Копвиллем заметил, что нет смысла добиваться, чтобы опасные ямы заделывали зимой или осенью — весной. Это и нормативные документы запрещают, да и ремонт окажется некачественным, а результат недолговечным:

— Ремонтировать надо летом и в сухую погоду. А вот обозначить яму или выбоину по всем правилам и следить, чтобы это обозначение, ограждение никуда не исчезало — это обязанность чиновников. А вообще у нас ямы появляются, потому что целевое задание изначально составлено неправильно. У нас как — необходимо освоить, то есть потратить на ремонт столько-то средств. Исходя из этого проводятся конкурсы и заключаются договоры с подрядчиками. Подрядчику выгодно ремонтировать, а надо, чтобы было невыгодно. Чтобы тот, у кого ремонта меньше, потому что ям меньше, получал премию, а тот, у кого постоянно появляются новые ямы и их надо ремонтировать, делал это за свой счет, потому что плохо заделывает ямы.