Искандер Гиниятуллин: «Полигоны нужно строить уже сейчас, времени не осталось!»

В Казгордуме обсудили «мусорную» перспективу столицы Татарстана и поменяли генплан по просьбе сборщика отходов

Ускорить строительство полигона ТКО в западной зоне Казани поручил сегодня на IX сессии Казгордумы мэр Казани Ильсур Метшин. Он констатировал, что вторая карта полигона «Восточный», сданная в 2024 году, при сегодняшних темпах образования отходов будет заполнена менее чем за 1,5 года, и предложил более подробно обсудить проблему на выездном совещании с участием министра строительства, архитектуры и ЖКХ Марата Айзатуллина и руководства местного регоператора. Подробности заседания — в репортаже «Реального времени».



«Нужны конкретные действия»

Плачем Ярославны прозвучал на IX сессии Казгордумы доклад замруководителя исполкома Казани Искандера Гиниятуллина: говоря об успехах в ремонте и реконструкции жилых домов и инженерных сетей, он неизменно возвращался к вопросу нехватки денег на полноценное решение коммунальных проблем. Но кульминационным моментом, безусловно, стало сообщение о том, что Казань уже в 2027 году рискует в прямом смысле утонуть в мусоре:

— Пожалуй, самым серьезным вызовом сегодня является проблема отсутствия в Казани мест для захоронения и утилизации отходов. Единственный действующий на сегодня полигон ТКО «Восточный» в Советском районе исчерпает лимиты размещения отходов через 430 дней…

«Единственный действующий на сегодня полигон ТКО «Восточный» в Советском районе исчерпает лимиты размещения отходов через 430 дней». взято с сайта kzn.ru

Гиниятуллин рассказал, что предотвратить мусорный коллапс городские власти пытаются двумя способами: ведут просветительскую работу с населением, призывая граждан сокращать потребление и вести экологичный образ жизни, и поддерживают предпринимателей, работающих в сфере обращения с отходами, предоставляя им по упрощенной схеме земельные участки для размещения пунктов и площадок приема ТКО (в городе действует 25 таких площадок). Благодаря этому за три года удалось извлечь 49 тысяч тонн вторичного сырья, сообщил замруководителя исполкома, но этот результат теряется на фоне того, что в городе ежедневно образуется до 1 800 тонн отходов

— В Казань по-прежнему едут отходы из Зеленодольска, Лаишево, Высокой Горы, увеличивая без того немалую нагрузку на полигон, на экологию города, — указал он еще одну причину столичной «мусорной катастрофы». — Полигоны нужно строить уже сейчас. Планы по строительству полигонов в ряде районов республики есть. Нужны конкретные действия, потому что время летит, его уже, можно сказать, не осталось.

«В Казань по-прежнему едут отходы из Зеленодольска, Лаишево, Высокой Горы». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще об одной проблеме замруководителя исполкома не стал говорить с трибуны, но ее подробное описание депутаты могли прочитать в пояснительной записке к докладу. Это неконтролируемый сброс отходов в овраги, зеленые зоны и на пустыри и завалы мусора рядом с местами накопления твердых коммунальных отходов в индивидуальной жилой застройке. Действующим законодательством не предусмотрено наказание за такие нарушения. А вывоз мусора зачастую осуществляют «серые возчики», особенно это касается строительных отходов. Ликвидацию возникающих по их вине несанкционированных свалок в итоге оплачивает бюджет города — в 2026 году на ликвидацию навалов отходов, не относящихся к ТКО, в ареале контейнерных площадок ИЖС будет потрачено 50 млн рублей.

— К сожалению, весь мусор везут к нам из соседних районов, — подвел черту под докладом Искандера Гиниятуллина мэр Казани Ильсур Метшин. — Я уже не раз говорил, что это результат того, что главы муниципалитетов не занимались этим вопросом. На сегодняшний день у них отсутствуют полигоны… Мы не для этого строили полигон, не для этого работали на завтрашний день, чтобы собирать мусор со всей республики!

Забрать у собственников котельные и вовремя финансировать ремонт

Искандер Гиниятуллин озвучил еще две важные новости. Во-первых, казанские чиновники нашли способ решить вопрос ремонта крышных котельных, которыми застройщики четверть века назад оснастили в Казани 21 многоквартирный дом. Являясь общедомовым имуществом, на ремонт и обслуживание которого в тарифы для собственников квартир не закладывалось ни копейки, эти котельные пришли в плачевное состояние.

— Мы изучили опыт Москвы, где тоже значительное количество объектов отапливается с использованием крышных котельных, — сообщил Искандер Гиниятуллин. — Там включают эти объекты в программу капитального ремонта жилья, выделяя деньги на их восстановление, и в дальнейшем переводят их на обслуживание специализированным организациям. Мы сегодня тоже над этим думаем. Считаю, было бы правильно ремонтировать, модернизировать эти объекты и потом уже дальше их обслуживать.

Вывести крышные котельные из состава общего имущества можно только со стопроцентного согласия собственников, а казанские собственники МКД такого согласия не дают. скриншот сайта https://gazovik-teploenergo.ru/

Но чтобы включить в программу капремонта эти объекты, надо, во-первых, вывести их из состава общего имущества собственников домов, а во-вторых, изменить списки работ, которые можно включать в программу капремонта. Но вывести крышные котельные из состава общего имущества можно только со стопроцентного согласия собственников, а казанские собственники МКД такого согласия не дают, надо думать, не в последнюю очередь потому, что сегодня они платят за отопление в 2,5 раза меньше, чем в других домах — с централизованным отоплением, и догадываются, что после передачи котельных стоимость тепла резко возрастет. А для получения разрешения в Казани, как и в Москве, на ремонт крышных котельных в рамках капремонта нужно согласие федерального центра.

— Мы пока получаем отказ, — сказал Гиниятуллин, обращаясь к депутатам и попросил их содействия — предложил инициировать соответствующее обращение к правительству Российской Федерации и руководству Минстроя России.

Констатировав, что Казань ежегодно получает миллиарды рублей по различным программам модернизации коммунального хозяйства, Искандер Гиниятуллин заявил, что «эти суммы, при всей их значимости для города, все же недостаточны для существенного изменения ситуации», и попросил помощи у министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики, причем не только финансовой:

— Благодаря этим программам в последние годы удалось притормозить рост уровня износа сетей. Он сохраняется на уровне 2023 года, но все же мы ждем улучшения ситуации. Уважаемый Марат Мансурович, я прошу поддержать заявку казанских коммунальных предприятий на участие в бюджетных программах этого года! И еще очень важно начинать работу вовремя. В этом году в связи с поздним утверждением программы торги были объявлены только в июне. Хотелось бы начинать программу уже в марте-апреле, под конец отопительного сезона.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Замруководителя исполкома сообщил, что в 2027 году в Казани планируется отремонтировать самый «провальный» канализационный коллектор — на улице Технической. По его словам, коллектор диаметром 2 метра, к которому подключено более 1 100 жилых домов, достиг 100-процентного износа:

— Буквально на протяжении одного километра улицы Технической там 12 провалов произошло только за последние два года. И хотя на самом деле все объекты, которые мы включаем в заявку на участие в бюджетных программах поддержки, первоочередные, это — самый, наверное, проблемный, канализационный коллектор. Он явно исчерпал свой ресурс, и мы очень рассчитываем, что в заявку он у нас войдет, и мы его будем делать.

Генплан опять перекроили

Депутаты Казгордумы проголосовали за очередное внесение изменений в Генплан Казани, направленных на изменение трассировки проектируемого проезда №62 в районе пересечения Мамадышского тракта с трассой М7 и установление функциональной зоны, допускающей размещение объектов производственного назначения, а также изменения границ зон рекреационного назначения и объектов природно-рекреационного комплекса. В результате на несколько гектаров увеличится площадь зоны размещения производственных объектов и объектов коммунально-складского назначения и уменьшится площадь природно-рекреационных и озелененных территорий. Как сообщили на сессии Казгордумы, инициатором изменений стало казанское ООО «Экопарк». Насколько удалось выяснить из открытых источников, оно входит в группу компаний, занимающихся сбором отходов, но не имеет собственной официально зарегистрированной площадки для размещения отходов, и вывозит ТКО на Самосыровский полигон.

В числе одобренных депутатами городской думы также ряд изменений в Правила землепользования и застройки Казани. В частности, приняты решения об изменении границ территориальной рекреационной зоны по улице Адоратского — в результате площадь зеленой зоны вдоль безымянного озера на пересечении с улицей Гаврилова уменьшится на 0,15 га. Цель — включение этого земельного участка в прогнозный план приватизации и последующая его продажа с торгов под размещение автомойки либо автосервиса.

Принято решение об изменении границ территориальной рекреационной зоны по улице Адоратского — в результате площадь зеленой зоны вдоль озера на пересечении с улицей Гаврилова уменьшится на 0,15 га. скриншот презентации исполкома Казани

Из-за конфликта интересов от голосования по вопросу внесения одного из изменений в Правила землепользования и застройки Казани коллеги освободили от участия в голосовании депутата Наиля Галеева — главу ГК «СМУ-88».

А среди изменений, за которые депутаты голосовали списком, оказались уменьшение рекреационной зоны на 0,4 га, то есть почти наполовину, перед железнодорожной платформой «Компрессорный». Но урезали зеленую зону лишь де-юре, а фактически эта территория давно закатана в асфальт — под автомобильную парковку.