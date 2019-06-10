Землю — многодетным: дороги и сети к участкам казанцев «проложит» Минстрой?

В решении вопроса с инфраструктурой поселков в мэрии города надеются на рабочую группу министерства

Сегодня в мэрии Казани подняли проблему обеспечения многодетных семей земельными участками. Большинство выделяемых территорий без инфраструктуры, и казанцы годами не могут приступить к их освоению. Вопрос подведения сетей продвигается медленно, в частности, недавно «Сетевая компания» завершила работы в Чернышевском сельском поселении в Высокогорском районе, в прошлом году электричество начали подводить в Сокуры. Темп работ задает финансирование собственных инвестпрограмм сетевиков. Прокладка дорог также пока отстает: частично инфраструктура есть в Каймарах. «Болезненный вопрос» с обеспечением сетями будет решать рабочая группа, созданная в Минстрое РТ. Пока же республика обсуждает передачу 1 600 га федеральной земли, которой должно хватить на участки еще 6 603 семьям. Подробнее — в материале «Реального времени.

От кого финансирование зависит

В этом году только 142 многодетные семьи Казани из 277 обратившихся в городские комиссии получили земельные участки, еще 50 — отказались от предложенных вариантов. За оставшиеся полгода еще 1 882 семьи рассмотрят предложения по территориям, рассказал в докладе на «деловом понедельнике» в мэрии глава Комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов.

Проблема с выделением участков не столько в том, чтобы получить участок, сколько в том, чтобы приспособить его для жизни. Добиться проведения сетей не так просто — все упирается в финансирование частных компаний. Электрификация происходит по собственной инвестиционной программе «Сетевой компании», и средства выделяются только за счет этих средств:

— «Сетевая компания» выполнила работы в Чернышевском сельском поселении в Высокогорском районе полностью, в 2018 году начаты работы по сетевой же компании в поселке Сокуры. Мы надеемся, что работы будут выполнены в этом году, но все зависит от финансирования самой «Сетевой компании», от ее инвестпрограммы, — отметил Галяутдинов.



Конкретные суммы финансирования в инвестпрограммах сетевиков чиновник затруднился назвать.



За оставшиеся полгода еще 1 882 семьи рассмотрят предложения по территориям, рассказал Ренат Галяутдинов. Фото kzn.ru

В целом по республике быстрее всего до участков доходят линии электропередач: в марте на заседании комитета Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев сообщил, что от общего количества предоставленных участков обеспечено 40,5% (13 240 участков). Значительно хуже дела с водоснабжением (есть на 12,8% участков) и газификацией (11,2% участков).

Как ранее писало «Реальное время», участки сами по себе не всегда пригодны для возведения дома — некоторые из них расположены в болотистой местности (в Больших Дербышках после межевания участки для многодетных семей оказались именно на такой территории).

Семьям приходится самостоятельно оплачивать подключение к электроэнергии. Наталья Петряева, получившая участок в Сокурах, рассказывала, что ее семья не может себе позволить выкопать скважину: вода залегает на глубине более 100 м.

Проблемные дороги

Асфальтированные дороги в республике подведены к 3,5% участков многодетных. Еще 63% обеспечены грунтовой дорогой, таким образом, почти к 40% участков вообще никак не подойти. В ответ на вопрос корреспондента «Реального времени» Галяутдинов подтвердил сложности с устройством дорог:

— Дорожная инфраструктура частично выполнена также в Высокогорском районе в районе поселка Каймары. Это болезненный для нас вопрос — инфраструктура значительно отстает от формирования и предоставления самих земельных участков.

В мэрии возлагают надежды на рабочую группу в Минстрое РТ, ей поручено заняться вопросом обеспечения всей инженерной инфраструктуры поселков для многодетных семей: «Надеемся, это даст определенный толчок развитию территории», — подчеркнул глава КЗИО.

Даже приблизительное количество домов, построенных на участках, Галяутдинов назвать не смог: «Мы не ведем ежедневный мониторинг». По газификации и количеству дорог он также комментарий не дал.



С начала 2019 года участки распределяются в деревнях Яшь Кеч и Дачном сельском поселении, это также Высокогорский район. Фото kzn.ru

6 603 семьи пока не получили вообще никаких участков — их пока просто нет. «1882 участка до конца года будут предложены многодетным семьям, в дальнейшем ведется и нами, и республикой совместно с Российской Федерацией вопрос по передаче республике полномочий по распоряжению земельными участками в Высокогорском районе 1 600 га», — пояснил он в комментарии «Реальному времени». И если договориться удастся, «та территория, которая там расположена, должна покрыть весь дефицит земельных участков».

Некоторые из претендующих на участки семей приехали из других регионов, добавил Галяутдинов, но все же основная часть — местные. «На сегодняшний день у нас в республике пока еще единственное требование постановки на учет [в комиссии] — прописка на территории республики. Ценз оседлости, который предполагалось ввести, на сегодняшний день не введен, то есть прописка и наличие многодетности являются основанием для постановки на учет.



В 10 раз больше семей с начала программы

В прошлом году вблизи города получила участки 1 301 семья, 1 510 участков раздали на территории вблизи поселка Сокуры в Лаишевском районе, по 385 — в Высокогорском районе у поселка Каймары и у поселка Кульсеитово. 106 семей с пятью детьми и более получили участки в Константиновке, 272 семьи — вблизи Больших Дербышек (всего сформировано 309 участков).

С начала 2019 года участки распределяются в деревнях Яшь Кеч и Дачном сельском поселении, это также Высокогорский район, всего там 1 388 участков, из которых за прошедшие почти полгода выбрано только 18.

За более чем 7 лет действия программы участки получили 5 685 семей из Казани (358 га, или 629 кв. м в среднем на семью). С тех пор количество семей, имеющих право на бесплатный участок, выросло более чем в 10 раз — с 1 158 до 12 290.