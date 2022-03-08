«Отсрочки требовать не вправе»: «Татфлоту» «не зачли» пандемию

У судоходной компании, год не платившей за аренду, по закону нет никаких поблажек

Фото: Ринат Назметдинов

Как стало известно «Реальному времени», балансирующая на грани банкротства СК «Татфлот» подходит к навигации 2022 года с годовым долгом по арендной плате. Комитет земельных и имущественных отношений Казани взыскивает с перевозчика в судебном порядке 9,6 млн рублей задолженности, а также 1,8 млн рублей пеней за аренду свыше 21 га на улице Портовой в Казани. На этой территории находятся пассажирское управление, грузовой и речной порты и так далее. «Татфлот» не платил за землю, переданную ему в пользование до 2061 года, с августа 2019 года по июль 2020 года. СК ссылалась на то, что ей должна быть предоставлена отсрочка по арендным платежам как предприятию из наиболее пострадавшей от пандемии отрасли. Однако суды двух инстанций пришли к выводу, что АО «отсрочки требовать не вправе»: его ОКВЭД не включен в соответствующее постановление правительства РФ. Эксперты «Реального времени» считают это упущением: речные пассажирские перевозки, которыми в том числе занимается «Татфлот», в локдаун сильно просели и «справедливости ради» отсрочка должна была быть предоставлена.

В аренду на 49 лет

Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани пытается в судебном порядке заставить оплатить аренду земли АО «Судоходная компания «Татфлот», подконтрольное владельцу ПСО «Казань» Равилю Зиганшину. Земельный участок в 21,02 га с разрешенным использованием под здания и сооружения пассажирского управления, Центрального и Волжского грузового районов судоходная компания получила в аренду еще 19 июня 2012 года от Минземимущества республики. Она брала его в пользование на целых 49 лет — до 25 января 2061 года. Ежемесячный арендный платеж при этом предполагался в размере 1,8 млн рублей.

Если строго следовать договору, аренду было необходимо оплачивать не позднее 10 числа каждого последующего месяца. За нарушение срока были предусмотрены штрафные санкции: пени в 0,1% от просроченной суммы арендных платежей за каждый день. В конце 2013 года права и обязанности арендодателя перешли от Минземимущества к Комитету земельных и имущественных отношений Казани. СК «Татфлот» не платила за аренду земли без малого год: со 2 августа 2019 года по 31 июля 2020-го. В результате судоходная компания накопила 9,59 млн рублей долга. Кроме того, арендодатель насчитал ей еще и 1,8 млн рублей пеней.

КЗИО, говорится в материалах дела, направлял СК предарбитражное требование: предлагал рассчитаться добровольно. Но оно было оставлено «без внимания и удовлетворения». После этого последовал иск в суд.

КЗИО, говорится в материалах дела, направлял СК предарбитражное требование: предлагал рассчитаться добровольно. Фото: rt.rbc.ru

В наибольшей степени пострадала от пандемии

Известно, что СК «Татфлот» уже долгое время балансирует на грани банкротства. Татарстанский арбитраж при рассмотрении иска КЗИО также принял во внимание тот факт, что 6 июля 2021 года им было принято заявление ФНС о признании несостоятельным этого АО. Но поскольку процедура наблюдения так и не была введена, иск комитета было решено рассматривать на общих основаниях. Иначе пришлось бы заявлять требования уже в рамках банкротного дела.

Судоходная компания ссылалась на то, что ее деятельность относится к отраслям российской экономики, которые в наибольшей степени пострадали в пандемию. А значит, у «Татфлота» есть право на отсрочку уплаты арендных платежей. Пени же в этом случае вообще не должны быть начислены. И действительно, право на отсрочку арендной платы предоставлялось тем организациям и индивидуальным предпринимателям, которые вошли в Перечень отраслей российской экономики, по которым локдаун ударил наиболее сильно. Документ был утвержден постановлением правительства РФ от 3 апреля 2020 года за №434.

Судоходная компания ссылалась на то, что ее деятельность относится к отраслям российской экономики, которые в наибольшей степени пострадали в пандемию. Фото: Ринат Назметдинов

Отсрочку требовать не вправе



Однако, как констатировал суд, «Татфлот» в этот список не попал — он отсрочку «требовать не вправе». Суд руководствовался кодом ОКВЭД-50.40 СК «Татфлот» (деятельность внутреннего водного грузового транспорта), который в упомянутом перечне отсутствует. Согласно «СПАРК-Интерфакс», это и есть основной вид работы судоходной компании. На сайте «Татфлота» говорится, что деятельность предприятия охватывает практически все направления, связанные с водным транспортом: перевозка пассажиров, в т. ч. туристические, экскурсионные и прогулочные услуги, пригородные транспортные маршруты, включая доставку жителей городов к дачам, садовым участкам и местам отдыха.

Суда АО ходят вверх по Волге до Свияжска, вниз до Болгар, по реке Кама от Чистополя до Сухого Берсута, а также обслуживают паромную переправу Зеленодольск — Вязовые. Свияжск и Болгар — основные востребованные туристические маршруты. По данным Минтранса РТ, в 2020 году услугами пригородного сообщения на водном транспорте на территории РТ по Волге и Каме воспользовались свыше 290 тыс. пассажиров. И основной поток (включая Свияжск и Болгар) перевезли суда «Татфлота». Вместе с тем известно, что львиная доля выручки судоходной компании и речных портов в ее структуре приходится совсем на другое — на добычу и перевозку нерудных строительных материалов, погрузочно-разгрузочного и складского бизнеса.

Арбитражный суд РТ иск КЗИО полностью удовлетворил. «Татфлот» особенно возражал против пеней, но суд заключил, что неустойка начислена справедливо. Сам размер штрафных санкций стороны зафиксировали в договоре. Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд полностью согласился с этими выводами. Однако известно, что судоходная компания подала кассационную жалобу. Она будет рассмотрена в Арбитражном суде Поволжского округа в начале апреля. Запрос на имя гендиректора АО «СК «Татфлот» Владимира Веденкова с просьбой прокомментировать ситуацию пока остался без ответа. Комментарий от КЗИО на момент публикации также не поступил.

Арбитражный суд РТ иск КЗИО полностью удовлетворил. Фото: Максим Платонов

Против «грузчиков» выступило Минэкономики

В апреле 2020 года РСПП предложил правительству меры поддержки водного транспорта. Причина — крайне тяжелое положение судоходных компаний. Отмечалось, что пароходства не могут работать из-за пандемии. Компании-туроператоры оказались в самой сложной ситуации из-за отказа граждан от приобретенных путевок. Полное прекращение деятельности приведет к банкротству предприятий, невозможности обслуживания кредитов и лизинговых платежей, прогнозировал РСПП.

По его данным, с проблемами столкнулись и грузоперевозчики: в связи с непредъявлением груза к перевозке из-за приостановки промпредприятий и ограничений передвижения, значительных дополнительных расходов при укомплектовании экипажей судов и оформлении документов. При этом построено большое количество грузовых судов с использованием заемных средств, и отсутствие средств на обслуживание займов у компаний в ближайшее время приведет к их банкротству. РСПП предлагает включить морской и внутренний водный транспорт в перечень наиболее пострадавших отраслей. Он хотел субсидий из бюджета судоходным компаниям, не имеющим возможности осуществлять перевозки пассажиров, на процентные ставки в течение 2020 года на 5,2 млрд рублей, а также кредитов на покрытие кассовых разрывов в 2020 году.

Включение пассажирских морских и внутренних водных перевозок согласовали Минтранс, Минфин и Минэкономики. Минтранс предложил дополнить список деятельностью внутреннего водного грузового транспорта и вспомогательной, связанной в целом с внутренним водным транспортом (под таким ОКВЭД работают некоторые пассажирские перевозчики). Министр Евгений Дитрих оценивал, что из-за пандемии перевозки пассажиров водным транспортом могут упасть на 75%, грузов — более чем на 30%.

Но Минэкономики выступило против включения грузовых перевозок в список, считая, что снижение выручки компаний обусловлено общим спадом спроса и климатом. По мнению министерства, нет данных о том, что грузовые компании приостановили работу. Напротив, перевозки грузов в первом квартале 2020 года выросли на 15%, до 7,7 млн тонн.

«Справедливости ради, все-таки должна была быть отсрочка»

Президент Ассоциации туристических агентств РТ Рамиль Мифтахов подтвердил «Реальному времени», что в пандемию «все виды транспорта, который заказывался непосредственно для перевозки туристов, фактически стояли». По его словам, эксплуатанты судов «не могли зарабатывать деньги, но при этом платили людям зарплату, за обслуживание транспорта». Мифтахов полагает, что для тех компаний, у кого кроме лишенной льгот перевозки грузов есть еще и пассажиры, «справедливости ради, все-таки должна была быть отсрочка». В правительстве РФ, по его мнению, скорее всего, что-то не доработали, «а суд ссылается только на букву закона: ни больше, ни меньше». Собеседник нашего издания прогнозирует, что «если ОКВЭД в утвержденном Перечне нет, то и шансы оспорить уже состоявшиеся решения ничтожно малы: разве что в Верховном суде РФ в Москве». Но и без того, говорит он, пока длится судебное разбирательство, «начнется сезон, глядишь, и деньги появятся».

Руководитель бюро туристических услуг «Салават» Камиль Тарзиманов в курсе того, что у СК «Татфлот» «это еще старые хвосты». «И потом 9 миллионов, в принципе, для этой компании не такая большая сумма. Если бы речь шла о 90 миллионах, еще куда ни шло», — заметил он.

С тем, что пассажирские речные перевозки в пандемию просели, директор «Салавата» согласен. «Но, например, рейсы в Болгар (это программа нашего первого президента Минтимера Шариповича Шаймиева) я видел каждый день: утром «Метеоры» уходили туда, вечером возвращались обратно. Наверное, какие-то ограничения были. Рассадка через одного и загрузка соответствующая: 50 процентов. Но вообще туда ходили регулярно. Даже те два «Метеора», что курсировали на местные пристани, перенаправили на этот маршрут», — рассказал он.

Один из участников рынка, пожелавший остаться не названным, также убежден, что речные пассажирские перевозки — одна из пострадавших отраслей, потому что «никто же никуда не ездил. В том числе по воде». Что касается грузовых перевозок, то они, по его мнению, как работали ранее, так и продолжали.

Он полагает, что «надо смотреть глубже», почему СК «Татфлот» не платила за аренду. В том числе учитывать, «какая деятельность велась в 2019 году, пандемия-то ведь началась в 2020-м: «Если это была преуспевающая компания и она тем не менее вовремя не вносила платежи, это одно. А если она не работала, то возникает вопрос «почему?». Это как в случае с авиакомпанией «Татарстан». При одном управлении она летала. А стало другое руководство — увы. Не каждый мастер своего дела, даже будь он золотые руки, может руководить предприятием», — проводит аналогию участник рынка.

— Автобусы-троллейбусы работали. В чем отличие катера, который идет из Казани в Ключищи или еще куда-то? Люди к себе на дачу ездили так же, — рассуждает собеседник нашего издания. — Может быть, компания просто-напросто рассчитывала пересдать эти площади в субаренду? Навскидку скажу, что на этой территории размещается очень много и коммерческих структур: кафе, всякие ларьки и тому подобное.