«Соблазн, будто купят все, что построили, должен уйти»

На площадке архитектурно-строительного форума «Казаныш» городские власти призвали девелоперов задуматься над архитектурой будущего

«На самом деле, у нас есть разрыв межу полетом архитектурной мысли и тем, что несут некоторые застройщики для утверждения», — призывал девелоперов переосмыслить подходы жилищной застройки мэр Казани Ильсур Метшин, выступая на всероссийском архитектурно-строительном форуме «Казаныш». Решение проблемы он видит в одном — в основе проекта должна быть продуманная архитектурная концепция, а не выгода. О том, что мешает взаимодействию архитекторов и застройщиков, рассказывали известные российские архитекторы Сергей Скуратов, Станислава Бошкович из лондонского Amber Srace и Сергей Сенкевич из Apex.

«Новые объекты не должны ухудшать качество среды»

Через 3-4 года архитектурный облик современной Казани, сформированный преимущественно советскими панельками, должен заметно преобразиться. Именно в эти годы власти Казани ожидают воплощения интересных архитектурных решений, которые изменят качество городской среды. По крайней мере, такую смелую надежду высказала главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, общаясь с журналистами перед самым открытием первого архитектурно-строительного форума «Казаныш». Площадка создана, чтобы «сдружить» архитекторов и девелоперов, которые в обычной практике оказываются на разных полюсах и не всегда приходят к взаимопониманию.

— Сейчас от застройщиков идет большой запрос на качественные архитектурные команды, они ищут тех, кто мог бы предложить качественные архитектурные решения. В их поиске сложно ездить по всей стране, поэтому мы решили собрать всех на одной площадке, — рассказала она.

В последние годы городские власти изменили требования к качеству проектных решений, запретив «ставить» высотные башни на каждом участке свободной земли.

Власти Казани ожидают воплощения интересных архитектурных решений — такую смелую надежду высказала Ильсияр Тухватуллина

— Когда они приходят ко мне с тремя башнями, я говорю в ответ: давайте ваши метры сохраним, но полностью пересмотрим решения комплекса, — рассказала главный архитектор города, добавив, что вначале это вызывало сильное негодование, — Когда мы перерабатывали объемно-пространственное решение, меняли отделочные материалы, то недовольные понимали, что квартиры будут продаваться легче. Моя позиция неизменна: новые объекты должны улучшить качество среды, а не ухудшить. Высотные доминаты, как я говорила много раз, должны появляться на пересечениях больших магистралей и тех местах, где они служат архитектурными доминантами.

Архитекторам дадут проявить характер в Казани

Архитектурно-строительный форум «Казаныш» открылся в выставочном центре Ak Bars Retro Cars, куда съехались около 500 участников. Среди них были такие известные архитекторы, как Сергей Скуратов, Константин Ходнев из DNK, Станислава Бошкович из лондонского Amber Srace, Сергей Сенкевич из Apex, партнеры архитектурного бюро TLP Николай Ляшенко и Александр Цимайло. Тут же были руководители крупных девелоперских компаний Казани. В течение трех дней им предстоит обмениваться опытом, обсуждать интересные проекты застройки и планировочные решения с тем, чтобы прийти к пониманию архитектурного облика Казани на предстоящие годы.

О том, каким видит облик Казани и окружающую среду, рассказал мэр города Ильсур Метшин. Выступая на пленарной дискуссии на тему «Архитектура с характером» градоначальник однозначно высказался за то, чтобы проект определяли не «жадность» застройщиков и девелоперов, а профессиональные архитекторы. Им давно пора проявить свой характер в диалоге с застройщиками.

По его словам, власти задумывались об этом еще 15 лет назад, когда рынок находился на начальной стадии развития, а сейчас, когда ликвидность недвижимости Казани поднялась, тем более будут предъявлять новые требования.

Архитектурно-строительный форум «Казаныш» открылся в выставочном центре Ak Bars Retro Cars, куда съехались около 500 участников

— В 2007 году мы собирались и обсуждали, что сделаем все, чтобы Казань стала лидером в строительстве, а цена земли позволяла вам реализовывать амбициозные проекты. Не все тогда разделяли наш оптимизм, но мы этого добились, — заявил он, напомнив, — Как минимум последнее десятилетие было посвящено тому, чтобы поменять городской Генплан, нормативы проектирования, ПЗЗ и ряд других документов, которые определили правила строительства в Казани.

Высокая стоимость жилья дает шанс вкладываться

Мэр Казани подчеркнул, что конъюнктура жилищного рынка дает карт-бланш для воплощения ярких архитектурных проектов. Их не хватает в городе. «Сегодня стоимость квадратного метра жилья позволяет вам действительно вкладываться в проекты, в архитектуру, а не просто строить панельные дома. Вы уже формируете и продаете образ жизни, — заявил он, — Сегодня в городе развивается строительный комплекс, повышается цена квадратного метра жилья, что в свою очередь позволяет застройщикам более детально прорабатывать градостроительные проекты и привлекать инвесторов».

При этом, заметил он, задел последнего десятилетия принес хорошую капитализацию советского жилья. «24 млн квадратных метров жилья в Казани благоустроено на сегодня, ежегодно вводится 1 млн кв. м. Но сравните современное жилье с советским прошлым. Наши родители стали кратно богаче благодаря тому, что их наследственное имущество стало стоить дороже. Никто об этом не говорит. А мы вам говорим, что наши бабушки и дедушки стали в буквальном смысле богаче». По его мнению, теперь голос архитектора должен звучать увереннее.

Мэр Казани подчеркнул, что конъюнктура жилищного рынка дает карт-бланш для воплощения ярких архитектурных проектов





Не стоит «воевать», лучше найти единомышленников

В свою очередь звезды российской архитектуры убеждали, что девелоперы нацелены на простые проекты с большой окупаемостью, из-за чего они расходятся во взглядах с архитекторами:

— Мы постоянно должны показывать, что мы понимаем финансово-экономическую ситуацию и другие аспекты. Но наша задача все-таки — служить обществу, архитекторы — это люди, которые должны внушать уверенность.

Московский архитектор Сергей Скуратов заметил, что девелоперы иногда удивляются тому, как архитекторы прорабатывают каждую деталь проекта.

— Зачем так напрягаться и других так напрягать, — пересказал он расхожие представления девелоперов.

А партнеры архитектурного бюро TLP сообщили, что иногда отказываются от сотрудничества, если расходятся во взглядах. По их мнению, не стоит «воевать», лучше найти единомышленников. В заключение встречи мэр Казани высказал надежду, что архитекторы и застройщики будут единомышленниками в городе. «Соблазн, будто купят все, что построили, должен уйти», — обратился он к застройщикам.