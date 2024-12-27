В Казани завели уголовное дело за стройку жилья без социальной инфраструктуры

За согласование большого ЖК на месте маленького магазина татарстанским чиновникам грозит до 4 лет лишения свободы

Следком с подачи прокуратуры возбудил уголовное дело против неустановленных лиц, выдавших разрешение на строительство в Казани 25-этажного жилого комплекса на улице Фучика без оценки показателей доступности социальных учреждений, в том объектов образования. Вопрос о строительстве в столице Татарстана многоквартирного жилья без учета наличия социальной инфраструктуры, обсуждался неоднократно, однако такая практика не прекратилась, и до сих пор ответственность за такую застройку никто не понес. «Реальное время» — о беспрецедентном деле, которое может стать прецедентом в решении вопроса обеспечения жителей новостроек школами, детсадами и медучреждениями, об активистах, чьи обращения услышали прокуроры и СК, и последствиях воплощенных проектов такого рода.

Забытое обещание

Следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ в отношении неустановленных ответственных лиц исполкома Казани, которые разрешили строительство жилого комплекса «Эдельвейс» на земельном участке на улице Фучика, 30а без оценки показателей доступности социальных учреждений, в том числе образовательных. «Реальное время» уже рассказывало о проекте ЖК, реализация которого сильно волнует население местных домов.

Дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой по обращению активиста Айрата Нуриева.

— Земельный участок площадью 3 240 квадратных метров, о котором идет речь, в 2010 году приобрела торговая сеть «Эдельвейс» — под магазин, — рассказала «Реальному времени» юрист регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Зоя Куклина. — Магазин там был построен и работал вплоть до того времени, когда сеть стала сворачиваться и продавать свои помещения «Магниту» и «Пятерочке». Жителям говорили, что этом здании также должен открыться «Магнит», но вместо этого участок отдали под строительство многоэтажки.

Айрат Нуриев говорит, что обещание сохранить на этом месте магазин дал жителям микрорайона Марат Закиров во время своего недолгого пребывания на должности главы Вахитовского и Приволжского районов — на прямой линии, когда он отвечал на вопрос, что будет на месте закрывшегося «Эдельвейса», снос которого начался осенью 2022 года. Однако исполнить его не успел, поскольку вскоре отбыл на новое место службы в Москву.

Айрат Нуриев говорит, что обещание сохранить на этом месте магазин дал жителям микрорайона Марат Закиров во время своего недолгого пребывания на должности главы Вахитовского и Приволжского районов . скриншот сайта Яндекс-карты

Сменивший его на посту Альберт Салихов на встрече с жителями района в феврале 2023 года на вопрос, что будет на месте бывшего «Эдельвейса», и не появится ли на его месте высотный жилой дом, заявил:

— Я не готов ответить. Я помню, такое обращение было, но не помню, дали ли мы ответ, — и пообещал ответить более внятно письменно.

Изменения без обсуждения

Вскоре активисты нашли вышедшее незадолго до этой встречи постановление исполкома Казани от 29 декабря 2022 года, которым были внесены кардинальные изменения в проект планировки территории микрорайона М-8А, утвержденный в 2013 году, в результате которых на месте одноэтажного магазина стало возможным построить «человейник» высотой до 25 этажей общей жилой площадью до 10,5 тыс. кв. м. При этом проект изменений на общественное обсуждение не выносился, жителей о нем не информировали.

Строительство ЖК «Эдельвейс» уже началось. Согласно опубликованной проектной декларации, он будет высотой в 24 этажа (из них два подземных, предназначенных под паркинг) общей площадью почти 20 тысяч кв. м.

Строительство ЖК «Эдельвейс» уже началось. скриншот сайта наш дом.рф

При этом в доме, который застройщиком позиционируется как жилье бизнес-класса, то есть рассчитанное для людей с высоким уровнем достатка и более комфортное, чем «стандарт», 60 из 242 квартир имеют площадь меньше установленного в Москве минимума — 21,4 кв. м, а еще 20 едва его перешагнули.

Ни парковок, ни школ, ни детсадов

На момент публикации этой статьи, по данным портала «наш дом.рф», в ЖК «Эдельвейс» было распродано 76 квартир (31%) и всего 8 мест из 146 в подземном паркинге. С учетом того, что на придомовой территории под парковку отведено всего 13 мест — и те гостевые, а за пределами комплекса парковочных мест нет, опасения жителей микрорайона, что автомобили его обитателей оккупируют и без того забитые дворы их старых домов, где парковки худо-бедно предусматривались.

На придомовой территории под парковку отведено всего 13 мест — и те гостевые, а за пределами комплекса парковочных мест нет. предоставлено realnoevremya.ru Айратом Нуриевым

Кроме того, при внесении в 2023 году корректировок в проект планировки территории микрорайона М-8А, связанных со строительством многоэтажного ЖК и, следовательно, увеличением населения, в исполкоме Казани не предусмотрели развития социальной инфраструктуры. Дети из нового дома должны пойти в существовавшие уже на момент утверждения первоначального проекта планировки в 2013 году — в построенный в 1989 году детсад №396, рассчитанный на 344 места, и сданную в 1990 году гимназию №6 на 1 525 мест. Оба учреждения, согласно данным портала «Электронное образование Республики Татарстан», переполнены уже сейчас: в детсад ходит 361 дошкольник, а в школу — 2 235 детей, то есть она переполнена в 1,5 раза.

«Как те, кто согласовал проект, вдруг стали неизвестными?»

Как следует из ответа, полученного Айратом Нуриевым из прокуратуры Приволжского района Казани обращения в связи с тем, что при принятии решения об изменениях в генплане микрорайона М-8А и строительства на месте снесенного магазина многоэтажного ЖК «Эдельвейс» не проводились общественные обсуждения, надзорный орган не усмотрел в этом нарушения. В прокуратуре сообщили, что имеется постановление кабмина РТ о том, что публичные слушания не проводятся в случае внесения изменений в проекты планировки «путем утверждения отдельных частей». Что, заметим, вызывает у обывателей справедливые опасения: ведь, внося таким образом изменения в проекты планировки, их можно безнаказанно менять до неузнаваемости без учета мнения живущих там людей.

Имеется постановление кабмина РТ о том, что публичные слушания не проводятся в случае внесения изменений в проекты планировки «путем утверждения отдельных частей». Реальное время / realnoevremya.ru

Однако прокуратура нашла другое нарушение, и материалы проведенной по обращению активиста проверки направила в Следком «для решения вопроса об уголовном преследовании ответственных лиц Исполнительного комитета МО г. Казани, которыми выдано разрешение не строительство без оценки показателей доступности социальных учреждений, в том числе образовательных».

— 13 ноября 2024 года Следственным комитетом по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ, — сообщили в прокуратуре.

13 ноября 2024 года Следственным комитетом по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Часть 1 статьи 285 УК РФ предусматривает ответственность за злоупотребление должностными полномочиями, а именно «использование должностным лицом своих служебных полномочий, вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства». Спектр наказаний за такие действия предусмотрен широкий — от штрафа в размере 80 тыс рублей до лишения свободы на срок до четырех лет.

На вопрос «Реального времени» о ходе расследования в Следкоме ответили:

— Уголовное дело находится в производстве четвертого отдела по расследованию особо важных дел. Ведутся допросы должностных лиц ИКМО и фирмы-застройщика. Изъята необходимая документация.

Реакцией прокуратуры и Следкома на их обращение активисты почти удовлетворены. Почти — потому что, не вникая в юридические тонкости дела, недоумевают:

— Жители нашего микрорайона не понимают, как это те, кто согласовал проект с нарушениями законодательства вдруг стали «неизвестными», если под документами стоит как минимум чья-то подпись, — говорит Айрат Нуриев. — Вот пусть того, кто ее поставил, и наказывают, и приостанавливают строительство до внесения корректировок в проект по этажности с возможным проведением общественных слушаний с жителями.

Закон по-разному читают

На вопросы «Реального времени» о том, какую ответственность понес сотрудник, выдавший разрешение на строительство ЖК «Эдельвейс», и какие именно меры планируется предпринять для устранения нарушения в исполкоме Казани ответили:

— Выдача разрешений на строительство осуществляется на основании ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, которым установлен исчерпывающий перечень документов, прилагаемый застройщиком. Согласно пункту 9 статьи 1 кодекса расчетные показатели минимально и максимально допустимого уровней обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры применяются лишь в отношении территорий, в границах которых предусматривается комплексное развитие. В отношении земельного участка на улице Фучика решение о комплексном развитии территории не принималось.

«Действующее законодательство не содержит требования по учету фактической загруженности объектов образования при утверждении проектов планировки территории, согласовании архитектурно-строительного облика и выдаче разрешения на строительство», — ответили в Казгорисполкоме. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В исполкоме также добавили, что расчетные показатели обеспеченности и доступности школ, детских садов указаны в местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Казань и учитываются при согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и утверждении проектов планировки территории.

— Действующее законодательство не содержит требования по учету фактической загруженности объектов образования при утверждении проектов планировки территории, согласовании архитектурно-строительного облика и выдаче разрешения на строительство, — заявили в исполкоме.

А может, это — «первая ласточка»?

Возбуждение уголовного дела в связи с выдачей разрешения на строительство многоквартирного жилья при отсутствии социальной инфраструктуры — случай для Казани и Татарстана беспрецедентный.

Достаточно вспомнить, что никто не понес ответственность за бесконечное «уплотнение» жилой застройки в «Солнечном городе», в результате которого там просто не осталось места под школу. Четыре года назад местные жители в отчаянии обратились в правительство Татарстана с требованием разработать закон об обеспечении жилья социальной инфраструктурой. Депутаты Госсовета обсудили ситуацию, но ничего не поменялось. А в единственном расположенном на территории микрорайона лицее №35 «Галактика» при проектной мощности 1 000 учащихся сегодня, по данным портала «Электронное образование Республики Татарстан», учится 2 536 детей.

Никто не понес ответственность за бесконечное «уплотнение» жилой застройки в «Солнечном городе», в результате которого там просто не осталось места под школу. Илья Репин / realnoevremya.ru

С нехваткой школ столкнулись и жители «социального» микрорайона «Салават купере» — в 2021 году в лицей №182 не зачислили сразу 178 дошкольников. А в конце лета 2023 года разразился скандал в Куюках, где в единственную местную школу, которую сдали всего лишь 2 года назад, не попали 200 детей из числа живущих в деревне. Родители добивались проверки Следкомом первоочередного зачисления детей с временной пропиской и требовали отчислить неместных.

В Куюках родители добивались проверки Следкомом первоочередного зачисления детей с временной пропиской и требовали отчислить неместных. Реальное время / realnoevremya.ru

Второй год прокуратура судится за строительство новых школ в Богородском сельском поселении — в надежде хотя бы так обязать муниципальные власти и татарстанский кабмин обеспечить общедоступность образования местным детям. А чиновники тем временем стараются преодолеть сопротивление жителей, выступающих против утверждения проекта планировки нового жилого комплекса в Гильдеево, школы и детсады для которого обещают построить в далеком будущем. При этом старая, не отвечающая требованиям санитарных норм школа в Богородском переполнена в 2,5 раза — по данным портала «Электронное образование Республики Татарстан», в рассчитанном на 247 учеников учебном заведении учатся 482 ребенка. А устраивать в детсады жители Богородского сельского поселения начали через суд — прецедент был создан в 2022 году.

Однако до сих пор, при наличии очевидных нарушений в Татарстане ни разу не призвали никого из чиновников к ответу за то, что, принимая решения о строительстве жилья, они не заботятся об обеспечении жителей новых микрорайонов социальной инфраструктурой.