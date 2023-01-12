Опасную колею на казанской дамбе «залатали» дорожными знаками

Исполком Казани оштрафовали за «вечный» дефект дороги на третьей транспортной дамбе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», исполком Казани оштрафовали за опасный дефект дорожного полотна на третьей транспортной дамбе — глубокую колею. При въезде на мост со стороны Советского района здесь установили два новых дорожных знака — знак ограничения скорости до 40 км/ч и «Неровная дорога». Оба — временные, но установлены надолго с целью сгладить негативные последствия движения по дороге с недопустимой с точки зрения действующего ГОСТа колейностью. В причинах, по которым одну из самых бойких магистралей столицы Татарстана «замостили» не новым асфальтом, а дорожными знаками, а также в перспективах ремонта этой части Большого Казанского кольца разбирался наш корреспондент.

Тише едешь — целее будешь



Два временных — на желтом фоне — дорожных знака появились при въезде на третью транспортную дамбу. Пока ими украшена только одна часть дороги — в направлении Ново-Савиновского района, хотя на встречных полосах в асфальте «протоптаны» не менее глубокие и длинные колеи. Их глубину на глазок можно оценить в 10 сантиметров, а в отдельных местах — и в 15, а тянется эта колея вдоль всей дамбы.

Два временных дорожных знака появились при въезде на третью транспортную дамбу. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как минимум 2 года транспортные потоки движутся по этому участку проспекта Ямашева не в соответствии с требованиями дорожной разметки — по центру полосы, а сдвинувшись к ее правому или левому краю и балансируя между колеями. Движение в колее, как, впрочем, и по «гребням» между колеями — штука опасная: на мокрой или обледенелой дороге, да и просто от резкого движения руля автомобиль перестает быть управляемым и подчиняется только законам физики.

В нескольких особо глубоких местах летом 2022-го колею «отремонтировали» — плеснули немного мелкозернистой асфальтобетонной смеси в рамках ямочного ремонта», но эти заплатки продавились под колесами за считанные дни. И вот теперь чиновники нашли альтернативу ремонту — установили на опасном участке дороги знаки с намеком: тише едешь — целее будешь.

Неистребимый дефект

Эти знаки, похоже, появились в ответ на жалобы одного неугомонного водителя — Андрея Г. Он уже 4 года — с начала 2019-го, пишет в «Народный контроль» на портал «Госуслуги РТ» о необходимости кардинально решить вопрос с колеей на третьей транспортной дамбе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Впрочем, жалобы на плохое состояние этого участка дороги в «Народный контроль» поступали и раньше, например, в 2016 году. И дорогу тогда отремонтировали: в августе тогдашний глава администрации Ново-Савиновского района Тимур Алибаев сообщил журналистам, что этот ремонт по заказу ГКУ «Главтатдортранс» произведен силами ОАО «Каздорстрой» и обошелся в 80 млн рублей, взятых из миллиарда, выделенного по распоряжению президента РТ Рустама Минниханова на устранение колейности на дорогах Казани.

Спустя всего 2 года колея на дамбе появилась вновь — даже глубже, чем раньше. «Что за качество покрытия такое? Гарантия даже не закончилась, переделайте по гарантии!», — возмутился в апреле 2019-го Андрей Г., сопроводив заявку в «Народный контроль» выразительным фото.

Гарантия не закончилась, а колея появилась. Фото: uslugi.tatarstan.ru

В конце июня 2019 года ГКУ «Главтатдортранс» отчиталось: «Заявка решена». И подтвердило отчет фотографией идеально гладкого асфальта. Который, впрочем, спустя всего лишь год перестал быть гладким — на нем появились выбоины и начала проступать колея, что и зафиксировали в своих жалобах в «Народный контроль» в 2020—2021 гг. казанские водители.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

«С сентября не решена проблема, до сих пор колея, — написала в марте 2022 года в комментариях Эльмира М. под заявкой от 22 марта 2021 года, которую больше года футболили друг другу Казгорисполком, администрация Советского района, Минтранс и ГКУ «Главтатдортранс. — А недавно меня увело на трамвайные рельсы из-за этих многочисленных колей. Благо повезло мне, что не было машин и трамвая рядом, раннее время было… Аварии неизбежны если не отремонтируют как положено».

В сентябре 2022 года она добавила новый комментарий: «Проходит сезон ремонта дорог, а так и не решен вопрос…». А на страничке портала появилось сообщение Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани, что проблему решат… к ноябрю 2023-го. О гарантийных обязательствах компании, потратившей на сомнительного качества ремонт дороги 80 млн рублей в ответе исполкома не упоминается.



В сентябре 2022 года Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани пообещал, что проблему решат… к ноябрю 2023-го. Фото: uslugi.tatarstan.ru

В мае 2022 года в ответ на очередную заявку о колее на дамбе исполком не очень грамотно, но искренне расписался в бессилии: «В текущем году не планируется ввиду отсутствия, дефицита денежных средств. Будет учтено при формировании Плана работ на 2023 год». На повторную заявку о том, что по дамбе невозможно ездить, в исполкоме отреагировали: «Глубокие ямы заделаны. Фотофиксацию сделать проблематично ввиду большого трафика автомобилей. По возможности прикрепим». Фото «заплаток» так и не появилось, но они отчетливо видны на снимке Эльмиры М. — это не ремонт, а фикция.

Ремонт окончен — ждите реконструкцию

— Капитальный ремонт покрытия дороги проводился в 2016 году по заказу ГКУ «Главтатдортранс», — ответили на запрос «Реального времени» о причинах, по которым годами не устраняется колея на третьей транспортной дамбе в городском Комитете внешнего благоустройства. — Работы имели четырехлетний гарантийный срок, в течение которого поддерживалось нормативное состояние дороги.

Там уточнили, что по окончании гарантии «осуществлялся текущий ремонт отдельных участков, в том числе и в 2022 году», видимо, имея в виду вышеописанные «заплатки». И добавили, что в настоящее время имеется готовый проект реконструкции моста, «который включает и замену покрытия». Однако радоваться этому рано:

— Сроки реализации зависят от выделения соответствующего финансирования.

Фото: realnoevremya.ru

Два сантиметра и ни миллиметром больше

Отсутствие средств — причина, конечно, веская. Но не решающая, если речь идет об обеспечении безопасности жизни и здоровья людей. На такой случай существуют нормы, отступать от которых нельзя.

— На региональных дорогах максимально допустимая глубина колеи нормируется в соответствии с установленным документом — ГОСТ Р 50597-2017, — пояснили «Реальному времени» в республиканском Минтрансе, но уточнять, сколько это будет в сантиметрах, не стали.

Открыв же государственный стандарт, который нормирует размеры дефектов дорожного покрытия и сроки их устранения, мы выяснили, что на дорогах первой категории, какой и является проспект Ямашева, колея глубиной более двух сантиметров и длиной более семи метров (на стометровом участке) должна быть устранена не более чем в пятидневный срок.

Тормозите до капремонта

«Реальное время» обратилось за комментариями по поводу опасной колеи и уместности замены ремонта дороги предупреждающим знаком и ограничением скорости в отдел ГИБДД УМВД России по Казани. В частности, мы поинтересовались, кто инициировал установку знаков перед въездом на третью транспортную дамбу, выясняли ли в ГИБДД причины, по которым дорогу много лет «украшает» сверхнормативная колея, какие меры предпринимали сотрудники Госавтоинспекции для приведения покрытия в нормативное состояние и кто понес ответственность за то, что уже несколько лет там существует аварийная ситуация.

Замерами было установлено, что глубина колеи на указанном участке проспекта Ямашева составляет более пяти сантиметров. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Автомобильная дорога по проспекту Ямашева находится на балансе исполнительного комитета Казани, — ответили в городской ГИБДД. — Согласно закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» вопросы строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорог, организации дорожного движения, обеспечение безопасности и финансирования этих мероприятий относятся к полномочиям органов местного самоуправления.

Там сообщили, что в зависимости от категории улицы допустимая по ГОСТ глубина колеи составляет от двух до трех см, а максимальный срок устранения недопустимых дефектов — до 14 суток, однако уточнили, что «колею глубиной более пяти см устраняют при осуществлении капитального ремонта дорог и улиц».

— До устранения дефектов покрытия проезжей части участок дороги должен быть обозначен соответствующими дорожными знаками, — объяснили в ГИБДД появление временных знаков при въезде на третью транспортную дамбу. — Проведенными ранее замерами было установлено, что глубина колеи на указанном участке проспекта Ямашева составляет более пяти сантиметров. В адрес Исполкома Казани направлены письма о необходимости устранения выявленных недостатков, в том числе по установке дорожных знаков 1.6 «Неровная дорога» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости» для обеспечения безопасности дорожного движения до устранения дефектов покрытия. Знаки на проспекте Ямашева установлены 14 декабря 2022 года.

100 тысяч штрафа не помогли

Закон предусматривает достаточно жесткую ответственность за нарушение сроков ремонта. Согласно статье 12.34 КоАП РФ, «несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог <…>, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей».

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ «Реальному времени» подтвердили, что спрашивать за то, что требования ГОСТа не соблюдаются, надо с Казгорисполкома:

— В соответствии с Федеральным законом от «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципальных образований относится к вопросам органов местного самоуправления.

А в ОГИБДД по Казани уточнили:

— По факту колейности на проезжей части по проспекту Ямашева на Третьей транспортной дамбе в отношении юридического лица — Исполнительного комитета Казани было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ. Мировым судом Вахитовского района наложен административный штраф в размере 100 тысяч рублей. Соответствующая информация направлена в органы прокуратуры города Казани для принятия мер прокурорского реагирования.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Порок неистребим?

В образовании колеи традиционно принято обвинять шипованную резину. Предыдущий министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин в 2017 году лично развеял перед журналистами надежду на то, что предотвратить образование колеи когда-нибудь удастся полностью, однако вырвал у главы Главтатдортранса обещание, что в результате применения новых технологий и износостойких материалов колея на казанских дорогах в течение четырехлетнего гарантийного срока будет оставаться в пределах норматива — тех самых двух сантиметров не более чем на семи метрах из каждых ста метров дороги. Однако, как свидетельствуют данные с портала «Госуслуги РТ», обещание дорожникам сдержать не удалось.

С вопросом, можно ли изменить ситуацию, применяя пусть более дорогие, но более прочные материалы для ремонта и реконструкции дорог, «Реальное время» обратилось к Марату Хакимову — директору и учредителю казанского ООО «ПСК АМИК», которое выпускает асфальтобетон и специализируется на строительстве дорог.

— Скорее всего, на сегодня у нас нет марок асфальтобетона, которые могли бы обеспечить достаточную износостойкость покрытия, — заметил он. — Дорожники и так уже применяют модифицированный битум прочный асфальт — по евростандарту. А поскольку причина образования колеи — стирание поверхностного слоя асфальта, уменьшить колейность, применяя более совершенные материалы для остальных слоев дорожного «пирога» также невозможно.

Попал в колею — не рыпайся

В свете того, что перспективы реконструкции третьей транспортной дамбы, а с ними — и ликвидации колеи выглядят пока весьма туманно, а так и не воплощенное предложение Рустама Минниханова начать, наконец, строить долговечные дороги из бетона вряд ли вообще будет реализовано в обозримом будущем на фоне постоянного дефицита средств, «Реальное время» обратилось к эксперту с вопросом, что делать автомобилистам в этой сиуации.

«Дороги у нас сейчас по краям не чистят. Со стороны трамвайных путей образуется наледь, едешь по полосе и вдруг полполосы нет, надо срочно перестраиваться. А при глубокой колее это делать опасно!» Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Колея всегда опасная вещь, а особенно она опасна зимой, когда склользко, — говорит председатель ТРО «Всероссийское общество автомобилистов» Юрий Кулагин. — Автомобиль на такой дороге в любой момент может занести. Хорошо еще на мосту встречная полоса отделена трамвайными путями — на нее не выбросит. А плохо то, что дороги у нас сейчас по краям не чистят. Со стороны трамвайных путей образуется наледь, едешь по полосе и вдруг полполосы нет, надо срочно перестраиваться. А при глубокой колее это делать опасно!

Совет от профессионала выглядит так: если хотите избежать ДТП, то, попав в колею, двигайтесь по ней, пока она не закончится, не пытайтесь перестраиваться:

— Участок с колеей там небольшой, поэтому сменить ряд при необходимости всегда успеете уже после того, как выедете на безопасное место.

Колея на мосту Миллениум давно уже ни в какие нормативные рамки не вписывается. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кулагин заметил, что третья транспортная дамба — не единственное место в Казани, где состояние дороги в течение нескольких лет грозит авариями. И точно: колея в тоннелях на проспекте Амирхана и на мосту Миллениум давно уже ни в какие нормативные рамки не вписывается, а в отсутствие нормальной уборки водителям на ней приходится отчаянно маневрировать, объезжая ледяные наросты и ямы в асфальте с риском совершить ДТП.

«В отсутствие нормальной уборки водителям приходится отчаянно маневрировать, объезжая ледяные наросты и ямы в асфальте с риском совершить ДТП». Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Не менее опасным уже много лет остается и съезд с Сибирского тракта на проспект Ямашева. Там есть несколько «заколдованных» выбоин, явно превосходящих по размеру допустимые ГОСТом. На съезде, по которому в час пик движение идет в четыре ряда, эти ямы представляют особую опасность — спасая колесо в плотном потоке, легко можно протаранить сразу несколько машин. Именно из-за таких ДТП здесь регулярно возникают многочасовые пробки.

«Заколдованная» выбоина на Компрессорном. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В прошлом году подрядчики эти выбоины заделали, причем не с первыми оттепелями, а лишь только к середине лета. Но ремонт провели так «качественно», что к началу зимы от него не осталось и следа.