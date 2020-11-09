Исполком Казани запустил транспортную пиар-революцию

Фото: Максим Платонов

Продлят ли веломаршрут по Большой Красной?

В этом году специалисты «Казгражданпроекта» при муниципальном Управлении архитектуры и градостроительства разработали 19 проектов транспортного моделирования, в том числе для новых жилых комплексов, а также участвовали в разработке первоочередных транспортных проектов: БКК, Вознесенского тракта, дороги-дублера Оренбургского тракта. О проектах рассказал сегодня во время «делового понедельника» заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров.



Бюро внесло предложения по транспортно-пешеходной системе в проекты планировки улицы Родины и грузового порта Казани. Специалисты представили свою комплексную реорганизацию бывшей промзоны с развитием жилья, социальной и сопутствующей инфраструктуры. Сейчас эти проекты обсуждают на общественных слушаниях.

По поручению президента РТ эксперты по городскому пространству в настоящее время анализируют территорию от Кировской дамбы до Речного порта.

О проектах рассказал сегодня во время «делового понедельника» заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров. Фото kzn.ru

К 2040 году Генплан Казани планирует сформировать 17 транспортно-пересадочных узлов. Сейчас разрабатывается первый ТПУ на улице Абжалилова. Он станет одним из входов на территорию будущего природного парка «Русско-немецкая Швейцария». Бюро предлагает максимально сохранить эту природную территорию, создать своего рода фильтры на пограничных территориях с городской застройкой, чтобы посетители могли оставлять машины на паркинге на входных узлах и не наносить антропогенной нагрузки лесному массиву, объяснил Кадыров.

Бюро работает и над развитием велосипедной инфраструктуры. Веломаршрут в центре Казани в следующем году планируют продлить по Большой Красной от ЦПКиО им. Горького до площади Свободы. «При выделении финансирования реализация этой велосвязи возможна на следующий год», — обратил внимание докладчик.

После завершения разработок проектов специалисты бюро будут обсуждать их с участниками работ по благоустройству.

К 2040 году Генплан Казани планирует сформировать 17 транспортно-пересадочных узлов. Фото kzn.ru

Планы реализуют, если будет финансирование

Бюро анализирует и организацию дорожного движения в Казани. Эксперты вынесли на обсуждение 25 предложений по реорганизации проблемных точек на улицах города.

Часть предложений уже реализовали. Среди них перекрестки Бутлерова — Щербаковский переулок, Ершова — Зинина, Танковая — Зорге, Декабристов — Королева.

В прошлом году президент республики поручил бюро уделить внимание заторам на участке проспект Универсиады — Щербаковский переулок. По словам Тимура Кадырова, специалисты комплексно подошли к этому вопросу, решив сначала проблему узлового участка «Кольцо», где упростили схему движения транспорта, ликвидировали островки, организовали единый пешеходный переход со светофором от выхода из торгового центра к финансовому факультету КФУ. Кроме этого, появился новый пешеходный переход через улицу Бутлерова от памятника Муллануру Вахитову к лестнице финансового факультета.

В месте примыкания Профсоюзной к площади Тысячелетия организовали полноценный перекресток с регулируемым пешеходным переходом. Теперь благодаря выделенной фазе светофора можно безопасно въехать на площадь Тысячелетия с Профсоюзной, а также свернуть на улицу Ташаяк. Кроме того, все перекрестки на Профсоюзной оборудованы светофорами, работающими в режиме «зеленой волны».

Все перекрестки на Профсоюзной оборудованы светофорами, работающими в режиме «зеленой волны». Фото Максима Платонова

Вскоре в Казани через улицу Пушкина появится новый наземный пешеходный переход, который сократит расстояние от основного кампуса КФУ до того же финансового факультета.

За первыми преобразованиями последует их второй этап. На площади Тысячелетия запланирована реорганизация, которая расширит территорию за счет объединения с разделительным зеленым островком перед стадионом — это увеличит пространство для культурно-массовых мероприятий. Помимо этого, специалисты собираются реорганизовать движение на Право-Булачной и Лево-Булачной, в Щербаковском проезде и на улице Салимжанова.



Сроки воплощения этих планов на «деловом понедельнике» не объявили. Мэр Казани Ильсур Метшин неопределенно заметил, что бюро предлагает проработанные решения, но их реализация всецело будет зависеть от финансирования.

Мэр Казани Ильсур Метшин заметил, что реализация предложений всецело будет зависеть от финансирования. Фото kzn.ru

«Наружка» заполняется наполовину

Рынок наружной рекламы всегда приносил неплохой доход в городскую казну. В прошлом году его рост в Казани достиг 35% и составил рекордные 872 млн рублей. В Казани рассчитывали на его развитие и в текущем году. Но «коронакризис» поломал планы.

— Первый квартал еще оставался на уровне прошлого года, а второй квартал оказался провальным, — констатировал сегодня на совещании в мэрии Казани начальник Управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов.

В связи с особым эпидемиологическим режимом заполняемость на цифровых рекламных конструкциях снизилась с 61% в марте до 28% в апреле и до 13% в мае, проинформировал спикер.

На статичных щитовых поверхностях заполняемость упала в два раза — с 51% до 25%.

В связи с полной отменой концертной деятельности, спортивных и зрелищных мероприятий заполняемость афишных конструкций опустилась до 0%.

С июня ситуация начала выправляться: заполняемость достигла 55%, но мартовских докризисных значений не достигли, заметил Багаутдинов.

Аскар Багаутдинов ожидает, что теперь доходы Казани от рекламы упадут. Фото kzn.ru

К сожалению, компании этого сегмента бизнеса не попали в отрасль пострадавших. Исполком Казани несколько раз принимал решение о рассрочке платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций: сначала за второй квартал, а потом — за третий и четвертый. Платежи отложили до февраля-марта будущего года. Эта мера позволила удержать компании от банкротства, отметил спикер. Важному для города сектору экономики «не стали выкручивать руки — это все равно что выкручивать руки самим себе», согласился градоначальник.



— Крупнейшие операторы реализовали проект антивирусной рекламы: малому бизнесу предоставили возможность бесплатно размещать свою рекламу. Такими условиями воспользовались более 600 казанских компаний, — привел пример поддержки докладчик.

Аскар Багаутдинов ожидает, что теперь доходы Казани от рекламы упадут. На сегодня в бюджет города собрали 53,4 млн рублей. Задолженность перед бюджетом отсутствует: платежи осуществляются в соответствии с графиком рассрочки. До конца года планируется поступление еще около 100 млн рублей.

Екатерина Аблаева