Пятеро на одну или «Купим главного архитектора для Казани»

На должность главного архитектора Казани претендуют уже пять человек, но открыто в этом признался только один

Фото: Олег Тихонов

Четыре заявки подано на конкурс на должность главного архитектора Казани, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Казгорисполкома. Имена претендентов в исполкоме не раскрывают, зато их соперник, который подготовил к подаче заявку, сам сообщил изданию о планах на участие в конкурсе. Это Тахир Давлетшин — автор концепции генплана «Казань — полицентричный город» и проекта «Обходная железная дорога Казани», колумнист «Реального времени». О том, какие требования предъявляет исполком к кандидатам, потенциальным соперникам первого претендента и его портфолио, — в материале «Реального времени».

Похвали себя сам



Прием заявок на участие в конкурсе на должность главного архитектора Казани, оставленную Татьяной Прокофьевой в июне после 10 лет работы, стартовал 22 июля, а завершится он 15 августа. Как сообщается на официальном сайте исполкома, отбор претендентов пройдет в два этапа: вначале будут оцениваться их анкеты, затем — умение принимать решения (во втором туре они должны будут подготовить презентацию развития заданной территории).

В анкете, вывешенной на сайте городского управления архитектуры и градостроительства, кроме стандартных вопросов, соискателям предлагается оценить собственные деловые качества, выбрать наиболее привлекательные, с их точки зрения, стороны работы главного архитектора, сформулировать свое представление об обязанностях, принципах работы, дать первоочередные предложения по работе над архитектурно-градостроительным обликом города и указать свои требования к оплате труда.

В исполкоме Казани не раскрывают имена соискателей

«С ума сошли?»

В исполкоме Казани не раскрывают имена соискателей, однако в архитектурных кругах ходят слухи, что на эту должность будут претендовать помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, а также заместители главного архитектора Казани Дарья Толовенкова и Тимур Кадыров.

— Можете сказать, что Наталия Львовна подозревает, что у тех, кто это придумал, есть серьезные ментальные проблемы, — прокомментировала слухи помощник президента, что в переводе на бытовой язык, означает нечто вроде: «С ума сошли!».

На вопрос, не знает ли она, кто действительно претендует на пост, Фишман ответила: «Не знаю, и меня это решительно не интересует». Однако в мессенджерах в качестве кандидата на эту должность и ее креатуры называют заместителя главного архитектора Казани Дарью Толовенкову.

На вопрос, не знает ли она, кто действительно претендует на пост, Фишман ответила: «Не знаю, и меня это решительно не интересует». Фото Олега Тихонова

Специалист с опытом...

Толовенкова — бывший руководитель творческой группы при мэрии города, занимавшейся проектами благоустройства и реконструкции городской среды, в частности, проектом реконструкции парка им. Горького. Ее сотрудничество с Фишман началось в 2016 году — помощник президента РТ поручила ей организацию команды «Архдесант», которая в рамках президентских программ реализовала более 70 проектов реконструкции и благоустройства татарстанских парков и скверов и получила за свои работы премии АрхиWOOD, фестиваля «Зодчество», а также «Ландшафтную премию». Сотрудничеству с ней Фишман дала высокую оценку, поздравив Толовенкову через соцсети с переходом на должность заместителя главного архитектора: «Нас ждет еще много прекрасных совместных проектов, так что не прощаемся».

— Мне об этом ничего не известно, — ответила на вопрос «Реального времени» о претендентах на пост главного архитектора Дарья Толовенкова. — Возможно, мэр города знает…

А в том, что подала или планирует подать заявку на участие в конкурсе, Толовенкова не призналась.

Толовенкова — бывший руководитель творческой группы при мэрии города, занимавшейся проектами благоустройства и реконструкции городской среды, в частности, проектом реконструкции парка им. Горького. Фото archi.ru

…и без такового

Тимура Кадырова в качестве претендента на пост главного архитектора Казани всерьез пока не рассматривают ни телеграм-каналы, ни коллеги-архитекторы. В первую очередь из-за того, что у него, в отличие от нее, нет опыта практической работы в «поле» и каких-то заметных самостоятельных проектов уровня того же «Архдесанта». Ну, и еще из-за того, что во время общественного обсуждения генплана Казани Кадыров ярко себя не проявил, во время скандала со сносом Арских казарм вообще уехал в Европу.

В среде казанских архитекторов ходит шутка: если заявку на участие в конкурсе подаст неархитектор Наталия Фишман, то вторым такую заявку должен подать неархитектор Тахир Давлетшин — инженер-физик, ученый, который, по его собственным словам, сейчас всерьез занимается экономикой. В каждой шутке есть доля правды, а в этом случае шуткой оказалось только условие насчет Фишман.

Тимура Кадырова в качестве претендента на пост главного архитектора Казани всерьез пока не рассматривают ни телеграм-каналы, ни коллеги-архитекторы. Фото Максима Платонова

В силу закрытости Тимура Кадырова для СМИ уточнить у него самого, претендует ли он на должность, оказалось невозможным.



— Заявление на участие в конкурсе и портфолио я отправлю завтра, — подтвердил Тахир Давлетшин «Реальному времени». — В городе, на мой взгляд, нет никого, кто мог бы выполнить эту функцию. Тут нужен градостроитель, а у нас их нет, за исключением двух-трех человек. У меня хотя бы есть концепция развития Казани как полицентричного города! А те люди, которые, я думаю, будут претендовать на должность, в частности, Дарья Толовенкова, не имеют за душой такого рода разработок. Кроме того, у них нет знания экономики. А это должность сложная, требующая разностороннего подхода.

В качестве довода в свою пользу, Тахир Давлетшин привел наличие у него научных разработок, связанных с организацией движения:

— Ведь в чем концептуальная проблема? Все наши градостроители пришли в эту область из архитектуры, а сейчас ситуация определяется в первую очередь транспортным планированием.

Эволюция физика

Неожиданно Тахира Давлетшина полностью поддержал казанский градостроитель, заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич.

Тахир Давлетшин: «В городе, на мой взгляд, нет никого, кто мог бы выполнить эту функцию. Тут нужен градостроитель, а у нас их нет, за исключением двух-трех человек». Фото Максима Платонова

— Это неплохая кандидатура, — заявил он «Реальному времени». — Давлетшин инициативен, очень увлечен проблемами развития Казани, особенно транспортными, и в этом отношении высказывает правильные идеи. И не просто высказывает, а прорабатывает возможность их реализации, встречаясь с представителями федеральных ведомств, от которых это зависит. Я думаю, что на этой должности он мог бы сделать много полезного для города. К тому же он не стесняется учиться, а это тоже очень важно!



А другой известный градостроитель и краевед Сергей Саначин и вовсе считает, что главного архитектора для Казани следует не искать среди «своих», а «купить за хорошие деньги»:

— Думаю, несмотря на конкурс, выбор во многом зависит от мэра города, и это правильно — это его прерогатива. — Нужно искать среди молодежи — от 30 лет до 60, инициативных, умеющих принимать решения людей. В Москве, Петербурге есть изумительные мастера, но они никогда не участвуют в дешевых конкурсах вроде проекта «Кольца», «Набережной Кабана». Это — детский сад. Но очень хорошего, дорогого архитектора можно купить. Мы же покупаем футболистов, хоккеистов, волейболистов и их тренеров! Заманить хорошего специалиста — в этом и состоит искусство властей.

В качестве потенциальных претендентов на пост главного архитектора из местных, Саначин назвал Дарью Толовенкову и Олега Маклакова, но заметил, что сами они, если и подали заявки, будут об этом пока молчать.



Архитектор или градостроитель?

На вопрос, о главном качестве, которое требуется от главного архитектора Казани, Сергей Саначин ответил, что на ней должен быть не просто человек со вкусом, который руководит архитектурным худсоветом, где рассматриваются фасады по принципу «красиво-некрасиво», а градостроительный концептор, который одновременно мог бы стать трибуном и «вождем», уметь представить свои идеи обществу.

— Чем бравировал Хосе Асебильо, когда приехал в Казань? — напомнил, в свою очередь, Александр Дембич, заочно поддержав коллегу. — Не тем, какое где здание он построил в Барселоне, а тем что он с командой к Олимпиаде кардинально реконструировал прибрежную часть города.

— Чем бравировал Хосе Асебильо, когда приехал в Казань? — напомнил, в свою очередь, Александр Дембич, заочно поддержав коллегу. — Не тем, какое где здание он построил в Барселоне, а тем что он с командой к Олимпиаде кардинально реконструировал прибрежную часть города.

Дембич подчеркнул, что Асебильо продемонстрировал новый подход к роли главного архитектора еще 40 лет назад — на рубеже 70—80-х годов прошлого века, и посоветовал заглянуть в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих:

— В нем уже давно нет должности главного архитектора города, а есть должность главного градостроителя. Это мировой тренд, поскольку уже с конца пятидесятых годов прошлого века всех значительно больше интересуют проблемы урбанистики, чем вопрос, как выглядят отдельные здания. А мы все еще живем приоритетами прошлого века!