Строительство казанского метрополитена затормозил рынок на улице Фучика

Гендиректор АО «Казметрострой» рассказал, какими будут первые четыре станции новой ветки подземки

Работы на строительстве первого участка второй линии казанского метрополитена идут одновременно. Здесь будут четыре станции, названия которым придумают сами горожане. Проект стоимостью 41,1 млрд рублей планируется сдать в августе 2027 года. Прокладка новой линии осложняется тем, что все станции находятся на проезжей части улицы Фучика и необходимо строить объездные дороги. Кроме того, работы на одной из станций заморожены из-за рынка, который планируют снести. Подробности — в материале «Реального времени».

Пропускная способность — 30 поездов в час

Гендиректор АО «Казметрострой» Марат Рахимов рассказал, что как только в 2018 году была сдана в эксплуатацию последняя станция первой линии метро — речь о «Дубравной», начались подготовительные работы к строительству второй ветки подземки. Она свяжет Кировский, Московский, Ново-Савиновский, Приволжский, Советский районы и замкнется с первой линией метрополитена на станциях «Яшьлек» и «Дубравная».

— Подготовлен проект первого участка второй линии, который успешно защищен в «Главгосэкспертизе», и исполнительный комитет Казани выдал разрешение на его строительство 9 августа 2021 года. Заказчиком и застройщиком выступает ГБУ «Главстрой» РТ, генеральным проектировщиком — институт «Татинвестгражданпроект», — отметил Рахимов.

Марат Рахимов рассказал, что как только в 2018 году была сдана в эксплуатацию последняя станция первой линии метро — «Дубравная», начались подготовительные работы к строительству второй ветки подземки. Фото: kzn.ru

Первый участок имеет длину 5 750 метров, на нем будут расположены четыре станции с пропускной способностью 30 поездов в час. Линия проходит от пересечения улиц Фучика и Зорге до пересечения с проспектом Победы, напротив ТРК «Мега». Еще две станции расположатся на пересечении улиц Фучика и Ломжинской и на улице Фучика между улицами Завойского и Кул Гали. Станции пока не получили своего названия, на их наименование по традиции будет объявлен конкурс среди жителей.

Конструкция всех станций будет типовой: островные платформы длиной 105 погонных метров и два подземных вестибюля. На станции Фучика — Зорге установят три ленты эскалаторов, остальные три станции оборудуют лестничными спусками. Пересадка с первой линии метро на вторую на станции «Дубравная» будет осуществляться через подземный пешеходный переход. А для перегонов поездов предусмотрено строительство соединительной ветки между первой и второй линиями длиной почти в полкилометра. Также на первом участке будут возведены три перегонные вентиляционные установки, одна водоотливная установка и одна людская соединительная сбойка.

Планируемый срок завершения всех работ — август 2027 года. Стоимость проекта составит 41,1 млрд рублей, причем само строительство оценивается в 34,3 млрд рублей, вынос коммуникаций — 4,4 млрд, расширение электродепо — 1,2 млрд, проектно-изыскательские работы, экспертиза, авторский надзор — 1,2 млрд рублей. Финансирование ведется путем получения кредитов у «Ак Барс Банка» и займов казначейства.

Наиболее освоенный участок — станция напротив ТРЦ «Мега». Фото: Диана Жиленкова

Работы пришлось остановить из-за не решенного с собственниками вопроса

Работы начались на всех станциях метро одновременно. Но скорость их везде разная, наиболее освоенный участок — станция напротив ТРЦ «Мега». Здесь выполнено строительство административно-бытового комплекса, пункта приема пищи, административных зданий, штаба строительства, медицинского пункта. Станция обеспечена линиями временного электроснабжения механизации 10 кВ, завершено электроснабжение и по постоянной схеме для будущего ввода СТП станции. Выполнена разработка котлована в объеме 200 тыс. куб. м, ведутся монолитные и гидроизоляционные работы. Уложено более 15 тыс. кубометров монолитного железобетона, что составляет 60% от общего объема.

В апреле 2020 года стартовала проходка левого перегонного тоннеля. Он выполняется тоннельным комплексом «Айсылу». В октябре того же года второй комплекс «Ляйсан» начал проходку по правому тоннелю. На сегодня ими пройдено более 1,7 тыс. и 1,5 тыс. погонных метров соответственно при длине первого перегона более 2,2 тыс. метров.

А вот на второй станции, на пересечении улиц Фучика и Ломжинской, у метростроителей возникли проблемы. Работам мешает размещенный на ул. Фучика рынок. По проекту его должны снести, но до сих пор не проведена его оценка для компенсации средств собственникам. Сейчас на этом участке вырыта только часть котлована и остановлены работы по перекладке коммуникаций.

В апреле 2020 года стартовала проходка левого перегонного тоннеля. Фото: Олег Тихонов

На третьей станции, в 10-м микрорайоне, между улицами Завойского и Кул Гали, продолжаются работы по выносу коммуникаций, ведется строительство правой объездной дороги с переключением троллейбусной линии и линии освещения. На четвертой станции, на пересечении улиц Фучика и Зорге, с которой будет переход на первую линию, продолжаются работы по выносу коммуникаций.

Мэр надеется, что денег подкинет федеральный центр

Глава «Казметростроя» отметил, что прокладка новой линии казанской подземки осложняется особенностями местности и густонаселенностью спального района:

— Строительство предстоит сложное в связи с тем, что все станционные комплексы расположены на проезжей части улицы Фучика, их строительство возможно только после устройства объездных дорог. Это приводит к неудобствам пассажиров, жителей и водителей. А пешеходные выходы из станций возможно будет строить только после сооружения станционных комплексов и переноса проезжей части на прежнее место. Это не позволяет нам вести эти работы параллельно и требует разделения на этапы строительства.

Казанский градоначальник предложил философски отнестись к неудобствам, которые доставляет любая стройка. Фото: kzn.ru

Но казанский градоначальник предложил философски отнестись к неудобствам, которые доставляет любая стройка. Ведь в итоге жители получат новый вид транспорта, без которого казанцы уже не представляют, как обходиться.

— В городе, который за 15 лет вырос со 135 тыс. машин до 450 тыс., и их количество продолжает расти, — спасение только в развитии общественного транспорта, и в том числе метрополитена. Спасибо нашему президенту, республика все эти годы отдельно финансировала эту программу, а буквально недавно Владимир Владимирович Путин заявил о том, что и федеральный центр готов поддерживать строительство метро. Большая надежда, что новый виток развития метрополитен Казани получит, а мы к этому уже готовы. Мы вели проектирование, мы получаем экспертизу, мы сохранили боеспособный коллектив — все есть для того, чтобы эта программа продолжалась, — резюмировал Ильсур Метшин.

Что касается рынка, вставшего на пути прогресса, мэр предложил рассмотреть этот вопрос на отдельном совещании и составить дорожную карту по решению этой проблемы с указанием сроков выполнения.