Как власти Казани «слили» принадлежавший империи Ротшильдов дом «Мазута»

Городские чиновники не позаботились об охране старейшей сохранившейся постройки Ново-Татарской слободы

Фото: Илья Репин

Казанские краеведы озабочены состоянием объекта культурного наследия, единственного сохранившегося памятника каменной гражданской архитектуры в Ново-Татарской слободе — домом общества «Мазут». Ему около 180 лет и после того, как несколько лет назад из него выселили жильцов, заброшенное здание ветшает, его фасад и конструкции постепенно разрушаются без должного ухода. Строение в любой момент может вспыхнуть, как это уже часто бывало со старинными особняками в городе. Несмотря на статус памятника муниципального значения, власти Казани не организовали его охрану. Как выяснило «Реальное время», неравнодушная общественность в ближайшее время планирует самостоятельно провести в историческом особняке волонтерскую акцию и законсервировать его на зиму.

Из конторы — в жилье

Первыми тревогу забили неравнодушные общественники. «Очень тревожит состояние 180-летнего дома на Большой Симбирской улице (ныне улица Меховщиков, 2). Он построен в 1840-х годах. В начале 1900-х в нем располагалась казанская контора нефтепромышленного и торгового общества «Мазут». Прошу комитет по охране памятников Татарстана обратить внимание», — попросили краеведы в соцсетях.

Симпатичный особнячок по улице Меховщиков, 2 со всех сторон окружен типовыми хрущевками и на их фоне смотрится особенно интересно. Историки утверждают, что это старейший гражданский дом в Ново-Татарской слободе. Для своего возраста он выглядел бы неплохо, если бы не следы запустения: стекла во многих окнах выбиты, рамы распахнуты и от ветра «гуляют» туда-сюда, некоторые окна забиты фанерой или заложены кирпичом. Часть облицовки центрального входа почернела, местами обвалилась кладка, входная дверь заколочена.

Впрочем, проникнуть внутрь можно без проблем через проем низко расположенного окна с торца здания и через приоткрытую дверь цокольного этажа. Внутри — следы человеческого обитания: мусор, пустые бутылки и баллоны из-под спиртного, ящики, шины, оставленные бывшими хозяевами вещи.

Для своего возраста он выглядел бы неплохо, если бы не следы запустения: стекла во многих окнах выбиты, рамы распахнуты и от ветра «гуляют» туда-сюда, некоторые окна забиты фанерой или заложены кирпичом

Припаркованные машины обитателей соседних домов упираются чуть ли не в стену дома. Пристрой, возведенный уже в советское время, весь обклеен объявлениями о приеме на работу и помощи нарко- и алкозависимым.

— Раньше это был жилой дом. Года 3-4 назад его расселили как аварийный. Летом здесь жили бомжи, но сейчас не живут — обогреваться внутри нечем, — рассказал проходивший мимо мужчина с сумками.

— Когда мы сюда переехали 2 года назад, дом уже пустовал, но он был в лучшем состоянии чем сейчас. Окна были целые. Молодежь окна бьет, собаки забегают внутрь, залезают бомжи, — рассказал другой местный житель Михаил.

1 / 8 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Собственность империи Ротшильдов

На сегодняшний день дом общества «Мазут» является старейшей сохранившейся постройкой Ново-Татарской слободы. Скорее всего, здание изначально возводилось как купеческий дом, а потом было приобретено крупнейшим на территории Российской империи торгово-промышленным обществом «Мазут» и перестроено под нужды управляющей конторы. Интересно то, что компания принадлежала всемирно известной нефтедобывающей империи французских магнатов Ротшильдов.

Общество «Мазут» владело не только домом, но и огромным приусадебным участком в более чем 1,8 тыс. квадратных саженей (8,2 тыс. кв. м). На нем располагались многочисленные керосиновые склады (баки), а позже — складские помещения и хранилище ГСМ. На фронтоне здания еще можно увидеть репер общества «Мазут» 1910 года, а во дворе — номер дома полувековой давности. В народе его так и прозвали — «Дом «Мазута».

Как утверждают историки, на аэрофотосъемке немецкого самолета-разведчика, сделанного в 1942 году, хранилище топлива обозначено как место потенциальной бомбардировки.

В советское время Большая Симбирская была переименована в улицу Меховщиков, а «Дом «Мазута» был отдан под общежитие работников располагавшейся неподалеку меховой фабрики. В этот же период здание подверглось переделке: был добавлен антресольный этаж, заделаны некоторые окна, сломаны художественные козырьки на ряде окон, сделан квадратный одноэтажный пристрой. Поскольку улица имеет заметный уклон, здание с двух сторон поддерживают контрфорсы.

Уходящая натура

В настоящее время это практически единственный сохранившийся памятник каменной гражданской архитектуры в Ново-Татарской слободе. Доктор исторических наук, заместитель директора по научной работе Института истории им. Ш. Марджани Радик Салихов, чьи исследования посвящены истории этого старинного уголка Казани, согласен с теми, кто поднимает вопрос о восстановлении и приведении в порядок дома общества «Мазут». Тем более что вокруг — в основном советская жилая застройка и промышленные предприятия.

— Его надо сохранить, возродить память об этой исторической территории, чтобы детей, туристов и всех знакомить. Потому что это уже ушедшая натура. Все, что осталось старого в Ново-Татарской слободе, имеет сегодня большое значение, потому что весь местный историко-архитектурный комплекс фактически снесен. Остались три мечети — Иске Таш, Розовая и частично Белая, несколько старинных зданий, в том числе и этот так называемый «Дом «Мазута». Так как это историческое место, имеющее большое значение в прошлом нашего народа и в прошлом города Казани, то, конечно, надо сейчас пытаться сохранить все объекты, которые несут печать того времени.

Радик Салихов отметил, что сама по себе Ново-Татарская слобода — это особый район, который отличается от Старо-Татарской слободы. Здесь расположен бесценный мемориальный объект — одноименное кладбище, которое вкупе с немногочисленной сохранившейся старинной архитектурой можно рассматривать как единый исторический комплекс.

— Это промышленный район, в котором располагались производственные предприятия татарских предпринимателей. Там жило много тех, кто только прибывал в город из сел. То есть, если Старо-Татарскую слободу можно назвать своеобразным аристократическим районом, где проживала элита предпринимательства, то Ново-Татарская слобода была более простой, там были махалли с многочисленными мусульманскими общинами. С Ново-Татарской слободой связана жизнь Фатыха Амирхана — он там родился и прожил, там и Ваифовы, и Тукай часто бывали, — отметил ученый.

Краевед Алексей Клочков вспоминает, что до подъема Куйбышевского водохранилища Ново-Татарскую слободу называли островом.

— Территорию нынешнего автовокзала и все, что было рядом, постоянно затапливало: там, где сейчас блошиный рынок, находилось Плетеневское озеро. У меня есть снимок 1948 года — «Дом «Мазута» стоял там один, вокруг ничего не было. Это сейчас он в окружении хрущевок. Удивительно, как он вообще сохранился, потому что он долгое время был жилым.

Клочков считает, что дом общества «Мазут» обязательно нужно реанимировать, так как это не только исторически значимый для татар район, откуда вышло много известных деятелей, но и немногочисленный сохранившийся в этом месте Казани объект исторического наследия.

Охранять свою собственность должен муниципалитет

Председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин пояснил «Реальному времени», что дом на Меховщиков, 2 включен в список выявленных объектов культурного наследия с 18 августа 2018 года. В этом году для определения его историко-культурной ценности, подлинности и аутентичности была проведена государственная историко-культурная экспертиза. Большая часть архивных, натурных и аналитических научных исследований на сегодняшний день завершена.

— Эксперт подтвердил его историческую ценность и предлагает вместо принятого наименования «Жилой дом, XIX в.» присвоить название — «Дом общества «Мазут, XIX в.». Думаю, в ближайший месяц ему будет присвоен статус объекта культурного наследия муниципального значения. Есть у нас определенные проблемы с «аварийкой», из инвесторов очередь не стоит, и получается, что здание сегодня должно обеспечиваться муниципалитетом и охраной, и защитой. Потому что сейчас здание находится в муниципальной собственности, как Мергасовский дом и другие дома, расселенные по программе ликвидации аварийного жилья, — пояснил Гущин.

Глава Комитета подтвердил, что дому требуются реставрация и ремонт. А после его восстановления планируется реализовать объект потенциальным инвесторам.

Пока власти Казани защиту не обеспечивают, активисты решили взять дело в свои руки. Автор ТГ-канала «Архитектурасы» Ян Гордеев пояснил нашему изданию, что уже есть команда единомышленников, которая готова выехать на объект, чтобы особнячок мог хотя бы безопасно перезимовать.

— Он превращен в бомжатник и неровен час, просто может сгореть. Как только я об этом написал в своем телеграм-канале, у нас возникла инициатива прибраться там и закрыть дом. Но есть закон, который регулирует все работы, даже волонтерские, на так называемых объектах культурного наследия. То есть, нужно будет найти организацию, у которой есть лицензия на работу с такими объектами, они должны с нами заключить договор, после этого мы должны пойти в Комитет ОКН, чтобы получить разрешение на то, чтобы убрать там мусор и заколотить окна и двери, чтобы туда не проникали бездомные, которых, к сожалению, у нас много. Они пытаются там согреться и жгут огонь. Таким образом в октябре сгорело здание чаеразвесочной фабрики Садовникова. Потому появилась такая идея, я обратился к Гущину, он согласился помочь быстро пройти все эти бюрократические шаги.

Гордеев рассказал, что в прошлом году таким же образом был «законсервирован» старинный дом муллы в Арском районе, который иначе бы не выжил.

Элеонора Рылова