Как власти Казани «слили» принадлежавший империи Ротшильдов дом «Мазута»
Городские чиновники не позаботились об охране старейшей сохранившейся постройки Ново-Татарской слободы
Казанские краеведы озабочены состоянием объекта культурного наследия, единственного сохранившегося памятника каменной гражданской архитектуры в Ново-Татарской слободе — домом общества «Мазут». Ему около 180 лет и после того, как несколько лет назад из него выселили жильцов, заброшенное здание ветшает, его фасад и конструкции постепенно разрушаются без должного ухода. Строение в любой момент может вспыхнуть, как это уже часто бывало со старинными особняками в городе. Несмотря на статус памятника муниципального значения, власти Казани не организовали его охрану. Как выяснило «Реальное время», неравнодушная общественность в ближайшее время планирует самостоятельно провести в историческом особняке волонтерскую акцию и законсервировать его на зиму.
Из конторы — в жилье
Первыми тревогу забили неравнодушные общественники. «Очень тревожит состояние 180-летнего дома на Большой Симбирской улице (ныне улица Меховщиков, 2). Он построен в 1840-х годах. В начале 1900-х в нем располагалась казанская контора нефтепромышленного и торгового общества «Мазут». Прошу комитет по охране памятников Татарстана обратить внимание», — попросили краеведы в соцсетях.
Симпатичный особнячок по улице Меховщиков, 2 со всех сторон окружен типовыми хрущевками и на их фоне смотрится особенно интересно. Историки утверждают, что это старейший гражданский дом в Ново-Татарской слободе. Для своего возраста он выглядел бы неплохо, если бы не следы запустения: стекла во многих окнах выбиты, рамы распахнуты и от ветра «гуляют» туда-сюда, некоторые окна забиты фанерой или заложены кирпичом. Часть облицовки центрального входа почернела, местами обвалилась кладка, входная дверь заколочена.
Впрочем, проникнуть внутрь можно без проблем через проем низко расположенного окна с торца здания и через приоткрытую дверь цокольного этажа. Внутри — следы человеческого обитания: мусор, пустые бутылки и баллоны из-под спиртного, ящики, шины, оставленные бывшими хозяевами вещи.
Припаркованные машины обитателей соседних домов упираются чуть ли не в стену дома. Пристрой, возведенный уже в советское время, весь обклеен объявлениями о приеме на работу и помощи нарко- и алкозависимым.
— Раньше это был жилой дом. Года 3-4 назад его расселили как аварийный. Летом здесь жили бомжи, но сейчас не живут — обогреваться внутри нечем, — рассказал проходивший мимо мужчина с сумками.
— Когда мы сюда переехали 2 года назад, дом уже пустовал, но он был в лучшем состоянии чем сейчас. Окна были целые. Молодежь окна бьет, собаки забегают внутрь, залезают бомжи, — рассказал другой местный житель Михаил.
Собственность империи Ротшильдов
На сегодняшний день дом общества «Мазут» является старейшей сохранившейся постройкой Ново-Татарской слободы. Скорее всего, здание изначально возводилось как купеческий дом, а потом было приобретено крупнейшим на территории Российской империи торгово-промышленным обществом «Мазут» и перестроено под нужды управляющей конторы. Интересно то, что компания принадлежала всемирно известной нефтедобывающей империи французских магнатов Ротшильдов.
Общество «Мазут» владело не только домом, но и огромным приусадебным участком в более чем 1,8 тыс. квадратных саженей (8,2 тыс. кв. м). На нем располагались многочисленные керосиновые склады (баки), а позже — складские помещения и хранилище ГСМ. На фронтоне здания еще можно увидеть репер общества «Мазут» 1910 года, а во дворе — номер дома полувековой давности. В народе его так и прозвали — «Дом «Мазута».
Как утверждают историки, на аэрофотосъемке немецкого самолета-разведчика, сделанного в 1942 году, хранилище топлива обозначено как место потенциальной бомбардировки.
В советское время Большая Симбирская была переименована в улицу Меховщиков, а «Дом «Мазута» был отдан под общежитие работников располагавшейся неподалеку меховой фабрики. В этот же период здание подверглось переделке: был добавлен антресольный этаж, заделаны некоторые окна, сломаны художественные козырьки на ряде окон, сделан квадратный одноэтажный пристрой. Поскольку улица имеет заметный уклон, здание с двух сторон поддерживают контрфорсы.
Уходящая натура
В настоящее время это практически единственный сохранившийся памятник каменной гражданской архитектуры в Ново-Татарской слободе. Доктор исторических наук, заместитель директора по научной работе Института истории им. Ш. Марджани Радик Салихов, чьи исследования посвящены истории этого старинного уголка Казани, согласен с теми, кто поднимает вопрос о восстановлении и приведении в порядок дома общества «Мазут». Тем более что вокруг — в основном советская жилая застройка и промышленные предприятия.
Радик Салихов отметил, что сама по себе Ново-Татарская слобода — это особый район, который отличается от Старо-Татарской слободы. Здесь расположен бесценный мемориальный объект — одноименное кладбище, которое вкупе с немногочисленной сохранившейся старинной архитектурой можно рассматривать как единый исторический комплекс.
— Это промышленный район, в котором располагались производственные предприятия татарских предпринимателей. Там жило много тех, кто только прибывал в город из сел. То есть, если Старо-Татарскую слободу можно назвать своеобразным аристократическим районом, где проживала элита предпринимательства, то Ново-Татарская слобода была более простой, там были махалли с многочисленными мусульманскими общинами. С Ново-Татарской слободой связана жизнь Фатыха Амирхана — он там родился и прожил, там и Ваифовы, и Тукай часто бывали, — отметил ученый.
Краевед Алексей Клочков вспоминает, что до подъема Куйбышевского водохранилища Ново-Татарскую слободу называли островом.
Клочков считает, что дом общества «Мазут» обязательно нужно реанимировать, так как это не только исторически значимый для татар район, откуда вышло много известных деятелей, но и немногочисленный сохранившийся в этом месте Казани объект исторического наследия.
Охранять свою собственность должен муниципалитет
Председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин пояснил «Реальному времени», что дом на Меховщиков, 2 включен в список выявленных объектов культурного наследия с 18 августа 2018 года. В этом году для определения его историко-культурной ценности, подлинности и аутентичности была проведена государственная историко-культурная экспертиза. Большая часть архивных, натурных и аналитических научных исследований на сегодняшний день завершена.
Глава Комитета подтвердил, что дому требуются реставрация и ремонт. А после его восстановления планируется реализовать объект потенциальным инвесторам.
Пока власти Казани защиту не обеспечивают, активисты решили взять дело в свои руки. Автор ТГ-канала «Архитектурасы» Ян Гордеев пояснил нашему изданию, что уже есть команда единомышленников, которая готова выехать на объект, чтобы особнячок мог хотя бы безопасно перезимовать.
Гордеев рассказал, что в прошлом году таким же образом был «законсервирован» старинный дом муллы в Арском районе, который иначе бы не выжил.
Справка
В последней трети XIX века на территории Казанской губернии основными поставщиками нефтепродуктов были фирмы «Нобель», «Каспийское товарищество» и торговое общество «Мазут». Керосиновые склады нефтепромышленного и торгового общества «Мазут» располагались по улице Большой Симбирской, неподалеку от главной транспортной артерии города — реки Волги.
Помимо флотилии и нефтеперерабатывающих предприятий, общество «Мазут» владело недвижимым имуществом. Здания в Санкт-Петербурге, Москве и Казани покупались как под конторы общества, так и под сдачу внаем (доходные дома). Здания располагались в хороших кварталах и зачастую были спроектированы известными архитекторами.
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