В Казани рост рождаемости и дефицит земли привели к нехватке мест в школах

Процессу способствовал рост миграции из деревень и других регионов России

В столице Татарстана не хватает более 31,1 тыс. мест в школах, почти в 63% учебных зданий превышена проектная мощность. Дефицит ощущается не только в пригородных поселках, но и в 30 микрорайонах. Для решения проблемы в этом году городские власти запланировали ввод восьми детских садов, одной школы и 32 пристроев, а также увеличение количества школьных маршрутов, доставляющих учеников из поселков в город. Сколько средств в этом году выделено на капитальный ремонт домов, когда закончится замена лифтов, что отравляет воздух Казани — в материале «Реального времени».

Городские власти не поспевают за ростом рождаемости

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров сегодня рассказал, что проблема с социальной инфраструктурой, особенно с детскими учреждениями, актуальна не только для пригородных поселков. В самой Казани дополнительно требуется более 31 тыс. мест в школах. Особенно остро дефицит ощущается в 18 старых микрорайонах (а всего — в 30), где почти не осталось муниципальной земли, и в новостройках.

Начальник Управления образования Ирек Ризванов связал это с притоком переезжающих в столицу Татарстана из районов республики и других регионов страны и повышением рождаемости. Если в 2005 году было 11 тыс. новорожденных, то в 2020-м — уже почти 20 тысяч. Пик беби-бума пришелся на 2015 и 2016 годы, когда на свет появилось 24 и 24,5 тыс. детей соответственно.

Увеличивается и количество школьников: в 2005 году их было 110 тыс., а сейчас — уже 140 тыс. человек. В этом году в школу пойдут на 9,5 тыс. человек больше, чем годом ранее. Дефицит мест в учебных заведениях составляет более 31,1 тыс., проектная мощность 125 школ, или почти 63% зданий, превышена. Новые школы нужны в жилых комплексах «Новые Горки», «Арт Сити», «Изумрудный город», «МЧС», «Солнечный город», а также на улицах Минской, Аделя Кутуя, Гвардейской и др.

Ирек Ризванов связал это с притоком переезжающих в столицу Татарстана из районов республики и других регионов страны и повышением рождаемости. Фото kzn.ru

— И хотя Казань является лидером среди городов-миллионников, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, по строительству школ и детских садов — с 2009 года в городе было построено 23 школы и 118 детских садов — к сожалению, даже интенсивное строительство пока не может догнать темпы роста населения. Проблему нехватки мест удается частично решать за счет строительства новых объектов, ремонта существующих и открытия новых групп.

В этом году построят восемь детсадов и одну школу

Начальник Управления образования анонсировал сдачу в эксплуатацию в этом году восьми детских садов на 1690 мест — в том числе в Константиновке, ЖК «Лето» и «7 небо». В новую школу 1 сентября смогут пойти жители ЖК «Арт Сити» (ее вместимость — 1,5 тыс. человек), также на полную мощность заработает гимназия в «Салават купере» на 1224 места. Там же сейчас ведется строительство еще одной школы такой же вместимости. Кроме того, планируется возвести 32 пристроя к имеющимся школьным зданиям. В них разместятся как учебные классы, так и пищеблоки.

В пригородных поселках проблема осложняется тем, что многие семьи не имеют там прописки, поэтому официальные данные не отражают реальной картины, говорит Ризванов. Кроме того, многие родители не нацелены на обучение детей в местных школах, предпочитают возить их в город. На данный момент организовано 34 маршрута, по которым ежедневно развозят 700 детей из поселков в городские школы. Не хватает еще восьми школьных маршрутов, имеется и недостаток автобусов.

— Создание новых маршрутов — дело непростое. Необходимо иметь заключение дорожных служб, грамотную проработку схемы движения, дополнительную инфраструктуру. Например, не везде имеются подъездные карманы, павильоны остановок, — подчеркнул начальник Управления образования.

«Все будет построено, но нужно время», — заявил Гафаров. Фото kzn.ru

Глава исполкома Казани заверил, что количество школьных маршрутов будет наращиваться, а проблема с нехваткой мест в детских учреждениях решаться. Он посетовал, что Казани не выделяется такое же финансирование, как Москве или Питеру, но пообещал участвовать во всех республиканских и федеральных проектах. «Все будет построено, но нужно время», — заявил он.

На капремонт выделено 2,8 млрд рублей

Хорошая новость для жителей старых домов: в этом году на реализацию в Казани программы капитального ремонта жилого фонда выделено более 2,8 млрд рублей. Такой объем финансирования сопоставим только с 2013 годом, когда город в преддверии Универсиады нужно было срочно привести в порядок. По словам председателя Комитета ЖКХ Дмитрия Анисимова, это позволит отремонтировать 295 домов: 224 дома высотой от 5 до 16 этажей и 71 малоэтажный дом. В 186 из них будет проведен ремонт кровли, в 146 — заменены инженерные сети теплоснабжения, в 133 отремонтируют фасады, в 59 домах поменяют лифты.

Первый аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по программе стартует уже сегодня. Следующие запланированы на 12, 14 и 19 апреля. На них будут разыграны подряды на выполнение ремонта в 163 многоквартирных домах. А вот контракт с «Лифтстройкомпанией» на 420 млн рублей по замене 170 лифтов был заключен еще в ноябре. В настоящий момент он исполнен на 80%, а полностью работы завершатся до конца апреля. Анисимов подчеркнул, что в домах устанавливаются антивандальные, энергосберегающие лифты отечественных производителей, оснащенные кнопками со шрифтом Брайля.

Рустем Гафаров призвал установить тесную связь подрядчиков со старшими по домам.

— Чтобы жители их не искали, чтобы они от жителей не прятались. Жители как собственники имеют полное право на участие и контроль за ходом выполнения работ. Подрядчики также должны понимать, что большая часть средств на выполнение этой программы — это деньги населения. Поэтому жители — это их главный заказчик.

Сейчас прорабатывается вопрос рекультивации Самосыровской свалки и оснащения ее системой активной дегазации в рамках федерального проекта «Чистая страна». Фото: Максим Платонов

Самосыровскую свалку оснастят системой дегазации

Жителей Казани и пригородов больше всего в плане экологии волновали несвоевременный вывоз отходов с контейнерных площадок, сброс нечистот в водоемы, удушливый запах, складирование снега на территории дворов, незаконная засыпка оврагов строительным мусором. Начальник Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ Радик Назмутдинов рассказал, что за прошлый год поступило 3777 обращений граждан, 150 из них — через систему «Народный контроль».

24 жалобы на несанкционированные свалки остались нерассмотренными из-за того, что у районов нет на это финансирования. Назмутдинов рекомендовал направить на эти цели средства от взысканных штрафов, платы за негативное воздействие на окружающую среду и налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых.

ЦТУ Минэкологии провело более 1,4 тыс. проверок, выявило более 1,2 тыс. нарушений, 96% из которых устранены. Было составлено чуть менее 1,1 тыс. протоколов, наложено штрафов на 8,2 млн рублей.

498 обращений граждан касались качества воздуха — особенно того, который шел со стороны полигона «Восточный». Была создана мобильная группа жителей, которая сигнализировала о таких случаях, а также организовано дежурство экологов. По результатам проверки выявили причину зловония — это технологическая процедура орошения поверхности полигона. Сейчас прорабатывается вопрос рекультивации Самосыровской свалки и оснащения ее системой активной дегазации в рамках федерального проекта «Чистая страна».

Главный казанский эколог посетовал, что не на все обращения реагируют районные администрации. Фото kzn.ru

Назмутдинов отметил, что решается еще одна застарелая проблема — рекультивация иловых полей на очистных сооружениях Казани. На данный момент проведены инженерно-изыскательские работы, получено положительное заключение экспертизы, разработана проектно-сметная документация.

В течение года были выявлены 624 незаконные свалки, ликвидировано 564 из них. Главный казанский эколог посетовал, что не на все обращения реагируют районные администрации, и напомнил, что из-за снежной зимы министерство позволило организовать временные дополнительные места для складирования снега, но их сейчас необходимо очистить. Например, неблагоприятная ситуация сложилась на ул. Космонавтов, 44—46, Ахтямова за Агропарком и А.Кутуя, 86.