Отец ребенка-инвалида вступил в схватку с мэрией Казани за доступность пешеходных переходов
Отец ребенка-инвалида Юрий Никишин выиграл в аппеляции иск о неработающих подъемниках в надземных переходах на улице Танковой и хочет наказать городские власти рублем
Взыскать с исполкома Казани деньги за моральный вред, причиненный многолетним отсутствием доступности для инвалидов надземных пешеходных переходов на улицах Карбышева и Комарова, намерен отец ребенка-инвалида Юрий Никишин. Он готов безвозмездно помочь получить денежную компенсацию морального вреда и другим инвалидам, которые в течение многих лет лишены возможности пользоваться этими переходами. О том, как Никишин выиграл непростую судебную схватку за права инвалидов на доступную среду, как исполком собирается исполнять вступившее в силу судебное решение, читайте в материале «Реального времени».
Пожалели 13,6 млн на удобства для инвалидов
Исполнительный лист на Казгорисполком получил на днях на руки отец ребенка-инвалида Юрий Никишин, который 2 года назад начал судебный процесс против городских чиновников. Причиной стал тот факт, что в течение многих лет инвалиды (и просто больные, пожилые, тяжело нагруженные люди) вынуждены преодолевать без лифта — по крутой лестнице — подъем из Танкового оврага на надземные пешеходные переходы на остановках общественного транспорта «Улица Комарова» и «Улица Карбышева».
Переходы тут были построены еще в советское время, и тогда же мосты через Танковый овраг оснастили стальными лестницами, ведущими вниз — к остановкам. В ходе подготовки Казани к Универсиаде-2013 в конце 2010-х в столице Татарстана были построены новые надземные переходы, и в части из них для подъема инвалидов предусмотрели лифты. А переходы на Танковом в рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения 2006—2012» оснастили специальными подъемниками, которые, увы, не проработали ни дня. Что особенно «полезно» для пациентов расположенного рядом с остановкой «Улица Комарова» МКДЦ, многие из которых, кстати, имеют инвалидность.
Мало того, установленное на бюджетные деньги оборудование разгромили вандалы, а его остатки были демонтированы в 2015 году. В ответе Минстроя РТ на жалобу жителей микрорайона Танкодром в 2016 году сообщалось, что тратить на восстановление подъемников 13,6 млн рублей чиновники сочли нецелесообразным.
Суд решил: «Умалять права нельзя»
В мае 2018 года активист, отец ребенка-инвалида Юрий Никишин инициировал гражданский иск против исполкома, требуя обеспечить сыну возможность пользоваться переходами через Танковый овраг, однако проиграл дело. В судебном решении было указано, что «надземные пешеходные переходы на остановках «Ул. Комарова» и «Ул. Карбышева», расположенные по ул. Танковой г. Казани введены в эксплуатацию в 1982 году... и конструктивно не оборудованы приспособлениями для передвижения маломобильных групп населения». Суд пришел к выводу, что раз «представленными доказательствами не усматривается, что на рассматриваемых объектах (пешеходных переходах) при установке лифтовых платформ произведена реконструкция, предусматривающая изменение параметров несущих конструкций строения», исполком вправе оставить их в таком виде — без подъемников.
Однако Никишин с таким решением не смирился и оспорил его в вышестоящих инстанциях. В итоге 17 февраля 2020 года Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Татарстан вынесла апелляционное определение в пользу инвалидов, указала, что нормы, на которые опирался Вахитовский райсуд, «не могут умалять прав инвалидов и маломобильных групп населения на социальную поддержку» и возложила на Казгорисполком обязанность обеспечить доступность для инвалидов объектов инфраструктуры — надземных пешеходных переходов на остановках «Улица Комарова» и «Улица Карбышева», расположенных на улице Танковой.
«Прошу откликнуться!»
Определение вступило в законную силу со дня принятия, но исполком не собирался добровольно его исполнять. И Юрий Никишин получил в суде исполнительный лист — в расчете на то, что приставы приведут судебный акт в исполнение. Сложности самоизоляции из-за COVID-19 несколько затянули дело, но сейчас документ передан по назначению. А Никишин намерен добиться для сына-колясочника компенсации за годы невозможности нормально передвигаться по микрорайону. И не только для него, но и для всех инвалидов, которые, чтобы попасть в медучреждения, парки, культурные учреждения, расположенные вблизи остановок общественного транспорта «Улица Комарова» и «улица Карбышева» в Танковом овраге, были вынуждены делать крюк, пересаживаться с троллейбуса на автобус или вызывать такси из-за отсутствия возможности подняться на переходы.
— Я хотел бы обратиться к читателям «Реального времени» с предложением, — говорит Юрий Никишин. — Я прошу откликнуться всех маломобильных граждан или родителей с особенными детьми, которые испытали и до сих пор испытывают трудности с преодолением пешеходных переходов на остановках «Улица Комарова» и «Улица Карбышева». Я лично готов оплатить им расходы на услуги юриста для взыскания морального вреда с Исполнительного комитета Казани.
Связаться с Никишиным можно через соцсети или через автора этого материала, позвонив или написав в редакцию.
Реакция — кассация
Между тем «Реальное время» получило от пресс-службы Казгорисполкома комментарий, из которого следует, что разрешение ситуации будет зависеть от позиции суда.
«На сегодняшний день Исполнительным комитетом г. Казани подана кассационная жалоба в шестой кассационный суд общей юрисдикции на апелляционное определение Верховного суда РТ от 17.02.2020. После прохождения всех судов будет принято окончательное решение», — сообщили в пресс-службе.
На приколе — треть подъемников
«Реальное время» выяснило также, как обстоят дела с эксплуатацией подъемников в других казанских надземных переходах.
В 2012 году автор этого материала в ответ на журналистский запрос о причинах, по которым на тот момент в имевшихся в столице Татарстана шести надземных переходах кое-как работал только один лифт, получила от директора МУП «Казлифтсервис» очень интересный ответ. Андрей Обухов сообщил, что переходы оборудовали шведскими лифтами, запчасти к которым стоят непомерно дорого, а ломают их вандалы часто… С тех пор курс доллара и евро многократно вырос, а Евросоюз объявил России санкции, но исполком выкрутился.
«В муниципальной собственности г. Казани в надземных и подземных переходах имеется 50 подъемных платформ (лифты), которые расположены на 23 объектах — четырех подземных (пл. Тукая, ул. Эсперанто, пр. Победы — ул. Зорге — совмещенный с метро, ул. Короленко) и 19 надземных переходах, — сообщили там «Реальному времени». — На сегодня исправно функционируют 32 платформы. На 10 платформах проведен капитальный ремонт с заменой платформ на новые. В настоящее время совместно с Приволжским управлением Ростехнадзора проводятся мероприятия по освидетельствованию и получению допуска к эксплуатации. После данных мероприятий указанные платформы будут введены в эксплуатацию ориентировочно в июне».
Где именно произведена замена и лифты не работают, в исполкоме не уточнили. Зато сообщили: «Восемь платформ находятся на капитальном ремонте по причине истечения назначенного срока службы, а также вандальных действий [совершенных] неустановленными лицами. Также отсутствуют запасные части по причине остановки заводов».
Получается, более трети платформ на переходах в настоящее время по разным причинам простаивают.
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