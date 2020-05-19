Отец ребенка-инвалида вступил в схватку с мэрией Казани за доступность пешеходных переходов

Отец ребенка-инвалида Юрий Никишин выиграл в аппеляции иск о неработающих подъемниках в надземных переходах на улице Танковой и хочет наказать городские власти рублем

Фото: Ринат Назметдинов

Взыскать с исполкома Казани деньги за моральный вред, причиненный многолетним отсутствием доступности для инвалидов надземных пешеходных переходов на улицах Карбышева и Комарова, намерен отец ребенка-инвалида Юрий Никишин. Он готов безвозмездно помочь получить денежную компенсацию морального вреда и другим инвалидам, которые в течение многих лет лишены возможности пользоваться этими переходами. О том, как Никишин выиграл непростую судебную схватку за права инвалидов на доступную среду, как исполком собирается исполнять вступившее в силу судебное решение, читайте в материале «Реального времени».

Пожалели 13,6 млн на удобства для инвалидов



Исполнительный лист на Казгорисполком получил на днях на руки отец ребенка-инвалида Юрий Никишин, который 2 года назад начал судебный процесс против городских чиновников. Причиной стал тот факт, что в течение многих лет инвалиды (и просто больные, пожилые, тяжело нагруженные люди) вынуждены преодолевать без лифта — по крутой лестнице — подъем из Танкового оврага на надземные пешеходные переходы на остановках общественного транспорта «Улица Комарова» и «Улица Карбышева».

Переходы тут были построены еще в советское время, и тогда же мосты через Танковый овраг оснастили стальными лестницами, ведущими вниз — к остановкам. В ходе подготовки Казани к Универсиаде-2013 в конце 2010-х в столице Татарстана были построены новые надземные переходы, и в части из них для подъема инвалидов предусмотрели лифты. А переходы на Танковом в рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения 2006—2012» оснастили специальными подъемниками, которые, увы, не проработали ни дня. Что особенно «полезно» для пациентов расположенного рядом с остановкой «Улица Комарова» МКДЦ, многие из которых, кстати, имеют инвалидность.

Переходы на Танковом оснастили специальными подъемниками, которые, увы, не проработали ни дня. Фото prokazan.ru

Мало того, установленное на бюджетные деньги оборудование разгромили вандалы, а его остатки были демонтированы в 2015 году. В ответе Минстроя РТ на жалобу жителей микрорайона Танкодром в 2016 году сообщалось, что тратить на восстановление подъемников 13,6 млн рублей чиновники сочли нецелесообразным.

Суд решил: «Умалять права нельзя»

В мае 2018 года активист, отец ребенка-инвалида Юрий Никишин инициировал гражданский иск против исполкома, требуя обеспечить сыну возможность пользоваться переходами через Танковый овраг, однако проиграл дело. В судебном решении было указано, что «надземные пешеходные переходы на остановках «Ул. Комарова» и «Ул. Карбышева», расположенные по ул. Танковой г. Казани введены в эксплуатацию в 1982 году... и конструктивно не оборудованы приспособлениями для передвижения маломобильных групп населения». Суд пришел к выводу, что раз «представленными доказательствами не усматривается, что на рассматриваемых объектах (пешеходных переходах) при установке лифтовых платформ произведена реконструкция, предусматривающая изменение параметров несущих конструкций строения», исполком вправе оставить их в таком виде — без подъемников.

Однако Никишин с таким решением не смирился и оспорил его в вышестоящих инстанциях. В итоге 17 февраля 2020 года Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Татарстан вынесла апелляционное определение в пользу инвалидов, указала, что нормы, на которые опирался Вахитовский райсуд, «не могут умалять прав инвалидов и маломобильных групп населения на социальную поддержку» и возложила на Казгорисполком обязанность обеспечить доступность для инвалидов объектов инфраструктуры — надземных пешеходных переходов на остановках «Улица Комарова» и «Улица Карбышева», расположенных на улице Танковой.

Юрий Никишин инициировал гражданский иск против исполкома, требуя обеспечить сыну возможность пользоваться переходами через Танковый овраг, однако проиграл дело. Фото evening-kazan.ru

«Прошу откликнуться!»

Определение вступило в законную силу со дня принятия, но исполком не собирался добровольно его исполнять. И Юрий Никишин получил в суде исполнительный лист — в расчете на то, что приставы приведут судебный акт в исполнение. Сложности самоизоляции из-за COVID-19 несколько затянули дело, но сейчас документ передан по назначению. А Никишин намерен добиться для сына-колясочника компенсации за годы невозможности нормально передвигаться по микрорайону. И не только для него, но и для всех инвалидов, которые, чтобы попасть в медучреждения, парки, культурные учреждения, расположенные вблизи остановок общественного транспорта «Улица Комарова» и «улица Карбышева» в Танковом овраге, были вынуждены делать крюк, пересаживаться с троллейбуса на автобус или вызывать такси из-за отсутствия возможности подняться на переходы.

— Я хотел бы обратиться к читателям «Реального времени» с предложением, — говорит Юрий Никишин. — Я прошу откликнуться всех маломобильных граждан или родителей с особенными детьми, которые испытали и до сих пор испытывают трудности с преодолением пешеходных переходов на остановках «Улица Комарова» и «Улица Карбышева». Я лично готов оплатить им расходы на услуги юриста для взыскания морального вреда с Исполнительного комитета Казани.

Связаться с Никишиным можно через соцсети или через автора этого материала, позвонив или написав в редакцию.

Исполкомом Казани подана кассационная жалоба в шестой кассационный суд общей юрисдикции на апелляционное определение Верховного суда РТ. Фото Романа Хасаева

Реакция — кассация

Между тем «Реальное время» получило от пресс-службы Казгорисполкома комментарий, из которого следует, что разрешение ситуации будет зависеть от позиции суда.

«На сегодняшний день Исполнительным комитетом г. Казани подана кассационная жалоба в шестой кассационный суд общей юрисдикции на апелляционное определение Верховного суда РТ от 17.02.2020. После прохождения всех судов будет принято окончательное решение», — сообщили в пресс-службе.

На приколе — треть подъемников

«Реальное время» выяснило также, как обстоят дела с эксплуатацией подъемников в других казанских надземных переходах.

В 2012 году автор этого материала в ответ на журналистский запрос о причинах, по которым на тот момент в имевшихся в столице Татарстана шести надземных переходах кое-как работал только один лифт, получила от директора МУП «Казлифтсервис» очень интересный ответ. Андрей Обухов сообщил, что переходы оборудовали шведскими лифтами, запчасти к которым стоят непомерно дорого, а ломают их вандалы часто… С тех пор курс доллара и евро многократно вырос, а Евросоюз объявил России санкции, но исполком выкрутился.

«В муниципальной собственности г. Казани в надземных и подземных переходах имеется 50 подъемных платформ (лифты), которые расположены на 23 объектах — четырех подземных (пл. Тукая, ул. Эсперанто, пр. Победы — ул. Зорге — совмещенный с метро, ул. Короленко) и 19 надземных переходах, — сообщили там «Реальному времени». — На сегодня исправно функционируют 32 платформы. На 10 платформах проведен капитальный ремонт с заменой платформ на новые. В настоящее время совместно с Приволжским управлением Ростехнадзора проводятся мероприятия по освидетельствованию и получению допуска к эксплуатации. После данных мероприятий указанные платформы будут введены в эксплуатацию ориентировочно в июне».

Получается, более трети платформ на переходах в настоящее время по разным причинам простаивают. Фото Марии Горожаниновой

Где именно произведена замена и лифты не работают, в исполкоме не уточнили. Зато сообщили: «Восемь платформ находятся на капитальном ремонте по причине истечения назначенного срока службы, а также вандальных действий [совершенных] неустановленными лицами. Также отсутствуют запасные части по причине остановки заводов».

Получается, более трети платформ на переходах в настоящее время по разным причинам простаивают.