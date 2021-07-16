Народ против «Бала-Сити»: «Налицо социальный конфликт, который будет только усугубляться»
Сторонники и противники соседства муниципальной школы №1 с «Бала-Сити» хотят, чтобы в дело вмешалась прокуратура
Противостояние между противниками и сторонниками присутствия платной школы «Бала-Сити» на территории казанской муниципальной школы №1 нашло продолжение на страницах «Реального времени». Те и другие схлестнулись в комментариях к материалу «Родители особенных детей обвинили частную школу в недобром соседстве». О дискуссии, частных обидах и попытке школьной администрации примирить всех в цивилизованном диалоге — в нашем материале.
«Не прибирайте то, что вам не принадлежит»
Достаточно большое количество пользователей оказались возмущены тем, что в условиях острого дефицита мест в учебных заведениях Казани под реализацию коммерческого проекта отдали муниципальные площади. Тем самым положение детей, обучающихся по стандартной школьной программе, еще больше усугубилось, считают многие родители.
- «В Вахитовском районе все школы переполнены, дети учатся в 2 смены, везде шестидневки, а здесь школу в центре отдают безвозмездно под платную школу, учиться в которой могут только дети из очень состоятельных семей. Где логика в действиях чиновников? А ремонтные работы, произведенные «Бала-Сити», это копейки по сравнению с тем, что пришлось бы им потратить при строительстве школы для себя. Конечно, проще отобрать у слабых! Просто беспредел», — возмутился один из читателей.
- «Это коммерческая школа, построенная за бюджетные деньги», — сделал вывод другой.
- «Ужас. Неужели деньги решают все? Почему нарушаются права детей?» — задается вопросом третий.
- «Мы два года пытались туда попасть, так как у нас трое детей и один из них — ребенок с ограниченными возможностями. В обычной школе он учится не сможет, дети сейчас жестокие и будут издеваться. Школ для таких детей во всем Татарстане можно на пальцах посчитать», — пишет еще одна мама.
- Тезис о необоснованности превращения школы в малокомплектную поддерживает и другой родитель: «Почему дети из-за нехватки помещений должны уходить из школы после 9 класса?»
- «Просто отстаньте от средней школы номер 1, стройте свое здание и улучшайте его как захочется. Решили за счет простых детей и детей с ОВЗ присвоить школу в самом центре города. Читаю какой-то бред: асфальт новый, повара (с прокуренными руками), нет конфликта, все на равных для детей «Бала-Сити» и обычной школы — не верю ни одному слову», — еще одно мнение.
- «Налицо социальный конфликт, который будет только усугубляться! Как можно так недальновидно разместить в школе совершенно разных детей, понятно же, что будут конфликты. Думаю, «Бала-Сити» разместились там с одной целью — в дальнейшем вытеснить муниципальные классы и захватить школу. «Бала-Сити», стройте уж сами школы, а не прибирайте то, что Вам не принадлежит. Оставьте школу простым детям».
«Проверить на коррупционную составляющую!»
Многие противники государственно-частного партнерства поспешили сделать нелицеприятные выводы:
- «Очевидно, что «Бала-Сити» — чей-то проект, и проект из родственников чинушей! У них денег вагон и маленькая тележка!!! Пусть строят где хотят школы и ставят там свои условия за 30-50-100 к в месяц!»
- «Все понятно, где деньги и власть, там простым людям делать нечего… А обычную школу выживают, там и спортсмены есть, у которых в пешей доступности и Дворец спорта, и футбольное поле «Рубина», они тоже молчать не будут!!!»
Еще несколько человек предложили провести проверку в школе, советовали недовольным соседством с коммерческой школой родителям учеников искать помощи в вышестоящих инстанциях:
- «В прокуратуру РФ надо писать. Проверить на коррупционную составляющую такой странный договор. Пишите в приемную президенту РФ... Раскачивайте ситуацию, — рекомендовал один из читателей. — Вполне вероятно, что в школе «Бала-Сити» за 50 000 тыс. в месяц очень комфортно учиться, и педагоги там прекрасные, и Насырова хороший человек. Вопрос к чиновникам: как при нехватке школ в районе отдают муниципальную школу в безвозмездное пользование частной организации? Вот здесь надо разбираться, как такое могло случиться? Понятно ведь, что, заняв сначала несколько классов, «Бала-Сити» будет стремиться к расширению площадей! Ежегодно, принимая новых детей, им нужны будут дополнительные классы. А получить их можно только вытеснив других, «муниципальных» детей. Раньше бы, наверное, все и сошло с рук, да не ожидал никто активности родителей детей с РАС».
«Тыкают пальцем в наших детей и смеются»
«Я — мама ребенка, который учится в первой школе в 7 классе, — описывает читательница ситуацию изнутри. — Мой ребенок учится во вторую смену, приходит в школу после дополнительных занятий. Покушать перед уроками не может, так как столовая закрыта на ключ, там идет обслуживание детей из «Бала-Сити». Когда детям позволяют зайти в столовую, там всегда свинарник, если удается успеть поесть перед закрытием столовой на «спецобслуживание», работники и учителя разносят еду: йогурты, фрукты — и говорят учащимся: «Даже не смотрите сюда, это не для вас, это для наших детей». ЭТО НОМАЛЬНО? Ребенок неоднократно жаловался мне на то, что, когда их уроки проходят в актовом зале, учителя специально приводят учащихся «Бала-Сити» к стеклянной двери и оставляют там смотреть на учеников школы №1. Маленькие богатые люди тыкают в наших детей пальцем и смеются… Уроки нашего класса проходят в актовом зале, без столов, дети записывают учебный материал на своих коленях. «Бала-Сити» устраивает фотосессии для своих учеников во время уроков нашей школы. Без предупреждения заходят репетировать песни со своими детьми во время уроков учащихся первой школы».
Обсудить эти проблемы с руководством «Бала-Сити», утверждает она, не удалось: «Мы звонили, писали письма, приходили, никто не отвечал нам или бросали трубку, или говорили, что никто с вами разговаривать не будет. Записывались к депутату Насыровой на прием, но когда мы говорили тему разговора, нам отвечали, что приема к депутату нет, даже в приемные дни все занято».
В рассказе женщины также усматривается повод для прокурорской проверки: «В мае месяце дошло до того, что две девочки из «Бала-Сити» кидали камни в открытое окно школы №1 на первом этаже и попали в моего ребенка, на замечания учителя ученицы «Бала-Сити» только смеялись, когда учитель вышел на улицу, две героини из школы для богатых сбежали».
«Спасибо Альбине Мунировне и ее команде!»
Но не менее активно выступили читатели и в защиту платной школы. Многие, как родители, так и педагоги, выступили в поддержку проекта «Бала-Сити» и его руководителей:
- «Я педагог 1-й школы, знаю ситуацию изнутри. Помню, какой была школа и какой она стала после прихода «Бала-Сити». Изменились не только классы, коридоры, но и сама обстановка, качество образования. Все стало намного лучше! Это просто несравнимо! Альбине Мунировне и ее команде спасибо! Думаю, что надо привлечь к ответственности за ложь и клевету тех, кто стоит за этой кампанией!»
- «Знаю ситуацию изнутри, работаю в школе «Бала-Сити» завучем по воспитательной работе. Нахожусь регулярно в тесном контакте с коллегами из 1-й школы. Мы равноценно делим здание, у нас есть расписание общих помещений согласованное — любые отклонения мы всегда обоюдно согласовываем. В течение года мы проводили совместные мероприятия, поддерживали в организации мероприятий 1 школы, неделя инклюзивного образования проводилась при нашем участии. Конфликтных ситуаций, которые описывают, между учениками двух школ не было. Или вопрос — почему не довели до нас. Мне как завучу о подобном неизвестно, хотя я все время нахожусь в школе. Очень обидно по-человечески читать такие комментарии. Действительно, со стороны «Бала-Сити» делается очень много для благоустройства, комфортного пребывания детей обеих школ».
- «В 2018 году «посчастливилось» побывать в 1-й школе и увидеть воочию, как изнутри выглядела школа в самом центре нашего города, — вспоминает читатель. — Честно сказать, фильм ужасов можно было снимать, спортивный зал и прилегающие помещения выглядели как катакомбы, грязь, разруха... В этом году с детьми участвовали в фестивале настольных игр, организованном «Бала-Сити», и была возможность пройтись по школе снова. Изменения, конечно, колоссальные, начиная от асфальта, игровой площадки, столовой, спортзала… Эти помещения совместно используются учениками обеих школ. Да, возможно, сейчас возросло количество учеников в здании, и ученикам некогда полупустой школы приходится считаться с расписанием своих соседей, но это нормальная практика при увеличении количества классов. Может быть, нужно все-таки выходить на открытый диалог с Насыровой А.М., она производит впечатление адекватного человека, и вопросы решать цивилизованно, тогда и решение найдется».
- «Я, работая внутри этой истории, имею абсолютную уверенность, что обе школы могут спокойно работать под одной крышей. Ни разу не встречались мне конфликты и сопротивление на уровне коллег и детей. Весь этот хайп и провокация в интересах лишь отдельных людей внутри школы. И все приводимые в комментариях аргументы — в большинстве своем эмоциональные высказывания, а не реальные факты. Можно прийти и увидеть совместные пространства — красивые и современные, которые получили ученики школы N1, в том числе дети с РАС. А кухня как преобразилась — вежливые повара, которые всех накормят (уж простите, не с прокуренными руками), чистота кругом, на столах приборы и салфетки — а ведь это тоже часть воспитания, внешние комфорт и эстетика детям тоже нужны. Если сравнить было и стало, то точно все мы выиграли, в первую очередь дети. Почему в школе нет 10 и 11 класса? Вы поднимите рейтинги школ за последние годы, посмотрите результаты и позицию школы N1. Ни один разумный родитель в этих реалиях просто не оставит ребенка на старшие классы здесь. И дело здесь совсем не в «Бала-Сити». Вместо войны, школе надо укреплять команду, делать ставку на учебные цели и развитие… Очень жаль. Оба образовательных проекта важны и нужны, ведь любой новый формат школ создает новые возможности, дает родителям и детям выбор».
- Почти дословно повторяет эти доводы и следующий сторонник государственно-частного партнерства в школе №1: «Я вижу изнутри, как две школы работают под одной крышей, и то, что написано в статье, жуткая неправда. Над детьми 1-й школы никто не смеется, нет деления на бедных и богатых, настрой и атмосфера в школах совершенно иная — позитивная и доброжелательная. Налицо — несправедливое раздувание конфликта, не разобравшись в деталях. И как обычно, в негативных эмоциях, мало кто готов трезво проанализировать и понять, что это действительно взаимовыгодное партнерство. Благодаря такому соседству дети 1-й школы очень многое приобрели: появилась отличная спортивная площадка, оборудованный актовый зал, замечательная столовая, где приятно находиться. Добрые и приветливые повара одинаково доброжелательны ко всем детям и одинаково с душой готовят для всех школьников. Всеми совместными пространствами школьники и той, и другой школы пользуются в соответствии с расписанием, согласуя между собой удобное время…»
- «Я являюсь родителем первой школы и хочу сказать, что все, что происходит с детьми-аутистами в этой школе больше похоже на бизнес внутри бюджетной школы, — перекинул, как мячик, обвинения в адрес «Бала-Сити» сторонникам инклюзива в муниципальной школе еще один читатель. — При всем уважении и сочувствии, на детях-аутистах делаются очень большие деньги, и, видимо, требуются площади, чтобы расширить такие ресурсные классы».
Защитники «Бала-Сити» и ее учредителя также считают, что необходима прокурорская проверка — в частности, чтобы удостовериться в обоснованности претензий «инклюзивщиков» к частному учебному заведению.
«Мы готовы обсудить!»
Внести в спор примиряющую нотку попытались представители гендиректора школы «Бала-Сити» и администрация школы №1.
- «Добрый день! Как помощник депутата Насыровой А.М. информирую, что никаких обращений от родителей школы №1 в текущем году не поступало. Каждый гражданин может обратиться к депутату в т.ч. в форме электронного документа через официальный сайт Государственного совета РТ (интернет-приемная) и т.д. (подробную информацию можно уточнить на сайте ГС РТ в разделе «Гражданам»). Депутат Насырова А.М. ежемесячно принимает по адресу школы: ул. Лево-Булачная, 14а, в последний понедельник месяца. Запись по телефону: (843)255-50-50, почта: an@balacity.ru, aya@balacity.ru».
- «Администрация школы N1 привыкла решать вопросы цивилизованно. Благодаря благам цивилизации у нас у всех появилась возможность выражать свою точку зрения, тем не менее мы не рассматриваем анонимные комментарии в качестве действенного инструмента решения вопросов. Администрация обеих школ открыта к диалогу. Любые рабочие вопросы мы решаем совместно, через диалог и сотрудничество. Все случаи, которые произошли в школе и о которых администрация в курсе, рассматриваются объективно. На сайтах школ каждый может ознакомиться с часами приема, и если возникают вопросы — мы готовы их обсудить».
«Щепки» и «Проблемные, но очень благодарные»
В хайпе обвинила корреспондента издания и Милеуша Хабутдинова, для которой сегодняшний конфликт послужил поводом вспомнить давнюю, но неотболевшую обиду. «Бумерангом», прилетевшим организаторам инклюзии для детей с РАС, назвала она в комментарии к статье на своей странице происходящее в школе №1. За то, что в сентябре 2017 года в класс, где учился ее сын, перевели мальчика с РАС, у которого не было тьютора (сопровождающего), который помогал бы тому адаптироваться среди обычных — нормотипичных детей.
«Мой ребенок, как и его десятки одноклассников, был вовлечен в этот социальный эксперимент по созданию благоприятной среды для «солнечных детей, — пишет Хабутдинова. — Создатели этого проекта «выдавили» обычных детей из школы... С приходом особого контингента началась текучка среди учителей. Они не знали, как с ними работать, в страхе перед ответственностью увольнялись. «Солнечный ребенок» оказался в нашем классе... На уроке от стресса раздевался, кидался вещами, бросал стулья, переворачивал парты... Как-то запустил учителю циркулем в лоб... В столовой проткнул вилкой палец однокласснику. Обычных детей обвиняли в организации травли... как и учителей — все были виноваты во всем... Сначала побежали учителя, потом родители с детьми... Порядок навела прокуратура... В том, что у этой школы нет 10 и 11 класса, а также недобор в обычных классах, виновато не «Бала-Сити», а те, кто затеял этот захват школы «инклюзивщиками»... Нас обвинили в отсутствии толерантного отношения, когда мы отстаивали право «солнечного ребенка» на индивидуальную образовательную траекторию... Наши обычные дети стали «щепками» вашего эксперимента...»
«В МБОУ «Школа №1» никогда не было «солнечных» детей, — указали ей на ошибку в терминологии («солнечными» принято называть детей с синдромом Дауна, — прим. ред.). — Здесь учатся дети с расстройством аутистического спектра. Разница есть — учите матчасть».
Но дискуссия вспыхнула уже на другую тему.
«Мне приходилось работать с такими детьми в обычных школах, в обычных и коррекционных классах, — возразила педагог, сотрудница Литературного музея Габдуллы Тукая Лена Тябина. — Среди них агрессивных и необучаемых были единицы. Удавалось убедить родителей, что коррекционная школа — не отстой, как сейчас считают многие. В таких школах работали и работают профессионалы-фанаты! Необходимо начинать с просвещения родителей. Не каждый солнечный ребенок талантлив, среди них есть и необучаемые, и агрессивные, и способные... В первую очередь речь идет не об обучении, а о психологической адаптации, только потом социализация, после, если есть возможность, обучение... Педстаж чистый, школьный — 35 лет, но и сейчас работаю с детской аудиторией вплотную (почти 15 лет). По своей деятельности в настоящее время общаюсь с такими детьми, с их родителями и педагогами. Да, они проблемные... но очень благодарные, если их раскрыть!»
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