Народ против «Бала-Сити»: «Налицо социальный конфликт, который будет только усугубляться»

Сторонники и противники соседства муниципальной школы №1 с «Бала-Сити» хотят, чтобы в дело вмешалась прокуратура

Противостояние между противниками и сторонниками присутствия платной школы «Бала-Сити» на территории казанской муниципальной школы №1 нашло продолжение на страницах «Реального времени». Те и другие схлестнулись в комментариях к материалу «Родители особенных детей обвинили частную школу в недобром соседстве». О дискуссии, частных обидах и попытке школьной администрации примирить всех в цивилизованном диалоге — в нашем материале.

«Не прибирайте то, что вам не принадлежит»



Достаточно большое количество пользователей оказались возмущены тем, что в условиях острого дефицита мест в учебных заведениях Казани под реализацию коммерческого проекта отдали муниципальные площади. Тем самым положение детей, обучающихся по стандартной школьной программе, еще больше усугубилось, считают многие родители.



«В Вахитовском районе все школы переполнены, дети учатся в 2 смены, везде шестидневки, а здесь школу в центре отдают безвозмездно под платную школу, учиться в которой могут только дети из очень состоятельных семей. Где логика в действиях чиновников? А ремонтные работы, произведенные «Бала-Сити», это копейки по сравнению с тем, что пришлось бы им потратить при строительстве школы для себя. Конечно, проще отобрать у слабых! Просто беспредел», — возмутился один из читателей.



«Это коммерческая школа, построенная за бюджетные деньги», — сделал вывод другой.



«Ужас. Неужели деньги решают все? Почему нарушаются права детей?» — задается вопросом третий.

«Мы два года пытались туда попасть, так как у нас трое детей и один из них — ребенок с ограниченными возможностями. В обычной школе он учится не сможет, дети сейчас жестокие и будут издеваться. Школ для таких детей во всем Татарстане можно на пальцах посчитать», — пишет еще одна мама.



Тезис о необоснованности превращения школы в малокомплектную поддерживает и другой родитель: «Почему дети из-за нехватки помещений должны уходить из школы после 9 класса?»

«Просто отстаньте от средней школы номер 1, стройте свое здание и улучшайте его как захочется. Решили за счет простых детей и детей с ОВЗ присвоить школу в самом центре города. Читаю какой-то бред: асфальт новый, повара (с прокуренными руками), нет конфликта, все на равных для детей «Бала-Сити» и обычной школы — не верю ни одному слову», — еще одно мнение.



«Налицо социальный конфликт, который будет только усугубляться! Как можно так недальновидно разместить в школе совершенно разных детей, понятно же, что будут конфликты. Думаю, «Бала-Сити» разместились там с одной целью — в дальнейшем вытеснить муниципальные классы и захватить школу. «Бала-Сити», стройте уж сами школы, а не прибирайте то, что Вам не принадлежит. Оставьте школу простым детям».

«Проверить на коррупционную составляющую!»

Многие противники государственно-частного партнерства поспешили сделать нелицеприятные выводы:



«Очевидно, что «Бала-Сити» — чей-то проект, и проект из родственников чинушей! У них денег вагон и маленькая тележка!!! Пусть строят где хотят школы и ставят там свои условия за 30-50-100 к в месяц!»



«Все понятно, где деньги и власть, там простым людям делать нечего… А обычную школу выживают, там и спортсмены есть, у которых в пешей доступности и Дворец спорта, и футбольное поле «Рубина», они тоже молчать не будут!!!»

Еще несколько человек предложили провести проверку в школе, советовали недовольным соседством с коммерческой школой родителям учеников искать помощи в вышестоящих инстанциях:

«В прокуратуру РФ надо писать. Проверить на коррупционную составляющую такой странный договор. Пишите в приемную президенту РФ... Раскачивайте ситуацию, — рекомендовал один из читателей. — Вполне вероятно, что в школе «Бала-Сити» за 50 000 тыс. в месяц очень комфортно учиться, и педагоги там прекрасные, и Насырова хороший человек. Вопрос к чиновникам: как при нехватке школ в районе отдают муниципальную школу в безвозмездное пользование частной организации? Вот здесь надо разбираться, как такое могло случиться? Понятно ведь, что, заняв сначала несколько классов, «Бала-Сити» будет стремиться к расширению площадей! Ежегодно, принимая новых детей, им нужны будут дополнительные классы. А получить их можно только вытеснив других, «муниципальных» детей. Раньше бы, наверное, все и сошло с рук, да не ожидал никто активности родителей детей с РАС».

«Тыкают пальцем в наших детей и смеются»

«Я — мама ребенка, который учится в первой школе в 7 классе, — описывает читательница ситуацию изнутри. — Мой ребенок учится во вторую смену, приходит в школу после дополнительных занятий. Покушать перед уроками не может, так как столовая закрыта на ключ, там идет обслуживание детей из «Бала-Сити». Когда детям позволяют зайти в столовую, там всегда свинарник, если удается успеть поесть перед закрытием столовой на «спецобслуживание», работники и учителя разносят еду: йогурты, фрукты — и говорят учащимся: «Даже не смотрите сюда, это не для вас, это для наших детей». ЭТО НОМАЛЬНО? Ребенок неоднократно жаловался мне на то, что, когда их уроки проходят в актовом зале, учителя специально приводят учащихся «Бала-Сити» к стеклянной двери и оставляют там смотреть на учеников школы №1. Маленькие богатые люди тыкают в наших детей пальцем и смеются… Уроки нашего класса проходят в актовом зале, без столов, дети записывают учебный материал на своих коленях. «Бала-Сити» устраивает фотосессии для своих учеников во время уроков нашей школы. Без предупреждения заходят репетировать песни со своими детьми во время уроков учащихся первой школы».



Обсудить эти проблемы с руководством «Бала-Сити», утверждает она, не удалось: «Мы звонили, писали письма, приходили, никто не отвечал нам или бросали трубку, или говорили, что никто с вами разговаривать не будет. Записывались к депутату Насыровой на прием, но когда мы говорили тему разговора, нам отвечали, что приема к депутату нет, даже в приемные дни все занято».



В рассказе женщины также усматривается повод для прокурорской проверки: «В мае месяце дошло до того, что две девочки из «Бала-Сити» кидали камни в открытое окно школы №1 на первом этаже и попали в моего ребенка, на замечания учителя ученицы «Бала-Сити» только смеялись, когда учитель вышел на улицу, две героини из школы для богатых сбежали».

«Спасибо Альбине Мунировне и ее команде!»

Но не менее активно выступили читатели и в защиту платной школы. Многие, как родители, так и педагоги, выступили в поддержку проекта «Бала-Сити» и его руководителей:

«Я педагог 1-й школы, знаю ситуацию изнутри. Помню, какой была школа и какой она стала после прихода «Бала-Сити». Изменились не только классы, коридоры, но и сама обстановка, качество образования. Все стало намного лучше! Это просто несравнимо! Альбине Мунировне и ее команде спасибо! Думаю, что надо привлечь к ответственности за ложь и клевету тех, кто стоит за этой кампанией!»

«Знаю ситуацию изнутри, работаю в школе «Бала-Сити» завучем по воспитательной работе. Нахожусь регулярно в тесном контакте с коллегами из 1-й школы. Мы равноценно делим здание, у нас есть расписание общих помещений согласованное — любые отклонения мы всегда обоюдно согласовываем. В течение года мы проводили совместные мероприятия, поддерживали в организации мероприятий 1 школы, неделя инклюзивного образования проводилась при нашем участии. Конфликтных ситуаций, которые описывают, между учениками двух школ не было. Или вопрос — почему не довели до нас. Мне как завучу о подобном неизвестно, хотя я все время нахожусь в школе. Очень обидно по-человечески читать такие комментарии. Действительно, со стороны «Бала-Сити» делается очень много для благоустройства, комфортного пребывания детей обеих школ».

«В 2018 году «посчастливилось» побывать в 1-й школе и увидеть воочию, как изнутри выглядела школа в самом центре нашего города, — вспоминает читатель. — Честно сказать, фильм ужасов можно было снимать, спортивный зал и прилегающие помещения выглядели как катакомбы, грязь, разруха... В этом году с детьми участвовали в фестивале настольных игр, организованном «Бала-Сити», и была возможность пройтись по школе снова. Изменения, конечно, колоссальные, начиная от асфальта, игровой площадки, столовой, спортзала… Эти помещения совместно используются учениками обеих школ. Да, возможно, сейчас возросло количество учеников в здании, и ученикам некогда полупустой школы приходится считаться с расписанием своих соседей, но это нормальная практика при увеличении количества классов. Может быть, нужно все-таки выходить на открытый диалог с Насыровой А.М., она производит впечатление адекватного человека, и вопросы решать цивилизованно, тогда и решение найдется».

«Я, работая внутри этой истории, имею абсолютную уверенность, что обе школы могут спокойно работать под одной крышей. Ни разу не встречались мне конфликты и сопротивление на уровне коллег и детей. Весь этот хайп и провокация в интересах лишь отдельных людей внутри школы. И все приводимые в комментариях аргументы — в большинстве своем эмоциональные высказывания, а не реальные факты. Можно прийти и увидеть совместные пространства — красивые и современные, которые получили ученики школы N1, в том числе дети с РАС. А кухня как преобразилась — вежливые повара, которые всех накормят (уж простите, не с прокуренными руками), чистота кругом, на столах приборы и салфетки — а ведь это тоже часть воспитания, внешние комфорт и эстетика детям тоже нужны. Если сравнить было и стало, то точно все мы выиграли, в первую очередь дети. Почему в школе нет 10 и 11 класса? Вы поднимите рейтинги школ за последние годы, посмотрите результаты и позицию школы N1. Ни один разумный родитель в этих реалиях просто не оставит ребенка на старшие классы здесь. И дело здесь совсем не в «Бала-Сити». Вместо войны, школе надо укреплять команду, делать ставку на учебные цели и развитие… Очень жаль. Оба образовательных проекта важны и нужны, ведь любой новый формат школ создает новые возможности, дает родителям и детям выбор».

Почти дословно повторяет эти доводы и следующий сторонник государственно-частного партнерства в школе №1: «Я вижу изнутри, как две школы работают под одной крышей, и то, что написано в статье, жуткая неправда. Над детьми 1-й школы никто не смеется, нет деления на бедных и богатых, настрой и атмосфера в школах совершенно иная — позитивная и доброжелательная. Налицо — несправедливое раздувание конфликта, не разобравшись в деталях. И как обычно, в негативных эмоциях, мало кто готов трезво проанализировать и понять, что это действительно взаимовыгодное партнерство. Благодаря такому соседству дети 1-й школы очень многое приобрели: появилась отличная спортивная площадка, оборудованный актовый зал, замечательная столовая, где приятно находиться. Добрые и приветливые повара одинаково доброжелательны ко всем детям и одинаково с душой готовят для всех школьников. Всеми совместными пространствами школьники и той, и другой школы пользуются в соответствии с расписанием, согласуя между собой удобное время…»

«Я являюсь родителем первой школы и хочу сказать, что все, что происходит с детьми-аутистами в этой школе больше похоже на бизнес внутри бюджетной школы, — перекинул, как мячик, обвинения в адрес «Бала-Сити» сторонникам инклюзива в муниципальной школе еще один читатель. — При всем уважении и сочувствии, на детях-аутистах делаются очень большие деньги, и, видимо, требуются площади, чтобы расширить такие ресурсные классы».

Защитники «Бала-Сити» и ее учредителя также считают, что необходима прокурорская проверка — в частности, чтобы удостовериться в обоснованности претензий «инклюзивщиков» к частному учебному заведению.



«Мы готовы обсудить!»

Внести в спор примиряющую нотку попытались представители гендиректора школы «Бала-Сити» и администрация школы №1.

«Добрый день! Как помощник депутата Насыровой А.М. информирую, что никаких обращений от родителей школы №1 в текущем году не поступало. Каждый гражданин может обратиться к депутату в т.ч. в форме электронного документа через официальный сайт Государственного совета РТ (интернет-приемная) и т.д. (подробную информацию можно уточнить на сайте ГС РТ в разделе «Гражданам»). Депутат Насырова А.М. ежемесячно принимает по адресу школы: ул. Лево-Булачная, 14а, в последний понедельник месяца. Запись по телефону: (843)255-50-50, почта: an@balacity.ru, aya@balacity.ru».

«Администрация школы N1 привыкла решать вопросы цивилизованно. Благодаря благам цивилизации у нас у всех появилась возможность выражать свою точку зрения, тем не менее мы не рассматриваем анонимные комментарии в качестве действенного инструмента решения вопросов. Администрация обеих школ открыта к диалогу. Любые рабочие вопросы мы решаем совместно, через диалог и сотрудничество. Все случаи, которые произошли в школе и о которых администрация в курсе, рассматриваются объективно. На сайтах школ каждый может ознакомиться с часами приема, и если возникают вопросы — мы готовы их обсудить».

«Щепки» и «Проблемные, но очень благодарные»

В хайпе обвинила корреспондента издания и Милеуша Хабутдинова, для которой сегодняшний конфликт послужил поводом вспомнить давнюю, но неотболевшую обиду. «Бумерангом», прилетевшим организаторам инклюзии для детей с РАС, назвала она в комментарии к статье на своей странице происходящее в школе №1. За то, что в сентябре 2017 года в класс, где учился ее сын, перевели мальчика с РАС, у которого не было тьютора (сопровождающего), который помогал бы тому адаптироваться среди обычных — нормотипичных детей.



«Мой ребенок, как и его десятки одноклассников, был вовлечен в этот социальный эксперимент по созданию благоприятной среды для «солнечных детей, — пишет Хабутдинова. — Создатели этого проекта «выдавили» обычных детей из школы... С приходом особого контингента началась текучка среди учителей. Они не знали, как с ними работать, в страхе перед ответственностью увольнялись. «Солнечный ребенок» оказался в нашем классе... На уроке от стресса раздевался, кидался вещами, бросал стулья, переворачивал парты... Как-то запустил учителю циркулем в лоб... В столовой проткнул вилкой палец однокласснику. Обычных детей обвиняли в организации травли... как и учителей — все были виноваты во всем... Сначала побежали учителя, потом родители с детьми... Порядок навела прокуратура... В том, что у этой школы нет 10 и 11 класса, а также недобор в обычных классах, виновато не «Бала-Сити», а те, кто затеял этот захват школы «инклюзивщиками»... Нас обвинили в отсутствии толерантного отношения, когда мы отстаивали право «солнечного ребенка» на индивидуальную образовательную траекторию... Наши обычные дети стали «щепками» вашего эксперимента...»

«В МБОУ «Школа №1» никогда не было «солнечных» детей, — указали ей на ошибку в терминологии («солнечными» принято называть детей с синдромом Дауна, — прим. ред.). — Здесь учатся дети с расстройством аутистического спектра. Разница есть — учите матчасть».

Но дискуссия вспыхнула уже на другую тему.

«Мне приходилось работать с такими детьми в обычных школах, в обычных и коррекционных классах, — возразила педагог, сотрудница Литературного музея Габдуллы Тукая Лена Тябина. — Среди них агрессивных и необучаемых были единицы. Удавалось убедить родителей, что коррекционная школа — не отстой, как сейчас считают многие. В таких школах работали и работают профессионалы-фанаты! Необходимо начинать с просвещения родителей. Не каждый солнечный ребенок талантлив, среди них есть и необучаемые, и агрессивные, и способные... В первую очередь речь идет не об обучении, а о психологической адаптации, только потом социализация, после, если есть возможность, обучение... Педстаж чистый, школьный — 35 лет, но и сейчас работаю с детской аудиторией вплотную (почти 15 лет). По своей деятельности в настоящее время общаюсь с такими детьми, с их родителями и педагогами. Да, они проблемные... но очень благодарные, если их раскрыть!»