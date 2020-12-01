Близкому к мэрии Казани застройщику отдают целый квартал в историческом центре Казани

Построив элитный ЖК «Легато», «Камастройинвест» замахнулся на соседние дома, переделывая памятники в квартиры бизнес-класса

Фото: Дима Канеки/domofoto.ru/CC-BY-NC-ND

Казанская компания «Камастройинвест», похоже, скоро превратит в элитное жилье исторический квартал в центре Казани напротив Лядского сада. Две ныне пустующих заброшенных исторических усадьбы после реконструкции станут жилыми комплексами для самых состоятельных казанцев. Наиболее интересен доходный дом Николая Киселева, являющийся объектом культурного наследия, где до революции жили высокопоставленные городские чиновники, а в советское время — профессура. После реставрации застройщик обещает сдать дом с 17 квартирами, фишкой которых станут изразцовые печи. Для реализации проекта девелопер, которого считают близким к мэрии Казани, взял кредит в Сбербанке, а продажи будут идти по ДДУ с использованием эскроу-счетов. Эксперты считают, что несмотря на высокую стоимость квартир, они найдут своего покупателя, а в будущем в татарстанской столице все больше исторических особняков будут отдавать не под офисы, а под жилье.

«Дом ученых» станет «Домом богатых»

Образец модерна 1910 года постройки на улице Муштари, 20 будет перепрофилирован в жилой многоквартирный дом. Заказчик строительства — ООО «Специализированный застройщик «Хаус девелопмент», генподрядчик — ООО «Реставрация и реконструкция». Срок окончания работ — II квартал 2022 года.

Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик «Хаус девелопмент» на 99% принадлежит ООО «Камастройинвест», в загашнике которого строительство домов премиум-уровня, на 1% — Делюсу Сиразетдинову. Компания зарегистрирована в 2018 году, ее уставный капитал — 10 тыс. рублей.

После реконструкции и реставрации это историческое здание будет перепрофилировано в жилой многоквартирный дом. Фото: Тимур Валеев/facebook.com

По соседству с домом Киселева «Камастройинвест» недавно возвел элитный пятиэтажный клубный ЖК «Легато», находящийся на пересечении улиц Муштари и Щапова. Номинальный владелец компании Делюс Сиразетдинов называл его своим «самым амбициозным» проектом, который располагается в одном из лучших мест города. В 2015 году компании отдали на реставрацию и Лядской сад. Популярное место отдыха горожан благоустроили, к тому же воссоздали исторический фонтан.

Разогрев аппетит на квартальной застройке «пятачка» между улицами Столбова и Лево-Булачная. Как выяснило «Реальное время», получив от мэрии города «добро» на дом Киселева, «Камастройинвест» вскоре может захватить весь квартал в тихом историческом центре, выходящий на Лядской сад. Ранее застройщику отдали на восстановление небольшой одноэтажный особнячок по ул. Муштари, 24, а сейчас в придачу к усадьбе Киселева еще и следующий за ним двухэтажный дом Михаила Иванова 1908 года постройки.

Ранее застройщику отдали на восстановление небольшой одноэтажный особнячок по ул. Муштари, 24. Фото 2gis.ru

На сайте самого девелопера оба исторических объекта идут в комплексе, как «усадьба Иванова и Киселева», которым предстоит стать элитными квартирами, «сохранившими в себе шарм и обаяние начала прошлого века». Только здание на Муштари, 22 сдадут позже — в I квартале 2024 года. И это редкий случай, когда два памятника отдают одной компании под жилье.

«Самое привлекательное в этом доме — это печи»

Дом Иванова является объектом исторического наследия муниципального значения. Когда-то там находился отдел образования Вахитовского района, но вот уже несколько лет он пустует. Фасад особняка богато декорирован, два выходящих на улицу балкона украшены чебаксинской ковкой.

Когда-то там находился отдел образования Вахитовского района, но вот уже несколько лет он пустует. Фото: Дима Канеки/domofoto.ru/CC-BY-NC-ND

Но куда более интересен бывший доходный дом Николая Киселева.



Построенный по проекту архитектора Константина Олешкевича, он является объектом культурного наследия РТ и имеет охранное обязательство от 5 октября 2016 года. Как утверждают краеведы, до 1917 года в нем жили высокопоставленные городские чиновники, чем объясняются его богато декорированные фасады и интерьеры, метлахская плитка завода Овсяного, лестница с мраморными ступенями и резными колоннами и балясинами из дорогих пород дерева. После революции, судя по старым фотографиям, здесь размещался Татарский совет народного хозяйства, а в советский период его заселила казанская профессура, из-за чего в народе он стал называться «Домом ученых». Среди его обитателей были известные в городе лица: историк Николай Фирсов, терапевт, доктор медицинских наук Залман Малкин и другие.

В конце 80-х годов прошлого века сюда заехал институт проблем информатики Академии наук РТ (ИПИАН), который был ликвидирован в 2010 году. С тех пор здание пустовало, пока его не выкупила структура, входящая в ГК «Камастройинвест».

Краевед Лев Жаржевский в разговоре с «Реальным временем» признался, что его всегда интересовал этот дом, он бывал там и когда он был заселен, и тогда, когда в него въехал ИПИАН.

— Он очень симпатичный, все время напоминал мне ленинградские особняки, и я любил там мимо ходить. Там мало квартир, если смотреть с парадного входа — по одной квартире направо и налево. Здание представляет собой букву «П» с длинными ножками, и каждая «ножка» — это одна квартира. Естественно, они потом были поделены. Но в первоначальном виде это был дом с очень большими и очень комфортабельными квартирами. Самое привлекательное, что в этом здании есть — это печи. Можно сказать, что это один из лучших жилых домов Казани, если не самый лучший. В конце 80-х туда заехал институт проблем информатики Академии наук РТ. Меня пригласил его директор, которому казалось, что кто-то на него бочку катит, что он там все попортит. Он провел меня по всем этажам и на повышенных тонах говорил, что старые замки, печи, изразцы — они не трогают. Показывал пятна на полу, пояснял, что это осталось от старых жильцов, — рассказал Жаржевский.

Еще одной визитной карточкой дома были установленные на карнизе аттика фигура птицы и декоративные шары.

— На самом верху, по центру, сидел орел с распростертыми крыльями, а по бокам центрального фасада, где небольшой фронтончик, были каменные шары, вставленные в металлическую подставку, представлявшую из себя спираль с небольшим количеством витков, — вспоминает краевед.

Почему эту красоту демонтировали, Жаржевскому неизвестно, он предположил, что из соображений безопасности, чтобы это ни на кого не обрушилось.

Еще одной визитной карточкой дома были установленные на карнизе аттика фигура птицы и декоративные шары. Фото pastvu.com

Дому вернут историческую расцветку

Как нам сообщили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия, разрешение на проведение работ на историческом памятнике было выдано 29 июля 2020 года, и оно будет действовать до 28 апреля 2022 года.

Предметом охраны являются множественные уцелевшие элементы: лестница, своды Монье, лепной декор, двери, паркет, декоративное убранство холла, изразцовые печи и другое.

«Все ценные элементы, входящие в предмет охраны в соответствии с действующим законодательством будут сохранены, в случае необходимости — отреставрированы. Так, согласно разрешению будут проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы: устройство гидроизоляции, работы по укреплению и частичной замене конструкций кровли, реставрация кладки, фасадов здания с восстановлением утраченных и поврежденных архитектурных элементов, отделка внутренних помещений, реставрация лестниц, въездных ворот, керамической напольной плитки, печей и др. Работы на объекте производятся лицензированной организацией под контролем Комитета», — ответили на наш запрос в Комитете ОКН.

Предметом охраны являются множественные уцелевшие элементы: лестница, своды Монье, лепной декор, двери, паркет, декоративное убранство холла, изразцовые печи и другое. Фото arch-heritage.livejournal.com

Правда, судя по паспорту объекта, казанцы, привыкшие к одному облику дома, увидят его в другом цвете. «Посмотрел на проектный эскиз и остался в недоумении. Сколько живу, столько помню этот дом именно в таких, зелено-голубых цветах… У меня при взгляде на проект складывается такое ощущение, что чего-то не доложили», — задаются вопросом горожане в соцсетях.

Однако Лев Жаржевский пояснил, что зданию как раз вернут его историческую расцветку.

— Здание было бело-серым, это потом его начали безумно раскрашивать, а шары на крыше — белыми. Плиточки метлахские зелененькие на фасадах всегда были расчищены, поэтому дом выглядел как серо-зелено-белый.

Изразцовые печи станут элементом декора

В компании «Камастройинвест» «Реальному времени» рассказали, что после реставрации в доме по проекту будет 17 одно-, двух- и трехкомнатных квартир общей площадью 1 137 кв. м, в том числе, и на первом этаже. И пояснили, чем их заинтересовал исторический объект — обычно они не пользуются спросом у коммерсантов из-за дороговизны восстановления и охранных обязательств, которые необходимо соблюдать.

— Мы впервые столкнулись с данным объектом в начале строительства жилого дома «Легато» по улице Муштари, 18 в 2016 году. Это соседний дом. Необходимо было провести дополнительные работы для того, чтобы новое строительство никак не повредило сохранность памятника. Именно тогда появилась идея отреставрировать дом Киселева и тоже сделать там жилье. Долго шло изучение объекта. В январе 2019-го мы пришли к соглашению с бывшим собственником, выкупили объект и приступили к детальному проектированию будущей реставрации, — пояснила коммерческий директор «Камастройинвест» Антонина Дарчинова.

Она отметила, что по сравнению со многими объектами культурного наследия, дом Киселева находится в хорошем состоянии, сохранились многие элементы отделки и декора. По ее словам, в процессе реконструкции и реставрации большинство из них будут восстановлены в первоначальном виде, а те, что утрачены, воссозданы. Плюс, планируется укрепить несущие конструкции и проложить новые современные коммуникации.

Девелопер обещает сохранить и обновить уникальные изразцовые печи, но по прямому назначению пользоваться ими будет нельзя, они останутся в виде украшения квартир. Возможно займут свое прежнее место на аттике и орлуша с шарами.

— На данный момент их нет в согласованном проекте, но после многочисленных обращений граждан по вопросу восстановления этих элементов декора мы ведем работы по поиску их чертежей и возможно, получится добавить их в проект, — отметила Дарчинова.

Старт продаж на премиум-жилье пока не объявлен. Сейчас открыто предварительное бронирование, без официально заключаемого договора. Кстати, стоимость квартир в этом доме будет варьироваться от 11 до 30 млн рублей в зависимости от площади.

1 / 8 arch-heritage.livejournal.com

arch-heritage.livejournal.com

arch-heritage.livejournal.com

arch-heritage.livejournal.com

arch-heritage.livejournal.com

arch-heritage.livejournal.com

arch-heritage.livejournal.com

arch-heritage.livejournal.com

Дарчинова обратила внимание на то что все работы будет проводить лицензированная организация. «Нужно понимать, что проект реставрации делают специализированные реставраторы, согласовывает Министерство культуры. Мы не можем сами принимать решения, какие работы и как выполнять, это все регулируется», — подчеркнула она.



Кредит на перестройку

В «Камастройинвесте» не скрывают, что на перестройку дома Киселева им пришлось привлечь заемные средства. Проект финансирует Сбербанк, кредитный договор с компанией СЗ «Хаус девелопмент» открыт с использованием счетов эскроу. Это специальный счет условного депонирования, на который покупатель квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику уже после передачи квартиры покупателю.

Как пояснили в пресс-службе Волго-Вятского банка Сбербанка России, этот механизм обеспечивает защиту вложений приобретателей жилья, так как списание средств со счетов эскроу, согласно закону, возможно только при условии завершения строительства объекта недвижимости. При этом доход, получаемый от размещения средств покупателей квартир, используется для снижения ставки кредита застройщику.

— Бывший доходный дом Николая Киселева, который расположен по одной из сторон Лядского сада, представляет историческую и художественную ценность не только для Казани, но и для Татарстана в целом. Здание долгое время находилось в заброшенном состоянии. Уверен, что благодаря финансированию, новый объект недвижимости станет украшением Казани, а воссоздание идентичного фасада известного объекта поможет сохранить исторический образ, — ранее сообщал заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка России Рушан Сахбиев.

Гендиректор АН «Счастливый дом» Анастасия Гиззатова считает, что несмотря на высокую стоимость, жилье на Муштари, 20 найдет своего покупателя.





— Я уверена, что проект будет востребован в виду отсутствия конкуренции и дефицита интересных предложений в Вахитовском районе. В будущем мы увидим все больше проектов, где старинные здания будут использоваться не как офисные центры, а как уютные жилые дома.

Девелопер из Казгордумы

Компания «Камастройинвест» известна своими проектами, расположенными в самых «вкусных» местах Казани. Помимо упомянутого «Легато», это ЖК «Роттердам» на улице Некрасова, «Островский» у метро «Суконная слобода», Kalinina House на одноименной улице, арт-квартал Vincent на Столбова, Z House на Спартаковской, комплекс офисов «Усадьба Кушаева» на Каюма Насыри и другие. Самый нашумевший проект — аппартаменты Odette на Дзержинского. Несколько лет назад возмущенные общественники выходили на пикеты и писали обращения в ЮНЕСКО, указывая на то, что комплекс расположен в охранной зоне Кремля, входящего в список всемирного наследия, и здание перекрывает вид на него с Черного озера.

В этом году еще один объект компании вызвал вопросы, но уже у силовиков. Следком заинтересовался законностью стройки жилого комплекса Vincent на улице Столбова. В мэрии города прошли обыски по делу о незаконной выдаче разрешения на проведение строительных работ. Якобы чиновники не оценили их воздействие на существующую застройку, в результате в домах по соседству возникли трещины. Застройщик опроверг информацию, что получил разрешение незаконно, и что именно его действия привели к деформации зданий, однако взял на себя затраты по ремонту.



Генеральный директор (и 3 года как учредитель) «Камастройинвеста» Делюс Сиразетдинов второй созыв работает депутатом Казгордумы от «Единой России» и председателем постоянной комиссии по социально-экономическому развитию, предпринимательству и муниципальной собственности. По итогам 2019 года он замкнул тройку богатейших народных избранников КГД, заработав 36,27 млн рублей.

Генеральный директор (и 3 года как учредитель) «Камастройинвеста» Делюс Сиразетдинов второй созыв работает депутатом Казгордумы от «Единой России». Фото: Максим Платонов

В декабре 2017 года Сиразетдинов выкупил 100% пакет акций «Камастройинвеста» у кипрской частной компании «Апплена Инвестментс Лтд», став ее единственным владельцем. Конечным бенефициаром офшора источники «Реального времени» называли мэра Казани Ильсура Метшина. Однако в интервью Делюс Сиразетдинов неоднократно опровергал это, повторяя, что градоначальник «не является ни учредителем компании, ни ее совладельцем».

Также он отрицает и заявления, что «Камастройинвестом» управляет президент «Банка Казани» Оскар Прокопьев. По его словам, компания — давний партнер кредитного учреждения и лишь обслуживается в нем: «Все решения они принимают очень быстро и всегда идут навстречу предпринимателям».

Объясняя, почему его компании так часто достаются выгодные участки в центре города, девелопер утверждал: «Это бизнес, это открытый рынок, никакого админресурса здесь нет. К нам обращаются за компетенциями, профессионализмом». Что касается перешедших к нему участков земли в Вахитовском районе города, по его словам, их собственники просто «не знали, что делать», поскольку строить здесь сложно — любые работы требуют согласования.