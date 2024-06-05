«Зачем строить Вознесенский тракт, если не использовать для выезда из всех поселков?»

Жителям Вознесенского вместо выезда на новую трассу обещают неудобную дорогу-дублер, ведущую в пробку

Фото: Динар Фатыхов

Власти Казани постановили: изменения в проект платной части Вознесенского тракта без съездов в Вознесенское, но с дорогой-дублером для жителей поселка — дело решенное. Это недвусмысленно дал понять руководитель исполкома города Рустем Гафаров, заочно ответив таким образом и на обращения недовольных горожан, и на претензии в адрес нового варианта проекта жителей поселка, территорию которого тракт разрезал на две неравнозначные части. «Реальное время» — о причинах и последствиях корректировки проекта, реализации которого ждали 55 лет, а также о том, как в результате изменятся перспективы развития территорий вдоль Вознесенского тракта.

«Это решение крайне неудобно и невыгодно»



Жители казанского поселка Вознесенское подозревают республиканский Минтранс и городские власти в сговоре. Об изменениях в проекте второй очереди строительства Вознесенского тракта, в результате которых их лишают выезда на вылетную магистраль, они узнали последними. Информацию, выражаясь канцелярским языком, никто до них не «довел» — вывод люди сделали, наблюдая за стройкой в прямом смысле из окон.

— Когда проект обсуждался на публичных слушаниях, в нем были предусмотрены разворотные петли и съезды в наш поселок, — рассказала «Реальному времени» жительница Вознесенского Алина Кабирова. — Сейчас они из проекта исчезли. Взамен нам хотят построить дорогу-дублер вдоль Вознесенского тракта до улицы Глушко. Это решение нам крайне неудобно и невыгодно.

«Когда проект обсуждался на публичных слушаниях, в нем были предусмотрены разворотные петли и съезды в наш поселок». скриншот сайта исполкома Казани

«Взамен нам хотят построить дорогу-дублер вдоль Вознесенского тракта до улицы Глушко. Это решение нам крайне неудобно и невыгодно». Реальное время / realnoevremya.ru

Собеседница «Реального времени» перечислила веские доводы против замены съездов и разворотных петель на дорогу-дублер. По ее словам, Вознесенский тракт делит поселок на две неравные части. В одной остаются все объекты инфраструктуры: поликлиника, школа, детсад, во второй — только жилые дома. «Я живу в другой части, где нет ничего. Значит, одного ребенка придется вкруговую возить на автомобиле в детсад, а второго — в школу», — переживает она. Даже если появятся пешеходные связи, пользоваться ими можно будет лишь летом, да и то в хорошую погоду. Тротуаров, по словам населения, почти нет — кое-где их соорудили, но использовали для этого не асфальт, а асфальтовый срез, по которому ходить неудобно: «Зимой дороги не чистят, тротуары — тем более. Весной и осенью все дороги по щиколотку в грязной жиже. Освещения на дорогах нет. Выход один — ездить, а ездить теперь придется за тридевять земель, делая большой круг — это затраты и времени, и денег, а бензин нынче дорог».

Кабирова добавила, что минимум в два раза удлинится и путь школьного автобуса, который до сих пор без проблем забирал всех детей, обучающихся в гимназии №183. А это не просто «украденное» у детей время — это дополнительные неоправданные риски на дорогах. «А в перспективе нас ждет транспортный коллапс! — считает женщина. — Мимо нас сейчас ездят жители ЖК «Весна» и «Весна-2», в Самосырово. В отсутствие съездов этот поток никуда не денется, пойдет через наш поселок по дублеру на Глушко. К нему добавится поток машин из жилых комплексов, которые планируют построить. А на Глушко уже сейчас выезжают жители Больших и Малых Клыков, других микрорайонов. Зачем вообще строить Вознесенский тракт, если не использовать его для выезда из всех этих поселков и жилых комплексов?»

«Вылетная магистраль нужна»

После того как жители Вознесенского высказались резко против изменений в проекте второй очереди Вознесенского тракта, Рустем Гафаров открыто подтвердил на традиционном еженедельном совещании в мэрии, что съездов в Вознесенское с него не будет.

— Как вылетная магистраль Вознесенский тракт был заложен еще в Генплане города 1969 года, уже тогда было понятно, что без этой дороги городу не обойтись, — напомнил он. — Проект дорогостоящий, первая очередь дороги уже обошлась в 13,5 млрд рублей. Для реализации второго этапа с помощью раиса республики было заключено концессионное соглашение. То есть этот участок дороги будет строиться на условиях частно-государственного партнерства. Стоимость оценивается в 26 млрд рублей, и эти деньги придется отдавать, поэтому этот участок будет платным… Что касается опасений жителей Вознесенского и поселка Офицеров, поясним, что будет построена еще дорога-дублер, ведущая из поселков к улице Глушко. А на Глушко и на улице Нардуган будут построены подземные пешеходные переходы. Поэтому и автомобильная, и пешеходная связь будет обеспечена.

В пресс-службе исполкома Казани «Реальному времени» сообщили, что с жителями города, которые недовольны изменениями в проекте платного участка Вознесенского тракта, власти Казани постараются договориться:



— В ближайшее время состоится встреча с жителями, где примут участие представители Комитета транспорта, Комитета внешнего благоустройства, администрации района, Управления образования, Управления здравоохранения, Института пространственного развития и Управления архитектуры. Предварительно данные структуры должны проработать вопрос перспективы развития территории: школ, детских садов, медицинских и культурных объектов, логистики. После этого будет понятно, что необходимо сделать на этой территории для улучшения транспортной ситуации и ускорения строительства объектов социальной инфраструктуры.

Версии вместо ответов

«Реальное время» направило запрос о причинах корректировки проекта в республиканское Министерство транспорта и дорожного хозяйства, которое выступает заказчиком дороги. Ответ будет опубликован по получении.

Источник издания в городских структурах на условиях анонимности сообщил, что Вознесенское могли отрезать от платной дороги именно потому, что при наличии там съездов на магистраль ринутся потоки автомобилей из поселка и соседствующих с ним микрорайонов, чтобы не стоять в пробках на Мамадышском тракте, — и создадут еще одну пробку. С учетом скромной планируемой платы за въезд на Вознесенский тракт — всего 50 рублей — это вполне возможно, а тогда, дескать, какая же это будет вылетная магистраль, если главная функция — выехать с ветерком из центра города за его границу — будет ею утрачена?

Но если дорога платная, то по законам экономики инвестору, который будет получать от нее доход, выгодно привлечь на нее как можно больше водителей, не ограничивая им въезд. Больше автомобилей — больше денег, скорее окупятся вложения.

Существует и еще одна версия, также официально не подтвержденная, но выглядящая весьма правдоподобной. Каждый въезд и разворотная петля стоят больших денег. В начале 2024 года была озвучена общая стоимость строительства платного участка Вознесенского тракта — 26 млрд рублей, и сумма, необходимая для его достройки, — 18 млрд. А в марте 2024 года на брифинге министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов сообщил журналистам, что госкомпания «Автодор» отказалась от участия в проекте, а единственным концессионером платного участка Вознесенского тракта стала дочерняя компания АО «ТатДорТрансИнвест», и ее вклад в проект составил всего 4,5 млрд рублей — ровно столько же, сколько и вклад республики. Недостающие 9 млрд предполагалось получить в виде федерального гранта, но пока о судьбе этой заявки ничего не сообщалось. Так не логично ли предположить, что будущую дорогу решено отрезать от поселка, чье имя она носит, с целью банального удешевления проекта?

«Здесь прослеживается определенное лукавство»

— У наших дорожников есть большой страх перед дорогами шире двух полос, — разбил версию о необходимости ограничения количества автомобилей на вылетной магистрали эксперт «Реального времени» — руководитель комитета по грузоперевозкам ТПП РТ Сергей Сотников. — Все же можно рассчитать. Если большой поток машин, количество полос можно увеличить. И если их будет достаточно, то никто никому никаких проблем не доставит. Вот если их будет всего две, то движение может замедлиться из-за тех, кто будет уходить на съездах.

Он подчеркнул, что если проект был изначально качественный, он должен был учитывать все существующие реалии, а переделки, которые вносятся по ходу его воплощения, могут свидетельствовать об изначально плохой проработке всех нюансов — и тогда, заметил Сотников, неплохо было бы открыто признать просчеты.

Если проект был изначально качественный, он должен был учитывать все существующие реалии. Реальное время / realnoevremya.ru

— В качестве компенсации для жителей Вознесенского обещают построить дорогу-дублер. А нам уже разъяснили, что денег на Вознесенский тракт не хватает — именно поэтому, говорят нам, привлекают инвестора и делают его вторую часть платной. Но если нет денег на Вознесенский тракт, откуда возьмутся деньги на дорогу-дублер? — указал Сотников на второе слабое место обновленного проекта. — Здесь прослеживается определенное лукавство.

Он также отметил, что ему непонятна и сама идея сделать вторую очередь Вознесенского тракта платной. Потому что, во-первых, инвестор вкладывает в проект лишь четверть его стоимости, а это не такая уж крупная сумма, и во-вторых, потому что платные дороги, как показал опыт с трассой М-12, вовсе не гарантируют ни высокого качества езды, ни большей безопасности, чем «бесплатные» — построенные и содержащиеся за счет бюджета:

— Судя по практике, платные дороги имеют множество недостатков. На М-12 были уже и жуткие аварии, и проблемы с уборкой снега. И не видно, что кто-то провел анализ и работал сейчас над устранением этих проблем.

Не согласен с решением обрубить связи Вознесенского тракта с поселками и жилыми комплексами и представитель ФАР Дмитрий Золотов:

— Эти съезды были отрезаны, чтобы легко добираться до аэропорта и Борового Матюшина, — считает он. — Меняя проект, думали не о людях, которые живут в Казани, а об удобстве и комфорте тех, кто будет добираться в эти два пункта. Вместо того чтобы строить новые дороги и развязки, решено заблокировать старые: всем, кто живет в окрестностях Вознесенского тракта, теперь стало проблематично добираться на работу, учебу и так далее, потому что старые дорожные связи перерезали, а новых не создали. Трафик при этом увеличился на существующих узких дорогах, появились новые пробки.

Золотов отметил ту же проблему, что и Сотников: новые дороги, говорит он, строят узкими, в лучшем случае в две полосы, так как из-за плотной бездумной застройки на более широкие не хватает места. По его мнению, строительство Вознесенского тракта еще многократно аукнется в будущем, с появлением новых микрорайонов, не обеспеченных нормальной дорожной инфраструктурой.

