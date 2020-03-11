Первый этап дороги-дублера Горьковского шоссе обойдется в полмиллиарда

Полуторакилометровый участок дороги, которая должна пройти от Кировского района Казани до трассы М-7 через будущий экопоселок «Серебряный бор», сдадут в ноябре 2020 года

Как стало известно «Реальному времени», в Казани определился победитель контракта ГКУ «Главтатдортранс» на строительство пускового комплекса первого этапа дороги-дублера Горьковского шоссе длиной 1,5 километра. Право возводить участок до будущего поселка «Серебряный бор» за 492,5 млн рублей выиграло казанское ООО «Волга-Автодор», предложившее цену на 1,5 млн меньше, чем конкурент — ООО «Казаньдорстрой». Кто и как будет строить трассу, почему сначала ее подведут к будущему экорайону и при чем тут обманутые вкладчики рухнувших банков Татарстана — в нашем материале.

Дублер двойного назначения



Дорога-дублер Горьковского шоссе протяженностью около 13 км, согласно Генплану Казани — 2040, должна пройти параллельно улице Боевой и соединить Кировский район Казани с трассой М-7 в районе Займища. Ее строительство финансируется из республиканского бюджета — на основании постановления кабмина республики за №1271 от 30 декабря 2019 года.

Первый этап строительства дороги завершится выходом к будущему экорайону, возведение которого запланировано на 760 га земли за Аракчино, участок был передан Республиканскому фонду поддержки пострадавших вкладчиков Татарстана. Концепцию экорайона на 20—25 тысяч жителей под названием «Серебряный бор» ориентировочной стоимостью 29 млрд рублей разработал международный российско-британско-французский консорциум Knight Frank.

Как ранее писало «Реальное время», первый этап дороги будет заканчиваться в «Серебряном бору» и состоять из четырех участков: 0,75 км вдоль железнодорожной ветки от улицы Несмелова до Архангельской, 2,8 км от Архангельской до станции Лагерной (ул. Контейнерная), 1,5 км от Контейнерной до Поперечно-Лагерной, четвертый — от Поперечно-Лагерной до «Серебряного бора».

Год назад городские власти поделились планами построить дорогу-дублер Горьковского шоссе в стороне от загруженных выездов на него. Страдающие от дорожных пробок жители «Салават купере» проект не оценили, поскольку заезд со стороны трассы М-7 появится лишь в отдаленном будущем. Против дороги выступили было и дачники СНТ «Лагерная», чьи участки она задевает. Тем не менее трассу предполагается строить именно по этому варианту.

Дорогу решили сначала подвести к будущему экорайону, чтобы повысить ликвидность местных участков — с подъездными путями их можно будет распродать быстро и выгодно, а это значит эффективнее реализовать проект РФП и отбить деньги, выданные фондом вкладчикам-погорельцам. Напомним, тысячи клиентов группы ТФБ лишились своих сбережений и не могли претендовать на их возврат через систему страхования вкладов, однако получили частичное возмещение благодаря личному вмешательству руководства Татарстана.

Постановили отмежевать

Проект первого этапа дороги-дублера — от улицы Несмелова до «Серебряного бора», разработало в прошлом году казанское ООО «Дорстрой комплекс» — за 54,35 млн рублей. По обращению этой компании в феврале 2020 года руководитель исполкома Казани Денис Калинкин подписал постановление №355 «О подготовке проектов межевания территорий линейных объектов», определившее судьбу земельных участков, по которым пройдет дорога-дублер Горьковского шоссе.

Согласно документу, проект межевания территории участка автодороги от улицы Несмелова до «Серебряного бора» следует подготовить до 29 января 2021 года, проект межевания территории участка дороги вдоль «Серебряного бора» — до 28 января 2022 года. Из приложенных к постановлению схем следует, что под дорогу решено отмежевать земли, на которых располагается несколько десятков садовых участков в Лагерной. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проектов межевания от организаций и физлиц будут приниматься городским Управлением архитектуры и градостроительства.

К строительству приступить!

Согласно госконтракту, ООО «Волга-Автодор» должно приступить к работам менее чем через две недели — 23 марта, а завершить их 23 ноября 2020 года.

Судя по техническому заданию, приложенному к этому контракту, за восемь месяцев подрядчик должен проложить первые полтора километра 6,2-километровой четырехполосной трассы (с тротуарами и благоустройством) шириной 35 метров.

Строительство первого пускового комплекса первого этапа дороги-дублера начнется от улицы Несмелова. В рамках строительства первого пускового комплекса предусмотрено возведение железнодорожного путепровода и 820-метрового съезда с трассы в «Серебряный бор».

Второй этап строительства, как сказано в постановлении Казгорисполкома №1118 от 29.03.2019 г., предполагает прокладку трассы вдоль жилого комплекса «Серебряный бор». Сроки соединения дороги-дублера Горьковского шоссе с трассой М-7 пока не озвучивались.

А кто подрядчики?

Проект дороги-дублера Горьковского шоссе воплощают компании, тесно сотрудничающие с ГКУ «Главтатдортранс». К примеру, фирма-проектировщик ООО «Дорстрой комплекс», зарегистрированная в декабре 2018 года, только за последний год — с марта 2019-го по март 2020-го — выиграла 14 тендеров ГКУ на разработку проектов ремонта и строительства дорог общей стоимостью почти 329 млн рублей. Еще по одному контракту проектная фирма заключила в этот период с ГКУ «Главинвестстрой РТ» — на 40,75 млн рублей, и с Комитетом внешнего благоустройства Казани — на 15,4 миллиона.

Подрядчик, которому достался заказ «Главтатдортранса» стоимостью почти полмиллиарда, — ООО «Волга-Автодор». Выручка этой компании за 2018 год составила 416 млн рублей, прибыль — 2 миллиона. С ноября 2015 года ГКУ «Главтатдортранс» заключило с ней 23 контракта более чем на 2,95 млрд рублей. А на подряде с Комитетом внешнего благоустройства Казани фирма заработала еще 13 миллионов.

Отметим, что это не единственное ООО «Волга-Автодор», с которым постоянно работает «Главтатдортранс», — у нее есть фирма-близнец, с другими учредителем, руководителем и ИНН. Как свидетельствует информация, размещенная на ресурсе «Руспрофиль», другое ООО «Волга-Автодор» по итогам 2018 года заработало 1,2 млрд рублей.

«Проблемы «Салават купере» может решить дорога-дублер по берегу Волги»

По мнению заведующего кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александра Дембича, проект дороги-дублера Горьковского шоссе через Аракчино может оказаться вполне перспективным, но при соблюдении нескольких условий. В частности, сказал он «Реальному времени», имеет смысл использовать ресурсы улицы Боевой, идущей вдоль волжского берега:

— Там есть возможность расширения дороги, и есть возможности довести ее до Займища с выходом на трассу М-7. Это значительно улучшило бы транспортную ситуацию и в «Салават купере», поскольку часть автотранспорта из этого микрорайона, выезжая на трассу М-7, получила бы дополнительную возможность для выезда в направлении центра города.