Голосовой помощник «Лиля» и удаленный контроль за уборкой снега: какой будет «цифровая Казань»

До конца года в столице Татарстана готовы перевести в электронный вид 60 муниципальных услуг, но Минцифра просит ускориться

Казанским чиновникам закупили новые компьютеры и сделали виртуальные рабочие столы, позволяющие работать дистанционно, и перевести до 60 (из 90) муниципальных услуг в электронный вид до конца года. Правда, в Минцифре республики попросили провести эту работу досрочно. Сегодня депутаты Казгордумы обсудили вопрос цифровизации, которая позволит сделать рывок в части улучшения качества жизни казанцев, как в свое время Универсиада. Например, ускорить работу строек благодаря геосистеме, дистанционно наблюдать и управлять за уборкой снега на дорогах, и даже по одному клику узнавать о любви Дербышек к карате, а Юдино — к боксу. Правда, с прилегающими районами Казань делиться своими «биг дата» пока не может. О том, зачем нужен интеллектуальный помощник «Лиля» и «двойник уличной сети», и как пугающие казанцев вышки мобильной связи будут «облагораживать» без ущерба для стабильной связи — в материале «Реального времени».

Казанским чиновникам закупили новые компьютеры и сделали виртуальные рабочие столы

Сегодня на VIII сессии Казанской городской Думы четвертого созыва депутаты и чиновники исполкома обсудили, как «оцифровать» и свою работу, и муниципальные услуги для граждан досрочно. Как рассказал главный докладчик сессии Дмитрий Кремлев, начальник управления информационных технологий и связей Казани, дело вовсе не только в установке оборудования — цифровизация должна полностью изменить концепцию управления города и работы казанских чиновников.

Сейчас у казанской мэрии в «портфеле цифровизации» 23 проекта. Самый очевидный из них — как раз касается установки новой техники, для примера, до 2021 года 33% всей оргтехники казанской мэрии было устаревшим, ее возраст составлял девять лет, а то и старше. За 118 млн рублей купили более 2,5 тыс. ед. техники, и до конца года, вроде бы, смогут обновить до 35% всего оборудования. Для этого, в частности, внедрили инструмент кодирования, который позволяет мгновенно получая информацию о технике в радиусе 5 метров — упростить инвентаризацию оборудования: такими кодами оснастят все оборудование мэрии.

Дополнительно создадут цифровой профиль сотрудника. Прямо сейчас тестируют технологию виртуальных рабочих столов, которая позволит работать чиновникам удаленно, что особенно актуально в свете эпидемии коронавируса и возможных будущих локдаунов. Однако, с сожалением отметил Кремлев, не все казанские чиновники смогут работать из дома, так как далеко не все продукты ПО успешно запускаются «через флэшку» удаленно. Для работы такой «удаленной сети» сегодня в ИТ-парке Казани размещено 76 физических серверов и более 30 виртуальных, которые должны помочь с обеспечением интернет-скорости не ниже 2 Мбит в секунду.

Мэрия готова была перевести в цифру 60 муниципальных услуг до конца года — Минцифра попросила ускориться

Второй пункт работы по цифровизации касается, разумеется, муниципальных услуг. Услуги эти в электронный вид (то есть, через портал «Госуслуги») казанские чиновники начали переводить еще с 2017 года, однако пока ввели в городскую систему лишь 45 услуг из 90. 43 услуги доступны казанцам в МФЦ, откуда информация попадает исполнителям-чиновникам и отделам в электронном виде. Всего ежедневно таким образом направляется более 1600 запросов жителей Казани, чиновники отвечают на них или реагируют, в среднем, за два дня. Для сравнения, по всем 90 услугам поступает ежедневно до 150 тысяч заявлений, и все это придется как-то оцифровывать — при том, что президент РФ Владимир Путин заявил: до 90% всех услуг в России должны быть переведены «на цифру» до конца 2022 года.

Дмитрий Кремлев отметил, что к концу 2021 года Казань сможет перевести в цифру до 60 цифровых услуг: вышеупомянутые 45 и дополнительно 15. Всего к началу 2022 года мэрия доведет долю услуг, доступных в электронном виде, до 80%. Правда, присутствовавший на сессии глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, заявил, что у Казани есть все возможности досрочно, до 2022 года, перевести все 100% процентов услуг в электронный вид, о чем он лично попросил мэра Ильсура Метшина — тот пообещал ускориться.

Как в исполкоме узнали о любви Дербышек к карате, а Юдино — к боксу

Третий комплекс работ по цифровизации касается любопытного проекта: речь идет о внедрении так называемой Комплексной муниципальной геоинформационной системы города Казани, запущенной в 2020 году, куда уже вошли все генпланы, документация по планировке территории, всего более 2,5 млн объектов Казани оцифровали. В данной системе, в едином координатном пространстве, синхронизируются как документы, содержащие стратегические решения по развитию города, генеральный план, правила землепользования и застройки, документация по планировке территорий, так и документы фактически выполненных услуг и функций сферы градостроительства и землеустройства. Информация представлена в виде объектных моделей, что позволяет создавать цифровую модель города.

Всего над системной работает сегодня 700 специалистов. На вторую очередь системы в 2021 году выделят еще 33 млн рублей, внедрят девять ее дополнительных структур, в частности, оцифруют информацию об объектах социальной сферы, ЖКХ, транспорта и проч. К слову уже оцифрованная информация и большие данные системы позволяют анализировать работу разнообразных городских служб и реализацию муниципальных услуг. Так, анализ «в прямом эфире» показал, что самая разветвленная сеть учеников существует у молодежного подросткового центра «Сандугач» и клуба «Авангард», любители танцевать совершают самые длинные поездки по городу в свои клубы (а это значит, что таких клубов недостаточно). Равное число занимающихся карате и боксом существует в комплексе «Салават Купере», потому что там есть обе секции, тогда как в Дербышках есть только «каратисты», а в Юдино — «боксеры».

С прилегающими районами Казань пока не может делиться данными

— Правда, пока, к сожалению, уже введенные данные не высокого качества… Сегодня мы начали оцифровывать еще 80 проектов, и намерены за 3-5 лет создать настоящий «цифровой двойник Казани», — заявил Дмитрий Кремлев.

По его словам, благодаря новой системе существенно упростились процедуры по подготовке градостроительного плана земельного участка, получению сведений земельного кадастра, формированию или изменению земельного участка. Так, до реализации КМГИС для принятия решения по формированию земельного участка требовалось сделать более 15 запросов в структурные подразделения исполкома, сегодня количество запросов составляет «не более пяти». Более 87% заявок по подтверждению возможности технологического присоединения к сетям «Водоканала» и 65% «Казэнерго» «согласовываются менее чем за сутки».

В мэрии Казани признают, что делиться данными геосистемы обеспечения градостроительной деятельности чиновники с прилегающими районами к Казани не в праве, она ограничена пределами МО. Передавать данные районы городу и обратно можно будет только после внедрения уже по всему Татарстану государственной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Интеллектуальный помощник «Лиля» и дистанционный контроль за уборкой снега

В перспективе у казанской мэрии (если выделят на это деньги) еще один любопытный проект: внедрение нового стандарта телефонизации, что в теории должно упростить коммуникации между жителями города и городскими службами и чиновниками. Сейчас, к примеру, 35 подразделений исполкома разбросаны по разным казанским адресам, и между ними существует довольно внушительный внутренний трафик (потери оцениваются в 4 млн рублей ежегодно). После внедрения айпи-телефонии с возможностью автоматического приема жалобы или заявки от казанцев (возможно, в будущем даже появится так называемый «интеллектуальный помощник «Лиля») и перенаправления их уже в текстовом электронном виде исполнителю — время собственно исполнения жалобы или заявки, очевидно, сократится.

Еще один перспективный проект — «Цифровизация спорта», на практике сегодня нет единого ресурса, где была бы собрана информация о всех спортивных учреждениях Казани. Новый ресурс предположительно позволит сравнивать их казанцем, сразу выбирать и записываться электронным образом.

Третий перспективный проект еще более амбициозен, он позволит дистанционно, через видеокамеры, вести контроль за благоустройством города, и точно также дистанционно принимать необходимые решения. Контроль будет вестись, в частности, за всей дорожной сетью (автоматически обнаруживая ямы и трещины на дорогах), уборкой снега или заснеженностью той или иной дороги, не горящими светильниками и проч.

Казанцы сами помогут создать «двойника уличной сети» по принципу «краудсендинга»

Ильдар Фаррахов, замдиректора ГБУ «Безопасность дорожного движения» рассказал о намерении создать вообще «цифровой двойник автомобильных дорог РТ». По его словам, сегодня существуют немалые сложности из-за того, что дороги делятся на федеральные, региональные и прочие:

— Нет единого центра. Нет единого окна мониторинга дорог. Если же мы эту систему выстроим — у дорожных организаций будет возможность проектировать и реализовывать свои проекты эффективнее и быстрее. Тем более, не всегда удается менять дорожное полотно согласно нормативам. По нормативу ремонт дороги можно проводить раз в 12 лет, но на пр. Победы почти каждый год меняют верхнее полотно, так как там высокий трафик.

Систему предлагается поддерживать и с помощью самих казанцев (по принципу «краудсендинга»), которых попросят самостоятельно заносить в систему информацию, например, про мусор или негорящий светофор. 100-процентный «двойник уличной сети» позволит моделировать процессы, понимать, в частности, на каком перекрестке выше трафик, что, в свою очередь, в теории должно привести к более эффективному расходованию средств на выстраивание более правильной инфраструктуры.

Как отметил на сессии Казгордумы Айрат Хайруллин, министр цифрового развития РТ, Казань начала «оцифровываться» на 1-1,5 раньше других городов и районов Татарстана. Но и сам Татарстан успел уже к июлю 2021 года завершить 1 этап работы по переводу всех услуг в электронный вид.

Глава Минцифры РТ: «Справедливо, что эти опоры пока пугают наших жителей»

— Социально-экономический эффект от портала госуслуг в РТ составил более 15 млрд рублей, это доля в 0,6% в ВРП. Услуги 16 министерств и ведомств и 44 муниципальных районов стали в том числе электронными. Например, выдача разрешения на строительство без посещения ведомств. Или возможность для родителей подать заявления на отдых детей в каникулярное время электронно. Или же быстрая выдача разрешений на работу легкового такси. Но самыми востребованными электронными услугами в РТ стали услуги по линии Минтруда РТ — почти 50% всех заявлений приходится на них, в частности, популярностью пользуются заявления на соцвыплаты многодетным детям, — рассказал министр.

Пользуясь случаем Айрат Хайруллин также попросил исполком Казани решить проблему с установкой вышек мобильной связи. И рассказал, что сейчас его ведомство вместе с казанскими чиновниками ведут работу по разработке внешнего вида опор связи, «соответствующих архитектурному облику города», однако это приведет в итоге к росту стоимости их в 3-4 раза.

— Ильсур Раисович, надо посмотреть, какие опоры ставить в историческом районе, какие на окраинах или в районе деловой застройки. Справедливо, что эти опоры пока пугают наших жителей, — признался министр.



— Мы на 58% выросли по базовым станциям, — в ответ заявил мэр Казани Ильсур Метшин. — Но есть до сих пор ямы, откуда мы сами не можем дозвониться! С одной стороны, мы работаем в рамках закона, но с другой стороны не все участки принадлежат Казани, а где-то нельзя нарушать исторический облик, например. И быстро решить проблемы не можем. Работать в ручном режиме надо. Связь должна качественной быть. И неважно, земля в пользовании ТСЖ или за ней закреплен собственник, мы проблему [установки вышек мобильной связи] должны решить.

Цифровизация позволит сделать рывок по качеству жизни сродни Универсиаде

В целом же, комментируя вопрос цифровизации Казани, Метшин отметил, что это крупнейшее событие, которое даст самый большой рывок по росту качества жизни для населения — сродни рывкам, которые казанцы почувствовали вследствие больших преобразований в рамках подготовки к Универсиады, Водного Мундиаля, «Уорд Скиллс».

— Сколько КАМАЗов, машин, кабинетов, шкафов, бумаги, ног, человекочасов — улучшает наша цифровая трансформация, не описать словами! Услуги начинают быть доступными с простого гаджета. Мы готовы быть пилотом в смелых инициативах Минцифры. Готовы засучив рукава в ежедневном режиме работать. Результаты этой работы очень быстро и сильно меняют качество жизни казанцев. Мы хотели бы в 2021 году все услуги перевести [в электронный вид]. Нам еще надо создать «цифровые двойники социальных объектов», реализовать алгоритмы обработки заявок граждан для максимально быстрой работы, сделать видеонаблюдение в городских парках для безопасности. Надо переосмыслить и радикально перестроить работу муниципалитета. Стратегия цифрового развития Казани должна быть, — резюмировал мэр столицы РТ Ильсур Метшин.