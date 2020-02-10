«Мы, наверное, первые в Поволжье» — в Казани открылся государственный зооотель

Финансируемая из внебюджетных средств гостиница сможет вмещать до 50 собак и кошек

Фото: предоставлено зооотелем

В Казани открылась первая в республике государственная гостиница для животных. Зооотель основали на базе Казанского ветеринарного центра в Советском районе города, он может вместить до 50 собак и кошек. Услуги передержки можно оплачивать как посуточно, так и по часам, рассказали сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии Казани. Стоимость составит от 200 до 1000 рублей в день. Как создавали бюджетный зооотель и что думают о нем казанские зоозащитники — в материале «Реального времени».



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В Казани открылась первая в Татарстане государственная гостиница для животных. Бюджетный зооотель создали в Казанском ветеринарном центре на ул. Односторонка Ноксинская, 2А. В помещении площадью 130 кв. м одновременно возможно содержать до 50 собак и кошек. Услуги передержки предоставляются в почасовом и посуточном режиме. Уход за животными обеспечивают врачи-ветеринары, большая прогулочная зона позволяет проводить тренировочные программы для разных пород собак.

— Стоимость услуг зависит от того, на какое время помещаются животные в гостиницу, а также от кормовой базы, прогулок, тренировок. Для крупных питомцев она будет варьироваться от 400 до 1000 рублей в день, для мелких домашних животных содержание в день составит от 200 рублей. В заведении имеются отдельные VIP-комнаты, например для крупных собак, клетки и летние вольеры, — рассказал начальник ГБУ «Госветобъединение» Казани Тимур Галеев.

«В заведении имеются отдельные VIP-комнаты, например для крупных собак, клетки и летние вольеры», — рассказал начальник ГБУ «Госветобъединение» Казани Тимур Галеев. Фото kzn.ru

Первые в Поволжье

Как сообщили «Реальному времени» в самом зооотеле, в этом году будет завершена реконструкция клинического корпуса ветцентра. После открытия здесь будут проводить сложные лечебные манипуляции и реабилитацию домашних животных при тяжелых, хронических и редких заболеваниях.

Масштабная работа по развитию городского ветеринарного объединения шла на протяжении нескольких лет. В прошлом году стартовала реконструкция клиники Советского района с организацией многопрофильного государственного ветцентра. Внедрение гостиницы для животных стало первым этапом. Ветцентр площадью 3 тыс. квадратных метров в формате зооотеля и клиники будет первым в Татарстане и одним из самых передовых в округе, считают ветеринары.

— Мы, наверное, первые в Поволжье — первый государственный зооотель. Люди приходят к нам перед отпуском, нужно где-то оставить питомцев. Цены у нас приемлемые, ниже рыночных: от 200 руб. в сутки для кошек, для собак — от 500 руб., чуть дороже, потому что собаки требуют больше внимания, выгула: три раза в сутки по 30—40 минут. У нас даже доставка есть, машина выезжает, забирает животное и обратно может отвезти, — рассказал «Реальному времени» руководитель Казанского ветеринарного центра Георгий Юркин.



В прошлом году стартовала реконструкция клиники Советского района с организацией многопрофильного государственного ветцентра

По его словам, идея открыть такой зооотель была общей — всего коллектива, да и посетители часто просили. Услуги передержки животных здесь и в прежние годы предоставляли, но принять столько собак и кошек и создать все необходимые условия — не было возможности. Но помогла реконструкция клиники.

Как рассказал «Реальному времени» Тимур Галеев, за последние три года на реконструкцию ветцентра потрачено около 18 млн рублей. Эти деньги городское ветобъединение вкладывает за счет собственных внебюджетных доходов от коммерческой деятельности. По предварительным подсчетам, в ближайшие годы потребуется еще около 5 млн рублей на физиотерапевтическое и эндоскопическое оборудование.

Идея хорошая — главное, чтобы услуга была качественная

— Гостиница для животных, насколько я знаю, у них уже давно, уже года два, но мы там не были. Сравнить не могу. Сама идея в принципе хорошая, потому что есть люди, которым надо оставить своих кошек и собак на время. Но главное, чтобы это была качественная услуга, — считает казанская зоозащитница, зампредседателя «Зоозаботы» Майя Кренгель.

— На передержку мы не берем животных. Хотя к нам тоже часто обращаются с такими просьбами. Мы стараемся помочь пристроить людям котиков. Сами принимать их без справок, прививок мы, к сожалению, не можем. Это дорогостоящая процедура. Поэтому такой отель, конечно, нужен. Люди мобильные, надо уезжать куда-то. И если это все будет на государственной основе, то это очень хорошо, — добавила директор котокафе «Мурзик» Ольга Александрова.

Услуги передержки животных здесь и в прежние годы предоставляли, но принять столько собак и кошек и создать все необходимые условия — не было возможности

В целом за 2019 год в семи государственных ветеринарных клиниках города было проведено 10 тысяч амбулаторных приемов. Наиболее востребованными услугами стали вакцинация против инфекционных заболеваний, стерилизация, лечение пищевых расстройств и извлечение инородных тел. Всего в ветеринарных клиниках Казани привито от бешенства более 16 тысяч кошек и собак, что на 500 голов больше, чем в 2018 году. Экипажи скорой ветеринарной помощи выезжали на вызовы более 1000 раз.