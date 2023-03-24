«Свободных мест в школе нет»: в Казани начинается прием в первые классы

В новых жилых микрорайонах Казани в этом году обещают сдать только две новых школы — год назад не открылось ни одной

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

30 марта стартует прием детей в первый класс. Школы, лицеи и гимназии столицы Татарстана уже предупредили, что на фоне нехватки мест приоритет будет отдаваться тем, кто проживает и зарегистрирован на закрепленной за учебными заведениями территории, и тем, кто имеет преимущественное право зачисления. Все остальные смогут попытать счастья в выбранных не по месту прописки учебных заведениях после 6 июля — если останутся места. Между тем мест не хватает даже тем, кому они положены, — многие учебные заведения, особенно в новых растущих микрорайонах давно переполнены в 1,5—2,3 раза. «Реальное время» — о ситуации со строительством школ, проблемах родителей и перспективах учеников.

Три ученика на одном «стуле»



В одном из родительских чатов Казани опубликовали информацию исполкома о наличии свободных мест в лицее №35, расположенном в ЖК «Солнечный город». Эта справка выложена на сайте учебного заведения:

— Проектная мощность лицея составляет 1000 человек. Количество обучающихся на 01.09.2022 г. — 2 314 человек, обучение организовано в две смены. Свободных мест в МБОУ «Лицей №35» нет.

На сайте второго и последнего среднего общеобразовательного учебного заведения в «Солнечном городе» — лицея № 186 — такой справки нет. Но выложены данные о количестве учащихся — 2 631, а проектная мощность этого учебного заведения была оглашена при его сдаче в сентябре 2019 года — 1 224 места. То есть, условно говоря, в лицее №35 на каждых двух из трех стульев сидят двое учеников, а на каждом третьем — трое, а в лицее — двое на каждых четырех из пяти, а пятый тоже делят трое. При этом «Солнечный город» продолжает строиться и заселяться, так что учеников с каждым годом прибывает, чего нельзя сказать о местах в школах: о катастрофической нехватке школ в микрорайоне «Реальное время» писало еще в 2020 году — и с тех пор не только школ там не прибавилось, но и конкретных планов из строительства не появилось.

План ЖК «Солнечный город Супер» — есть все, кроме места под школу. Фото: Илья Репин

— Уважаемые родители!, — обращается с официального сайта к жителям «Салават купере» администрация лицея №182. — С 8 часов 30 марта 2023 г. начинается прием заявлений и документов на зачисление детей в 1-й класс на 2023—2024 учебный год. В период с 30 марта по 30 июня 2023 г. заявления и документы принимаются только в отношении детей, имеющих право первоочередного и преимущественного приема, а также зарегистрированных по адресам <…> (перечислено в общей сложности 22 многоквартирных дома и жилые дома СНТ «Залесный», — прим. ред.). Количество мест в 1-х классах на 2023—2024 учебный год — 288.

Скольких детей родителям придется возить в школу другие районы — вопрос. И даже при наличии ограничений лицей перегружен: при нормативном количестве учеников в этом, как выразился при его открытии в 2018 году мэр Казани «дворце», рассчитанном на 1 224 ученика, сегодня учатся 2 352 ребенка.

В 2021 году в «Салават купере» открылась гимназия №189 на 1 224 ученика. Сегодня она уже перегружена — там учится 1 486 учеников. В открывшемся в 2021 году лицее №189 учатся 1 350 детей при нормативной «емкости» в 1 224.

В 2021 году в «Салават купере» открылась гимназия №189 на 1 224 ученика. Сегодня она уже перегружена. Фото: администрация Кировского и Московского районов

Послали подальше

В многострадальном микрорайоне между улицами Космонавтов, Аграрной, Губкина и проспектом Победы, где также идет активное строительство и проектом планировки которого предусмотрено строительство школы на 1500 мест, никакого учебного заведения так и не появилось, хотя потребности давно уже перекрыли плановую цифру. Родителей школьников, настоящих и будущих, исполком посылает куда подальше — через проспект Победы в гимназию №180, где учатся 1 797 детей вместо 1 224, в лицей №121 на Космонавтов, где уже есть 1 878 учеников, в гимназию им. Алиша — тоже рядом с Советской площадью…

Презентация о порядке приема в лицей №121 оформлена с ошибкой, что называется, по Фрейду. Фото: скрин сайта edu.tatar.ru

Школа №181 в ЖК «Седьмое небо» на 1 224 ученика была открыта в 2017 году и сейчас переполнена почти вдвое — там учатся 2 038 детей. В 2022/23 учебном году там набрали 8 первых классов — в общей сложности приняли 200 учеников. Расположенный неподалеку лицей 121, где учатся 1 878 детей, также не расположен брать лишних учеников, и даже презентация о порядке приема туда на сайте учебного заведения оформлена с ошибкой, что называется, по Фрейду: ясно, что заявления будут отклонены, а дети и их родители ни с чем откланяются.

«Реальное время» обратилось в пресс-службу исполкома и Управления образования Казани с просьбой пояснить, как решается проблема нехватки мест, сколько конкретно и в каких школах их недостает. По получении ответ будет опубликован.

Школа №181 в ЖК «Седьмое небо» на 1 224 ученика была открыта в 2017 году и сейчас переполнена почти вдвое. Фото: kzn.ru

Земля и планы строительства есть, сроки — вне компетенции

На три новых продолжающих расти ЖК на Гвардейской — «Журавли, «Родина» и «Новые Горки» — не появилось ни одной новой школы. Они есть только в планах, но там нет конкретных сроков. А дети есть, и им нужно учиться не когда школы откроют, а прямо сейчас.

— Обещанная в 2022 году постройка школы не началась даже в 2023-м, — написала в «Народном контроле» на «Госуслугах РТ» жительница ЖК «Станция Спортивная» Вера К. — Когда же решится проблема, и дети смогут ходить в школу, а не ездить на автобусе на Гареева, где школа и так переполнена? В ЖК десять домов и ни одной школы. Когда решится вопрос с постройкой школы во дворе?

На этот крик души городское Управление образования ответило: «На рассматриваемую территорию, в границах которой расположен жилой комплекс «Станция Спортивная», постановлением исполнительного комитета г. Казани от 18.01.2016 №33 утвержден проект планировки и межевания территории «Станция Юбилейная». Данным проектом планировки предусмотрено размещение школы на 1 500 мест и двух школ вместимостью 1 224 места каждая. Определение сроков строительства не входит в компетенцию Управления образования г. Казани».

Дополнительно чиновники сообщили, что школьный автобус возит детей из ЖК «Станция Спортивная» в лицей №186, рядом с которым ведется строительство второй школы на 1 501 место, и ввод этой школы в эксплуатацию планируется в начале 2023—2024 учебного года. Да-да, детей отсюда возят в лицей, где на 1 224 местах за партами сидит 2 631 ученик, и «резерв» на момент открытия дополнительного здания составит всего 94 места.

Детей возят в лицей, где на 1 224 местах за партами сидит 2 631 ученик. Фото: tatarstan.ru

— В нашем жилом комплексе нет школы и инфраструктуры для занятий спортом, — написала в «Народный контроль» жительница ЖК «Экопарк Дубрава» Надежда С. — Школы переполнены… Просим вашего содействия в постройке школы.

Заявку поддержали 70 человек.

— Сейчас вожу сына по пробкам 40 минут до школы, так как в ближайшей школе по прописке нет мест, — написала Лилия С. — Пожалуйста, обратите внимание на количество домов и квартир в нашем ЖК, почти у всех дети школьного возраста!

— Дети нуждаются в бюджетном образовательном учреждении! По прописке школа далеко, через две дороги, в классе по 40 человек! — это уже Лилия А. добавила.

— 23 дома высотностью в среднем 18 этажей, и бОльшая часть жителей этих домов — семьи с детьми. Школы в окрестностях переполнены (38 человек в классе!) и находятся не близко, еще и через дорогу, — поддержала Анна А.

— Школа нужна, детей не хотели брать в имеющуюся школу по прописке, аргументируя, что нет мест, — это Елена А. высказалась.

— У нас трое детей… В данный момент наши дети учатся в 1—2 классах, где по 42 ученика, — написала Гульчачак.

— Нужна школа, вместо сквера уже построили дом. Дома вдоль дороги по проекту не должны были быть выше 9 этажей, поменяли весь проект. Нам не нужно еще две высотки, нужна школа! И сквер! — выразила чаяния всех жителей ЖК Ирина П.

«Сроки строительства уточнены при определении источников финансирования», — ответили в УАиГ Казани на «Госуслугах РТ» на вопрос, когда будет построена школа в ЖК «Эко Дубрава». Фото: скрин сайта uslugi.tatarstan.ru

— Освоение городских территорий осуществляется на основании документации по планировке территории, — ответили в УАИГ и исполкоме Казани. — На территорию ЖК «ЭКО Дубрава» на основании ранее разработанного эскиза застройки утвержден проект межевания. В соответствии с проектом межевания территории предусмотрено размещение школы на 1100—1501 место на земельном участке с кадастровым номером 16:00:000000:68438. Сроки строительства уточнены при определении источников финансирования.

Не лучше ситуация и в пригородах Казани, которые территориально к столице Татарстана не относятся, но где де-факто проживают жители Казани — люди, которые работают в столице и с нею крепко связаны, но доступное жилье могут найти лишь в пределах Казанской агломерации.

— В Габишевской средней общеобразовательной школе обучается 586 учеников при проектной мощности 300 учащихся, — обратилась в «Народный контроль» Гузелия С. — Просим построить новую школу в этом 2023 году.

— Уважаемый заявитель, строительство школы на 2023 год не запланирована, — не очень грамотно и очень туманно ответили ей в исполкоме Лаишевского района. — Имеется оформленный земельный участок для строительства школы, но необходима спроектировать расположение здания, с учетом рельефа заказать геологические изыскания. Потребность строительства школы с. Габишево находится на контроле главы Лаишевского района.

Оба открытия были перенесены — пока на начало 2023/2024 учебного года. Фото: kzn.ru

Дорого и нескоро

Год назад было объявлено, что в Казани в 2022 году построят две новые школы — на улице Сибгата Хакима на 1 225 учеников и на улице Рауиса Гареева на 1 501 место. Однако открыть их обещают лишь к началу 2023/2024 учебного года.

— Есть закон, им предусмотрено, что должен делать застройщик, а что — муниципальные власти, — сказал в начале 2023 года мэр Казани Ильсур Метшин, отвечая на вопрос, когда в столице Татарстана прекратится строительство «человейников» без образовательной инфраструктуры и появятся школы в городских поселках, где от безысходности родители устраивают флешмобы, на которых дети телами на снегу выкладывают слово «школа». — Строительство социальной инфраструктуры — это наша обязанность. Мы, государство, запаздываем с выделением средств на школы и детсады.

А начальник Управления образования Ирек Ризванов в ноябре 2022 года на XVIII сессии Казанской городской думы заявил, что строительство одной школы обходится в 2 миллиарда рублей, а чтобы полностью решить проблему нехватки школ, городу недостает 60 млрд — суммы, сопоставимой с двухлетним бюджетом столицы Татарстана. Учитывая, что по его же словам за 10 лет в Казани было построено 14 новых школ и 5 дополнительных учебных корпусов для 19 тысяч детей, можно предположить, что при таких темпах на ликвидацию дефицита потребуется еще около 20 лет. А ведь Казань-то за это время еще прирастет, детей прибавится и дефицит останется.

Ирек Ризванов заявил: чтобы полностью решить проблему нехватки школ, городу недостает 60 млрд рублей. Фото: kzn.ru

Попытка строить школы в концессию — в долг — пока тоже не обнадеживает. На этих условиях сейчас достраивают школу на 1 501 место на улице Рауиса Гареева. Всего же за счет привлеченных ресурсов концессионеров в РТ до 2025 года планируют построить три школы в общей сложности на 3,5 тысячи мест стоимостью 7,9 млрд рублей. Кроме Казани, такие школы должны появиться в Арске и Набережных Челнах.