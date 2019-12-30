Казанцам пообещали бесплатные парковки и усиленный вывоз мусора в праздники

В мэрии заверили: новогодние каникулы для городских служб не отдых, а мобилизация всех ресурсов и внимания

На время новогодних каникул все городские службы переходят на усиленный режим работы, сообщили сегодня на последнем в этом году «деловом понедельнике» в мэрии Казани. На дежурства выйдет в два раза больше сотрудников ЖКХ, чем в будни. К ежедневной уборке снега на улицах столицы готовы 550 машин. В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 2 часов ночи, а в рождественскую — его подадут к стадиону «Центральный» после окончания службы в храмах. За порядком в городе будут следить до тысячи полицейских. О том, как будут работать в эти дни муниципальные парковки, медучреждения и коммунальные предприятия, — в материале «Реального времени».

Дежурные всех служб города работают круглосуточно

В случае чрезвычайных ситуаций в предстоящие праздники казанцев призывают обращаться с заявками в муниципальные службы, сотрудники отреагируют в любое время суток, уверяют в мэрии. Руководители исполкома Казани и районов города организовали круглосуточные дежурства. Номера муниципальных служб указаны на сайте мэрии, в том числе на портале «Открытая Казань» (236-41-23). Дежурный номер телефона комитета ЖКХ: 590-04-26. Все котельные и ТЭЦ будут работать в штатном режиме, без отключений. Максимальное число дежурных обеспечивают и управляющие компании.

— В полной готовности в эти дни 54 ресурсно-снабжающих бригад, более 250 сотрудников и 100 единиц спецтехники. По сравнению с обычными днями количество дежурных бригад увеличили в два раза. Снег во дворах должен быть убран в течение шести часов после того, как он выпал. Толщина покрова на скатных крышах не допускается более 30 сантиметров. Мусор будут вывозить ежедневно, а с 31 декабря по 2 января — в усиленном режиме. Накануне праздников сотрудники городских служб в рамках антитеррористических мероприятий проверили запоры на чердаках и в подвалах, — отметил замглавы исполкома по вопросам ЖКХ и благоустройства Искандер Гиниятуллин.

Игорь Куляжев успокоил, что на случай аномальных снегопадов заключили договоры о привлечении дополнительно еще 400 единиц техники

К уборке улиц от снега в целом по городу готовы 550 машин. Председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев успокоил, что на случай аномальных снегопадов заключили договоры о привлечении дополнительно еще 400 единиц техники. А чтобы исключить подтопление подземных переходов при аварийных сбоях, запаслись насосами и генераторами. Всегда на связи в эти дни будут дежурные бригады «Казэнерго».

Поскольку по всему городу проходят массовые мероприятия, все муниципальные общественные туалеты работают ежедневно с 10 до 22 часов. С завтрашнего дня по 2 января туалетные модули рядом с елочными городками будут открыты до 2 часов ночи. В городе дополнительно установили 50 биотуалетов.

Дополнительный транспорт и бесплатные парковки

Празднично украшенный городской транспорт тоже подстраивает свое расписание под горожан, с 31 декабря по 8 января работает по графику выходного дня. Председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков рассказал, что в новогоднюю ночь 80 автобусов, троллейбусов и трамваев на 30 основных маршрутах будут курсировать до 2 часов, метро — до 24 часов. 1 января автобусы выйдут на улицы города с 7 утра, метрополитен будет работать с 6 до 24 часов.

7 января после окончания праздничной службы в Рождество Христово, в 2 часа 30 минут, к стадиону «Центральный» специально подадут девять автобусов и один троллейбус, чтобы казанцы и гости столицы Татарстана смогли уехать во все районы города.

Все муниципальные парковки Казани с 31 декабря по 8 января по традиции будут работать бесплатно.

Круглосуточный дежурный номер телефона комитета по транспорту: 275-30-50

Айдар Абдулхаков рассказал, что в новогоднюю ночь 80 автобусов, троллейбусов и трамваев на 30 основных маршрутах будут курсировать до 2 часов, метро — до 24 часов

Рентген, стоматологи, хирурги — доступны в праздники

С 1 по 8 января медицинские учреждения изменят свой режим работы, заявил замминистра здравоохранения РТ — руководитель управления здравоохранения по Казани Владимир Жаворонков. Стационары, в том числе гинекологические и родильные дома, продолжат работать круглосуточно и будут принимать пациентов по месту их проживания.

Круглосуточные травмпункты городских клинических больниц №7 (ул. Чуйкова, 54), №18 (ул. Аделя Кутуя, 48), №12 (ул. Лечебная, 7) и №7 (ул. Фатыха Карима, 14/67) открыты ежедневно для всех вне зависимости от места проживания. Детям готовы оказать срочную помощь в травмпункте Детской республиканской клинической больницы (ул. Бигичева, 20). Кроме того, 2, 3, 4, 6 и 8 января с 9.00 до 19.00 можно будет обратиться в травмпункт Детской городской клинической больницы №1 (ул. Декабристов, 125а).

Поликлиники для взрослых с 1 по 8 января будут принимать пациентов с 9.00 до 17.00. При этом 3 и 6 января поликлиники работают в усиленном режиме. В учреждениях будут дежурить терапевты и «узкие» специалисты, функционировать рентгенологический кабинет, лаборатория, кабинеты неотложной помощи, травматологические пункты и дневные отделения. В остальные дни — на дежурствах в поликлиниках терапевтические бригады. Женские консультации будут принимать пациенток 3 и 6 января.

Детские поликлиники организуют прием и обслуживание на дому 1, 5 и 7 января — с 9.00 до 15.00; 2, 4 и 8 января — с 9.00 до 17.00. 3 и 6 января прием в детских поликлиниках проведут педиатры, лор-врачи, офтальмологи и хирурги, будут открыты рентген-кабинеты и лаборатории.

Поликлиники для взрослых с 1 по 8 января будут принимать пациентов с 9.00 до 17.00, рассказал Владимир Жаворонков

Стоматологические поликлиники Казани с 1 по 8 января работают ежедневно с 9.00 до 15.00. Детские дантисты также будут принимать ежедневно с 9.00 до 15.00, кроме 5 января — в этот день за помощью можно будет обратиться в Республиканскую стоматологическую поликлинику (ул. Бутлерова, 16). Кроме того, неотложную помощь для взрослых и детей в вечернее и ночное время окажет филиал №1 «Городской стоматологии» (ул. Чернышевского, 10/6). Взрослым — с 1 по 8 января с 16.00 до 8.00 следующего дня; детям — ежедневно, кроме 5 января, с 16.00 до 8.00 следующего дня, 5 января — с 19.00 до 8.00 следующего дня.

Телефон горячей линии Республиканского центра медицины катастроф будет работать круглосуточно: 293-49-95.

Следят за порядком на елках

Во время новогодних каникул в Казани пройдут массовые мероприятия на 71 городской площадке. Для охраны порядка, помимо сотрудников в штатном режиме, полицейские дополнительно задействуют еще почти 1000 человек. С графиком их работы ознакомил замначальника УМВД РФ по Казани Валерий Самотошенков.

С 31 декабря на 1 января на праздничных площадках города будут работать более 300 полицейских, а в рождественскую ночь — около 250 человек. За порядком на елках во дворах до окончания каникул следят участковые. Круглосуточно посты полиции охраняют центральную елку до 8 января. В боевой готовности находятся группы быстрого реагирования, а также выставлены дополнительные посты ГИБДД.

Правоохранители комплексно обследуют елочные городки, в том числе ледовые сооружения.

Для охраны порядка, помимо сотрудников в штатном режиме, полицейские дополнительно задействуют еще почти 1000 человек. С графиком их работы ознакомил замначальника УМВД РФ по Казани Валерий Самотошенков

— Правоохранительные органы неоднократно подтверждали свою компетентность, поэтому могу пожелать их сотрудникам спокойного несения службы. Прошу глав районных администраций внимательно проверить графики дежурных диспетчеров и не расслабляться в праздники, проводя уборку дворов. Городское хозяйство должно работать как часы, — подчеркнул руководитель исполкома Казани Денис Калинкин, поздравив всех горожан с наступающим Новым годом.