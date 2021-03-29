Мэрия Казани о дорожных проблемах: «Мгновенного решения не будет»

Фото: Максим Платонов

190 тысяч самосвалов снега

Подошел к концу первый весенний месяц, а на улицах Казани до сих пор лежат горы грязного снега — последствия снежной зимы, с которыми еще не успели справиться дорожные службы. Только в январе этого года в Казани выпало 179% от месячной нормы осадков, привел сегодня во время «делового понедельника» в мэрии города данные синоптиков председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. А всего с декабря прошлого года выпало 150 мм осадков, что на 20% выше нормы. Толщина снежного покрова в среднем составила 70 см, что на 22% выше среднегодовых показателей и в два раза больше по сравнению с прошлым годом.

— Но проблемой этой зимы для дорожных служб стало не общее сверхнормативное количество осадков, а обильные снегопады, проходившие в короткие промежутки времени. Так, например, в течение двух дней снегопада в январе в городе выпало две трети месячной нормы, — отметил Игорь Куляжев.

Зимой в среднем на уборку улиц ежедневно выходили 625 машин. В дни ухудшения погодных условий за счет привлечения дополнительной погрузочной техники этот показатель доводили до 950 единиц, сказал руководитель комитета.

С улиц Казани вывезли 950 тыс. тонн снега, или около 190 тыс. самосвалов, это на 35% больше среднестатистических показателей за сезон.

На снегоплавильных пунктах переработали 550 тыс. тонн, или 58% от всего собранного снега. Остальной снег утилизировали на 16 временных местах складирования. Теперь их очистят от остатков грязи и мусора.

На борьбу с зимним обледенением дорог пустили 95 тыс. тонн противогололедных материалов (двухфазный реагент и песко-соляную смесь), что на 45% больше по сравнению с прошлым годом.

Только в январе этого года в Казани выпало 179% от месячной нормы осадков, привел сегодня во время «делового понедельника» в мэрии города данные синоптиков Игорь Куляжев. Фото kzn.ru

Выросло количество дорог и расходы на них

— Несмотря на принимаемые меры в сложных погодных условиях, имели место существенные замечания по срокам и качеству уборки дорог. Это связано с несколькими объективными причинами. Во-первых, это нехватка финансирования. За последние семь лет расходы на содержание городских дорог выросли на 9%, в то время как стоимость дизельного топлива выросла на 40%. С 2005 года почти в два раза увеличилась площадь убираемых дорог, с 12 до 22 миллионов кв. м, втрое выросло количество автомобилей в городе Казани, со 150 до 450 тысяч. Повышение интенсивности движения автотранспорта на дорогах требует сокращения времени на уборку улиц. Основные работы должны выполняться в ночное время, когда тихоходная и снегоуборочная техника не препятствует основному потоку транспорта, — перечислил Игорь Куляжев дорожные и автомобильные проблемы.

Второй блок причин, по мнению спикера, вытекает из первого — дефицит дорожных рабочих и механизаторов. Из-за низкого уровня заработной платы муниципальные предприятия не в состоянии конкурировать за кадры с другими работодателями. Сегодня в Казани работают 606 водителей-механизаторов и 550 дорожных рабочих при минимальной сезонной потребности в 2500 человек и дополнительной потребности в 1300 человек, пояснил докладчик.

— В итоге имеющийся парк техники укомплектован только на 93% для выхода в одну смену. А при аномальных снегопадах техника должна работать как минимум в полные две смены. Поэтому в такие периоды мы вынуждены привлекать дополнительную технику, укомплектованную водителями, и направлять на это средства резервного фонда бюджета города Казани. Но на привлечение техники, формирование рабочих звеньев, состоящих из грейдера, погрузчика, пяти-семи самосвалов, определение суточных заданий для каждого звена, маршрутов работы техники тратится ценное время, в результате упущенных часов мы получаем зауженные улицы и кашу на дорогах, — сказал Куляжев.

Износ коммунальных дорожных машин для выполнения операций первой очереди — 75%. Фото: Дмитрий Резнов

К третьей причине проблем с уборкой снега он отнес достаточно высокий общий износ техники, который на сегодня составляет 45%. При этом износ коммунальных дорожных машин для выполнения операций первой очереди — 75%. В Казани планируют закупку новой техники и ремонтируют существующую, сообщил спикер.

Он напомнил, что координируют работу машин при помощи спутниковой системы, которую сейчас модернизируют. Датчики GPS-приемников теперь будут устанавливать не только на саму технику, но и на щетки и снежные отвалы — для более тщательного контроля за соблюдением технологии уборки, пояснил глава комитета. Кроме того, к следующей зиме планируют полностью внедрить новый сервис — цифровую карту уборки дорог, в котором задействуют дорожные камеры. Это позволит заказчикам в администрациях районов и города, а также самим казанцам в онлайн-режиме видеть количество машин на улицах.

93 миллиона — в ямы

Период зимнего содержания дорог в Казани завершится 15 апреля. Подрядные организации по плану переоборудуют уборочную технику на теплое время года. Всего летом в уборке дорог будет задействовано 280 единиц техники, 220 из них используют и летом, и зимой. Дорожные службы уже очищают дороги от скопившейся за зиму грязи. Когда установится положительная температура, улицы начнут мыть. Все дороги Казани площадью более 21 млн кв. м планируют очистить к началу мая.

Скидывая грязную зимнюю одежду, дороги обнажают свои изъяны — дорожники также взялись и за устранение ям на проезжей части. В соответствии с технологическими требованиями при низких температурах они используют литой асфальт. Если на улице выше +10 градусов, применяют плотный горячий асфальтобетон. На ямочный ремонт из муниципального дорожного фонда в этом году выделяют 93 млн рублей. Планируется устранить ямы на площади более 45 тыс. кв. метров.

На ямочный ремонт из муниципального дорожного фонда в этом году выделяют 93 млн рублей. Фото: Олег Тихонов

Проблемные участки улиц определяют по результатам комиссионного осмотра. Его проводят заказчики работ — представители администраций районов и подрядных организаций. В первую очередь ремонту подлежат улицы с общественным транспортом и наибольшей интенсивностью движения, учитываются и обращения автомобилистов, пояснил Игорь Куляжев. К ямочному ремонту приступили на мосту «Миллениум», улицах Дзержинского, Подлужной, Тихомирнова, Гладилова, Зорге, Аракчинском шоссе, Аметьевской магистрали, Оренбургском тракте и других.

Мгновенного решения снежных проблем не будет

С 1 апреля по 31 мая в Казани начнется двухмесячник по очистке территорий. 24 апреля запланирован общегородской субботник. Во время двухмесячника нужно полностью убрать и привести после зимы в надлежащее состояние всю городскую территорию. В приоритете — очистка общественных пространств, лесополос и прибрежных зон. Особое внимание необходимо уделить порядку во дворах, на территориях промпредприятий, гаражных кооперативов, объектов торговли, АЗС, подчеркнул руководитель комитета.

— Любой желающий может принять участие в двухмесячнике, создать инициативную группу и привести в порядок свой двор, тот или иной участок города. По всем организационным вопросам, касающимся получения инвентаря, мешков и вывоза собранного мусора, можно обращаться в соответствующие районные администрации, жилищные управляющие компании, — призвал горожан Куляжев.

Рустем Гафаров согласился с тем, что на фоне снежной зимы вскрылись давно копившиеся проблемы.

— Мы работаем с Кабмином. Но мгновенного решения не будет, — не стал обнадеживать горожан глава исполкома.

Рустем Гафаров согласился с тем, что на фоне снежной зимы вскрылись давно копившиеся проблемы. Фото kzn.ru

Он напомнил, что «жителям уже сейчас нужно ходить на работу, детей водить в детсады».

— Поэтому прошу Комитет внешнего благоустройства, глав районов обратить внимание на тротуары. Кое-где еще огромное количество спрессованного снега, — сказал руководитель исполкома.

Кроме того, он призвал управляющие компании, УАТИ, коммерческие структуры глав районов и городских комитетов проследить, чтобы был убран весь снег с кровель.

Екатерина Аблаева