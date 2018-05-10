ОАО ТАИФ
Общая информация
ГК «ТАИФ» — крупнейший российский холдинг, контролирующий большую часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей РТ. Нефтехимия и нефтепереработка всегда являлись для компании из главных направлений работы. Началом производственно-коммерческой деятельности на рынке нефти и нефтепродуктов стал 1995 год.
ОАО «ТАИФ» является головной компанией группы компаний «ТАИФ», включающей в себя 54 дочерние и зависимые компании, осуществляющие свою деятельность в различных направлениях экономики, в том числе в таких важнейших отраслях, как химия, нефтехимия, нефтегазопереработка, энергетика, телекоммуникации, строительство, сфера инвестиционно-финансовых и торговых услуг.
Руководитель — Шигабутдинов Альберт Кашафович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Щапова, 27
- Телефон: (843) 277-94-02
- Email: bars@taif.ru
- Сайт: www.taif.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018