ОАО ТАИФ

Общая информация

ГК «ТАИФ» — крупнейший российский холдинг, контролирующий большую часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей РТ. Нефтехимия и нефтепереработка всегда являлись для компании из главных направлений работы. Началом производственно-коммерческой деятельности на рынке нефти и нефтепродуктов стал 1995 год.

ОАО «ТАИФ» является головной компанией группы компаний «ТАИФ», включающей в себя 54 дочерние и зависимые компании, осуществляющие свою деятельность в различных направлениях экономики, в том числе в таких важнейших отраслях, как химия, нефтехимия, нефтегазопереработка, энергетика, телекоммуникации, строительство, сфера инвестиционно-финансовых и торговых услуг.



Руководитель — Шигабутдинов Альберт Кашафович

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