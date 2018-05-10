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ОАО ТАИФ

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Общая информация

ГК «ТАИФ» — крупнейший российский холдинг, контролирующий большую часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей РТ. Нефтехимия и нефтепереработка всегда являлись для компании из главных направлений работы. Началом производственно-коммерческой деятельности на рынке нефти и нефтепродуктов стал 1995 год.

ОАО «ТАИФ» является головной компанией группы компаний «ТАИФ», включающей в себя 54 дочерние и зависимые компании, осуществляющие свою деятельность в различных направлениях экономики, в том числе в таких важнейших отраслях, как химия, нефтехимия, нефтегазопереработка, энергетика, телекоммуникации, строительство, сфера инвестиционно-финансовых и торговых услуг.

Руководитель — Шигабутдинов Альберт Кашафович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Щапова, 27
  • Телефон: (843) 277-94-02
  • Email: bars@taif.ru
  • Сайт: www.taif.ru

Дата последнего обновления: 10.05.2018

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