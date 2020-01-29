Президент Татарстана ознакомился с итогами работы ГК ТАИФ в 2019 году
Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с генеральным директором АО «ТАИФ» Русланом Шигабутдиновым. Президент РТ ознакомился с результатами деятельности предприятий группы ТАИФ за 2019 год.
Рустаму Минниханову доложили о проведенной работе по модернизации действующих производств, улучшению экологической обстановки и повышению промышленной безопасности, сообщает пресс-служба президента РТ.
Во встрече приняли участие исполняющий обязанности премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов, генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев и другие.ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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