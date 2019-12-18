ТАИФ вошел в число эколидеров Татарстана

АО «ТАИФ» в тройке лидеров в области экологии в 2019 году в Республике Татарстан. Компания заняла второе место в ежегодном республиканском конкурсе «Эколидер» в номинации «Нефтяная и газовая промышленность».



— Новые технологии, которые применяют наши производственники, с каждым годом улучшаются. Это во многом благодаря инициативам инженеров, специалистов и руководящего состава этих крупных компаний, которые вкладывают в экологическую составляющую своих производств, — сказал в своем приветственном слове председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.



Республиканский конкурс «Эколидер» проходит уже в 16-й раз. Ежегодно в конкурсе принимают участие предприятия и организации всех отраслей промышленности, агропромышленного и жилищно-коммунального комплексов, общественные организации и объединения, индивидуальные предприниматели, образовательные учреждения, работающие на территории республики.

Цель конкурса — поощрение и стимулирование предприятий, органов местного самоуправления, образовательных организаций, СМИ, обеспечивающих эффективное решение вопросов рационального природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории республики.